De Hadoop a la IA agéntica: la metamorfosis de Cloudera hacia una nueva era digital

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LO ESENCIAL Las claves Cloudera evoluciona su plataforma para enfocarse en la inteligencia artificial ag)ntica, ofreciendo unos 150 casos de uso prioritarios y modelos de referencia para acelerar los resultados en las empresas. El CEO Charles Sansbury defiende los entornos h#bridos y locales frente a la migraci#n total a la nube, priorizando la gobernanza y calidad del dato para garantizar el retorno de inversi#n en IA. La tecnologica se al#a con socios clave como Nvidia, AMD y Mistral AI para facilitar la inferencia privada y el despliegue de modelos de frontera en arquitecturas soberanas y nubes privadas. Preguntas ¿Quién es Sergio Gago y qué papel tiene en la nueva estrategia de Cloudera? Sergio Gago es el ingeniero español señalado como “principal cerebro” detrás de las nuevas funcionalidades de IA de Cloudera y lidera el diseño de 150 casos de uso prioritarios y modelos de referencia para acelerar despliegues empresariales. ¿Por qué ha elegido Cloudera a Mistral para sus modelos en lugar de OpenAI o Anthropic? Cloudera eligió a Mistral por su apuesta compartida por el código abierto, la capacidad de desplegar inferencia privada en nubes privadas y entornos aislados, y la compatibilidad con arquitecturas soberanas necesarias para clientes regulados. ¿Qué consecuencias ha tenido para las empresas que Cloudera desarrolle 150 casos de uso prioritarios de IA? Ya ocurrido: Cloudera ha entregado modelos de referencia y mejores prácticas para acelerar resultados; posible efecto: esas plantillas pueden reducir el tiempo de implementación y mejorar el ROI si las empresas mejoran gobernanza y calidad de datos. ¿Qué hay detrás del énfasis de Charles Sansbury en mantener cargas en instalaciones locales y centros de datos privados? Sansbury defiende que razones de coste, soberanía y seguridad mantienen la relevancia de entornos on‑premise; esa postura explica la apuesta de Cloudera por soluciones híbridas y por habilitar inferencia privada. ¿Qué problemas de adopción de IA busca resolver Cloudera con su nueva oferta y cómo lo plantea? Busca mitigar fallos, alucinaciones y falta de gobernanza señalados por clientes; lo hace mejorando la gobernanza, calidad y observabilidad de datos y ofreciendo modelos de referencia y buenas prácticas aplicables.

En el juego de ensamblar piezas tecnológicas para lograr una plataforma holística, Cloudera es un caso paradigmático. La aún joven compañía -nació en 2008- ha atravesado una sucesión de fusiones, adquisiciones y cambios en su aproximación al mercado hasta llegar a conformar una oferta que va desde la gestión y orquestación del dato en entornos híbridos hasta el desarrollo e implementación y desarrollo de casos de uso basados en inteligencia artificial agéntica.

También ha buscado recuperar la senda de la rentabilidad. En 2017 salió a Bolsa, pero cuatro años después, la llegada de varios fondos de capital riesgo (Clayton, CD&R y KKR) propiciaron su vuelta al ámbito privado. Con este recorrido, en su último ejercicio fiscal ingresó 1.200 millones de dólares.

Una de las operaciones clave en esta trayectoria fue la compra de su rival en las arenas del código abierto y del mundo Hadoop, Hortonworks, en 2019, con el objetivo de dominar el sector de la administración de la información.

Su actual CEO desde hace tres ejercicios, Charles Sansbury, repasaba esta historia acelerada durante la celebración del evento Evolve esta semana en Nueva York (Estados Unidos), como parada obligatoria para entender la dirección que ha tomado la actual enseña.

El directivo ha imprimido, además, una filosofía que se aleja de la tendencia por la que han optado muchas compañías en los últimos años. Frente al gran volumen de migraciones a la nube, siempre ha defendido que las instalaciones locales y los centros de datos privados siempre seguirían teniendo un protagonismo relevante.

“Cloud es una parte fundamental de nuestra infraestructura informática”, decía. “Ha transformado la manera en que todos interactuamos con la tecnología, y lo ha hecho para mejor. Es una parte crítica, pero eso no significa que todas las cargas de trabajo vayan a trasladarse allí”.

Ya sea por cuestión de costes, soberanía o seguridad, lo cierto es que fruto de esta aproximación nace ahora lo que Sansbury tilda de la “mayor” evolución de la historia de Cloudera. Con el español Sergio Gago como principal ‘cerebro’, el lanzamiento de nuevas funcionalidades de la plataforma ha desembocado en una serie de unos 150 casos de uso “prioritarios” de IA y el desarrollo de modelos de referencia para cada uno de ellos.

“Las empresas piensan ya más en los casos de éxito que en la pila tecnológica. Nuestra idea es compartir nuestras mejores prácticas y conocimientos para acelerar el tiempo de obtención de resultados”.

De este modo, subrayaba Sansbury un día antes de su intervención en el escenario en conversación con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL: “Hoy, cuando hablamos de nuestros socios, nos referimos a Nvidia, AMD y empresas especializadas en modelos de lenguaje grandes (LLM), con especial referencia a Mistral. Esto supone un cambio muy importante para Cloudera”.

Convertir la IA en negocio

Precisamente, este enfoque trata de paliar un problema que está asolando a la gran empresa: no logra capitalizar sus inversiones en inteligencia artificial. De hecho, hasta el 89% de las mismas está rediseñando sus políticas al respecto debido al aumento de costes, según un informe lanzado por la propia Cloudera.

Asimismo, el 98% ha dado marcha atrás en sus implementaciones por fallos, alucinaciones o comportamientos inesperados de esta tecnología, y el 75% señala la gobernanza y el cumplimiento normativo como uno de los principales obstáculos para escalar sus estrategias.

Charles Sansbury, CEO de Cloudera, durante su intervención en el evento. Cloudera

Para Sansbury, es evidente que no habrá buenos resultados si los datos que se introducen a la máquina no tienen la calidad suficiente. “Una de nuestras prioridades ha sido mejorar la gobernanza de la información en los entornos corporativos”.

El directivo considera, a su vez, que las motivaciones iniciales de las empresas han cambiado. “La primera oleada de IA no estuvo impulsada tanto por un análisis económico del retorno esperado como por el deseo de los consejos de administración de poder explicar cómo estaban utilizando la IA para mejorar sus negocios”.

Abhas Ricky, jefe de estrategia de Cloudera, matiza, por su parte, que el retorno de la inversión (ROI, de sus siglas inglesas) depende de una serie de grados y parámetros que aconsejan no ser tan categóricos como para calificar los distintos proyectos de “éxitos” o “fracasos”.

En encuentro con un reducido grupo de medios de comunicación internacionales, el ejecutivo alude también a cuestiones relacionadas con la arquitectura del dato; desde su calidad hasta la observabilidad, la gobernanza y las políticas de control y soberanía. “Es la combinación de todos estos elementos la que permitirá conseguir un mayor o menor ROI”.

“La inteligencia artificial se basa en la experimentación y puedes llegar a lo que quieres o no, dependiendo de las probaturas. Pero esto forma parte del juego: el principio científico consiste en partir de una hipótesis nula e intentar demostrarla o refutarla”.

La alianza con Mistral

A priori, llama la atención que para construir sus casos de uso, la tecnológica norteamericana haya elegido a la francesa Mistral por delante de gigantes de los modelos de lenguaje grandes como OpenAI o Anthropic.

Sin embargo, explica Ricky, la elección se debe a la multitud de conceptos en común que comparten ambas empresas. En primer lugar, destaca la apuesta por el código abierto y que “la inferencia privada representa una gran oportunidad para las industrias reguladas”.

Abhas Ricky, jefe de estrategia de Cloudera. Cloudera

“La segunda es que tanto ellos como nosotros estamos centrados en arquitecturas soberanas”. Y, por último, añade: “Disponemos de 30 exabytes de contexto corporativo. En nuestro caso, una parte muy importante de esos datos se encuentra en las instalaciones locales de las organizaciones. Y Mistral es uno de los pocos laboratorios líderes en el desarrollo de modelos de frontera que permite desplegarlos en nubes privadas y entornos aislados”.

“La alternativa sería utilizar modelos de código abierto de diferentes proveedores, pero eso implicaría desarrollar una solución por tu cuenta”, indica.

En cualquier caso, preguntado por la repercusión geopolítica, Ricky defiende que la alianza no responde a una aproximación al mercado europeo relacionada con las políticas de Bruselas de buscar alternativas locales ante el dominio estadounidense en inteligencia artificial.

“No hacemos negocios con el objetivo de conseguir una hegemonía regional. Somos una compañía estadounidense que opera en más de 95 países y siempre intentamos encontrar la mejor solución para cada uno de ellos”.

“Si acaso, igual son ellos los que quieren ampliar su mercado. Aunque tengan su origen en Europa, quieren expandirse globalmente y Cloudera es una empresa muy sólida en mercados regulados, que es precisamente uno de los ámbitos en los que ellos quieren operar”.

En cualquier caso, concluye: “Nuestra colaboración tiene más que ver con hacer realidad la inferencia privada que con cualquier otra cosa. […] Aunque sean estadounidenses, OpenAI y Anthropic ofrecen sus modelos en formato de nube pública”.