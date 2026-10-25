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LO ESENCIAL Las claves Libelium cumple 20 años evolucionando de una pionera en sensores inalámbricos de IoT a una consultora tecnológica con producto propio, apoyada en su plataforma Iris 360 de gobernanza del dato y gemelos digitales. La compañía destaca proyectos clave como el gemelo digital de la Alhambra de Granada y la monitorización satelital para prevenir y actuar ante incendios forestales en Castilla y León. La empresa proyecta superar los 14 millones de euros en 2026 y triplicar su facturación para 2029, mientras descarta su salida a bolsa y apuesta por el crecimiento orgánico. Alicia Asín, CEO de Libelium, defiende la soberanía digital europea y pide considerar como infraestructura crítica a las redes de monitorización IoT que controlan instalaciones estratégicas. Preguntas ¿Por qué Alicia Asín dice que la soberanía digital es "tener las infraestructuras que te den la libertad de elegir a tus amigos"? Asín entiende la soberanía digital como disponer de infraestructuras propias que permitan colaborar con otros bloques tecnológicos sin quedar dependientes, de modo que las relaciones sean simétricas y exista un plan B frente a proveedores externos. ¿Qué implica para Libelium su transformación hacia "consultora tecnológica con producto propio" y la plataforma Iris 360? Significa que Libelium combina hardware de sensores con servicios de implantación y gemelos digitales en Iris 360 para gobernanza del dato, ofreciendo acompañamiento técnico para integrar y explotar esos datos en decisiones operativas. ¿Qué consecuencias ha tenido ya el gemelo digital de la Alhambra y qué usos podría tener en el futuro? Ya ha permitido monitorizar calidad del aire y flujos de visitantes e integrar datos satelitales para conservación; en el futuro servirá también para simulaciones de evacuación, seguridad y recomendaciones de conservación. ¿Cómo contribuye Libelium a la prevención de incendios en Castilla y León y qué datos usa para ello? Libelium combina monitorización satelital con sensores ambientales de temperatura y humedad para detectar focos potenciales, priorizar despliegue de recursos y analizar la dirección probable de propagación una vez declarado un fuego.

Hace justo 20 años, los ingenieros Alicia Asín y David Gascón cofundaron una spin-off de la Universidad de Zaragoza. ¿Su nombre? Libelium. ¿Su propósito? Desarrollar tecnologías para monitorizar el medioambiente de forma inalámbrica mediante sensores, lo que por aquel entonces se empezaba a conocer como el internet de las cosas (IoT).

Dos décadas más tarde, Alicia Asín sigue al pie del cañón, como CEO de una compañía que ha traspasado los límites de Aragón y de España, con presencia en 120 países y proyectos que apelan a la sostenibilidad que les vio nacer, pero también a las ciudades inteligentes, la industria conectada o los gemelos digitales. Lo que no ha cambiado es el fondo del discurso de Asín: defendía y defiende que el verdadero valor de la digitalización reside en la información que somos capaces de capturar, procesar y usar para tomar decisiones en tiempo real.

Quizás por ello a Asín le hace gracia que el Internet de las Cosas vuelva a estar de moda. Después de pasar por muchas épocas distintas, en las que ha conocido momentos de fervor casi mesiánico, temporadas de relativo olvido y sucesivas reinvenciones comerciales, la cofundadora y CEO de Libelium contempla con una mezcla de satisfacción y divertida incredulidad que aquello de conectar sensores para capturar información del mundo físico vuelva a suscitar el entusiasmo de la industria. Incluso se permite recuperar una expresión que circula entre los profesionales del sector: el IoT está volviendo a ser sexy.

Y es que la inteligencia artificial, que parece destinada a acaparar todos los focos de atención, ha terminado por reivindicar la importancia de disponer de datos propios, fiables y actualizados. Justamente aquello que la compañía aragonesa lleva haciendo desde que nació en 2006.

"Yo creo que tiene más relevancia el IoT hoy que hace 15 años, aunque se hable menos de él. Los términos, las palabras maduran, tienen más o menos hype, pero el contexto y el concepto ganan importancia. En el contexto del mundo tecnológico de entonces, el IoT era una forma de telemetría, era como una telemetría 2.0, por decirlo de alguna manera. Gracias a la inteligencia artificial, lo que hemos visto es que esos algoritmos de inteligencia artificial no son nada si no existen datos", argumenta Asín, también vicepresidenta de Ametic, en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, medio del que también es columnista habitual.

Alicia Asín Cedida

El recorrido de Libelium durante estas dos décadas guarda un paralelismo evidente con esa evolución. Aquella empresa nacida en el entorno universitario, pionera española en sensores inalámbricos y ciudades inteligentes, se presenta ahora como una consultora tecnológica que no olvida sus fundamentales en los dispositivos y sensores conectados.

Asín contempla esa transformación con una particular mezcolanza de pragmatismo y apego a los orígenes. Frente a quienes interpretan la evolución de Libelium como un giro radical, ella prefiere hablar de un giro de 360 grados, conservando la importancia de los dispositivos conectados mientras amplía las posibilidades de aprovechar la información que producen. La referencia ha terminado por dar nombre a Iris 360, su plataforma de gobernanza del dato y gemelos digitales, convertida en uno de los pilares de la nueva estrategia empresarial.

"A día de hoy la manera más sencilla de describir Libelium es como una consultora tecnológica con producto propio, donde podemos hacer proyectos de gobernanza del dato, empezando por la captura de los propios datos a través de nuestros sensores, ese legado que todavía tenemos, y cómo somos capaces hoy de transformar esos datos en decisiones. Ahí está toda esa capa de gemelos digitales que hemos ido integrando en los últimos años, de algoritmos de inteligencia artificial ambientales para poder no solamente dar información, sino recomendaciones", explica la ejecutiva.

La brecha entre la gran empresa y la pyme Para Asín, este problema adquiere una especial gravedad en España, donde la realidad de las pequeñas empresas queda a considerable distancia de las sofisticadas estrategias digitales que presentan las grandes multinacionales. "Yo creo que hay niveles de madurez totalmente heterogéneos en la industria. Si miramos al mercado español, hemos cerrado hace poco esa gran campaña del Kit Digital donde, por digitalización, todavía estábamos viendo proyectos de crear un e-commerce, crear una web u obtener un Mac. Al final tendremos la opinión que queramos, pero esas políticas son el reflejo también del mercado y de la situación del ecosistema que tenemos", sostiene. "En un país como España, donde las pymes representan el 99% del tejido empresarial, que veamos grandes titulares de las multinacionales hablando de sus estrategias de datos, de lo bien que lo tienen, para nada es lo que nos encontramos en el tejido empresarial común. Eso es un problema y es una amenaza grande para la competitividad del país".

La apuesta por la consultoría especializada responde también a una necesidad comercial que se hace palmaria cuando uno escucha la explicación de Alicia Asín. Según su planteamiento, los clientes que adquieren herramientas avanzadas de gobierno del dato o gemelos digitales precisan, con frecuencia, acompañamiento para implantarlas, conectarlas con sus sistemas existentes y desarrollar aplicaciones específicas. Así que lo que ha hecho Libelium no es más que ir incorporando esas capacidades a su oferta, aunque su CEO rechaza de plano que la compañía aspire a competir indiscriminadamente con las grandes consultoras generalistas.

"Por supuesto es un mercado más competitivo, pero es cierto que para nosotros no es que haya sido un pivotaje a ver qué pasaba, sino que ha sido una respuesta natural a lo que veíamos que el propio mercado nos demandaba. Nosotros tenemos nuestros productos propios, tanto en hardware como en software, que es nuestra plataforma Iris 360 de gobernanza del dato y gemelos digitales", recuerda la directiva.

La especialización condiciona el alcance de sus servicios. La compañía concentra sus proyectos alrededor de la implantación, integración y explotación de su tecnología, con el objetivo de conservar un posicionamiento diferencial y evitar que los desarrollos a medida terminen absorbiendo recursos sin generar soluciones reutilizables.

"Si hemos añadido la capa de consultoría al producto propio es porque precisamente veíamos que el mercado, en muchas ocasiones, demanda que esa implantación, ese acompañamiento y esa integración de estos proyectos tan sumamente innovadores tenga que ejecutarse por la misma empresa que ha desarrollado estos productos", argumenta Asín.

Empero, el modelo también plantea dificultades para escalar sin convertirse en un titán de consultores por doquier y estructuras ingentes de difícil gestión (y peor digestión). ¿Cómo crecer entonces en la parte de servicios? Alicia Asín lo tiene claro: "Nosotros no queremos comernos toda esa parte de consultoría del pastel, ni mucho menos. Al revés, queremos ser una empresa que colabore con otras empresas y lo que estamos haciendo es crear nuestra propia Libelium Academy con certificación para desarrolladores que quieran desarrollar proyectos en Iris 360 y que eso nos permita tener una capilaridad en el mercado muchísimo mayor y más rápida que si tuviéramos que ir de manera directa a todas esas oportunidades".

La Alhambra como epítome

Lo que ha sido, es y quiere ser Libelium encuentra uno de sus ejemplos más completos en el gemelo digital de la Alhambra de Granada. Este proyecto, que podríamos considerar el epítome de lo que Alicia Asín y su equipo han conseguido hacer en cada uno de sus trabajos, combina dispositivos de monitorización, información satelital, análisis ambiental, inteligencia artificial y simulaciones orientadas a mejorar la conservación, gestión y seguridad del conjunto monumental.

La actuación está asociada a una inversión superior a los 2,3 millones de euros y constituye una de las iniciativas a las que la ejecutiva aragonesa concede un especial valor.

"El proyecto del gemelo digital de la Alhambra a mí me encanta. Es uno de los proyectos mimados en Libelium porque, si hay uno que pueda resumir los 20 años de historia de Libelium, es este. En estas dos décadas lo hemos hecho muy bien desarrollando e instalando sensores para la monitorización de la calidad del agua, de la calidad del aire, de los flujos de personas. Pero en este caso se incorpora además todo lo que hemos acelerado en estos últimos tres o cuatro años: ¿qué hacemos con estos datos? ¿Cómo los transformamos en casos de uso?", explica a este humilde escribano.

En ese sentido, la solución granadina también permite incorporar fuentes externas de información, algo particularmente importante cuando se pretende analizar un recinto patrimonial y su relación con el territorio que lo rodea. Libelium ha integrado datos satelitales y registros del CSIC sobre indicadores de biodiversidad, ampliando las posibilidades de análisis más allá de las mediciones realizadas por sus propios dispositivos.

La Alhambra de Granada. EL ESPAÑOL

"En el momento en el que se empieza a escorar hacia los proyectos más de un proyecto de gobierno del dato, de utilización de datos, no tienes por qué estar limitado a los que nosotros estamos produciendo, sino que podemos integrar datos de todo tipo de fuentes de datos", argumenta Asín.

Los destinatarios de la información también presentan necesidades muy distintas. El gemelo digital de la Alhambra aúna aplicaciones para mejorar la experiencia de los visitantes mediante herramientas digitales, sistemas destinados a apoyar las labores de conservación y mantenimiento, y capacidades de simulación para estudiar posibles situaciones de emergencia.

Precisamente, la gestión de evacuaciones representa uno de los desafíos más singulares de este particular desarrollo. Recordemos que la Alhambra fue concebida históricamente como una fortaleza y sus características arquitectónicas complican la salida rápida de grandes cantidades de personas. Ante este desafío, el gemelo digital permite analizar alternativas según la ocupación del recinto y las circunstancias concretas de un incendio, una amenaza de seguridad u otro incidente.

La iniciativa también representa una apuesta deliberada por proveedores tecnológicos europeos. Libelium ha utilizado infraestructura de nube de OVHcloud e integrado modelos de inteligencia artificial como ALIA y Mistral, aunque su arquitectura admite otras soluciones. La elección responde al deseo de demostrar que Europa dispone de capacidades suficientes para desarrollar proyectos complejos con tecnología propia; un tema recurrente (el de la soberanía tecnológica) en el pensamiento de Alicia Asín como veremos a continuación.

Prevenir los incendios en Castilla y León

También es reseñable y obligado resaltar otro de los casos de éxito más recientes de la compañía española, en esta ocasión el que atañe a la monitorización satelital de incendios forestales en Castilla y León. Esta región, como bien recordarán los estimados lectores, se ha visto afectada en los últimos años por numerosos fuegos que han destruido ingentes hectáreas de bosques y entornos naturales, incluso de enclaves declarados Patrimonio Mundial Pcomo Las Médulas (El Bierzo).

Por ello, siempre es una buena noticia que la tecnología se abra paso y ayude a mejorar la prevención y las labores de respuesta mediante la integración de diferentes fuentes de observación.

"Aquí tenemos un doble objetivo en prevención y en actuación. En prevención, ser capaces de discernir lo que pueden ser potenciales focos. Con la tecnología actual enseguida eres capaz de detectar focos en todas partes. Una barbacoa con amigos puede ser un potencial foco. Lo importante es que cuando tú tienes que coordinar y alinear las labores de prevención tienes que ser capaz de saber dónde desplegar tus recursos y dónde tienes las áreas de potencial riesgo de verdad", señala.

Incendio en Las Médulas @davidbf_

Y, una vez declarado un incendio, el análisis de las condiciones ambientales permite estudiar su posible dirección de propagación y las zonas donde pueden existir mayores dificultades para las labores de extinción. La iniciativa refleja también la creciente importancia económica de las tecnologías ambientales, que pasan a intervenir directamente en la prevención de catástrofes y la gestión de recursos esenciales.

Para lograrlo, Libelium combina las imágenes de los satélites con variables como la temperatura y la humedad, que condicionan la posibilidad de propagación de las llamas y permiten orientar los recursos disponibles hacia las áreas de mayor peligrosidad.

Sostenibilidad, responsabilidad y ciberseguridad

La trayectoria de Libelium ha estado vinculada desde sus comienzos a proyectos ambientales y de sostenibilidad. Para Alicia Asín, esa orientación debería extenderse también al diseño y funcionamiento de los propios dispositivos, incluso cuando determinadas decisiones reduzcan las posibilidades de sustitución comercial de los productos.

"Siempre hemos dicho que había que ser responsables en que la tecnología, cuando intenta resolver un problema, no genere uno que sea mayor todavía. De ahí que siempre hayamos abogado por los dispositivos que funcionaban con paneles solares, que utilizasen siempre en la medida de lo posible baterías recargables, que puedan ser reparados", recuerda Asín.

La CEO reconoce que este planteamiento puede entrar en contradicción con determinados incentivos comerciales, pero considera necesario mantenerlo como parte de la identidad empresarial.

Ahora, dos décadas más tarde, la expansión hacia el software ha añadido nuevas responsabilidades relacionadas con el uso de inteligencia artificial. La compañía trabaja con buenas prácticas y certificaciones orientadas a la gestión responsable de los algoritmos. La preocupación también tiene una dimensión personal: Asín forma parte del patronato de la Fundación Hermes, dedicada a promover la protección de los derechos digitales y su correspondencia con las garantías reconocidas en el mundo físico. Por todo ello, la ejecutiva considera que el desarrollo tecnológico debe incorporar esas responsabilidades junto con los beneficios económicos y operativos que esperan obtener sus clientes.

Y, en paralelo, no podemos obviar las preocupaciones en materia de ciberseguridad. Alicia Asín recuerda que, durante los primeros años de Libelium, sus dispositivos ya incorporaban funcionalidades de cifrado y autenticación, pero los desarrolladores mostraban mucho más interés por integrar sensores y transmitir información que por examinar los mecanismos de protección.

La ejecutiva conserva una referencia especialmente ilustrativa de aquella etapa. La compañía disponía de bibliotecas de desarrollo y foros técnicos donde los usuarios intercambiaban dudas, y ella observaba cuáles eran las cuestiones más habituales. "Yo medía el interés de la industria en función de cuántas entradas en el foro teníamos con respecto a la parte de seguridad y cifrado, y solía ser la parte que menos tráfico generaba. Había muchísimas más preguntas de cómo integro este sensor, cómo leo los datos adecuadamente, cómo integro estos datos con esta plataforma de IoT en la nube, cómo los envío de manera correcta", recuerda la ejecutiva.

Dos décadas después, las exigencias han cambiado radicalmente. La incorporación de sensores a instalaciones industriales, servicios públicos e infraestructuras críticas ha convertido la integridad de las mediciones y la protección frente a ataques en elementos esenciales. De ahí que Libelium haga gala del nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad, las normas de la familia ISO 27000 y las obligaciones europeas de NIS2 y del Reglamento de Ciberresiliencia.

Entre las iniciativas que mejor reflejan esta renovada atención destaca Truedata, un proyecto vinculado a Incibe y orientado a la detección preventiva de ataques contra redes IoT utilizadas en infraestructuras críticas de agua. Aquí, se investigan patrones anómalos que puedan indicar un compromiso de seguridad antes de que los sistemas afectados provoquen consecuencias operativas.

Porque, no lo olvidemos, el riesgo trasciende ampliamente la confidencialidad de la información. Cuando una instalación utiliza las lecturas de sus sensores para decidir sobre la apertura de válvulas, la distribución de recursos o determinadas actuaciones físicas, una manipulación de los registros puede desencadenar decisiones perjudiciales incluso aunque los sistemas sigan funcionando aparentemente con normalidad.

Más de 14 millones en 2026

La transformación del negocio de Libelium no viene sola, sino que se acompaña de un plan estratégico que contempla triplicar la facturación para 2029. Por el momento, la compañía espera cerrar 2026 con ingresos superiores a los 14 millones de euros, apoyándose en la demanda de soluciones de gobernanza del dato, gemelos digitales y monitorización especializada.

La administración pública continuará siendo uno de sus principales clientes, aunque los sectores con mayor potencial comercial están evolucionando. Después del protagonismo adquirido por el turismo inteligente, la compañía identifica nuevas oportunidades en la prevención de incendios forestales, la gestión hídrica y otras aplicaciones ambientales, junto con proyectos relacionados con seguridad y emergencias. Las tecnologías duales también figuran entre los ámbitos que Alicia Asín considera prometedores.

En el mercado privado, Libelium observa una demanda creciente de soluciones capaces de conectar la información generada por los sensores industriales con los sistemas de producción, las obligaciones regulatorias y los objetivos económicos de cada organización.

"Estamos viendo muchísima oportunidad en la parte de gobernanza del dato en general. Cómo hacen las empresas para terminar de conectar esos sensores, esos datos de sensores en las fábricas que tienen esos sistemas de SCADA y demás, con la regulación que tienen que cumplir, la regulación ambiental, con los parámetros económicos deseables que quieren conseguir", señala la ejecutiva.

Alicia Asín, CEO de Libelium. EL ESPAÑOL

"Todos vamos abocados a generar el gemelo digital de nuestras empresas y ese gemelo digital empieza por poner encima de la mesa el inventario de todas las fuentes de datos que tenemos, interconectarlas y ser capaces de encontrar relaciones de hasta qué punto las variables en un departamento están alterando los resultados en otro", añade a renglón seguido.

La expansión internacional también forma parte de las prioridades comerciales. Europa seguirá concentrando buena parte del negocio, mientras que Oriente Medio representa un mercado de oportunidades puntuales y Latinoamérica continúa ofreciendo posibilidades en sectores donde Libelium dispone de experiencia previa.

Al otro lado del charco, por poner algunos ejemplos, Brasil destaca por la demanda de aplicaciones de turismo inteligente, gestión de flujos de visitantes y dimensionamiento de servicios públicos según la presión turística, una actividad que conecta con proyectos desarrollados anteriormente en destinos españoles como Benidorm. En Colombia, la empresa encuentra oportunidades industriales y ambientales, mientras que México concentra buena parte de su interés en la gestión del agua, un ámbito donde conserva relaciones con clientes históricos.

No a la bolsa, sí al crecimiento orgánico

El vigésimo aniversario de Libelium coincide también con una etapa de reflexión sobre su futuro empresarial. La compañía ha vivido en los últimos cursos diferentes operaciones financieras y la entrada de fondos de inversión en su accionariado, incluida la participación de Axon, que llevó a estudiar alternativas para facilitar su crecimiento.

Entre esas posibilidades figuró una salida a bolsa, una opción que Alicia Asín rechaza de lleno: "La parte de bolsa la estudiamos muchísimo, era uno de los objetivos que teníamos cuando entró Axon en el capital y a día de hoy está totalmente descartada. En nuestro caso, sería para cotizar en un mercado secundario y, después de haber profundizado mucho en lo que eso nos permitiría, consideramos que no es la mejor opción en estos momentos para financiar la compañía".

La decisión se produce en una etapa de progresiva concentración de la industria tecnológica. Su CEO admite oportunidades tanto para incorporar empresas especializadas que permitan ampliar las capacidades de Libelium como para una eventual integración de la propia compañía en una organización de mayor tamaño.

"Nosotros estamos absolutamente centrados en alcanzar ese objetivo de nuestro plan estratégico para 2029 y triplicar facturación. Y por el camino somos muy conscientes de que va a haber oportunidades de consolidación, tanto de integrar nosotros a otras empresas como de una venta, como de ser nosotros integrados en otro grupo", reconoce a este medio.

"Pero no hay ninguna conversación en este momento. Estamos centrados en ejecutar nuestro plan estratégico, pensamos que tenemos todavía mecha para crecer de manera orgánica, pero por supuesto con la vista, con todos los ojos 360º, mirando a todas las oportunidades que hay", concluye Asín.

Europa y el valor estratégico de los datos

Comentábamos antes que Alicia Asín mantiene un interés personal, que trasciende a su cargo en Libelium, en todo lo que atañe a la política digital y asuntos como la soberanía tecnológica. Es inevitable, por tanto, que la conversación fluya hacia esos lares, habida cuenta de que también representa a la patronal tecnológica y ha de marcar la postura del sector ante los reguladores.

"Yo creo que la soberanía digital es tener las suficientes infraestructuras para tener libertad de elegir a tus amigos en todo momento. Y a partir de ahí, como concepto, implica que puedes tener una autonomía abierta colaborando, donde no estás en el aislacionismo y puedes colaborar con todos los bloques tecnológicos que existen, pero tenemos que tener un plan B o tenemos que tener la suficiente fuerza, la suficiente palanca de contrapeso, para que todas esas relaciones sean lo más simétricas posibles", defiende enérgicamente.

Alicia Asín, CEO de Libelium. Cedida

Así pues, la ingeniera considera que esas indeseables dependencias pueden consolidarse también mediante determinados modelos comerciales, especialmente cuando el acceso inicial a una tecnología resulta económicamente atractivo y genera posteriormente relaciones duraderas alrededor de los servicios asociados.

Frente a esas dependencias, los espacios de datos europeos representan una de las iniciativas que despiertan mayores expectativas en la CEO de Libelium. "Es la primera vez que se crea tecnología en Europa a partir de la regulación; por primera vez hemos dicho: nosotros queremos que las reglas de juego de compartición de datos sean estas. Y a partir de esa definición creemos la infraestructura tecnológica que responde a esto", plantea.

La importancia de controlar los intercambios de información lleva a la ejecutiva a recuperar algunos episodios de la historia comercial. Los puertos, las aduanas y determinados pasos estratégicos han proporcionado durante siglos importantes ventajas a las potencias capaces de controlar la circulación de mercancías. El canal de Panamá constituye uno de sus ejemplos favoritos para ilustrar cómo esa posición puede convertirse en una fuente de influencia económica y geopolítica.

La analogía traslada ese razonamiento al mundo digital, donde el intercambio de información alimentará una parte creciente de las aplicaciones de inteligencia artificial. Y eso a pesar de que los principales proyectos de espacios de datos -incluido el buque insignia Gaia-X- no están dando todos los frutos que se esperaban por el momento.

"Creo que no debemos dejarnos llevar por la impaciencia de los resultados en el largo plazo. Creo que en Europa también tenemos que ser más autoexigentes, pero también más benévolos con nuestros resultados y permitir que las iniciativas tengan el tiempo que necesitan antes de cargárnoslas", reclama ante la insistencia de este periodista.

Coherencia semántica (y regulatoria)

La defensa de la soberanía digital desemboca de forma sorprendentemente natural en una elaborada reflexión sobre las contradicciones que Asín identifica en la política industrial europea. Afirma que las instituciones comunitarias reclaman a sus fabricantes estándares elevados de sostenibilidad, trazabilidad y seguridad, pero esas exigencias pueden elevar los costes de producción cuando las empresas compiten con proveedores sujetos a condiciones diferentes.

"Por supuesto que tenemos que ser capaces de alinear los valores que promulgamos con esa competitividad que pedimos luego. Y ser conscientes de que si estamos pidiendo capas extras de excelencia o de regulación, tendremos que luego reflejarlas en cómo valoramos las licitaciones públicas, en cómo valoramos los criterios de precio en las licitaciones", reivindica la directiva.

La cuestión adquiere una dimensión especial en las tecnologías de monitorización ambiental. Buena parte de las obligaciones regulatorias dependen de mediciones sobre emisiones, consumo de recursos o parámetros físicos de instalaciones industriales, lo que obliga a prestar atención tanto a los equipos utilizados como a la integridad de la información obtenida.

"Si vamos a tomar decisiones importantes sobre infraestructuras críticas o sobre materias primas básicas, tendremos que poder garantizar la integridad de esos datos y de dónde proceden. También tendremos que garantizar que esos datos, si son tan estratégicos, se quedan dentro de nuestras fronteras europeas. Y todo eso es IoT", explica. "Una de las cosas que desde Libelium reivindicamos es que se considere como infraestructura crítica las redes de monitorización IoT que monitoricen infraestructuras críticas. Lo vemos desde un punto de vista de coherencia semántica: lo que monitoriza lo crítico debería de ser crítico y creo que también eso ayudaría a fortalecer la industria tecnológica que tenemos en Europa".