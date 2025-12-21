DISRUPTORES repasa los mejores contenidos que han marcado la innovación en 2025

Ilustración del especial 'Lo más destacado del año' de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

La serie recopilará las grandes entrevistas, los reportajes que han alimentado el debate público y la cobertura de startups, multinacionales, autonomías e investigación aplicada.

Las claves nuevo Generado con IA DISRUPTORES - EL ESPAÑOL presenta un especial editorial que resume los grandes debates y avances en innovación, tecnología y digitalización en 2025. El especial destaca temas clave como inteligencia artificial, computación cuántica, new space, ciberseguridad, sostenibilidad y liderazgo femenino en tecnología. Incluye entrevistas a figuras internacionales influyentes y un análisis del ecosistema tecnológico en las distintas comunidades autónomas de España. El equipo de DISRUPTORES ha sido reconocido con el III Premio Nacional de Ingeniería Informática por su labor de divulgación tecnológica.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL cierra el año con un especial que reúne y pone en contexto los contenidos que han marcado la conversación sobre innovación, tecnología y digitalización a lo largo de los últimos doce meses. Un recorrido editorial pensado para ordenar lo relevante, conectar temas y ofrecer una visión transversal de un año especialmente intenso en transformación tecnológica.

Este especial editorial articula su mirada en varios planos complementarios. Por un lado, el análisis temático de los grandes debates que han definido la agenda: la aceleración de la inteligencia artificial y los agentes, el avance de la computación cuántica, el auge del new space como nueva frontera industrial, el refuerzo de la ciberseguridad en un contexto geopolítico cada vez más complejo, la sostenibilidad como vector tecnológico y económico, o el papel de la mujer en la innovación y el liderazgo tecnológico.

Ámbitos que han ido ganando peso no solo en el discurso empresarial, sino también en el plano público y regulatorio.

Junto a ello, el especial pone el foco en algunas de las grandes entrevistas del año a protagonistas internacionales que están influyendo de forma directa en el rumbo de la tecnología a escala global. Conversaciones en profundidad con directivos, investigadores y responsables públicos que han permitido bajar al terreno concreto cuestiones como la estrategia industrial, la regulación, la adopción de nuevas tecnologías o el impacto real de la innovación en la economía.

El recorrido se completa con una mirada territorial, atendiendo a cómo la innovación se despliega en las distintas comunidades autónomas, y con un repaso al ecosistema en toda su amplitud. Desde startups y scaleups hasta grandes multinacionales, desde fondos de inversión y aceleradoras hasta centros de investigación y proyectos de innovación aplicada, el especial refleja la diversidad de actores que conforman hoy el ecosistema tecnológico.

“Lo más destacado del año” es, en conjunto, una panorámica amplia y ordenada de un curso en el que la innovación ha atravesado todos los niveles de la economía. Un ejercicio de síntesis que permite revisar los contenidos clave que el equipo de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL ha trabajado durante este curso, entender las dinámicas que se consolidan y tomar perspectiva sobre los temas que seguirán marcando el paso en el próximo año.

Un seguimiento constante

Este especial es también una forma de reconocer el trabajo de un equipo que, a lo largo de todo el año, ha sostenido una cobertura exigente, constante y ambiciosa de la innovación en todas sus vertientes. Un equipo que ha sabido combinar actualidad diaria con reportajes en profundidad, entrevistas de alto nivel y análisis pausados, manteniendo una mirada propia en un contexto informativo cada vez más acelerado y ruidoso.

Ese trabajo ha tenido también reconocimiento externo. Entre otros galardones, DISRUPTORES ha sido ganador del III Premio Nacional de Ingeniería Informática, otorgado por el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática, que reconoce la contribución del medio a la divulgación y comprensión de la tecnología y su impacto real en la sociedad y la economía.

Distinciones que refuerzan una convicción compartida por toda la redacción: contar bien la innovación importa, y hacerlo con profundidad, contexto y mirada crítica sigue marcando la diferencia.

