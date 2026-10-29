TransparentEdge gestiona 6.000 millones de peticiones al día y prepara herramientas para controlar el gasto en IA

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LO ESENCIAL Las claves La empresa española TransparentEdge gestiona más de 17.000 sitios web y alrededor de 6.000 millones de peticiones diarias mediante su plataforma de protección y distribución de contenidos. La compañía desarrolla nuevas herramientas para controlar el uso de la inteligencia artificial, supervisar el consumo de tokens, limitar costes y bloquear ciberamenazas en redes corporativas. TransparentEdge defiende su modelo de convivencia con grandes gigantes tecnológicos de CDN para captar clientes y ofrecer servicios de respaldo en la infraestructura web. A pesar de estudiar opciones como salir a bolsa o buscar financiación externa para crecer, la firma de 30 empleados ha priorizado mantener el control interno financiada con caja y deuda. Preguntas ¿Quién es Jorge Román, el CEO de TransparentEdge, y cómo llegó a crear la compañía? Jorge Román es un directivo que empezó gestionando webs de grandes medios; junto a su socio Fermín convirtió esa consultoría en 2016 en la plataforma TransparentEdge para distribuir y proteger contenido web. Su trayectoria pasó de servicios a producto para escalar y atender a clientes medianos desatendidos por grandes CDN. ¿Qué volumen de tráfico gestiona TransparentEdge y qué capacidades técnicas declara la empresa? La compañía gestiona más de 17.000 sitios y unos 6.000 millones de peticiones diarias; ha registrado picos próximos a 250.000 solicitudes por segundo y capacidad agregada cercana a un terabit por segundo. Además afirma operar sobre infraestructura de terceros sin centros de datos propios y reservar alrededor del diez por ciento de capacidad para picos. ¿Qué herramientas está desarrollando TransparentEdge para controlar el gasto y el uso de la inteligencia artificial? Está comercializando un DNS corporativo que observa y bloquea proveedores de IA desde una red y desarrolla una plataforma intermedia que canalizaría llamadas a modelos, aportando visibilidad de tokens, límites de gasto y reglas de sustitución entre proveedores; el control de costes aún no está listo para venta general. ¿Qué consecuencias tiene para clientes públicos y privados que TransparentEdge combine CDN y protección del origen? En lo ya ocurrido, ha permitido a clientes —incluidas administraciones públicas— mitigar ataques DDoS y gestionar tráfico automatizado sin reemplazar CDNs existentes; en lo que puede ocurrir, ofrece una vía para aplicar políticas de seguridad y gobernanza de IA en la red del cliente, potencialmente reduciendo fugas de datos y costes de modelos.

Antes de competir con algunos de los grandes nombres de la infraestructura digital, Jorge Román gestionaba las webs de algunos de los principales medios de comunicación, en una época en la que las redacciones de papel y los equipos digitales trabajaban separados. Allí conoció a su actual socio, Fermín, y en 2008 ambos decidieron emprender para gestionar entornos web capaces de soportar grandes volúmenes de tráfico.

Aquella actividad de consultoría acabaría dando lugar a TransparentEdge, la compañía española que hoy dirige y que combina distribución de contenidos y protección de aplicaciones.

El paso hacia el producto nació de una limitación del negocio de servicios y de una necesidad que los propios fundadores habían experimentado como clientes. Las redes de distribución de contenidos o CDN acercan los contenidos a los usuarios para mejorar su entrega, pero Román recuerda que se trata de un mercado dominado por grandes proveedores estadounidenses y soluciones que, a su juicio, apenas atendían como se merecen a empresas de tamaño intermedio.

La consultoría financió durante años el desarrollo de la plataforma, que se convirtió en una compañía independiente en 2016; ya en 2021 las actividades se integraron bajo la marca actual. Ahora el producto manda en su línea de crecimiento futura.

"El tema de la consultoría está muy bien porque da dinerito fresco, pero escala de aquella manera. Nosotros queríamos montar una empresa, hacerla crecer y contratar gente, así que empezamos a pensar de qué manera podíamos hacer escalar eso sin ser la típica empresa de servicios que crece por proyecto y por persona", recuerda Román.

En conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, el directivo sitúa a su empresa frente a competidores con recursos muy superiores. TransparentEdge cuenta con unas 30 personas y Román defiende que ese tamaño permite adaptar el servicio y responder con rapidez cuando surgen problemas, frente a la lentitud de algunos de sus rivales.

"Esta gente tiene una capacidad económica pseudoinfinita y nosotros somos una empresa de 30 personas que hacemos mucho con poco. Yo creo que en nuestro tamaño está nuestra virtud, porque nos permite ser muy flexibles y sacar lo que hacemos a una velocidad muy rápida", defiende.

En ese sentido, la compañía ha construido su oferta alrededor de una plataforma que protege y acelera el contenido web, junto con la gestión de la infraestructura de origen del cliente. Esa combinación cobra sentido, según el CEO, porque un atacante puede buscar vías de acceso a los sistemas que sirven la información aunque la capa más visible de la web esté protegida.

El modelo incluye una plataforma compartida, otra dedicada y la posibilidad de desplegar infraestructura en la red del propio cliente. "Muchas veces, cuando hablo con clientes, les digo que no sirve de nada blindar la puerta si te dejas la ventana abierta. La puerta es la plataforma en el edge y la ventana es tu origen. Los malos intentan buscar esa ventana y nosotros ayudamos también al cliente en esa plataforma de origen", explica Jorge Román.

Román asegura además que la plataforma puede gestionarse en autoservicio y estima que utiliza alrededor del 10% de su capacidad, una reserva necesaria para absorber picos de demanda. La compañía, explica, no dispone de centros de datos ni máquinas propias: despliega y opera su software sobre infraestructura de proveedores, lo que le permite ampliar recursos en función del tráfico. El plazo puede reducirse a horas si el proveedor dispone de equipos, precisa.

"Tenemos la capacidad de montar máquinas en cualquier centro de datos del mundo que cumpla con nuestros requisitos de tráfico y de infraestructura. Eso nos da flexibilidad con los costes y nos permite crecer a demanda", explica.

En cuanto a la dimensión de la actividad, el ejecutivo indica que la empresa gestiona actualmente más de 17.000 sitios web y alrededor de 6.000 millones de peticiones diarias. En los momentos más extremos, Jorge Román recuerda picos próximos a 250.000 solicitudes por segundo y una capacidad agregada aproximada de alrededor de un terabit por segundo.

Para entrar en grandes clientes, TransparentEdge ha recurrido desde el principio a la convivencia con otras CDN. Román explica que ofrecían asumir una parte del tráfico o actuar como respaldo sin exigir la retirada del proveedor existente.

La fórmula permite operar arquitecturas con varios suministradores, aunque considera que en España su uso es más limitado y que el tejido de microempresas condiciona la demanda: el punto de entrada de sus servicios se sitúa, según indica, en torno a 1.500 euros mensuales.

Pero ese modelo de convivencia le permitió acercarse a empresas que ya trabajaban con proveedores consolidados: "Desde los inicios fue nuestra herramienta comercial. Íbamos a clientes cuando estábamos empezando y necesitábamos poner el pie en la puerta. Apostamos por un modelo de convivencia: no quites a Fastly o a Akamai si funcionan bien, dame algo de tráfico y, si se caen, aquí estoy yo como respaldo".

La seguridad y el nuevo contexto

La evolución desde la distribución hacia la protección del perímetro web ha cambiado también la forma de llegar al cliente. Mientras en el negocio de CDN era habitual la relación directa con el proveedor, en ciberseguridad muchas organizaciones acuden a integradores que agrupan distintas herramientas. Por eso, la expansión a través de socios comerciales se ha convertido en una prioridad para la empresa.

Román vincula el aumento de la demanda de protección al crecimiento de los ataques de denegación de servicio, que buscan saturar sistemas mediante tráfico. Explica que las administraciones públicas han ganado peso entre sus clientes y relaciona parte de esa presión con campañas de activistas prorrusos contra organismos públicos tras anuncios de apoyo a Ucrania. Se trata de su valoración sobre la actividad observada por la empresa, sin que aporte en la conversación una cuantificación independiente de esos episodios.

Otro frente es la distinción entre tráfico humano y automatizado. No todos los bots persiguen fines maliciosos: algunos cumplen funciones útiles para los negocios, de modo que bloquearlos indiscriminadamente puede perjudicar al cliente. El equipo, explica Román, combina distintas señales para identificar ese tráfico y adaptar la respuesta a las necesidades de cada organización, procurando reducir las interferencias sobre usuarios legítimos.

"Son un montón de señales que tienes que recopilar para inferir si detectas ahí una persona o no. Además, tienes que ser lo menos intrusivo posible, porque igual te estás cargando tráfico humano y eso repercute en el cliente. Y luego también están los bots que hay que dejar pasar", explica.

Herramientas para gobernar el uso de la IA

Como es menester, la empresa está trasladando esa experiencia al control del uso de inteligencia artificial. Román anticipa un servicio de DNS corporativo que permite observar qué proveedores de IA se utilizan desde una red y decidir si se bloquea el acceso a determinados servicios. El producto, afirma, ya está disponible comercialmente y también incorpora funciones de seguridad basadas en el bloqueo de dominios.

"El cliente puede decidir qué bloquear y qué no bloquear, pero nosotros tenemos que identificar los bots y darle las herramientas para que decida qué hacer con ese tráfico", explica.

Además, desarrolla una herramienta para canalizar las llamadas a modelos a través de su plataforma, dar visibilidad al consumo de tokens y establecer límites de gasto o reglas de sustitución entre proveedores. El directivo aclara que el producto de control de costes aún no está listo para su venta general, aunque podría entregarse a un primer cliente para probarlo. La compañía trabaja también en un cortafuegos para aplicaciones de IA que controle las interacciones con asistentes y posibles filtraciones de datos.

El CEO detalla el funcionamiento previsto para la plataforma de control de consumo: "En lugar de apuntar tu API directamente al proveedor de IA, la apuntas a nosotros. Te damos visibilidad de los consumos, del coste y de los tokens que estás gastando en cada IA. Podrás generar reglas para limitar el gasto de una aplicación o dirigirte a otra IA si se cae la primera".

Europa y la financiación del crecimiento

El interés por contar con proveedores europeos ha abierto nuevas conversaciones, especialmente en el sector público, según el CEO. Relata que en una licitación italiana encontraron la exigencia de ser proveedor europeo y defiende que la compañía española pueda consolidar su posición en España y ganar presencia en otros mercados de la Unión Europea.

Jorge Román también señala una dificultad para operar entre países: la certificación española de seguridad no se reconoce automáticamente en otros mercados.

"En Italia nos hemos encontrado con licitaciones donde directamente te piden que seas proveedor europeo, algo que aquí todavía no hemos encontrado. Pero también nos encontramos con que tenemos el Esquema Nacional de Seguridad alto y allí no vale para nada. Si realmente queremos un mercado único y que todo tenga sentido, tenemos que afinar ese tipo de cosas", reclama. Por ello, Román cuestiona las propuestas de soberanía de las grandes tecnológicas estadounidenses por su sujeción a la legislación de su país.

En paralelo, la empresa busca interlocución con responsables europeos para trasladar sus obstáculos de expansión.

En materia de financiación, el directivo afirma que la compañía ha combinado caja y deuda y ha preferido evitar rondas que alteren el control de los socios. "No queremos ser una empresa rondera, queremos intentar mantener el control y la esencia. Cuando metes un fondo o un venture capital tienes presiones adicionales y tienes que decidir. Hasta ahora hemos podido seguir creciendo así, pero somos conscientes de que a lo mejor llega el momento en el que necesitamos más gasolina. Tendremos que evaluar si tiene sentido, sobre todo si queremos crecer de forma inorgánica y hacer alguna adquisición potente", admite a este medio.

La salida a bolsa también se ha estudiado. Román considera que la cotización podría aportar credibilidad, pero admite reservas sobre la liquidez del mercado alternativo español y la presión adicional que supondría para la empresa.