Silicon Valley ‘descubre’ un cuello de botella para la IA en las velocidades de la memoria y los discos

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LO ESENCIAL Las claves El sector tecnológico identifica que el principal cuello de botella de la inteligencia artificial reside en la velocidad de la memoria y el almacenamiento, lo que deja ociosas a las GPU y CPU. Compañías como ScaleFlux desarrollan chips específicos y firmware para optimizar el ancho de banda y acelerar la transferencia de datos en los discos. Phison propone la tecnología AIdaptiv para añadir una capa de memoria caché de alto rendimiento entre la DRAM, la GPU y las unidades SSD tradicionales. Las soluciones de almacenamiento computacional buscan procesar datos localmente y llevar la IA hacia el 'edge' para reducir la alta demanda de recursos en centros de datos. Preguntas ¿Por qué ScaleFlux dice que el cuello de botella de la IA está en la velocidad del almacenamiento y no en las CPU o GPU? ScaleFlux sostiene que las CPU y GPU quedan frecuentemente ociosas esperando datos porque el traslado desde discos y controladoras es más lento que el procesamiento. Sus directivos explican que por eso desarrollan chips y firmware que aumentan el ancho de banda y aceleran el I/O para reducir esos tiempos muertos. ¿En qué consiste la solución AIdaptiv de Phison y cómo ayuda a ejecutar modelos grandes en equipos normales? AIdaptiv es una capa de memoria caché basada en SSD NVMe con firmware y software que gestiona la retención y recuperación de datos entre DRAM, GPU y almacenamiento. Phison afirma que permite mover parte del peso de modelos a flash para ejecutar modelos más grandes en máquinas con menos DRAM, por ejemplo ejecutar un modelo de 24 GB en un equipo con 16 GB. ¿Qué es el "almacenamiento computacional" que menciona ScaleFlux y qué funciones añade? Es integrar capacidades de cómputo dentro de dispositivos de almacenamiento para procesar o comprimir datos localmente, evitando moverlos hasta CPU/GPU. Según ScaleFlux eso incluye compresión transparente, filtrado y aceleración de preparación de datos para tareas vectoriales de IA. ¿Qué papel tiene CXL y la expansión de DRAM en las propuestas de ScaleFlux y Phison? ScaleFlux promueve dispositivos compatibles con PCIe Gen6 y CXL para agrupar y expandir DRAM y reducir latencia; su CEO dice que la combinación CXL–NAND está en fase temprana. Phison, por su lado, ofrece cache en NAND como extensión de memoria para mitigar la limitación de capacidad DRAM y llevar carga al edge.

"Cuando fundamos esta compañía [ScaleFlux] hace 12 años, estábamos un poco por delante de la agenda, porque ya entonces veíamos que el cuello de botella iba a estar en la CPU, por la ralentización en el rendimiento del almacenamiento de datos. Por eso, entonces nos dijimos: necesitamos aceleración para ayudar a descargar la CPU”.

Así pone de manifiesto Saeed Raja, vicepresidente y manager general de ScaleFlux, lo que se ha convertido en el más reciente ‘descubrimiento’ de Silicon Valley, ante la profusión de la inteligencia artificial en todos los ámbitos: el gran cuello de botella para el procesamiento masivo de datos no está en el funcionamiento de las CPU y las GPU, sino en la velocidad a la que tienen disponibles esos datos desde los discos que los almacenan. Resulta ser un problema de memorias y controladoras.

DISRUPTORES visitó con el IT Press Tour las sedes de ScaleFlux, en Milpitas, y de Phison, en San José. Son dos compañías que afrontan el reto de acelerar la disponibilidad de los datos desde el silicio. Es decir, desarrollando hardware específico para gestionarlos de manera más veloz y acortar los tiempos en los que las caras unidades de procesamiento permanecen “ociosas”, esperando los datos que deben tratar.

El manager general de ScaleFlux precisa que “la primera aceleración que vemos con gran éxito es en realidad la GPU y la TPU, para descargar la computación de redes neuronales. Y luego la red”.

“Probablemente hayan visto muchas DPUs [Data Processing Unit] para acelerar esas redes…”, plantea retóricamente al grupo, para continuar su repaso. “Al cabo de mucho tiempo, la gente ha empezado a darse cuenta de que el almacenamiento vuelve a ser importante. Eso ha pasado en el último año. Por eso creo firmemente que estamos haciendo tecnología muy esencial para construir nuestra futura infraestructura de IA y computación en la nube”.

“Es esencial conectar CPU, GPU y DPU con las memorias adecuadas y el almacenamiento para crear una infraestructura de IA más escalable y eficiente. Y esa es nuestra misión. Estamos aquí para ayudar al ecosistema a escalar aún más la ‘tubería’ de datos”, afirma Raja.

La solución que propone ScaleFlux es un nuevo tipo de chip, diseñado por sus ingenieros, con su propio firmware, para ampliar el ancho de banda y acelerar el flujo de datos en las controladoras de memorias y discos.

Los directivos de ScaleFlux durante su intervención en IT Press Tour. Julio Miravalls

A escasos kilómetros, apenas 12, tiene su oficina estadounidense Phison, multinacional taiwanesa nacida en el año 2000 que también busca una solución en el hardware. Su propuesta es añadir una capa flash, con su plataforma AIdaptiv, como extensión de memoria caché entre la DRAM, la GPU y el almacenamiento convencional.

AIdaptiv es una combinación de hardware, con discos SSD NVMe de altas prestaciones que, en determinadas configuraciones, puede añadir GPU. Incluye firmware embebido en sus controladoras y una capa de software que gestiona el modo en que la IA almacena y recupera datos desde los SSD, para complementar la memoria de la GPU.

El ‘ingrediente’ secreto

Phison ya tenía un amplio mercado (“aunque la mayoría no nos conozca”, dice Michael Wu, presidente de su rama en Estados Unidos) con sus controladoras de disco para unidades SSD con tecnología NAND. Un ingrediente ‘secreto’ que se encuentra en unidades fabricadas por Kioxia, Micron, Samsung, Sandisk… Hasta 21 fabricantes la utilizan, con seis tipos de perfiles, desde hiperescalares hasta ecosistemas de chips para IA.

Ahora, con la línea propia Pascari, que ofrece su solución AIdaptiv, produce discos SSD, con controladora, firmware y servicios de personalización para clientes OEM, orientados expresamente a infraestructuras de inteligencia artificial. La compañía asegura que esa memoria extendida para la IA permite manejar mayores paquetes de datos y modelos LLM más grandes, con retención y reutilización de datos; gestionar más movimiento, en ingesta, en entrenamientos y en traspasos; y utilización en más lugares, incluyendo tareas de inferencia a escala, IA privada y también IA embebida en el edge.

Michael Wu, presidente de Phison en Estados Unidos. Julio Miravalls

La actividad de Phison, explica Wu, empezó con soluciones orientadas al mundo gaming. Lo cual en cierto modo la emparenta con Nvidia, cuyas poderosas tarjetas gráficas (con las primeras GPU) abrieron el mundo del PC a los videojuegos más complejos y realistas antes de consagrarse como poderosas herramientas para la minería de criptomonedas y, luego, los procesos de inteligencia artificial.

Quizás por eso Wu habla de “Jensen” [Huang, el CEO de Nvidia] con gran familiaridad. Ahora, asegura Wu, Phison se ha “convertido oficialmente en una compañía de almacenamiento para IA”.

Wu asume en su discurso que la proliferación de la inteligencia artificial ha desequilibrado los pilares sobre los que se asentaban las tecnologías de la información. Señala que la electricidad y el almacenamiento son dos cuellos de botella “de las fábricas de IA”.

Resumidamente, opina que, a diferencia de ciclos anteriores, la capacidad instalada influye ahora directamente en los ingresos de los proveedores de IA. Y esto es, al fin y al cabo, un negocio. Eso justifica la fiebre por la infraestructura de centros de datos. Pero hay poco margen para recortar en almacenamiento. Y como la oferta de NAND no puede crecer al mismo ritmo que la demanda de tokens, la carga, cree, deberá desplazarse hacia el edge y la ejecución local.

La nueva computación

“Los ingresos de las compañías IA están directamente ligados a cuánto almacenamiento disponen. Y como éste no se puede multiplicar por dos, tienen que recurrir al edge. El almacenamiento se ha convertido en la nueva computación”, asevera el directivo de Phison.

Con esa afirmación pone en valor su solución IAdaptiv, entre la DRAM, la GPU y el disco propiamente dicho, para ejecutar modelos y cargas de gran volumen sin ampliar proporcionalmente el hardware. El jefe de producto de Phison, Rick Allen, subraya que el truco es “añadir una nueva capa”, la suya, cuya tarea es orquestar los datos, actuando como una memoria caché. Hay dos variantes físicas, una que dispone de una unidad de caché pura, basada en pSLC (pseudo-Single Level Cell para NAND), y otra híbrida para equipos con M.2, que incluye TLC para almacenamiento y también pSLC, para caché.

Así pues, no hay una diferencia conceptual enorme entre los planteamientos de las compañías referidas.

En el caso de ScaleFlux, también su vicepresidente considera que el éxito depende de mover los datos con precisión y en el momento oportuno, “no moverlos hasta que sea necesario; el procesamiento y el movimiento deben equilibrarse en el lugar y el momento adecuados”. Así surge el concepto de almacenamiento computacional: incluir recursos de computación dentro de los dispositivos de almacenamiento para procesar datos localmente sin tener que llevarlos hasta la CPU o la GPU.

“Ahora que la memoria se está volviendo muy cara, y la compresión y otras funciones pueden ayudar a mejorar el tráfico, el almacenamiento computacional está aumentando”, interviene el CEO de ScaleFlux, Hao Zhong.

Rick Allen, product manager de Phison. Julio Miravalls

“Otra cosa importante es que el concepto de almacenamiento computacional también ha evolucionado. En el pasado, hablábamos solo de la compresión y el filtrado de datos. Hoy en día hay otras funciones para acelerar la computación vectorial, cómo acelerar la preparación de datos para la IA. Lo que vemos es que la aceleración ahora tiene que ocurrir en cada etapa de la cadena de datos, desde los procesadores y la red hasta la memoria y el almacenamiento”, añade Zhong.

“Dividimos la cadena de datos en tres grandes etapas, empezando por los procesadores DPU [especializados en gestión del tráfico de datos], TPU y CPU, donde se produce mucha aceleración. Especialmente en la matriz de redes neuronales. Después, la red, los switches, las NIC [tarjetas de interfaz de red], donde también hay ciertas funciones aceleradoras para ayudar al transporte de datos más eficiente. Y, en la capa de almacenamiento, donde algunas funciones también requieren acelerarse”, prosigue Zhong.

“En el sentido más amplio, el I/O necesita ser acelerado. Por eso hemos trabajado con Nvidia y con los socios [proveedores] de memoria para acelerar diez veces por segundo las operaciones de input / output. Y por eso somos el número uno, el líder del mercado: no sólo acelerando algunas funciones de computación, sino trabajando también con las compañías de discos y memoria para acelerar el I/O. ¿Y saben una cosa? También va a ocurrir con la capa de DRAM con el CXL [Compute Express Link, una interconexión de muy alta velocidad]”, remacha el CEO.

Compresión transparente

“Desde siempre hemos sido reconocidos por nuestra tecnología innovadora”, retoma el hilo Raja. “Empezando por la compresión transparente única para SSB, ampliamente adoptada para la producción en centros de datos. Y una vez que expandimos nuestro catálogo en la parte del CXL, hemos tenido varias innovaciones en los racks y la particularmente única tecnología de compresión para la memoria [para hiperescalares]”.

ScaleFlux presenta ahora nuevos dispositivos para CXL, como la unidad MC600, compatible con PCIe Gen 6, CXL 3.2 y DDR4/DDR5, poniendo énfasis en la baja latencia, bajo consumo, seguridad y funciones RAS de nivel empresarial. Raja indica que la expansión y agrupación de DRAM son los casos de uso más maduros ahora mismo, mientras que la combinación de CXL y NAND se encuentra aún en una fase temprana de desarrollo.

Además, la compañía de Milpitas está investigando técnicas para memoria que funcionen sin cambios en las aplicaciones. El reto de la compresión transparente, subraya Raja, consiste en reconocer patrones y grados de compresibilidad sin tener que inspeccionar el contenido protegido de las máquinas virtuales. Lo que pretende conseguir es pasar de una capacidad DRAM fija a sistemas con expansión, pooling, tiering y multiplicación efectiva de capacidad. Pero, de momento, son objetivos para una futura generación de productos.

Del mismo modo, también Phison se asoma a las siguientes etapas de aprovechamiento de la IA con nuevas ideas que de momento prefiere mantener bajo compromiso de confidencialidad, pendientes de próximas presentaciones. Plantea tres propuestas de valor: descargar a flash parte del peso de los modelos IA, para irlos cargando dinámicamente; trasladar la caché KV para ampliar contexto y concurrencia; y ajustar modelos de mayor tamaño con la memoria disponible. Según un ejemplo planteado por Rick Allen, un modelo que necesitaría unos 24 gigabytes se ejecuta en un portátil con 16 gigabytes, descargando aproximadamente la mitad de su peso. “Hemos encontrado con IAdaptiv una manera de hacerlo”, afirma.

La compañía de San José está colaborando con Intel para validar IAdaptiv en PCs con IA, e integrarla con Llama.cpp (un motor de inferencia de código abierto, creado para ejecutar los modelos Llama de Meta en CPUs convencionales) y con OpenVINO (Open Visual Inference and Neural Network Optimization), que es una plataforma propia de Intel para optimizar y acelerar la ejecución de modelos IA en sus procesadores.

Esas integraciones facilitarán usar modelos de inteligencia más grandes en ordenadores normales y, de hecho, ocho fabricantes de PC están implicados en ello, según Phison. Siete están ya en distintas etapas orientadas a la producción. Y esa colaboración con Intel no la presenta Phison como una exclusividad tecnológica absoluta. “Esto no es sólo con Intel”, dice sugerentemente Allen.