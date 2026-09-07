Salesforce incorpora a Natalia Escobedo como directora general para Iberia

Las claves

Las claves Generado con IA Natalia Escobedo ha sido nombrada vicepresidenta sénior y directora general de Salesforce para Iberia, sustituyendo a Enrique Polo de Lara. Su principal objetivo será impulsar la estrategia de crecimiento en España y Portugal, acelerando la adopción de tecnologías de IA, datos y CRM. Salesforce apuesta por el crecimiento de Agentforce, su plataforma para crear agentes autónomos, en un mercado donde la inversión en IA en España alcanzará los 359.000 millones de dólares para 2030. Escobedo cuenta con una amplia experiencia en el sector tecnológico, habiendo trabajado más de una década en IBM y los últimos 11 años en Microsoft.

Natalia Escobedo ha sido nombrada nueva vicepresidenta sénior y directora general de Salesforce para Iberia. La directiva, con una extensa trayectoria en la industria tecnológica -en la que destaca su paso por IBM durante una década y una última etapa en Microsoft-, se incorpora al gigante de CRM en sustitución de Enrique Polo de Lara, quien ha estado los últimos 12 años al frente de la filial.

Con el nombramiento, Escobedo asume los objetivos de “impulsar la estrategia de crecimiento en España y Portugal, acelerando la adopción de tecnologías de inteligencia artificial agéntica, datos y CRM en las empresas”, según un comunicado de la compañía. Dentro de estos, la firma apuesta por seguir creciendo en Agentforce, su plataforma para crear y poner en producción agentes autónomos.

Todo ello en un momento en el que el gasto acumulado en tecnologías de IA que respaldan el trabajo digital en España alcanzará los 359.000 millones de dólares, con una tasa anual compuesta del 43% para 2030, tal y como pone de manifiesto un estudio de la consultora IDC.

“La inteligencia artificial está redefiniendo la forma en la que trabajan las organizaciones y cómo se relacionan con sus clientes”, ha declarado. “Afronto el reto para acompañarlas en esta transición, ayudándolas a generar un mayor impacto en su negocio a través de los datos y la IA”.

Por su parte, Marco Hernasanz, vicepresidente ejecutivo y director general de Salesforce para el sur de Europa, Oriente Medio y África, ha destacado el currículum de Escobedo: “Su amplia experiencia en proyectos de digitalización e IA, combinada con su liderazgo de equipos, será clave para acelerar nuestro crecimiento. Impulsaremos la adopción de nuestra plataforma para que tanto las empresas como las administraciones públicas del país se conviertan en organizaciones agénticas”.

Una carrera en la industria tecnológica

Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Escobedo ha estado los últimos 11 años en Microsoft, de los cuales el último lustro ha estado liderando el negocio del sector público para España. Comenzó su carrera en IBM como consultora técnica y especialista en ventas y más tarde se incorporó a Software AG.