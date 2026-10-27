C. Sansbury, CEO de Cloudera: "Los que apostaron por llevarlo todo a la nube ven ahora que no es la mejor estrategia"

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LO ESENCIAL Las claves El CEO de Cloudera afirma que migrar todo a la nube pública ha dejado de ser la mejor opción para las empresas debido a costes, seguridad y soberanía de los datos. La compañía impulsa el desarrollo de inteligencia artificial agéntica mediante alianzas clave con socios estratégicos como Nvidia, AMD y Mistral. El retorno de inversión en proyectos de IA se ha vuelto prioritario para los directivos tras una primera oleada de iniciativas mal planteadas y sin beneficios claros. Cloudera aboga por entornos híbridos y datos de calidad para asegurar el éxito en la implantación de soluciones de inteligencia artificial corporativa. Preguntas ¿Por qué Charles Sansbury dice que “los que apostaron por llevarlo todo a la nube se han dado cuenta de que no es la mejor estrategia”? Sansbury explica que muchas empresas están devolviendo cargas a entornos propios por razones de seguridad, soberanía y coste; además, las grandes corporaciones (Global 2000) mantienen requisitos operativos que hacen más efectivo un enfoque híbrido. ¿Qué consecuencias tiene el giro hacia soluciones híbridas para las grandes corporaciones? Ya ocurrido: muchas cargas que estaban en la nube están siendo gestionadas de nuevo en centros de datos privados por control y cumplimiento; posible consecuencia: aumentará la demanda de plataformas de orquestación que integren nubes públicas y entornos locales. ¿Qué papel juegan Nvidia, AMD y Mistral en la estrategia actual de Cloudera? Cloudera colabora con proveedores de hardware como Nvidia y AMD y con empresas de grandes modelos de lenguaje como Mistral para ofrecer capacidades de IA integradas; esa alianza ayuda a Cloudera a pasar de gestión de datos a despliegue de aplicaciones de IA. ¿Cómo influye la calidad y la trazabilidad de los datos en los proyectos de IA que cita Sansbury? Sansbury afirma que sin datos actuales, trazables y de calidad los modelos de IA no rinden; por eso Cloudera ha invertido en gobernanza y trazabilidad para que los proyectos salgan de la fase piloto y aporten retorno. ¿Por qué Sansbury considera la soberanía de los datos más una cuestión de control que de geografía? Sansbury diferencia los términos: para él la soberanía implica quién controla dónde se almacena y quién usa los datos; por eso defiende plataformas flexibles que permitan modular qué modelos y ubicaciones se emplean según requisitos regulatorios.

Charles Sansbury es todo un veterano de la industria del software. Aunque comenzó su carrera ligado al mundo de las finanzas en grandes entidades como Lehman Brothers y Morgan Stanley, su impronta principal reside en fabricantes de la talla de The Attachmate Group, Micro Focus o ASG Technologies.

Sin duda, este currículo le ha servido para convertirse ahora en una suerte de gurú tecnológico en un sector cada vez más complejo y asentar una filosofía única en la compañía que dirige desde 2023: Cloudera. Frente a la tendencia cada vez más intensa de migrar hacia la nube pública, el directivo siempre ha defendido que las instalaciones locales y los centros de datos privados seguirían teniendo un protagonismo relevante.

En definitiva, una apuesta por la gestión y orquestación del dato en entornos híbridos que cobra sentido a la hora de extraer todo el valor de la inteligencia artificial. Para aprovechar su potencial, las empresas necesitan no solo de modelos capaces, sino también de datos de calidad y bien gestionados en infraestructuras que respondan a sus necesidades. Muchas de ellas, con facturas millonarias mediante, todavía no han sabido obtener beneficios tangibles de esta tecnología paradigmática.

Y es que, según asegura: “Quien apostó por llevarlo todo a la nube se ha dado cuenta de que no es la mejor estrategia”. Ya sea, remata, por motivos de seguridad, soberanía o costes.

Sansbury atiende a DISRUPTORES – EL ESPAÑOL en el marco del evento insignia (Evolve) que Cloudera celebra esta semana en Nueva York para hacer un repaso somero (su apretada agenda no le permite discurrir largo y tendido) de la evolución de su trayectoria en una compañía aún joven, que nació en 2008 y ya ingresa unos 1.000 millones de dólares; pero muy marcada por distintas fusiones, entre las que destaca la de su rival Hortonworks en 2018.

"Cuando hablamos de nuestros socios, nos referimos a Nvidia, AMD o Mistral"

En poco tiempo, asegura, todo este trabajo previo les ha permitido ampliar su propuesta desde la gestión del dato hasta el desarrollo e implementación de aplicaciones de IA agéntica.

“Hoy, cuando hablamos de nuestros socios, nos referimos a Nvidia, AMD y empresas especializadas en grandes modelos de lenguaje, Mistral en especial”, dice. “Es un cambio muy importante para Cloudera”.

DISRUPTORES: Aterriza en Cloudera como CEO en 2023. ¿Qué balance hace de esta andadura?

CHARLES SANSBURY: Cuando me incorporé, la compañía estaba en plena transición hacia una plataforma que combinara dos productos procedentes de adquisiciones anteriores [Datacoral y Cazena]. En primer lugar, completamos esa transición. Y posteriormente hemos hecho la evolución tecnológica más importante de nuestra historia.

Hemos mejorado la calidad y la utilidad de nuestros productos. Sin embargo, nos seguían demandando más funcionalidades relacionadas con la gobernanza, la trazabilidad y la calidad de los datos. Además, las compañías querían gestionar sus cargas de trabajo sin tener que asumir la complejidad de administrar cada una por separado.

Por otra parte, antes hablábamos de big data y analítica. Después, llegaron las aplicaciones basadas en aprendizaje automático y ahora la conversación gira en torno a la IA y a su vertiente agéntica. Por eso también hemos invertido en herramientas y capacidades que permitan desarrollar e implementar aplicaciones de IA.

Esto supone una gran evolución en la forma en que las empresas entienden a Cloudera. Hoy, cuando hablamos de nuestros socios nos referimos a Nvidia, AMD y empresas especializadas en grandes modelos de lenguaje, y tenemos una relación muy estrecha con Mistral. Hace solo tres años no estábamos presentes en ese tipo de conversaciones.

D: Cloudera siempre ha defendido un modelo híbrido, que combina centros de datos privados y nube pública. ¿Por qué es tan importante ahora esa apuesta?

C. S.: Hasta hace poco, había que elegir entre la comodidad y facilidad de uso de la nube y el control y la seguridad que proporcionan las soluciones locales. Pero en el último año y medio hemos observado un cambio, que no es una crítica, ni mucho menos, a cloud: las empresas se han dado cuenta de que más cargas de trabajo de las que esperaban permanecerán en sus infraestructuras por motivos de protección, soberanía o costes.

"Las compañías querían gestionar sus cargas de trabajo sin asumir la complejidad de administrar cada una por separado"

Quien apostó por llevarlo todo a la nube se ha dado cuenta de que no es la mejor estrategia. Y esto es algo especialmente relevante para los gigantes mundiales, los Global 2000. Estas corporaciones seguirán teniendo una naturaleza híbrida, saben que muchas cargas funcionan mejor en sus propias instalaciones.

Cloudera está especialmente bien posicionada para resolver sus necesidades de gestión en estos entornos. Somos la única compañía que ha desarrollado una plataforma y una capa de orquestación para ello. Siempre digo que si crees que debes llevártelo todo a la nube pública, nosotros no somos una opción.

Quizás las pymes seguirán haciéndolo porque no tienen la escala necesaria para gestionar la complejidad de sus propios centros de datos y de los múltiples proveedores cloud. Pero este no es el caso de las grandes corporaciones.

D: ¿Este es el enfoque correcto para llegar de la mejor manera a la era de la inteligencia artificial? Se ha hablado mucho de modelos fundacionales cada vez más potentes, pero, quizás, se ha prestado menos atención a la gestión y la calidad del dato.

C. S.: Es cierto que no obtienen buenos resultados si los datos que introducen no tienen la calidad suficiente. Y esto depende de factores como la actualidad o la trazabilidad de la información. Por ello, una de nuestras prioridades de desarrollo ha sido mejorar la gobernanza y la calidad de los datos en los entornos corporativos.

De hecho, hace un par de años adquirimos una compañía especializada en trazabilidad y, desde entonces, ofrecemos un conjunto completo de herramientas de gobernanza y calidad. El problema es que muchas grandes empresas no han mantenido históricamente sus datos en las mejores condiciones ni los han actualizado como deberían. Y ahora tienen que volver atrás y realizar parte de ese trabajo de ingeniería que no han hecho.

D: Sin embargo, han invertido un gran volumen de dinero en inteligencia artificial que, en la mayoría de los casos, no ha pasado de los proyectos piloto.

C. S.: La primera oleada de proyectos no estuvo impulsada tanto por un análisis económico del retorno esperado como por el deseo de los consejos de administración de poder explicar cómo estaban utilizando la IA para gestionar sus negocios.

Como consecuencia, hemos visto muchas estrategias mal planteadas y que terminaron fracasando, ya sea por problemas tecnológicos o porque, una vez puestas en producción, no han generado los beneficios esperados.

"La calidad, la actualidad y la trazabilidad de los datos determinan los resultados con la IA"

De todos modos, esto era algo previsible en las primeras etapas de una carrera por llegar al mercado rápidamente.

D: ¿Ha llegado el momento en que las empresas ya no van a invertir sin demostrar casos de éxito tangibles?

C. S.: Nos estamos acercando a ese punto muy rápidamente. Como decía, los directivos estaban dispuestos a invertir sin tener una idea clara del retorno esperado. Pero el panorama ha cambiado mucho en los últimos nueve meses.

Yo diría que hemos entrado en otra etapa. El retorno de la inversión está adquiriendo cada vez más importancia, pero hay casos de uso claros. Nuestros clientes son líderes en ello en sus respectivos sectores. Y trabajamos, por ejemplo, con nueve de los diez bancos más importantes del mundo y con las principales compañías industriales.

Hemos visto unas 150 aplicaciones diferentes en las que sabemos que pueden obtener valor y mejorar sus operaciones. Pensemos en la detección de anomalías. En una fábrica puede usarse para identificar defectos y, finalmente, prevenirlos. En los servicios financieros puede ayudar a combatir el fraude antes de que se produzca.

Cloudera no solo ofrece una aplicación, sino también un modelo de referencia. Una guía sobre cómo desarrollar una solución de este tipo a partir de lo que hemos aprendido durante años colaborando con las empresas.

De esta manera, empezamos con casos de uso cuyo valor ya conocemos. En las primeras etapas de la IA, en cambio, muchas veces se iniciaban proyectos a ciegas.

D: Antes ha defendido la importancia de los modelos híbridos mencionando cuestiones de soberanía. ¿Qué significa este concepto para un jugador norteamericano como Cloudera, teniendo en cuenta su operativa en Europa, donde esta es una cuestión ya gubernamental?

C. S.: Hemos debatido mucho a nivel interno sobre esto. Pero no es nada más que una cuestión de conceptos: en Estados Unidos hablamos de IA privada y en Europa de soberanía.

No se trata tanto de geografía como de control del dato: dónde va, dónde se almacena, qué modelos pueden utilizarlo y quiénes acceden a él.

"La soberanía no es una cuestión geográfica, sino de control del dato"

En términos generales, este es el significado de soberanía que, además, varía incluso dentro de Europa. Bruselas puede establecer unos requisitos, pero Alemania o España pueden tener otros.

No es posible construir una plataforma diferente para cada casuística. Por ello es muy importante la flexibilidad. Las empresas tienen que poder añadir distintos modelos de lenguaje de forma modular, controlar dónde se almacenan los datos e integrar sus sistemas con entornos locales y nubes privadas.

D: Por último, Cloudera trabaja y, a la vez, compite con los principales hiperescalares. ¿Cómo gestiona esta relación?

C. S.: Las alianzas con ellos son muy importantes porque nuestros clientes trabajan en entornos híbridos. Es decir, ejecutan algunas cargas en sus propias instalaciones, dentro del entorno de Cloudera, mientras que otras funcionan en Google Cloud, AWS o Azure.

Hemos intentado crear una única interfaz de gestión, una sola capa de orquestación que permita trasladar esas cargas entre diferentes entornos. Por ejemplo, una empresa puede querer ejecutar una carga de trabajo en la infraestructura de un gran proveedor de nube durante las pruebas y trasladarla a sus propias instalaciones cuando esté lista para entrar en producción.

También puede ocurrir lo contrario: desarrollar una solución en un entorno de pruebas local y desplegarla finalmente en la nube. Este es el principio sobre el que hemos desarrollado nuestra plataforma.