Ángel Ortiz, director de Ciberseguridad en Cisco España, advierte de que la inteligencia artificial está multiplicando las amenazas a un ritmo que desborda las capacidades humanas. La fragmentación de los sistemas, las dificultades de coordinación y la lentitud de las decisiones empresariales agravan una situación en la que el 93% de las organizaciones ya ha sufrido un ciberincidente grave.

El 96% de las empresas españolas no está preparada para la IA: "La automatización es inevitable para defendernos de ataques a escala de máquina"

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LO ESENCIAL Las claves Solo el 8% de las empresas españolas cuenta con un nivel óptimo de protección frente a ciberamenazas, mientras el 96% no se encuentra plenamente preparado ante el avance de la inteligencia artificial. El 93% de las organizaciones nacionales sufrió al menos un ciberincidente grave en el último año, estando el 32% de estos ciberataques impulsado por modelos avanzados de IA. Expertos advierten de que la velocidad de los ciberataques desborda la respuesta humana, haciendo imprescindible la automatización y la reorganización interna para defenderse eficazmente. La proliferación de la 'IA en la sombra' y la llegada de agentes autónomos imponen el reto de gestionar y asegurar identidades no humanas con acceso a recursos críticos. Preguntas ¿Por qué dice Cisco que “la automatización es inevitable” para defender a las empresas españolas de ataques con IA? Ángel Ortiz explica que los modelos de IA descubren vulnerabilidades y ejecutan ataques a una velocidad y escala que no puede gestionarse solo con personal humano, por lo que hay que automatizar tareas repetitivas y reservar talento para incidentes complejos. ¿Qué consecuencias tiene para las empresas españolas que solo el 36% haya implantado herramientas de seguridad basadas en IA? Ya ocurrido: limita la capacidad de detección y remediación automatizada; podría ocurrir: aumenta el riesgo de quedarse atrás frente a atacantes que usan IA y multiplican operaciones a escala. ¿Quién es Ángel Ortiz y por qué su opinión importa en este debate sobre IA y ciberseguridad? Ángel Ortiz es director de Ciberseguridad en Cisco España y aporta el análisis del estudio Relentless Defense sobre 8.000 profesionales; su posición combina datos del informe y la experiencia de un proveedor global de redes y seguridad. ¿Cómo afecta a los ciudadanos la proliferación de “identidades no humanas” como agentes autónomos en empresas? Afecta porque esos agentes pueden acceder a datos y ejecutar acciones automatizadas; si no se gestionan y controlan, aumentan el riesgo de filtración de información o de decisiones automatizadas incorrectas que impacten a clientes. ¿Qué hay detrás de que muchas empresas aumenten gasto en ciberseguridad y no reduzcan incidentes? El estudio muestra que la dispersión de herramientas, problemas organizativos y falta de integración operativa impiden traducir inversión en eficacia, y solo las empresas más avanzadas logran reducir incidentes de forma notable.

El último estudio Relentless Defense, presentado esta misma semana por la multinacional estadounidense, revela que apenas el 8% de las organizaciones nacionales alcanza el nivel más elevado de protección frente a las amenazas digitales, mientras que un 45% permanece instalado en una postura fundamentalmente reactiva y otro 15% se encuentra directamente expuesto. Y todo ello en un momento en que los atacantes están incorporando modelos avanzados de IA capaces de descubrir vulnerabilidades, automatizar operaciones y multiplicar su capacidad de actuación a velocidades que difícilmente pueden seguir los equipos humanos.

El desafío es mayúsculo. El 93% de las organizaciones españolas consultadas por la empresa reconoce haber sufrido al menos un ciberincidente grave con impacto en su actividad durante los últimos doce meses, mientras que el 32% de esos ataques estuvo potenciado por inteligencia artificial. El informe, elaborado a partir de las respuestas de 8.000 profesionales de seguridad en 30 países, incluidos 200 en España, otorga a nuestro país una puntuación de 62 sobre 100, ligeramente por debajo de los 64 puntos de la media internacional.

Sin embargo, sus hallazgos más significativos tienen poco que ver con las capacidades de los cortafuegos, la sofisticación de los sistemas de detección o la inversión destinada a nuevas soluciones de protección.

"Nosotros solemos decir que la IA pone al descubierto o hace todavía más patentes carencias que puedan tener las organizaciones. Al final, los modelos frontera están descubriendo vulnerabilidades a una velocidad que ya no somos capaces de gestionar a escala humana y que nos exige, por un lado, automatizar y, por otro, responder muy rápido con esa automatización también. Y a la hora de responder muy rápido, muchas veces con lo que chocamos es, paradójicamente, con problemas organizativos, problemas de índole más humana, que hacen que, aunque tú sobre el papel puedas estar preparado para protegerte o tengas esas contramedidas en marcha, en la práctica no sean efectivas", explica Ángel Ortiz, director de Ciberseguridad en Cisco España, en conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

La apreciación del directivo encuentra respaldo en los resultados de la investigación. Apenas el 39% de las organizaciones españolas asegura que sus departamentos de seguridad, redes y tecnologías de la información trabajan como un único equipo con herramientas y visibilidad compartidas. Un 35% de los profesionales reconoce que dedica más tiempo a recopilar y correlacionar información de distintos sistemas que a combatir las amenazas, mientras que otro 39% pierde el acceso a datos críticos porque estos permanecen fuera de su alcance. Las dificultades llegan incluso a los despachos de la alta dirección: el 41% considera que las métricas de ciberseguridad resultan demasiado técnicas para convencer a los responsables empresariales de la necesidad de determinadas actuaciones.

"En ocasiones, desde el punto de vista tecnológico tú estás preparado para defenderte, pero puede ocurrir que aunque hayas aumentado mucho tus inversiones en ciberseguridad y que luego en la práctica todo eso chirríe. Es lo que hemos intentado poner de manifiesto, que al final muchas veces las cosas fallan por temas organizativos", añade Ángel Ortiz.

La automatización se convierte en una necesidad

Durante años, la falta de especialistas cualificados ha sido uno de los grandes obstáculos para mejorar la protección de las empresas, particularmente en un tejido productivo como el español, dominado por pequeñas y medianas compañías con recursos limitados y una creciente dependencia de servicios externalizados. La inteligencia artificial introduce ahora una dificultad adicional: incluso contando con profesionales suficientes, las organizaciones deben afrontar un volumen y una velocidad de ataques que desbordan los procedimientos convencionales de identificación, análisis y respuesta.

"Por un lado, los ataques ya tienen una escala tal, porque los atacantes usan la IA y con lo que la IA permite descubrir, que no podemos abordar a escala humana. Si siempre hablábamos en los últimos años de escasez de talento en el sector, de lo difícil que es encontrar perfiles cualificados, ahora todavía más. Y además, por muchos perfiles cualificados que encuentres, no vas a poder defenderte a la escala que te exigen los ciberataques a no ser que automatices. Ahí es donde se produce el principal desequilibrio a día de hoy", advierte Ortiz.

El responsable de Cisco apunta directamente a los sistemas tradicionales de actualización de software, concebidos para una época en la que las vulnerabilidades podían descubrirse, analizarse y corregirse siguiendo calendarios relativamente previsibles. "Por un lado tenemos la IA con los modelos frontera, que si algo han demostrado es que son capaces de descubrir vulnerabilidades a una escala que no podemos gestionar a escala humana, y por otro lado empresas que siguen muchas veces los procedimientos típicos de parcheo del Patch Tuesday, parcheando y defendiéndose a escala humana. Entonces hay un desequilibrio ahí muy evidente y una desventaja muy evidente".

Ángel Ortiz, Director de Ciberseguridad en Cisco España, en un evento esta semana. DISRUPTORES

La respuesta pasa necesariamente por transformar las operaciones de los centros de ciberseguridad, conocidos como SOC, y trasladar a los sistemas automáticos buena parte de las tareas repetitivas que hoy consumen el tiempo de los analistas.

"Yo creo que la automatización es inevitable. Muchas veces, cuando hablamos de automatización en ciberseguridad, parece que nos da un poco de resquemor y somos reacios a hacerlo porque parece que pierdes el control. Pero la realidad es que tienes que pasar a gestionar esa automatización y reservarte el talento para aquel incidente que sea de verdad disruptivo o aquellas cosas ya más elaboradas que sí requieran quizás ese conocimiento experto. Si algo nos permite la IA es también usarla nosotros como defensores, operar con volúmenes de datos y automatizar tareas que serían imposibles si las hiciéramos nosotros", defiende el directivo.

Los primeros resultados de esa incorporación tecnológica ya empiezan a reflejarse en los indicadores de las organizaciones. Según el estudio de Cisco, siete de cada diez profesionales españoles consultados aseguran que la inteligencia artificial ha mejorado al menos un 25% sus capacidades de detección, mientras que el 86% declara avances equivalentes en la rapidez de respuesta y remediación. Pese a ello, únicamente el 36% de las compañías nacionales ha implantado de forma generalizada herramientas de seguridad basadas en IA y apenas una cuarta parte ha extendido el uso de agentes autónomos a sus operaciones de protección.

La proliferación de herramientas se hace evidente

La automatización tampoco resuelve por sí sola un problema heredado de décadas de evolución tecnológica: la dispersión de la información entre fabricantes, departamentos y plataformas que apenas intercambian datos. No olvidemos que las empresas han construido sus arquitecturas de protección incorporando sucesivas soluciones especializadas para responder a nuevas amenazas, acumulando consolas, procedimientos y sistemas de gestión que han acabado convirtiéndose en un auténtico caos.

Una situación que Cisco pretende abordar mediante arquitecturas de plataforma, aunque Ortiz reconoce las limitaciones de cualquier propuesta que aspire a concentrar todas las capacidades de ciberseguridad bajo un mismo fabricante.

"Por la propia naturaleza de las amenazas, lo dinámico que es este mundo, es normal que surjan nuevos frentes de ataque y con ellos nuevos proveedores que nos protejan. Entonces, yo creo que siempre va a haber un poco esa lucha entre la plataforma y el best of breed, las soluciones de nicho. Ahora, lo que sí tenemos que ser capaces de hacer para romper de alguna manera esa dinámica o paliarla en la medida de lo posible es ir a aproximaciones de plataforma abierta", razona.

El directivo utiliza como ejemplo las capacidades de Cisco para gestionar cortafuegos de terceros o la integración de información heterogénea mediante Splunk, la compañía especializada en observabilidad y análisis de datos adquirida por la multinacional. "Yo creo que ese es el camino que rompe esa dinámica o que nos permite, por un lado, la flexibilidad de incorporar una contramedida que sea eficaz para un tipo de amenazas o que sea la líder en su sector, pero no incorporarla con una pieza separada que tenga que gestionar, sino que se incorpore a la gestión unificada de mi organización", sostiene Ángel Ortiz.

La diferencia entre disponer de herramientas y utilizarlas eficazmente aparece también en los resultados económicos de las inversiones. Entre las organizaciones españolas que incrementaron su gasto en ciberseguridad, apenas el 34% consiguió reducir el número de incidentes. Sin embargo, ese porcentaje asciende al 71% entre las compañías que Cisco clasifica como 'defensores implacables', el segmento más avanzado de su estudio.

La inteligencia artificial en la sombra

A las dificultades para gestionar los sistemas tradicionales se suma ahora una nueva superficie de exposición: las propias herramientas de inteligencia artificial que las empresas están incorporando a sus procesos. Desde plataformas públicas de IA generativa utilizadas por empleados hasta modelos descargados por departamentos técnicos o desarrollos internos que escapan a la supervisión de los responsables de seguridad, las organizaciones se enfrentan a un crecimiento acelerado de activos cuya existencia muchas veces desconocen.

"Cuando hablamos de IA y seguridad lo podemos tomar en dos vertientes. La primera es el AI for Security, es decir, cómo la IA nos ayuda a defendernos mejor, a correlacionar, a analizar esos datos y automatizar tareas e incluso descubrir esas vulnerabilidades para protegernos mejor. Eso es una gran ayuda y además sale en el estudio que las empresas sí que, de una u otra forma, la están incorporando a sus procesos de ciberseguridad y reconocen que les ayuda a defenderse mejor. Y luego está la otra parte, que sería Security for AI, cómo dotamos de una capa de seguridad a la IA, que en el fondo es un nuevo vector de ataque", señala el directivo de seguridad.

El primer paso para asegurar ese nuevo ecosistema consiste en identificar los modelos, aplicaciones y conexiones que operan dentro de la organización, incluidos los despliegues que han surgido al margen de los circuitos oficiales de aprobación.

"Obviamente no podemos proteger aquello que no sabemos que existe. Y una vez hemos descubierto eso, podemos analizar muchas cosas con controles específicos. Ese modelo que me he bajado, ¿tiene vulnerabilidades conocidas? ¿Tiene un determinado sesgo? Porque a mí me gusta que los ingleses hablen de security y safety cuando se refieren a la IA. Nosotros en español tenemos una palabra, seguridad, pero una cosa es la seguridad desde el punto de vista ciber, que me exfiltren datos o que me puedan entrar, y otra es si este chatbot que estoy haciendo puede dar consejos médicos que quizás no debería dar a mis clientes o puede dar datos confidenciales de mi compañía. Eso también hay que tenerlo en cuenta", explica Ortiz.

La protección de estos modelos obliga además a introducir pruebas específicas antes de su puesta en producción, simulando ataques para identificar vulnerabilidades y comportamientos no deseados. "Una vez has descubierto los sistemas de IA, puedes detectar esas vulnerabilidades, incluso hacerle red teaming al modelo. Simularle ataques para ver que ese desarrollo de la IA que estás haciendo sobre un determinado modelo es seguro y tiene los guardarraíles adecuados antes de ponerlo en producción. Y luego, una vez lo pones en producción, también hay mecanismos para detectar en tiempo real ese tipo de ataques, ataques de prompt injection, y detectar que ese uso de la IA, también cuando mis usuarios se conectan a plataformas públicas, es seguro y adecuado", detalla.

Los agentes autónomos y la identidad

La siguiente transformación ya ha comenzado a materializarse en las empresas con la llegada de la inteligencia artificial agéntica. Frente a los asistentes conversacionales tradicionales, que responden a las peticiones de un usuario, los agentes pueden disponer de credenciales propias, consultar información corporativa, conectarse a distintas aplicaciones y ejecutar operaciones con un grado creciente de autonomía. Una evolución que convierte cada nuevo despliegue en una identidad adicional que debe gestionarse y protegerse.

"Yo creo que ya está aquí, ya hay empresas que usan agentes. La semana pasada, visitando un cliente, me decía: 'A toda nuestra fuerza comercial le vamos a poner un agente'. Y ese agente, que sí, está asociado a una identidad humana, en el fondo es una identidad no humana a la que tú le das acceso a determinados recursos y que además es autónoma. Ya no es un chatbot que te responde de forma reactiva a las preguntas o a la interacción con un humano, sino que ya es autónomo y de forma proactiva puede llevar a cabo acciones que incluso no te imagines que se puedan llevar a cabo inicialmente", explica Ortiz.

Los riesgos asociados a esta autonomía todavía encuentran a buena parte de las empresas en una fase temprana de preparación. Según Cisco, únicamente el 46% de las organizaciones españolas confía en su capacidad para detectar y responder al compromiso de un agente de IA, frente al 54% de media mundial. Entre los 'defensores implacables', en cambio, el 86% aplica controles coherentes a los agentes y otras identidades no humanas, frente al 37% del resto de organizaciones.

"Es otro de los frentes donde yo creo que va a haber mucho desarrollo en los próximos meses. Desde Cisco también hemos adquirido compañías, adquirimos hace poco una que se llama Astrix para securizar identidades no humanas e incorporarlo a nuestra solución de identidad. Porque ya no se trata solo, en nuestras políticas de confianza cero, de dar acceso a una identidad humana únicamente a los recursos que debe tener, sino también a las identidades no humanas, ver a qué humanos están vinculadas, hacerlo coherente con los permisos que tienen y hacer una política de confianza cero más orientada a la acción, no solo a qué recursos vas a acceder, sino qué acciones puede hacer ese agente", concluye el directivo.