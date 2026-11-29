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LO ESENCIAL Las claves Michael Short, investigador del MIT, critica la decisión del Gobierno español de cerrar sus centrales nucleares en 2035 y asegura que no beneficia a los ciudadanos, al ser una fuente segura y sin emisiones. Sus investigaciones en el MIT han descubierto, de forma contraintuitiva, que la radiación puede frenar y ralentizar la corrosión de ciertas aleaciones metálicas en condiciones de reactores avanzados. Short propone reducir drásticamente los tiempos de evaluación de nuevos materiales resistentes a la radiación, beneficiando tanto a la industria de la fisión actual como al desarrollo futuro de la fusión nuclear. El científico aboga por combinar la antropología con la ingeniería para resolver los problemas reales de la sociedad y defiende combinar la energía nuclear como base junto a las renovables en España. Preguntas ¿Por qué Michael Short dice que "no interesa a los españoles que se cierren las centrales nucleares"? Short argumenta que las nucleares ya amortizaron su inversión, generan electricidad sin emisiones y mantienen estabilidad de la red; cerrarlas reduce la generación base necesaria en un sistema con mucha solar y eólica. ¿Qué consecuencias ha tenido para los operadores que Short mencione pérdidas de dos a tres millones de dólares diarios por parada de una central de 1 GW? Según Short, esa magnitud económica obliga a planificar mantenimientos y repuestos para evitar paradas imprevistas; la anticipación del deterioro permite reducir interrupciones y costes operativos. ¿Cómo pueden los descubrimientos de Short sobre radiación y corrosión afectar a reactores de fusión y fisión? Sus resultados indican que la radiación puede ralentizar o acelerar la corrosión según la aleación, lo que influye en la durabilidad de componentes tanto en reactores de fisión como en diseños de fusión que usan sales o metales líquidos. ¿Qué método usa el equipo del MIT para acelerar el descubrimiento de materiales resistentes a la radiación? Emplean espectroscopía láser ultrarrápida junto a modelos de inferencia para evaluar muchas aleaciones en pocas horas y así seleccionar candidatos antes de someterlos a pruebas largas en reactores. ¿Por qué Short cree que informar solo con datos no cambia la percepción pública de la energía nuclear? Dice que la confianza y las relaciones con las comunidades importan más que la información técnica; la aceptación depende de entender las necesidades y preocupaciones locales, no solo de exponer riesgos y cifras.

El correo electrónico de Michael Short es de lo más peculiar: hereiam@mit.edu. Un 'aquí estoy' que figura en el directorio de una de las universidades más prestigiosas del mundo y que adquiere cierto significado a tenor de la biografía de su propietario.

No en vano, este profesor del Departamento de Ciencias e Ingeniería Nuclear del Massachusetts Institute of Technology (MIT) lleva frecuentando la institución desde 1998, cuando todavía cursaba sus estudios de secundaria. A fecha de hoy, sigue investigando en el mismo campo y en el mismo edificio en el que comenzó su carrera científica. Pocos (o nadie) puede decir lo mismo.

Criado en las inmediaciones de Boston, Short acudía los fines de semana a Cambridge para recibir clases impartidas por estudiantes universitarios. "No lo sabía entonces, pero las clases se daban en el edificio de ingeniería nuclear. Veía los deberes de los estudiantes de nuclear, me llevaba algunos a casa e intentaba hacerlos, pero no era capaz. Nunca pensé que acabaría estudiando en el MIT ni que me dedicaría a la energía nuclear. Empecé por la ingeniería eléctrica", recuerda en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

La electricidad acabaría relegada a la categoría de afición, aunque le procuró alguna que otra aventura empresarial, como el desarrollo de sistemas de iluminación LED para la industria cinematográfica. También ha dedicado buena parte de su tiempo a trabajar el metal en la fragua del MIT. Fue precisamente un metalúrgico, Ronald Ballinger, quien le indujo a cambiar de vocación y bajo cuya tutela Short desarrollaría su tesis doctoral.

"Me enseñó algo muy sencillo: las cosas suelen estar hechas de materiales. Cualquiera que se olvide de eso está condenado a sufrir", sentencia.

Tras obtener cuatro titulaciones en el MIT -entre ellas un máster en ciencia e ingeniería de materiales y un doctorado en ciencias e ingeniería nuclear, ambos en 2010-, Short se incorporó al claustro de profesores en 2013. Una trayectoria poco habitual en una institución que fomenta la movilidad de sus investigadores para enriquecerse con las aportaciones de otras universidades y centros científicos. Pero él es especial, en todos los sentidos.

Desde entonces, Short ha consagrado buena parte de sus esfuerzos a desentrañar las interacciones entre la radiación y la corrosión de los materiales, dos fenómenos de cuya confluencia dependen tanto la vida útil de las actuales centrales nucleares como la viabilidad económica de algunas de las tecnologías de generación eléctrica que aspiramos a desplegar en las próximas décadas, como las energías de fusión.

La radiación protege el metal

En julio de 2020, Short y sus colaboradores publicaron en la revista Nature Communications una investigación en la que demostraban que la irradiación con protones podía ralentizar la corrosión intergranular de las aleaciones de níquel y cromo expuestas a sales fundidas de fluoruro a una temperatura de 650 grados centígrados.

Es algo completamente contraintuitivo: siempre hemos esperado que la radiación acelere la corrosión de cualquier elemento expuesto a ella. Por si fuera poco, su labor guarda la particularidad de que las condiciones del experimento se asemejan a las previstas en algunos diseños de reactores nucleares avanzados.

"Me gusta encontrar problemas contraintuitivos, pero esto fue un accidente. Algunos de mis mejores descubrimientos han sido accidentes como este. Estábamos trabajando con una empresa para decirle cuál sería el factor de aceleración de la corrosión con la radiación. Dábamos por hecho que sería superior a uno y nos sorprendió descubrir que, por muchas veces que repitiéramos el experimento, era inferior a uno", explica el científico estadounidense.

Buena parte de la complejidad de aquella investigación residía en la propia infraestructura experimental. La Universidad de Michigan y el Laboratorio Nacional de Los Álamos habían realizado ensayos similares utilizando agua y plomo líquido, respectivamente. Short y uno de sus doctorandos tuvieron que desarrollar una cámara que permitiera exponer simultáneamente las muestras metálicas a la irradiación y a las sales fundidas.

"Cometimos muchos errores por el camino. Muchas veces se escapaban las sales o se producía corrosión y no sabíamos cómo purificarlas. Es un poco como esas películas sobre la elaboración del sushi, en las que te dicen que, si practicas durante 10 años, quizá aprendas a preparar el arroz y, si practicas durante 25 años, quizá aprendas a cortar el pescado. En nuestro caso, sólo tardamos tres años", bromea Short.

El resultado de ese titánico esfuerzo no pudo ser más espectacular: sus experimentos permitieron reducir la profundidad de la corrosión aproximadamente entre dos y tres veces en las condiciones estudiadas.

Ahora, el equipo del MIT trabaja ahora para extender sus investigaciones a otras aleaciones y a diferentes composiciones químicas de las sales, entre ellas las basadas en cloruros, con la vista puesta en el comportamiento de estos materiales durante periodos de exposición mucho más prolongados.

"Creemos que podría ser algo más amplio. También podría funcionar con sales de cloruro y funciona con otros materiales. En una frase, la radiación hace que las buenas aleaciones se comporten mejor y que las malas aleaciones se comporten peor. Si tienes un material que ya se comporta bastante bien en sales fundidas, la radiación puede mejorar su rendimiento. Pero, si tienes un material que ya se comporta mal, probablemente la radiación lo empeore".

No es el único aspecto que preocupa a Short. La antigüedad del material y el deterioro acumulado durante su vida útil introducen nuevas variables en la ecuación. De hecho, en los ensayos con muestras previamente dañadas mediante irradiación con iones de hierro sugieren que el efecto beneficioso observado en aquel primer experimento podría llegar a invertirse.

Michael Short, profesor del Departamento de Ciencias e Ingeniería Nuclear del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Fundación Ramón Areces

"Quizá la radiación ralentice inicialmente la corrosión, pero con el tiempo podría acelerarla. Necesitamos hacer ensayos más prolongados de lo que llamamos pruebas 'in situ', lo que significa que medimos mientras estamos irradiando el material y se está produciendo la corrosión. Estamos trabajando en ello ahora mismo", adelanta el investigador a este humilde escribano durante nuestra conversación en Madrid, adonde acudió para participar en una conferencia en la Fundación Ramón Areces.

De las grietas a las paradas

Las investigaciones de Short cuestionan asimismo algunos de los procedimientos empleados habitualmente en la industria para evaluar el deterioro de los componentes metálicos. Y es que, como él mismo explica, buena parte de los estándares de medición de la corrosión se fundamentan en la pérdida de masa de los materiales, una variable que puede resultar poco representativa del riesgo de fractura cuando el daño se concentra en determinadas zonas.

"Lo que determina que un material falle es la profundidad de la grieta, más que la cantidad de masa que pierde. Lo que obliga a parar las centrales nucleares, como cualquier otro gran sistema, son las grietas. Si pierdes una pequeña cantidad de masa a lo largo de una dirección, puedes llegar a atravesar el material con una grieta. Si pierdes mucha masa de manera uniforme en la superficie, la situación es menos grave y puedes lidiar con ella", añade a renglón seguido.

A las exigencias de seguridad se suman las consideraciones económicas. Short cifra entre dos y tres millones de dólares diarios las pérdidas asociadas a la paralización de una central nuclear estadounidense de un gigavatio de potencia. Es por ello que la capacidad de anticipar el deterioro de los materiales permite a los operadores planificar intervenciones, disponer de los repuestos necesarios y evitar interrupciones imprevistas de la producción eléctrica. Bien lo sabemos en España después del apagón histórico del pasado año.

En ese sentido, y para acelerar el descubrimiento de nuevos materiales, el grupo de Short recurre a técnicas de espectroscopia láser que permiten estudiar determinadas propiedades físicas de las aleaciones mientras están siendo irradiadas. Mediante modelos de inferencia, los investigadores establecen relaciones entre esas mediciones y otras características de mayor interés industrial.

"Antes fabricabas uno o dos materiales, los estudiabas durante un año, hacías esto unas cuantas veces y conseguías un doctorado. Nuestro récord ahora mismo consiste en evaluar 78 materiales en 12 horas. Lo hacemos utilizando esta técnica de láser ultrarrápido y algunos modelos de inferencia entre las propiedades que queremos conocer, como la ductilidad o la tenacidad, y aquellas que son fáciles de medir con esta técnica", afirma Michael Short. "Al cambiar la pregunta que nos hacemos, podemos realizar experimentos mucho más rápidos, baratos y sencillos para obtener la respuesta que realmente queremos: tengo 100 materiales delante de mí, ¿cuál es el mejor? Al final tendrás que poner esos materiales en un reactor nuclear durante años y realizar los experimentos largos y lentos. Antes de hacerlo, quieres asegurarte de haber encontrado el mejor material del mundo. Pero todavía no necesitas saber exactamente cómo se comporta. Lo descubrirás cuando lo pongas de verdad en el reactor".

Para fisión y fusión nuclear

El desarrollo de nuevos materiales adquiere particular relevancia para la incipiente industria de la fusión nuclear, cuyos avances más celebrados en los últimos años han estado vinculados al confinamiento del plasma, la fabricación de imanes superconductores o la ganancia energética. Empero, la construcción de las primeras centrales comerciales obligará a resolver, además, problemas relativos a la durabilidad y la sustitución de los componentes expuestos a la radiación durante su funcionamiento.

Michael Short encuentra numerosas similitudes entre las necesidades de la industria nuclear convencional y las de las compañías que aspiran a comercializar la fusión. Tanto las sales fundidas como determinados metales líquidos están presentes en propuestas de reactores de ambas tecnologías, merced a su capacidad para trabajar a temperaturas elevadas y, en el caso de la fusión, contribuir a la producción del tritio que necesitan como combustible los reactores basados en la reacción entre deuterio y tritio.

"Si tienes una sal de fluoruro que contiene litio o un metal líquido de plomo y litio, ambos pueden utilizarse como refrigerantes y para fabricar el combustible", explica Short. Así que las condiciones en las que operan algunos de estos componentes periféricos permiten aprovechar los conocimientos acumulados durante décadas en la fisión, así como compartir parte de las inversiones destinadas a desarrollar nuevas aleaciones.

"Si vas al núcleo de una central de fusión, hay plasma, hay wolframio. Eso no lo vas a encontrar en una central de fisión. Y el núcleo de una central de fisión tiene uranio y aleaciones de circonio, que no vas a encontrar en una central de fusión. Pero te alejas un par de metros y empiezan a parecerse mucho", detalla el investigador del MIT. "Espero que podamos hacer que estas centrales sean más rentables, tanto las de fisión como las de fusión. En la fisión, esto se traduce en ciclos de combustible más largos, en los que puedes operar durante más tiempo antes de parar, vaciar el refrigerante y mirar dónde están las grietas. En la fusión, podrían ser periodos más largos entre sustituciones, porque los componentes del interior del reactor se volverán muy radiactivos. Cuanto menos mantenimiento tengas que hacerles, mejor".

Seguir las armas nucleares

La degradación que provoca la radiación en la estructura interna de los materiales tiene otras aplicaciones muy alejadas de la producción de electricidad que todos imaginamos.

No en vano, Michael Short colabora desde hace años con Scott Kemp, también profesor del MIT y experto en no proliferación nuclear, en el desarrollo de técnicas que permitan obtener evidencias físicas de las actividades nucleares llevadas a cabo en el pasado.

Michael Short, profesor del Departamento de Ciencias e Ingeniería Nuclear del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Fundación Ramón Areces

"Nuestro grupo planteó la hipótesis de que puedes utilizar prácticamente cualquier material como su propio dosímetro. Cuando la radiación provoca daños en los materiales, estos almacenan energía y, al calentarlos, recuperas esa energía. Es muy difícil detectarla. Por eso tenemos que utilizar instrumentos muy sensibles, como un nanocalorímetro".

Entre las potenciales aplicaciones de estas investigaciones figura la verificación del desarme nuclear de aquellos países que decidan renunciar voluntariamente a sus arsenales. Short aspira a que los organismos internacionales encargados de supervisar estos procesos puedan disponer de evidencias experimentales adicionales a las que obtienen mediante la inspección de las instalaciones, el examen de los registros documentales y las declaraciones de los propios gobiernos.

"Me gustaría que esa verificación fuera más sólida gracias a las mediciones físicas. El caso de Sudáfrica está cerrado, se han desarmado. Pero, si lo hace otro país, ¿quién sabe? Quizá incluso Estados Unidos algún día. ¿No sería estupendo que Estados Unidos no necesitara armas nucleares? Pero ¿cómo lo sabrían los demás países? Lo mismo sucede con Irán, con Corea del Norte o con cualquier país que quieras mencionar".

Asimismo, el trabajo de estos dos científicos del MIT abarca también el estudio de los márgenes de error inherentes a estas mediciones y de la cantidad de muestras que sería necesario analizar para alcanzar un determinado grado de confianza estadística. Es bastante evidente que la exigencia de precisión es particularmente elevada habida cuenta de las consecuencias diplomáticas y geopolíticas que podría acarrear la interpretación de los resultados.

Ingeniero entre antropólogos

El proyecto más singular de cuantos ocupan a Michael Short, y eso ya es decir mucho, probablemente sea el que comparte desde 2021 con Manduhai Buyandelger, profesora de Antropología del MIT.

Todo comenzó con una petición de un amigo del científico en Mongolia, que le trasladó la necesidad de buscar una solución a los graves problemas de contaminación atmosférica que sufre Ulán Bator durante el invierno, derivados en buena medida de la combustión de carbón para calentar las viviendas.

Short pensó inicialmente en aprovechar sus conocimientos sobre sales fundidas para desarrollar sistemas de almacenamiento térmico que pudieran proporcionar calefacción doméstica. El proyecto incorporó desde su concepción la investigación etnográfica, con estudiantes del MIT desplazados a la capital mongola para conocer de primera mano las circunstancias económicas, familiares y sociales de sus habitantes.

"Como ingeniero puro, pensé que podríamos construir esto o aquello, que todo el mundo podría tenerlo en su casa, que sería barato y que sería estupendo. Y entonces descubrí lo equivocado que estaba", reconoce el estadounidense, quien trae a colación una experiencia personal durante un viaje a Nepal que ilustra algunas de las carencias de la cooperación tecnológica internacional.

Short practicaba senderismo por las montañas nepalesas cuando conoció el caso de una pequeña comunidad a la que los neerlandeses habían dotado de una presa hidroeléctrica. La instalación apenas había funcionado durante dos años y, según recuerda, los habitantes seguían dependiendo del combustible que les llegaba en helicóptero porque carecían de los conocimientos necesarios para reparar la infraestructura que les habían construido.

"Para mí, esto es una cura para lo que llamo la enfermedad del 'ya lo he arreglado', que consiste en decir que tienes una solución técnica para un problema y que queda resuelto de una vez y para siempre. Nunca funciona así. He estado intentando aprender de la profesora Buyandelger y, a través del proyecto de Mongolia, comprender los fundamentos y los beneficios de la antropología", admite Michael Short a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Y no son palabras vacías. De la colaboración entre ambos científicos ha surgido una peculiar concepción acerca de la complementariedad de sus respectivas disciplinas. Mientras que los ingenieros acostumbran a descomponer los problemas para construir soluciones, los antropólogos pueden examinar esas mismas soluciones para descubrir dimensiones del problema original que habían pasado inadvertidas para los primeros.

"Cuando hablo de construir el problema, me refiero en realidad a revelar el problema que tienes justo delante y del que no tienes ni idea hasta que empiezas a desarrollar una relación profunda con las personas que lo sufren. Si simplemente les preguntas cuáles son sus problemas, te contarán algunas cosas. Puede que no sea lo que quieres saber, sino lo que ellos creen que quieres saber. Puede que no confíen suficientemente en ti como para contártelo. Puede que te estén diciendo algo para conseguir recursos de ti", explica. "He descubierto que los ingenieros son muy buenos consiguiendo soluciones realmente buenas para los problemas equivocados. Y veo a los antropólogos y a la antropología como la manera de identificar los problemas correctos. Tampoco aquí hay atajos: nos puede llevar años comprender la complejidad de un problema. O ni siquiera saber si deberíamos construir algo o puede que el problema no se pueda resolver por medios técnicos".

Hasta tal punto ha calado esta experiencia en el científico estadounidense que ha decidido abandonar algunas de sus líneas de investigación en materiales nucleares. Entre ellas figura el estudio del carburo de silicio, un compuesto que suscita considerable interés en la industria por su resistencia a altas temperaturas y su potencial comportamiento frente a la radiación, pero cuya escasa ductilidad constituye una dificultad para determinadas aplicaciones.

Short lleva 25 años estudiando de manera intermitente este material y ha rechazado participar en nuevas propuestas de investigación relacionadas con él: "Quiero que mi trabajo signifique algo. Sólo dispongo de un tiempo limitado en este mundo y, aunque estoy seguro de que podríamos conseguir la financiación, escribir los artículos y convertirnos en científicos famosos o lo que sea, eso no se va a aplicar en la vida real. No me interesa. Nadie quiere el resultado final".

No al cierre de las nucleares

La relación que mantienen las comunidades con la tecnología ocupa también un lugar destacado en la interpretación que hace Michael Short de la controversia social en torno a la energía nuclear.

El investigador del MIT rechaza la convicción, bastante extendida entre sus colegas de profesión, de que basta con proporcionar a los ciudadanos suficiente información científica para que estos modifiquen su percepción sobre los riesgos asociados a una determinada tecnología.

"En mi opinión, tiene que ver con si la gente confía en ti, si has desarrollado una relación con ellos y realmente entiendes qué quieren saber, cuáles son sus necesidades y dónde están sus frustraciones. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos los ingenieros tiene por objeto mejorar la vida de las personas. Pero creo que lo olvidamos demasiado a menudo. Nos obsesionamos con los detalles técnicos porque son divertidos y más fáciles que la parte humana", se explaya.

El científico esgrime las estadísticas de mortalidad asociadas a las distintas fuentes de generación eléctrica para defender la seguridad de la energía nuclear. Las estimaciones que él maneja sitúan las tasas de mortalidad por accidentes y contaminación atmosférica de la energía nuclear, la eólica y la solar en magnitudes similares, muy inferiores a las de los combustibles fósiles.

Por ello, Short atribuye parte de las reticencias sociales hacia la energía nuclear a la diferente percepción de los accidentes en función de su naturaleza, su magnitud y la capacidad de los individuos para ejercer algún tipo de control sobre ellos: "Los riesgos que no controlas dan más miedo que aquellos que sí controlas. Hay mucha más gente que tiene miedo a volar que a conducir. Volar es la forma más segura de transporte. Conducir, especialmente si se trata de una motocicleta, es probablemente la más peligrosa. Y, aun así, hay personas que prefieren ponerse al volante antes que sentarse en un avión".

El profesor del MIT se muestra especialmente crítico con los argumentos políticos que sustentan la decisión de prescindir de la energía nuclear en España. Nuestro país mantiene el horizonte de 2035 para el cese definitivo de la actividad de su parque nuclear, pese a la renovación concedida por el Gobierno el pasado agosto a los dos reactores de Almaraz para que puedan seguir operando hasta junio de 2030.

"Hay que preguntarse por qué el Gobierno español quiere reducir la energía nuclear si matemáticamente es segura", sostiene Short, quien vincula este tipo de decisiones al rédito electoral que los responsables políticos pueden obtener a corto plazo de sus posicionamientos públicos. "No interesa a los españoles que se cierren las centrales nucleares. Lo más importante que puedes hacer para combatir el cambio climático es mantener las centrales antiguas en funcionamiento. Ya están aquí, ya has pagado por ellas, están ganando dinero, están produciendo energía libre de carbono y son tan seguras como la solar".

Ante la aproximación política, Michael Short aboga por aprovechar la complementariedad de la generación nuclear y las fuentes renovables, especialmente en sistemas eléctricos con una elevada penetración de la energía solar y eólica como el español. "España, al tener una red con muchísimas renovables, necesita esa generación base para disponer de suficiente energía en todo momento. Para mí, la nuclear, la hidráulica, la eólica y la solar son la combinación perfecta. España es un lugar soleado, así que tiene más energía solar; tiene sentido".