Leo Boulton, responsable de marketing del sector de soluciones de productos de Zoom, durante el evento celebrado esta semana en Londres. DISRUPTORES Julio Miravalls

Los agentes de IA de Zoom lo guardan todo, desde reuniones al contenido de los ordenadores para tener ‘contexto’

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LO ESENCIAL Las claves Zoom integra agentes de inteligencia artificial en todo el flujo de trabajo corporativo, desde las reuniones e informes hasta la clonación de voz e imagen de los empleados. La compañía asegura que los usuarios mantienen el control del acceso a sus datos mediante cifrado, permisos del anfitrión y etiquetas de sensibilidad para evitar el espionaje masivo. La nueva estrategia se basa en una capa de contexto unificada que recopila la información clave de las conversaciones en tiempo real para optimizar tareas sin quemar tokens en exceso. La plataforma utiliza un enfoque de modelos federados que selecciona automáticamente la opción más eficiente y barata, además de reforzar la seguridad ante eventuales deepfakes en llamadas. Preguntas ¿Por qué Zoom quiere que sus agentes de IA accedan al contenido de los ordenadores y a todas las conversaciones? Zoom dice que necesita ese acceso para construir una "capa de contexto" que conecte conversaciones, documentos y conocimiento de la empresa y así permitir que la IA transforme esas interacciones en acciones y resultados concretos. Esta capa, según Zoom, reduce la necesidad de revisar documentos y acelera respuestas y ejecución. ¿Qué controles ofrece Zoom para evitar que la IA registre o use información sensible? Zoom incorpora etiquetas de sensibilidad, guardarraíles y opciones de reunión (marcar reunión como confidencial, desactivar transcripción, cifrado de extremo a extremo) para limitar qué se añade a la capa de contexto y quién puede acceder a ello. Estas medidas dependen de la configuración del anfitrión y del usuario. ¿Qué riesgos concretos plantea la capacidad de clonar voces e imágenes dentro de Zoom? La clonación de voz e imagen facilita deepfakes que pueden suplantar asistentes o difundir información falsa en reuniones; Zoom plantea detección y expulsión de intrusos y apoya la verificación de identidad mediante socios de gestión de ID, pero admite que la gestión de identidad sigue siendo compleja. ¿Cómo afecta a costes y privacidad que las empresas vuelquen transcripciones y conversaciones en modelos LLM? Volcar transcripciones completas a un LLM puede ofrecer buenas respuestas pero "quemará" muchos tokens y elevará costes; Zoom propone alternativas (servidores MCP, API Ask y enrutamiento federado de modelos) para reducir consumo y optimizar coste sin renunciar al razonamiento sobre contexto.

Zoom, su conjunto de herramientas corporativas, ha sido absorbido por la inteligencia artificial. O quizás hay que expresarlo al revés, porque lo que explican sus portavoces es que lo que han hecho es “embeber la inteligencia en el propio [flujo de] trabajo”, para que los resultados se produzcan directamente en las tareas cotidianas.

Es decir, la IA, los agentes, están presentes en cada reunión interna, cada conversación, en los encuentros con clientes, en los eventos de marketing, en los correos, en los informes, en las conversaciones por teléfono, en la documentación de la empresa y en cada ordenador. Y además, pueden clonar la voz de un empleado, su imagen…

Es una relación tan ubicua y abrumadora en todos los ámbitos del trabajo, que DISRUPTORES - EL ESPAÑOL no tuvo más remedio que preguntarle directamente al responsable de marketing del sector de soluciones de productos, Leo Boulton, si no es propiamente la encarnación en la oficina del Gran Hermano (el de Orwell, en la novela ‘1984’), que todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe.

“El control debe permanecer en manos del humano”, responde Boulton. “Por ejemplo, en la barrera de seguridad de la IA, con las etiquetas de sensibilidad [luego hablaremos de eso], el usuario tiene el control. Puede marcar una reunión como ‘confidencial, y no quiero que se grabe’. O el anfitrión de la reunión también podría decir: no quiero que se habiliten las transcripciones para esta reunión”. Y entonces no estarán disponibles.

“Puedes llegar al extremo de activar el cifrado de extremo a extremo en la reunión. Y quizás ni siquiera compartir archivos, que no se pueda subir un determinado archivo. Así que, en realidad, tenemos un enfoque híbrido. Aunque el anfitrión tiene mucho control en la reunión, el participante también lo tiene. Si está la transcripción activada, el participante puede plantear ‘no quiero que transcribas esta reunión’. Y también puede dar por terminada [su presencia]”.

“Si ves que están grabando y no lo deseas, pides que paren. O te marchas”

“Es igual que en cualquier conversación”, subraya, señalando la grabadora de este periodista. “Si ves que están grabando y no lo deseas, pides que paren. O te marchas”. Que no era el caso. En conclusión, añade Boulton, “la IA sólo puede tener acceso a lo que el humano le autorice”.

Pero, mientras, las propuestas de Zoom lo abarcan prácticamente todo. Desde las interacciones internas hasta las relaciones con clientes, partners y otras empresas. Desde la base de datos y los archivos, hasta el contenido del ordenador del empleado. Y de los directivos, claro. Con su permiso, reitera Boulton.

La estrategia ‘AI First’, anunciada y detallada en el reciente evento Zoomtopia, de finales de octubre, ha tenido ampliación esta semana para un grupo de periodistas y analistas de la zona EMEA, convocados por la compañía estadounidense en Londres, para detallar lo que supone su nuevo lema, una y otra vez repetido desde comienzo de año, “conversation to completion”. De la conversación al resultado.

Se trata de “una IA que aprende de cómo trabajas y de lo que comunicas, para eliminar fricciones y ofrecer aumentos reales de productividad sin requerir una renovación total de la organización”, expresaba el jefe de producto, Rusell Dicker, en un prebriefing desarrollado, evidentemente, vía Zoom. “La parte más difícil de la IA empresarial no es construirla. Es conseguir que la gente realmente utilice las herramientas en las que estás invirtiendo y convertir esa inversión en resultados medibles”, remataba, en aquella reunión preparatoria.

La conversación humana

Ya en Londres, Boulton precisa que el concepto de ese lema dominante es, básicamente, “la encarnación del sistema de acción [de Zoom]. La idea es muy simple: la conversación es algo natural para nosotros, la forma en que trabajamos es mediante conversaciones, que es una parte natural de cómo somos los humanos. Y completar la tarea debe ser también algo natural, no algo que requiera un cambio de conducta, sino que forme parte de nuestro trabajo cotidiano”.

Eso tropieza con una resistencia que, según estudios que maneja la compañía, supone que aproximadamente la mitad de los empleados están utilizando las herramientas inteligentes que les facilitan sus empresas. Y de los que no lo hacen, cuando les preguntan por qué no, la respuesta suele ser que prefieren seguir haciendo las cosas como las han hecho siempre. Una resistencia al cambio de manual.

La estrategia definida por Zoom para la actividad de la IA y sus agentes se organiza sobre la idea de tres círculos concéntricos: conversación, contexto y ejecución. El sistema es capaz de recoger todas las conversaciones con colegas, clientes y partners para convertir esos intercambios en inteligencia conectada, en tiempo real, que puede seguirse utilizando después de acabar la charla.

El contexto es la conexión, también en tiempo real, con los conocimientos de la compañía, para ayudar a entender lo que es necesario para actuar. Y la ejecución es la incorporación del resultado de cada operación al conocimiento, los problemas que se presentaron y cómo se lidiaron, generando con ello nuevo contenido de inteligencia. “El sistema se hace cada vez más valioso”.

"La parte más difícil de la IA empresarial no es construirla, es conseguir que la gente utilice las herramientas"

La gran novedad anunciada este año es la capa de contexto unificada, para resolver un desafío: “Parte de la información más valiosa del negocio nunca llega a un documento. Está en las conversaciones. Con las decisiones tomadas en una reunión en directo, la actualización que un cliente comparte en una llamada, los detalles que aparecen en un hilo de chat asíncrono… La capa unificada soluciona eso con la capacidad de construir contexto a partir de tres fuentes de entrada”, dice Dicker.

Esas fuentes son, primero, lo que la empresa ha documentado, lo que ya está escrito. La segunda es la ‘cultura general’, lo que un modelo IA ya sabe sobre el mundo, fuera de la propia empresa, y puede acceder mediante búsqueda. Y finalmente, el contexto dinámico es lo que ocurre en esas conversaciones de cada momento, las reuniones, las peticiones o respuestas de un cliente.

“Construimos un grafo a partir de las conversaciones de las personas, los temas, las decisiones… y cómo se conectan. Se actualiza casi en tiempo real y está disponible para volver a la acción. En la práctica, los agentes IA no necesitan revisar montañas de documentos y transcripciones cada vez que se hace una pregunta sencilla. La capa de contexto ya ha sintetizado y destilado esa información” afirma Dicker, atribuyéndole una reducción de costes entre un 45% y un 65%, en comparación con el cargo de agentes independientes que analizan la información pieza a pieza.

El sistema proporciona memoria compartida, inteligencia de interacción en tiempo real y orquestación de agentes a través de Zoom Workplace, Zoom CX y aplicaciones de terceros conectadas, mediante una catarata de funciones con nombre propio.

Comunicaciones de viva voz

Para las intervenciones de viva voz, Zoom ofrece ‘Touch up my voice’, que realza la voz de quien interviene en una reunión; ‘Voice translator’, traductor que incorpora la novedad ‘Translate Me’, para que el orador pueda emitir la traducción pertinente para todos los participantes, sin que cada uno de ellos necesite disponer de una licencia del software; ‘Voice cloning’, que imita la voz de quien habla cuando le traduce; ‘Pose correction’, corrige con IA cómo se ve en pantalla la posición de quien habla, ‘arregla’ la imagen transmitida.

Además, un agente IA puede permanecer activo en la pantalla del ponente durante una reunión, para ayudarle a buscar respuestas a las cuestiones que surgen y advertirle de defectos como, por ejemplo, si está hablando demasiado rápido.

Para el seguimiento de la reunión, ‘My Notes’ puede tomar notas automáticamente incluso en ausencia del usuario, si llega tarde, o se tiene que ausentar, proporcionándole una transcripción con referencias de tiempo y sumarios y grabando imagen. ‘Screen capture’ hace transcripción de imágenes en pantalla (con soporte para captar 60 fotogramas por segundo en pantalla compartida). Mediante un acuerdo con un socio, Zoom incorpora también hardware a su oferta, una grabadora del tamaño de una tarjeta de visita.

Otra novedad es ‘Mate agent teams’, para coordinar a varios agentes que colaboran entre sí para cumplir un encargo. En vez de dar sus respuestas por separado, las sintetiza combinando sus informaciones.

Zoom ha reformulado el chat que ya ofrecía, abriendo la posibilidad de que los agentes de IA participen en la conversación aportando datos. Se pueden organizar y agrupar determinados hilos, a la vez que se ‘limpia’ de ruido de notificaciones. Y otro detalle: se puede usar ‘Zoom Headless’, es decir, sin llegar a abrir su propia interfaz.

Boulton subraya en la conversación con este periódico fórmulas para ahorrar costes en el uso de la IA: “El consumo de tokens por IA es una disciplina altamente no determinista. No tienes una tarifa que diga que, si pides producir una diapositiva, consumirás esta determinada cantidad de tokens. Si el modelo se ha ejecutado aquí una vez, la segunda vez puede consumir menos tokens. La tercera menos… Pero quizás la cuarta vez, con una pequeña variación, consuma muchos más tokens”.

“El consumo de tokens por IA es una disciplina altamente no determinista"

“En lugar de intentar ayudar a los clientes a predecir sus modelos de consumo de esa manera, tenemos que trabajar cada vez más para desarrollar capacidades dentro de nuestro producto que les permitan tomar esas decisiones de forma más inteligente. Darles visibilidad sobre su propio consumo interno de tokens. Proporcionarles orientación sobre lo que aproximadamente es la media de consumo y, también, que puede que tengan usuarios que consumen más que otros. Para reorganizarlos en los equipos. A los clientes les cuesta mucho predecir su consumo”, admite.

En tiempos de incertidumbre sobre el futuro inmediato de los centros de datos, sobre si habrá suficiente capacidad de computación o será estrangulada por limitaciones políticas incluso en Estados Unidos, con el nuevo mapa de gobernadores antidatacenters, Boulton reivindica las soluciones de su empresa: “Cuando lanzamos nuestras capacidades de IA en 2023, nuestro enfoque federado se centró mucho en eso. Estamos eligiendo dinámicamente el mejor modelo para ofrecer la mejor respuesta”.

Modelos IA para cada momento

Aclara que el uso recomendado de modelos de unos ‘fabricantes’ de IA u otros depende de cada momento, aunque quepa la posibilidad de que un cliente quiera usar uno específico. Puede hacerlo, pero, matiza al respecto: “Sí y no. No damos acceso completo a un usuario final [a ChatGPT o Anthropic], para decidir qué modelo usar para una tarea concreta. Nuestro enfoque federado de IA es hacerlo automáticamente entre bastidores. Eso forma parte del valor que aportamos a nuestros clientes. No necesita elegir el modelo porque podemos enrutar dinámicamente con el mejor coste, la menor energía, la mejor respuesta que necesita… Dependiendo de la tarea real”.

“Tenemos algoritmos avanzados de enrutamiento, que optimizan en costes, consumo energético, etcétera. La semana pasada salió la clasificación de Hugging Face por la mejor precisión de modelos ASR [Automatic Speech Recognition, reconocimiento automático del habla], y hemos sido el número uno de esa lista en tres ocasiones ya. Y con un caso de uso muy específico para la transcripción, minimizando las tasas de error de palabras capturadas en la conversación”.

“También tenemos modelos SLM, pequeños modelos de lenguaje que hemos entrenado específicamente para una tarea, como tomar notas”, prosigue. “Si estás realizando la programación de una reunión, no necesitas adoptar ni implicarte en el modelo completo, o ajustarlo de forma muy estricta. Hacemos lo que podemos desde el punto de vista de ingeniería, tratando de optimizar al máximo el consumo energético, porque también es en nuestro interés empresarial minimizar el coste”.

Añade la capacidad de trabajar con la IA en un entorno local: “Tenemos nuestra solución que llamamos Zoom Node. Quizá se ha mencionado poco, Zoom AI como arquitectura, como framework. Ahora se soporta en el entorno local. Puede ser muy ajustada. Si un cliente quiere ejecutarla en sus propios centros de datos, tenemos soluciones para eso. Onyx es otro ejemplo de adquisición muy reciente, una empresa de código abierto que puede ejecutar búsqueda agente y soluciones locales en los servidores propios. A medida que integremos eso con precisión, se empezará a ver más”.

"¿Hay algo que impida a un cliente tomar transcripciones de todas sus reuniones y luego meterlas en un LLM?"

El ejecutivo de Zoom plantea el consumo de tokens y el gasto desde un punto de vista práctico: “¿Hay algo que impida a un cliente tomar transcripciones de todas sus reuniones y luego meterlas en un LLM y que el modelo razone entre todas las páginas de transcripciones…? Nada le impide hacerlo. Puede lograr resultados muy buenos. Pero va a quemar muchos tokens, ¿verdad?", plantea.

"Para eso tenemos tres formas muy específicas de obtener un caso de uso, como la búsqueda agente. Hay tres opciones. Número uno: un cliente podría hacer una pregunta, ‘¿cuándo es la fecha límite para un proyecto en particular?’, supongamos que ese es el prompt. Puede volcar toda la información en los modelos, y luego quemar muchos tokens. Será una solución muy cara y va a conseguir la respuesta”.

La segunda opción que sugiere es conectarse “a través de servidores MCP. El razonamiento ocurre en la interfaz y luego, mediante MCP, accedes a las transcripciones para todo eso. Obtendrás muy buena respuesta y quemarás un poco menos de tokens. La agrupación de transcripciones no va a quemar tantos”.

Y, finalmente, la tercera, “es aún mejor ¿Y si pudiera hacer el razonamiento apenas un momento antes de dar la respuesta? Ese es el enfoque de la ‘API Ask’, la API de búsqueda. El razonamiento va directamente a través de la API. El consumo de los tokens principales y todo el procesamiento, lo hacemos en el backend, así que ahorra más dinero para los clientes. Desde el punto de vista de ventas, ese es el procedimiento típico que intentamos transmitir a nuestros clientes”.

Identidades digitales

El otro embrollo importante del momento tiene que ver con las identidades digitales. Las de la IA, sus agentes, y las de los usuarios, de los que ya está comentado que hay funciones incluso para clonar su imagen y su voz.

En cuanto a la inteligencia, considerando que no todas las personas dentro de la empresa tienen el mismo nivel de seguridad y autorización para saber cosas, esa proliferación de agentes captando todo lo que pasa parece un tanto arriesgada.

"El objetivo es controlar qué se agrega a la capa de contexto"

“Tenemos etiquetas de sensibilidad y guardarraíles de IA. El objetivo de esas etiquetas es controlar qué se agrega a la capa de contexto, para evitar que ingrese [información más sensible de lo autorizado] incluso antes de que se agregue. Las barreras de seguridad de la IA están en el otro extremo de ese espectro. Actúan sobre la información contenida dentro de esa capa de contexto, al extraerla. El control de quién tiene acceso se hace a partir de la información contextual ya existente”, incide. La ‘sensibilidad’ se refiere al nivel de seguridad del usuario para ver ‘información sensible’.

“Con las barreras de seguridad de la IA, podemos establecer que diferentes agentes de IA pueden no tener acceso para mostrar algo como respuesta”. Los límites se refieren, naturalmente, a los niveles de acceso del usuario de un determinado agente que hace la consulta. Y si, por casualidad, ese usuario está presente en una reunión en la que personas con más nivel desvelan cosas que le sobrepasan, cuando su agente lo va a registrar, “las barreras de seguridad evitan que eso ocurra”.

En cuanto a la seguridad, al operar con IA de manera intensiva los riesgos y posibles engaños también crecen. “Hablemos de deepfakes, de la detección de riesgos mientras estás en las reuniones”, asume Boulton. “¿Cómo determino quién está en la reunión? ¿Puedo identificarlo? Si hay un deepfake [en las reuniones híbridas hay asistentes sólo en pantalla], hay que actuar, expulsarlo de la reunión. Pero, ¿cómo puedo evitar que llegue hasta allí? ¿Y si invito a Julio, John o Mark, y luego él reenvía la invitación con todas las contraseñas e información, y se une sólo con una foto?”.

“Confiamos en nuestro ecosistema de socios de gestión de ID”, aclara Boulton. “Tenemos el ejemplo del World ID, la compañía de los aeropuertos. Es bastante nuevo para [verificar] la identidad, e incluye biometría. Puedes usar el mismo mecanismo de identidad para la TSA y la Entrada Global [un sistema digitalizado en el control de fronteras de Estados Unidos], o cosas así, para impedir o permitir que alguien entre en una reunión. Nosotros usamos [la plataforma] Okta internamente. Lo usamos todo el tiempo, así que siempre está validado… La gestión de la identidad es una disciplina muy difícil”, concluye. Pero fundamental, en los tiempos que corren, reconoce.