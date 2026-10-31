La paradoja de la inteligencia artificial: cuando un aumento de la productividad no significa más ahorro para las empresas

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LO ESENCIAL Las claves Solo el 3% de las empresas logra superar sus objetivos de ahorro con la inteligencia artificial, mientras que el 97% no alcanza las metas proyectadas según Gartner. El 38% de las organizaciones ha sobrepasado el presupuesto asignado a la IA y el 85% prevé aumentar su gasto en esta tecnología durante el próximo año. Apenas el 21% del tiempo liberado por la automatización se destina a tareas creativas, lo que evidencia la falta de reorganización interna para redirigir el trabajo hacia actividades de valor. Existe un problema estratégico en las cúpulas directivas: el 78% de los líderes de Recursos Humanos no coincide sobre dónde aporta realmente valor la IA dentro de la empresa. Preguntas ¿Por qué solo el 3% de las empresas ha superado los objetivos de ahorro con la IA? Porque muchas compañías invirtieron esperando retornos rápidos pero no rediseñaron procesos ni reasignaron el tiempo liberado, de modo que las ganancias de eficiencia no se traducen en reducción de costes. Apoyo en cobertura de El Español: artículo sobre la paradoja de la IA (datos de Gartner en la noticia). ¿Qué consecuencias ha tenido para las empresas que el 38% haya superado el presupuesto destinado a IA? Ya ocurrido: ha aumentado la presión sobre los resultados financieros y las previsiones presupuestarias; potencial: puede forzar recortes o reorientación de proyectos si no generan valor medible. Apoyo en cobertura de El Español: artículo sobre la paradoja de la IA (menciona 38% que superó presupuesto y expectativas de gasto). ¿Cómo afecta a los empleados que solo el 21% del tiempo liberado por la IA se destine a tareas creativas? Significa que la mayor parte del tiempo recuperado no se está usando para funciones de mayor valor y los empleados pueden quedar infrautilizados o enfocados en tareas no estratégicas. Apoyo en cobertura de El Español: artículo que cita la encuesta de Gartner con 21% destinado a actividades creativas. ¿Qué hay detrás de la “falta de una visión compartida sobre el valor de la IA” que señala Gartner? Detrás está la discrepancia entre directivos y RRHH sobre prioridades, la ausencia de criterios claros para medir valor y la concentración del conocimiento en especialistas en lugar de una difusión organizativa. Apoyo en cobertura de El Español: artículo que recoge la opinión de Arj Bagga y la encuesta a líderes de RRHH. ¿Cómo pueden las empresas conseguir que la IA genere un impacto económico medible? Rediseñando procesos para aprovechar el tiempo liberado, definiendo métricas de valor claras y formando a la plantilla para asumir nuevas funciones en vez de delegar solo en especialistas. Apoyo en cobertura de El Español: artículo que recomienda acelerar el rediseño del trabajo y extender el conocimiento sobre IA.

Las expectativas puestas en la inteligencia artificial empiezan a rebajarse. Sin negar que es una tecnología revolucionaria para automatizar tareas, mejorar la eficiencia y reducir costes; sin embargo, no está cumpliendo con las metas que las compañías le habían marcado, al menos en lo que a las cuentas económicas se refiere.

Solo el 3% ha conseguido superar los objetivos de ahorro y el 97% no ha conseguido alcanzarlos. Estas son dos de las conclusiones que se desprenden de un análisis realizado por Gartner.

La investigación también señala que detrás de este bache están las importantes inversiones que se han realizado en IA, confiando en que con su aplicación conseguirían un retorno rápido. De hecho, el 38% de las empresas ha superado el presupuesto destinado a IA, mientras que el 85% prevé incrementar su gasto en esta tecnología el próximo año.

“Las organizaciones no generarán ahorros de costes con la IA en este momento. La mayor oportunidad consiste en utilizarla para hacer cosas que antes no eran posibles”, sostiene CV Viverito, directora sénior de análisis de Gartner.

Entre ellas, destaca la posibilidad de transformar el tiempo de los empleados en nuevas capacidades, resultados y fuentes de crecimiento.

Inversión y resultados

Uno de los principales retos de las empresas es plantearse qué hacer con el tiempo que consiguen liberar mediante la automatización y las herramientas de inteligencia artificial. Reducir las horas necesarias para completar una tarea no implica necesariamente que la organización produzca más valor o reduzca sus gastos.

La encuesta de Gartner, realizada en el segundo trimestre de 2026 a 1.865 empleados, revela que solo el 21% del tiempo liberado por la IA se destina a actividades más creativas.

El dato apunta a una dificultad que va más allá de la adopción tecnológica. Las empresas pueden conseguir que sus empleados completen más rápido determinadas tareas, pero necesitan reorganizar el trabajo para aprovechar su potencial.

“No se trata de una lucha por crear nuevas capacidades; eso ya está ocurriendo a medida que las organizaciones rediseñan su trabajo”, afirma Viverito. “Lo que les cuesta a las organizaciones es conseguir que esa capacidad sea útil y redirigirla hacia lo que es valioso”.

Un problema de estrategia

Esto exige a las empresas revisar los procesos, identificar las actividades en las que la IA puede aportar valor y preparar a los empleados para asumir nuevas funciones. Si la estrategia no se plantea así, las ganancias en productividad, según la firma, no tendrán un impacto en los resultados económicos.

Entre los obstáculos para conseguirlo figura “la falta de una visión compartida sobre el valor de la IA”, señala Arj Bagga, analista y vicepresidente de Recursos Humanos de Gartner.

Esta falta de consenso también frena que las inversiones en esta tecnología se traduzcan en resultados, añade Bagga. Una encuesta de la consultora realizada en julio de 2026 a 297 directores de RRHH revela que el 78% de los líderes no tiene la misma visión sobre dónde la IA aporta valor.

Discrepancias que, a la hora de establecer prioridades y asignar recursos, no facilitan que las empresas aprovechen todo su potencial. De ahí que sea necesario acelerar el rediseño de los procesos de trabajo y extender el conocimiento sobre inteligencia artificial a toda la organización, en lugar de depender exclusivamente de la contratación de especialistas, advierte la firma de análisis.

La paradoja está servida: mientras los consejos de dirección esperan que la inteligencia artificial contribuya a mejorar sus beneficios económicos, las empresas siguen teniendo dificultades para cumplir con sus objetivos de ahorro. El reto con la IA, por tanto, no es solo desplegar la tecnología, también que genere un impacto medible para el negocio.