La inteligencia artificial no cede su protagonismo y dirige la estrategia de Dell Technologies en datos y multicloud

Reimaginar lo que es posible. Con este lema, Dell Technologies Forum 2025 ha envuelto su cita en Madrid para encontrarse con socios y clientes en España, trasladar al mercado sus propuestas tecnológicas y mostrar sus fortalezas para acelerar la innovación.

De nuevo, el lugar elegido ha sido Kinépolis. Uno de los complejos de cine más grandes del mundo por su número de butacas (más de 9.000) y por incorporar tecnologías pioneras a sus salas y proyecciones, como una pantalla envolvente o experiencias en 4DX.

Este megacentro dedicado al entretenimiento y la innovación también alberga la pantalla de cine más grande de España, telón de fondo de un encuentro que desde primera hora de la mañana de ayer acogió a los directivos de esta multinacional.

“Hemos venido a hablar de tecnología, pero también a disfrutar”, se oía al comienzo de la jornada. El marco y la puesta en escena no dejaban lugar a dudas, así como el guion de esta ‘película’ en la que la inteligencia artificial y el dato fueron los grandes protagonistas.

Como personajes secundarios, la seguridad y la sostenibilidad también formaron parte de la trama que giró, sobre todo, en torno a los datos, la estrategia multicloud de la enseña y la modernización del puesto de trabajo.

Punto de no retorno

“El mundo dentro de tres años no tendrá nada que ver con el que conocemos hoy”. Así arrancaba la intervención de la directora general de Dell Technologies en España y Portugal, Isabel Reis. Una advertencia que produjo algún sobresalto entre las butacas, pero esperada por muchos de los asistentes.

Detrás de esa llamada de atención señaló a la inteligencia artificial y subrayó que esta tecnología “no es una tendencia, sino una disrupción que ha venido para quedarse y transformar nuestras vidas personales y profesionales”.Y aseguraba que estaban preparados para ello: “Nuestra estrategia se basa en anticipar, pero también en escuchar muchísimo a clientes y partners”.

Isabel Reis, directora general de Dell Technologies en España y Portugal, en el Forum de Madrid.

De esa escucha ofreció algunas conclusiones: el 82% de los clientes cree que la IA integrada en los dispositivos será clave para mejorar la productividad; y el 89% sitúa al dato como elemento crítico para la IA generativa, “siempre que pueda gobernarse con garantías”, remarcó.

Por eso, insistió, no hay que bajar la guardia porque estamos “ante un punto de no retorno”, del que ya se vislumbra la secuela: “Lo que viene es la IA agentica y la inteligencia artificial física, y eso significa que tendremos que convivir con máquinas que nos ayuden y soporten parte de nuestras tareas del día a día”.

Trabajo con IA El puesto de trabajo fue otro de los asuntos que se trataron en la jornada, de nuevo con la IA como protagonista. Isabel Reis advirtió que “si no renovamos los dispositivos hacia PCs con IA, no seremos más productivos” y defendió llevar estas capacidades al endpoint para transformar tareas que antes consumían días o semanas. Unos equipos que, según datos proporcionados por la directiva, ya suponen el 30% de las ventas de la compañía en España

No faltó ocasión para mencionar cómo la actual aceleración tecnológica lleva implícita que las empresas revisen sus procesos y la forma en la tratan y gestionan sus datos, porque “sin una capa de seguridad sólida, nada de esto es posible”. Situando así la soberanía del dato como requisito fundamental.

Un discurso que reforzó el director de Preventa de Dell Technologies, Óscar Rivas, al aportar que “estamos en un nivel de madurez inicial”. “Aunque el sector conoce bien las posibilidades de la tecnología, la implantación de inteligencia artificial a gran escala todavía no se produce de manera masiva”. “La IA debe adaptarse a las empresas, no las empresas a la IA”, resumió Rivas.Y aludió a la necesidad de construir casos de uso que tengan impacto real.

Datos y arquitecturas coherentes

A continuación, y sobre el mismo escenario, también intervino el CTO de Dell Technologies en EMEA, Marc O’Regan. El directivo trató de dar las claves de hacia dónde se dirige la industria. Recordó que "la innovación no va solo de tecnología, se trata de repensar continuamente procesos".

Un planteamiento en el que lo decisivo, según su opinión, es saber “cómo integramos el dato, las aplicaciones y las arquitecturas para que todo funcione de forma coherente", y no considerar todos estos movimiento como "algo que está de moda".

“Estamos entrando en una fase en la que la IA no solo interpreta información; también la acelera, la ordena y la convierte en decisiones”, afirmó. De ahí que lo relevante sea la capacidad de combinar analítica, modelos predictivos y automatización "para resolver problemas reales".

También defendió que la próxima gran ola de innovación vendrá de la capacidad de ejecutar inteligencia artificial "allí donde se genera la información, en el edge; y no solo en los centros de datos. Si logramos que la inteligencia viaje con el dato, podremos obtener información que se puede procesaro al instante”.