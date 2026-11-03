El responsable de Seguridad OT de Fortinet advierte de los riesgos de introducir inteligencia artificial en instalaciones industriales que todavía dependen de equipos con décadas de antigüedad. La falta de visibilidad sobre los sistemas, las dependencias tecnológicas y las dificultades para actualizar las infraestructuras complican su protección frente a unas amenazas cada vez más automatizadas.

Agustín Valencia (Fortinet): "La IA puede aumentar el impacto de los ciberataques con un esfuerzo muy reducido"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Agustín Valencia (Fortinet) advierte de que el uso de inteligencia artificial por ciberdelincuentes permite automatizar tareas complejas y multiplicar el impacto de los ataques a entornos industriales con un esfuerzo reducido. Solo el 14% de las organizaciones industriales afirma tener visibilidad completa sobre sus sistemas OT, mientras que el 71% detectó hasta nueve intrusiones en el último año según datos de Fortinet. Para proteger infraestructuras con equipos antiguos que no admiten actualizaciones convencionales, el experto aboga por medidas como la segmentación de redes, el parcheo virtual y controles estrictos a la conectividad. De cara a 2030, las prioridades de inversión en ciberseguridad industrial se centran en proteger sistemas heredados, supervisar accesos remotos de proveedores y gestionar de forma segura entornos que integran IA y nube. Preguntas ¿Quién es Agustín Valencia y qué papel tiene en Fortinet? Agustín Valencia es responsable de Seguridad OT y advisor de seguridad en Fortinet; en El Español explica riesgos y controles para infraestructuras industriales conectadas. ¿Por qué dice Agustín Valencia que la IA puede aumentar el impacto de los ciberataques en sistemas OT? Porque la IA puede automatizar tareas especializadas y facilitar la identificación y explotación de vulnerabilidades, aumentando velocidad, escala y daño posible con menos esfuerzo. ¿Qué consecuencias ha tenido en la industria el hecho de que muchas instalaciones funcionen con equipos con veinte o treinta años? Ha provocado limitaciones para aplicar actualizaciones y parches, elevando el coste y la complejidad de la mitigación y haciendo más probable la necesidad de controles compensatorios en red. ¿Cómo propone Fortinet proteger equipos industriales que no se pueden actualizar? Aplicando segmentación y microsegmentación de redes para limitar movimientos laterales y usando parcheo virtual en la red para bloquear intentos de explotación sin modificar los dispositivos. ¿Qué impacto tiene la regulación europea (NIS2 y CRA) en fabricantes e integradores industriales? Obliga a integrar seguridad desde el diseño, gestionar vulnerabilidades comunicándolas y mitigándolas a clientes, y complica la asignación de responsabilidades entre fabricantes, integradores y propietarios.

Una turbina eléctrica, una cadena de montaje o una instalación de distribución de agua pueden depender de ordenadores tan convencionales como los que encontramos en cualquier oficina. Algunos utilizan sistemas operativos Windows o Linux, ejecutan aplicaciones y requieren actualizaciones periódicas, con la salvedad de que un reinicio de lo más inoportuno puede interrumpir un proceso industrial, paralizar la producción o comprometer la prestación de un servicio esencial.

Esta circunstancia, aparentemente prosaica, explica buena parte de las dificultades que afrontan los responsables de proteger unas infraestructuras diseñadas para permanecer operativas durante décadas y que ahora deben convivir con la nube, la inteligencia artificial y una creciente interconexión con proveedores y sistemas externos.

"No sería admisible tener un Windows actualizando mientras la maquinaria está en funcionamiento, como no lo admitiríamos de nuestro nuevo coche si lo hiciera en medio de la carretera", ejemplifica Agustín Valencia, responsable de Seguridad OT y asesor de seguridad de Fortinet, en una entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

El directivo, conocedor de las particularidades de sectores como el energético y el nuclear, recuerda que las consecuencias de un incidente informático adquieren otra dimensión cuando los equipos afectados controlan procesos físicos: "Un ataque OT puede afectar a la seguridad de trabajadores y ciudadanos, provocar daños físicos y generar repercusiones operativas y sociales".

Las cifras tampoco invitan precisamente a la complacencia. Según el último informe de Fortinet sobre ciberseguridad operacional, elaborado a partir de las respuestas de más de 700 profesionales, el 71% de las organizaciones consultadas detectó entre una y nueve intrusiones durante el último año, mientras que apenas el 14% asegura disponer de visibilidad completa sobre sus sistemas industriales.

Valencia, empero, introduce un matiz importante ante la tentación de interpretar ambos guarismos como prueba de un deterioro generalizado: "Estos datos reflejan en buena medida una mayor madurez y capacidad de detección. A medida que las organizaciones conocen mejor sus activos y comunicaciones OT, también son más conscientes de sus puntos ciegos. Se produce así una paradoja: detectar más intrusiones o reconocer que no se tiene visibilidad completa puede ser consecuencia de conocer mejor la complejidad del entorno".

El diagnóstico resulta especialmente pertinente para España, donde las diferencias de madurez entre actividades industriales son considerables. Agustín Valencia sostiene que nuestro país mantiene un nivel comparable al de otros mercados desarrollados y rechaza una visión particularmente pesimista sobre sus capacidades de defensa. "España no tiene nada que envidiar a otros países europeos en materia de ciberseguridad OT. Las mayores diferencias de madurez las encontramos entre sectores, y es algo que también observamos en el resto de Europa e incluso en Estados Unidos", defiende.

Las carencias aparecen, fundamentalmente, al comparar los operadores tradicionalmente sometidos a mayores exigencias de protección con otras actividades industriales incorporadas más recientemente al perímetro regulatorio europeo. Reducir esa distancia exige inversiones y mecanismos que permitan apreciar su contribución a la continuidad del negocio, una cuestión especialmente delicada para aquellas empresas que deben justificar presupuestos de seguridad sin disponer de indicadores tan inmediatos como los que ofrecen las mejoras de productividad.

La difícil convivencia

La industria afronta una contradicción de difícil resolución: necesita incrementar su conectividad para mejorar la eficiencia, supervisar instalaciones a distancia y obtener información de sus procesos, pero buena parte de sus dispositivos fueron concebidos cuando semejantes posibilidades eran escasas o directamente inexistentes.

El problema se agrava porque determinados controladores y aplicaciones no admiten las prácticas habituales de actualización de los sistemas informáticos empresariales, mientras que su sustitución puede implicar inversiones cuantiosas y paradas de producción.

"La conectividad industrial no es mala en sí misma; el problema aparece cuando conectamos sistemas sin identificar claramente qué necesitan comunicar, con quién y para qué. Muchos entornos OT fueron diseñados cuando esa conectividad no existía o era muy limitada y, por tanto, no contemplaban las amenazas actuales", explica Valencia, que considera razonable mantener aislados determinados sistemas especialmente sensibles, aunque advierte de las consecuencias de prescindir indiscriminadamente de las conexiones remotas.

El responsable de Fortinet recurre al apagón eléctrico español para ilustrar la utilidad de estas capacidades. A su juicio, la interconexión y la operación remota contribuyeron decisivamente a la recuperación del sistema, hasta el punto de sostener que "habría sido imposible levantar todo el sistema español en menos de 24h tras el apagón si no tuviera un adecuado nivel de interconexión y operación remota".

Se trata de una valoración del experto sobre aquel episodio, que sirve para explicar su rechazo a las soluciones basadas exclusivamente en el aislamiento tecnológico.

La alternativa pasa por controlar minuciosamente las comunicaciones y subdividir las redes para impedir que una intrusión localizada alcance equipos críticos. "La respuesta pasa por aplicar controles compensatorios. La segmentación y la microsegmentación permiten aislar procesos y limitar las comunicaciones estrictamente a lo necesario, reduciendo la posibilidad de que un atacante se desplace lateralmente. Y cuando un equipo no puede actualizarse, técnicas como el parcheo virtual permiten bloquear en la red los intentos de explotar vulnerabilidades conocidas sin modificar el propio dispositivo", detalla Agustín Valencia.

Agustín Valencia, responsable de Seguridad OT y Advisor de Seguridad en Fortinet. DISRUPTORES

Sin embargo, la adopción de estas medidas tropieza con instalaciones cuya arquitectura original dificulta conocer las consecuencias de modificar las comunicaciones entre máquinas. El resultado es una gestión particularmente laboriosa, donde las decisiones de ciberseguridad deben acomodarse a las exigencias de producción y mantenimiento.

La recuperación posterior a un incidente añade otra complicación. "Prevenir suele ser mucho menos costoso que recuperar una instalación industrial después de un ataque. En ese momento necesitamos muchas más disciplinas y personal especializado, con el agravante de tener procesos detenidos y la presión que supone cada hora sin producir", advierte el experto.

La IA y los nuevos riesgos

Sobre esas instalaciones, muchas de ellas dotadas de equipos con 20 o 30 años de antigüedad, comienza a desplegarse una nueva generación de herramientas de inteligencia artificial. Sus aplicaciones abarcan desde el mantenimiento predictivo hasta la identificación de anomalías, aunque la aparición de agentes capaces de ejecutar tareas y adoptar decisiones plantea interrogantes adicionales cuando sus acciones pueden repercutir directamente sobre maquinaria, instalaciones eléctricas o procesos químicos.

La cuestión adquiere especial trascendencia por las diferencias entre el funcionamiento tradicional de los sistemas industriales y las características de los modelos generativos. Los primeros suelen responder a procedimientos previamente definidos y validados, mientras que los segundos pueden producir resultados variables ante instrucciones aparentemente idénticas. Esta falta de predictibilidad constituye un óbice considerable para confiarles funciones donde un error puede tener consecuencias materiales.

"Los sistemas industriales se han diseñado tradicionalmente buscando predictibilidad y comportamientos deterministas: ante una determinada circunstancia esperamos una respuesta concreta. Se habla de que es imposible eliminar la entropía en la IA generativa y, por tanto, que un modelo responda siempre lo mismo ante la misma pregunta", señala el experto.

Agustín Valencia considera imprescindible delimitar previamente las funciones asignadas a cada sistema inteligente, diferenciando entre herramientas dedicadas al análisis de información, asistentes para los operarios y aplicaciones capaces de controlar procesos.

En este último supuesto, las exigencias de seguridad resultan sustancialmente superiores, especialmente cuando el agente tiene acceso a aplicaciones, datos o dispositivos industriales.

"No basta con los guardarraíles del propio modelo; necesitamos controles externos que nos den visibilidad y que determinen a qué información puede acceder y, especialmente, qué acciones puede ejecutar", insiste. La compañía trabaja, según explica, en herramientas destinadas a separar modelos y controlar los flujos de instrucciones que intercambian, con el propósito de limitar los intentos de manipulación de datos o de eludir sus restricciones de seguridad.

La preocupación por la información sensible está impulsando asimismo el interés por desplegar modelos de IA dentro de las propias instalaciones, evitando determinadas dependencias de servicios externos.

Esta alternativa, sin embargo, acarrea nuevas obligaciones de administración y protección que deben asumir los propietarios, junto con unos costes de infraestructura que pueden dificultar su implantación. Valencia señala expresamente el encarecimiento de servidores, memorias, almacenamiento y sistemas especializados como uno de los factores que están frenando esta adopción.

El uso de inteligencia artificial por parte de los ciberdelincuentes añade una dificultad adicional. Herramientas capaces de automatizar tareas especializadas pueden facilitar operaciones que anteriormente exigían conocimientos técnicos avanzados, con las consiguientes repercusiones sobre la capacidad de los atacantes para identificar vulnerabilidades y ejecutar determinadas acciones.

"Ya estamos viendo cómo la IA empieza a utilizarse para facilitar ataques contra sistemas industriales. Esto es preocupante porque permite poner conocimientos que hasta ahora requerían personal muy especializado al alcance de herramientas capaces de automatizar parte de esas tareas. Si la IA ya estaba aumentando la velocidad y la escala de los ataques, ahora puede contribuir también a aumentar su potencial impacto con un esfuerzo muy reducido", asegura el ejecutivo.

Los defensores, por su parte, también pueden aprovechar esta automatización para procesar alertas, cruzar información sobre amenazas y detectar credenciales comprometidas. Fortinet trabaja en lo que denomina hiperautomatización, mediante la coordinación de tareas que requieren consultar diversas fuentes y aplicaciones. Entre sus primeras aplicaciones figura la elaboración automatizada de informes y notificaciones relacionados con las obligaciones regulatorias de NIS2.

"Hay muchas áreas donde podemos avanzar sin llegar a ese punto. Por ejemplo, podemos automatizar el cribado de alertas para reducir el ruido que reciben los analistas, cruzarlas con inteligencia de amenazas para acelerar la toma de decisiones o identificar cuentas anómalas y credenciales comprometidas para contener antes un posible ataque", explica el responsable de seguridad, que mantiene la necesidad de supervisión humana sobre aquellas actuaciones capaces de alterar directamente un proceso industrial.

La soberanía tecnológica

Las exigencias de seguridad industrial están estrechamente relacionadas con otro de los grandes debates tecnológicos europeos: la dependencia de fabricantes, operadores de nube y suministradores extranjeros. Las infraestructuras críticas incorporan componentes de procedencias muy diversas y necesitan servicios cuya disponibilidad puede quedar condicionada por decisiones empresariales, restricciones jurídicas o interrupciones ajenas al operador de la instalación.

Agustín Valencia considera poco realista aspirar a una autonomía basada en fabricar nacionalmente todos los componentes tecnológicos, especialmente en sectores donde la interdependencia internacional forma parte de su propia estructura productiva. El verdadero margen de maniobra depende, a su juicio, de conocer esas relaciones, evaluar su exposición y determinar qué capacidades resulta imprescindible conservar dentro de la organización.

"Eso implica saber de quién dependemos, para qué y qué ocurriría si esa tecnología o servicio dejara de estar disponible. La nacionalidad del proveedor es un factor que puede ser relevante, pero no debería ser el único: también importan la jurisdicción, la localización de los datos, la capacidad de cambiar de proveedor y, sobre todo, nuestra capacidad para seguir operando aislados ante una disrupción", argumenta.

Esta interpretación de la soberanía tecnológica introduce consideraciones eminentemente prácticas para los responsables de instalaciones esenciales. La posibilidad de sustituir proveedores, continuar prestando servicios cuando fallan las conexiones externas o mantener determinadas aplicaciones en sistemas propios puede resultar decisiva ante una interrupción.

El dilema se extiende a los servicios satelitales, la computación en la nube y la inteligencia artificial, cuya incorporación incrementa las dependencias tecnológicas de numerosos operadores.

Las responsabilidades también se están modificando por efecto de la regulación europea. La directiva NIS2 amplía las exigencias de ciberseguridad organizativa y el Reglamento de Ciberresiliencia, conocido como CRA por sus siglas en inglés, introduce obligaciones específicas para los productos con elementos digitales.

Para la industria, su aplicación presenta particularidades que trascienden las obligaciones documentales y alcanzan al diseño, mantenimiento y comercialización de equipos.

"Un fabricante español de maquinaria puede no desarrollar el software que incorpora su producto, sino integrar tecnologías y componentes de distintos proveedores. Debe tener en cuenta sus posibles vulnerabilidades desde el diseño y, cuando posteriormente se descubran nuevas vulnerabilidades, evaluar su impacto, establecer las medidas de mitigación necesarias y trasladarlas a los clientes que utilizan esas máquinas", explica Valencia.

El reparto de responsabilidades entre fabricantes, integradores y propietarios tampoco resulta siempre expedito. Una vulnerabilidad puede contar con una corrección disponible y, pese a ello, permanecer temporalmente sin resolver porque su aplicación exige detener una instalación.

Esta dependencia de distintos actores obliga a reforzar la seguridad de los accesos de mantenimiento y a introducir medidas compensatorias mientras se prepara la actualización correspondiente.

Una amenaza cuántica

A los riesgos presentes se suma otro desafío cuyo horizonte temporal continúa siendo incierto: la posibilidad de que futuros ordenadores cuánticos comprometan los sistemas criptográficos de clave pública actualmente utilizados. Aunque todavía no existen máquinas capaces de hacerlo a gran escala, la duración de los equipos industriales y la complejidad de sustituir sus componentes obligan a abordar con antelación la transición hacia nuevos mecanismos de protección.

"Debemos prepararnos antes de que exista esa capacidad. La transición será larga por la cantidad de sistemas que habrá que identificar y adaptar, especialmente en infraestructuras críticas con ciclos de vida de décadas. Además, existe el riesgo de 'harvest now, decrypt later': capturar hoy información cifrada para intentar descifrarla en el futuro. Si esperamos a que la amenaza se materialice para empezar a actuar, probablemente llegaremos tarde", sostiene.

La sustitución de los mecanismos criptográficos puede resultar especialmente onerosa en instalaciones que utilizan protocolos propietarios, dispositivos con recursos de procesamiento limitados y equipos concebidos para funcionar durante periodos prolongados. El especialista recuerda, además, que la protección industrial descansa sobre varias capas de defensa, por lo que las actuaciones deben contemplar tanto los sistemas de cifrado como las restricciones sobre comunicaciones, aplicaciones y accesos.

De cara a 2030, Agustín Valencia identifica tres grandes prioridades de inversión para los responsables de infraestructuras críticas españolas. La primera pasa por reforzar la protección y monitorización de los sistemas heredados, donde la segmentación y la gestión de vulnerabilidades continuarán desempeñando un papel fundamental. La segunda exige extremar el control de los accesos remotos utilizados por fabricantes y empresas de mantenimiento, especialmente ante el crecimiento de los dispositivos conectados y la necesidad de atenderlos con recursos humanos limitados.

La tercera se concentra en la administración de arquitecturas híbridas que combinan servicios en la nube, dispositivos del internet de las cosas e inteligencia artificial, tanto para supervisar instalaciones como para participar en sus decisiones operativas. "Tendremos que entender bien el papel de la nube, el IoT y la IA, no solo en el control, sino también en la toma de decisiones. Por ello, la supervisión continua y la monitorización de amenazas y anomalías serán cada vez más importantes", concluye Valencia.