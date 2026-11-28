La lámina naranja situada en la parte superior del prototipo es el actuador de plasma de Yplasma, encargado de generar el flujo de aire que permite disipar el calor. DISRUPTORES Yplasma.

La ‘tirita’ de plasma nacida en el INTA que enfría componentes electrónicos con viento iónico y sin ventiladores

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LO ESENCIAL Las claves La spin-off Yplasma, surgida del INTA, ha desarrollado láminas ultrafinas que generan 'viento iónico' mediante plasma para refrigerar componentes electrónicos sin usar ventiladores ni piezas móviles. La compañía ha captado 2,5 millones de euros de inversión privada para construir una fábrica en Madrid con la que proyecta producir un millón de dispositivos anuales a partir de 2028. Su tecnología se está probando con multinacionales como Nokia para antenas de telecomunicaciones, Cupra en aerodinámica de vehículos y gigantes tecnológicos como Intel o AMD para electrónica de consumo. Además de la electrónica de consumo, Yplasma orienta sus soluciones hacia los centros de datos, centrándose en la disipación de calor en conectores y la electrónica de potencia. Preguntas ¿Quiénes son Yplasma y los investigadores del INTA detrás de la tirita de plasma? Yplasma es la spin-off creada en febrero de 2024 por investigadores del INTA para comercializar actuadores de plasma desarrollados durante más de una década. Los investigadores clave son Antonio Conesa y Mario Sánchez, que iniciaron la línea a partir de pruebas en un túnel de viento del INTA. ¿Cómo enfría componentes electrónicos la lámina de plasma sin ventiladores? La lámina usa dos electrodos y un aislante; aplicando alta tensión ioniza el aire y genera plasma que impulsa un "viento iónico" que mueve aire y acelera la disipación del calor sin piezas móviles. Requiere tensiones en torno a 14 kilovoltios. ¿Qué aplicaciones comerciales tiene Yplasma ya cerradas o en pruebas? La empresa tiene un acuerdo cerrado con Nokia para integrar sus actuadores en radiadores de antenas y colabora con Cupra (Volkswagen) en pruebas aerodinámicas; además mantiene conversaciones con fabricantes de electrónica de consumo y de centros de datos. ¿Qué consecuencias tiene para las redes de telecomunicaciones la integración de estos actuadores? Se ha cerrado un acuerdo con Nokia para insertar las láminas en antenas, lo que puede mejorar la disipación en radiadores. Si se produce el despliegue masivo, podría reducir la necesidad de ventilación mecánica en ciertos módulos y permitir mayor densidad de componentes en antenas. ¿Qué previsiones industriales y de negocio tiene Yplasma para fabricar a gran escala en España? Prevén una planta en Madrid operativa en 2027–2028 con 2.000–3.000 m2 y capacidad de hasta un millón de dispositivos anuales; estiman que ese volumen podría suponer entre 60 y 100 millones de euros de facturación anual y crear empleos adicionales.

Móviles, ordenadores, vehículos y equipos industriales son cada vez más potentes. Incorporan componentes que trabajan de forma intensiva y, en consecuencia, generan más calor. Todo ello en diseños que se han vuelto más compactos, en los que el desafío es refrigerarlos sin ocupar un espacio del que apenas disponen.

"El ventilador no sirve en todos los sitios porque es grande, no cabe, hace ruido y se acaba estropeando", explica David García Pérez, CEO de Yplasma, durante la entrevista que mantiene con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL en las instalaciones del CSIC, en Madrid.

Esta compañía quiere ofrecer una alternativa con una tecnología desarrollada durante más de una década: unos dispositivos de apenas el grosor de una lámina que pueden generar un flujo de aire sin necesidad de usar piezas móviles. "Es como una tirita, algo que puedes poner en cualquier hueco, generar ese aire y disipar el calor", resume García Pérez.

La tecnología, sin embargo, no nació para refrigerar componentes electrónicos. Detrás de ella están los investigadores Antonio Conesa y Mario Sánchez, que llevaban alrededor de 12 años trabajando con actuadores de plasma en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

Su desarrollo comenzó a raíz de un problema en uno de los túneles de viento del instituto. Los científicos conocían trabajos de investigadores estadounidenses que utilizaban actuadores de plasma para modificar el comportamiento del aire y decidieron probar esta tecnología para resolver la incidencia.

Funcionó y se abrió una línea de investigación que, con el tiempo, acabaría trasladándose al ámbito de la refrigeración electrónica.

En febrero de 2024 se constituyó Yplasma como spin-off del INTA. La empresa prepara ahora su salto a la fabricación a gran escala, tras captar 2,5 millones de euros de inversión privada y avanzar en la validación de sus desarrollos con compañías internacionales.

Viento iónico

El funcionamiento de los actuadores de plasma parte de una estructura sencilla. El dispositivo está formado por dos electrodos, separados por un material aislante y contenidos en una lámina de muy poco grosor. Al aplicar una tensión eléctrica elevada -en torno a 14 kilovoltios, según explica la compañía-, se genera un campo eléctrico que ioniza el aire de alrededor y produce plasma.

"Ese plasma puede mover el aire que tiene alrededor en una dirección y genera un flujo de aire que llamamos viento iónico", explica. La corriente resultante ayuda a disipar el calor de los componentes sobre los que se instala el dispositivo. Su principal diferencia frente a un ventilador convencional es que no necesita aspas ni otros elementos mecánicos móviles.

NVIDIA Jetson refrigerada por la película actuadora de plasma DBD de 200 µm de Yplasma. DISRUPTORES Yplasma.

"Es como el aire de un ventilador, pero las turbulencias que genera son mayores y disipa más calor", sostiene el CEO. A esa capacidad añade otra característica que considera esencial para su aplicación en componentes electrónicos: su reducido tamaño. "Es como una tirita, algo que puedes poner en cualquier huequecito, generar ese aire y disipar el calor".

La ausencia de piezas móviles es otra de las ventajas que Yplasma quiere aprovechar. Frente a los sistemas convencionales, que incorporan elementos mecánicos susceptibles de desgaste, sus actuadores se presentan como una solución solid state, sin elementos móviles.

El objetivo no es sustituir todos los sistemas existentes, sino cubrir aplicaciones concretas en las que se precise una propuesta que "dure más, sea más barata, con menos mantenimiento y mucho más fiable", resume García Pérez.

Nokia y Volkswagen

Uno de los primeros mercados en los que la spin-off ha encontrado una oportunidad comercial es el de las telecomunicaciones. La compañía trabaja con Nokia en la integración de sus dispositivos en antenas de última generación, donde el aumento del tráfico de datos y de la capacidad de procesamiento eleva la temperatura de los componentes.

Los actuadores se incorporan en los disipadores situados en la parte posterior de las antenas, en unas estructuras que funcionan como radiadores. "Se han insertado aquí unos huecos para poner nuestros dispositivos. Esto genera un viento iónico que acelera la disipación de calor", explica el directivo mientras muestra en una fotografía guardada en su teléfono móvil cómo se integran en una antena.

Según el directivo, el acuerdo con Nokia está cerrado y podría implicar la puesta en el mercado de cientos de miles de unidades. La demanda de refrigeración en las redes de telecomunicaciones, especialmente con el despliegue de las nuevas generaciones de antenas, constituye uno de los principales motores de la estrategia de Yplasma, que ya está en conversaciones con varias compañías.

La automoción es otra línea de desarrollo, aunque con una aplicación diferente. Ya colaboran con Cupra, del grupo Volkswagen, para utilizar los actuadores de plasma en la aerodinámica de los vehículos. En este caso, los dispositivos se colocan sobre la carrocería para modificar el comportamiento del aire que circula alrededor del automóvil.

"El aire normalmente sube por el techo, y sigue recto. Se genera una turbulencia que provoca resistencia al aire", explica al describir las pruebas realizadas en un túnel de viento. El actuador modifica la trayectoria de ese flujo: "El plasma ejerce una fuerza que hace al aire cambiar de dirección".El objetivo es reducir la resistencia aerodinámica y, con ello, contribuir a mejorar la eficiencia y reducir el consumo energético.

El CEO precisa que esta aplicación no es la prioridad comercial de la compañía. "La principal es la refrigeración de la electrónica, pero con Volkswagen estamos trabajando en esto. Es otro caso de uso". También menciona el interés de otras empresas del sector, aunque no detalla proyectos cerrados con ellas.

Centros de datos y electrónica

En electrónica de consumo, Yplasma mantiene conversaciones y trabajos con fabricantes como Intel, AMD, HP y Lenovo para estudiar la integración de sus dispositivos en ordenadores portátiles y estaciones de trabajo. Se trata de una aplicación exigente por las necesidades de miniaturización y por los requisitos de seguridad asociados al uso de alto voltaje.

"Es un caso de uso más exigente porque requiere miniaturización y por los requisitos de seguridad asociados al uso de alto voltaje", reconoce.

La compañía también ha empezado a explorar oportunidades en los centros de datos, aunque por ahora no plantea la sustitución de los sistemas que refrigeran los procesadores de mayor potencia.

"Los chips generan un calor enorme y, cuando se utilizan, hay que recurrir a la refrigeración líquida", señala el CEO. Por eso, la estrategia de Yplasma se dirige inicialmente a otros elementos de estas infraestructuras, como la electrónica de potencia que suministra electricidad y los conectores que alimentan los racks.

"No sólo hay que refrigerar los chips, también las memorias, los discos; hay muchos componentes alrededor", apunta. Son piezas que también generan calor y que, a medida que aumenta la energía que deben transportar, necesitan mejorar su capacidad de disipación.

La compañía trabaja, por ejemplo, con un fabricante estadounidense de electrónica de potencia que suministra equipos para centros de datos. La integración de sus actuadores en estos sistemas permitiría refrigerar los componentes que controlan y distribuyen la energía. Otra aplicación se encuentra en los conectores de los racks, cada vez más exigidos por el incremento de potencia que requieren los servidores.

El directivo explica que los fabricantes de estos conectores se enfrentan a un problema creciente: transportar más energía en espacios cada vez más reducidos. "Cada vez les piden más energía por el menor espacio posible", afirma. Yplasma estudia integrar una lámina alrededor de esos elementos para ayudar a disipar el calor.

La empresa considera que estos desarrollos son más accesibles a corto plazo que la integración directa en los servidores de los grandes fabricantes de chips. "Integrarte en un servidor de Nvidia es mucho más complejo en el corto plazo", reconoce. Por eso, prefiere avanzar primero en aplicaciones periféricas con necesidades térmicas concretas.

2,5M para industrializar

La planta de fabricación prevista en Madrid es el siguiente paso para convertir esos desarrollos en negocio. La compañía prevé que las instalaciones estén terminadas en 2027 y comenzar a suministrar los primeros dispositivos en 2028.

La instalación tendrá entre 2.000 y 3.000 metros cuadrados y capacidad para fabricar hasta un millón de dispositivos anuales. Según las estimaciones del CEO, alcanzar ese volumen podría representar una facturación de entre 60 y 100 millones de euros al año.

García Pérez considera que el potencial podría ser "mucho mayor" si la tecnología consigue integrarse en otros sectores.

La financiación obtenida hasta ahora suma alrededor de seis millones de euros de inversión privada, más 1,2 millones de euros en ayudas públicas. Entre los apoyos recibidos figuran programas de Neotec, Enisa y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). La compañía también ha solicitado financiación al Consejo Europeo de Innovación, cuya evaluación está pendiente.

En el accionariado participan family offices españoles, que aportan cerca de la mitad del capital, junto a inversores estadounidenses y el fondo portugués Faber. La empresa cuenta actualmente con 16 trabajadores y aspira a alcanzar los 20 antes de finalizar el año. La puesta en marcha de la actividad industrial podría generar alrededor de diez empleos adicionales a corto plazo.

Yplasma quiere que el diseño, la investigación y una parte relevante de la producción permanezcan en España, aunque reconoce que algunos materiales utilizados en los dispositivos proceden de proveedores internacionales.

La empresa también colabora con una spin-off española en el diseño de disipadores compatibles con el viento iónico y mantiene proyectos con la Universidad Politécnica de Madrid. "Lo que queremos es que la mayor parte del valor añadido que se genere resida en España".