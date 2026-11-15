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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Vijay Gadepally, investigador del MIT, demuestra que la técnica 'power capping' permite reducir el consumo energético de las GPU entre un 20% y un 30% con un impacto mínimo en el rendimiento. Ajustar los modelos de visión artificial e inteligencia artificial generativa según la intensidad de carbono de la red eléctrica puede llegar a recortar las emisiones hasta un 80%. El ritmo acelerado de demanda energética de los grandes modelos de lenguaje se ha ralentizado debido a los altos costes de desarrollo, las limitaciones del hardware y la convergencia de capacidades. El experto reclama mayor transparencia a las grandes plataformas sobre su consumo y defiende la necesidad de desarrollar métricas para medir la 'inteligencia por vatio' obtenida de cada sistema. Preguntas ¿Quién es Vijay Gadepally y qué papel tiene en la investigación sobre eficiencia energética de la IA? Es investigador senior y principal investigator en el MIT Lincoln Laboratory y dirige el Lincoln Laboratory Supercomputing Center. Desde ahí investiga cómo reducir consumo y emisiones en entrenamiento e inferencia y ha fundado empresas (Radium Cloud y Bay Compute) para trasladar esas soluciones al mercado. ¿Cómo puede el power capping reducir entre un 20% y un 30% el consumo de ciertas GPU sin afectar al rendimiento? Power capping limita la potencia máxima de la GPU y usa escalado dinámico de voltaje y frecuencia (DVFS), evitando picos innecesarios; el tiempo por operación apenas aumenta (por ejemplo de 100 a 105 ms) y además baja la temperatura y la refrigeración requerida. ¿Qué impacto real tuvo adaptar modelos a la intensidad de carbono de la electricidad en sus experimentos? Al seleccionar modelos o acortar respuestas según la intensidad de carbono, el equipo redujo emisiones de carbono alrededor de un 80% en visión artificial durante dos días y entre un 50% y 60% en modelos de lenguaje, con una ligera degradación en precisión o longitud de respuesta. ¿Qué consecuencias tiene para los centros de datos aplicar las técnicas de Gadepally sobre la gestión de la demanda eléctrica? Ya ocurrido: han demostrado que limitar potencia y desplazar cargas reduce picos de demanda, baja costes de refrigeración y mejora fiabilidad. Podría ocurrir: ofrecer niveles de servicio y precios distintos según urgencia y condiciones de la red, y desplazar tareas no urgentes a horarios con más renovables. ¿Por qué propone Gadepally medir la 'inteligencia por vatio' y cómo afectaría a la evaluación de la IA? Porque las métricas actuales (tokens, horas de GPU) no reflejan la utilidad real de la energía consumida; medir inteligencia por vatio permitiría comparar calidad y coste energético de distintas operaciones y priorizar usos con mayor beneficio social o científico.

La inteligencia artificial tiene un problema con la electricidad. Nada que no sepamos y estemos relatando hasta la saciedad: su extraordinaria expansión durante los últimos años, impulsada por modelos cada vez más sofisticados y una adopción prácticamente indiscriminada de sus capacidades, ha desencadenado una carrera por construir ingentes centros de datos, adquirir procesadores especializados y demandar más y más energía para alimentar tanto las tareas de entrenamiento como de inferencia.

Empero, esta evidente limitación sólo se está remediando por la vía de la fuerza bruta: más cómputo igual a más producción eléctrica, hasta el infinito y más allá. Por suerte, algunos investigadores ya se están preguntando cuánto de ese consumo resulta verdaderamente necesario y hasta dónde podría reducirse mediante decisiones tecnológicas que, en ocasiones, apenas requieren modificar unas líneas de código.

Vijay Gadepally lleva años tratando de responder a esa cuestión desde uno de los grandes centros de investigación del mundo.

Investigador senior e investigador principal del MIT Lincoln Laboratory, Gadepally lidera investigaciones asociadas al Lincoln Laboratory Supercomputing Center. Desde allí ha construido su carrera alrededor de los problemas que han acompañado sucesivamente al desarrollo de la inteligencia artificial. Primero fueron los algoritmos y el procesamiento masivo de información; después, la necesidad de organizar los enormes volúmenes de datos acumulados por empresas e instituciones; más recientemente, la capacidad de los sistemas informáticos para ejecutar modelos cuyo tamaño y complejidad han crecido a un ritmo extraordinario.

De origen indio (su formación comenzó en el Indian Institute of Technology de Kanpur, antes de cursar su máster y un doctorado en Ingeniería Eléctrica e Informática por Ohio State University), su trabajo reciente ha proporcionado resultados particularmente relevantes para una industria que necesita contener sus costes operativos sin renunciar a las prestaciones de sus sistemas.

Por ejemplo, uno de sus equipos demostró que determinadas GPU podían reducir su consumo energético entre un 20% y un 30% mediante límites de potencia, con efectos mínimos sobre su rendimiento. Otra investigación consiguió disminuir aproximadamente un 80% las emisiones de carbono de un sistema de visión artificial al adaptar el modelo utilizado a la intensidad de carbono de la electricidad disponible. En última instancia, Gadepally cuestiona la necesidad de mantener permanentemente los procesadores funcionando a su máxima capacidad.

El genio del MIT conversa con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL en un momento particularmente significativo para el debate sobre los límites físicos y económicos de la inteligencia artificial. En 2025 advirtió de que las necesidades de potencia para sostener determinados grandes modelos estaban duplicándose aproximadamente cada tres meses; ahora reconoce que ese ritmo se ha moderado por el encarecimiento de la computación, las restricciones del hardware y la progresiva convergencia en las capacidades de los modelos.

También reclama, durante su visita a Madrid a propósito de una conferencia en la Fundación Ramón Areces, una mayor transparencia de las grandes plataformas y plantea un cambio de prioridades: medir la utilidad efectiva de los sistemas en relación con la energía que consumen. Una cuestión que parece de cajón, pero que nadie en el sector está llevando a cabo. Y que, por si fuera poco, será cada vez más crítica conforme cada nueva generación de inteligencia artificial encuentra aplicaciones adicionales, desde los agentes autónomos hasta los modelos capaces de interpretar e interactuar con el mundo físico.

Vijay Gadepally, Senior Scientist and Principal Investigator del MIT Lincoln Laboratory Fundación Ramón Areces

P.- Su carrera comienza en la ingeniería eléctrica y la supercomputación, pasa por el procesamiento masivo de datos y los algoritmos, y acaba desembocando en la eficiencia energética de la inteligencia artificial. ¿Qué le llevó inicialmente a este campo y cómo se produjo esa evolución?

R.- Siempre digo que he estado trabajando en las tecnologías que permiten desarrollar la inteligencia artificial. Hace 10 o 15 años, el problema eran los algoritmos: encontrar una forma mejor de resolver una determinada cuestión. Hace unos 10 años, el protagonismo pasó a los datos, coincidiendo con el auge del big data. Se trataba de comprender cómo recopilábamos, almacenábamos, manteníamos, organizábamos y estructurábamos toda esa información. Las organizaciones comenzaron a acumular enormes cantidades de datos y, una vez que los tenían almacenados y organizados, llegó la siguiente pregunta: ¿qué hacemos con todo esto? Ahí comenzó el auge de la inteligencia artificial.

Se tomaron algoritmos que ya conocíamos, porque las redes neuronales llevaban mucho tiempo entre nosotros, y se empezaron a utilizar esos volúmenes de información para entrenar modelos cada vez más capaces. La consecuencia fue que la demanda de computación se disparó. Por eso, hace unos cinco años empecé a trabajar en tecnologías de computación eficiente, aproximadamente durante la pandemia, cuando observamos que el uso de estos recursos aumentaba considerablemente. Más recientemente, el problema se ha desplazado hacia la energía. Mi trayectoria ha consistido en investigar aquello que necesitaba la inteligencia artificial para continuar desarrollándose: primero los algoritmos, después los datos, luego la computación y ahora la electricidad.

P.- Tengo entendido que parte de la culpa de que se interesara por la relación de la energía y la computación asociada a la IA tiene que ver con su hijo: al desarrollar una app que creaba historias infantiles usted reflexionó sobre el consumo energético de operaciones aparentemente sencillas como esas. Hoy utilizamos IA para prácticamente cualquier tarea. ¿Cuál es el verdadero problema de esa generalización?

R.- Así es, y el verdadero problema de todo es la escala. Durante las primeras décadas de desarrollo de las redes neuronales, el número de parámetros de los modelos se duplicaba aproximadamente cada dos años. A partir de 2018 o 2020, con la llegada de los transformers, ese crecimiento se aceleró enormemente. Y la capacidad de computación necesaria ha tenido que acompañarlo. Hoy, una sola instancia de determinados grandes modelos puede necesitar tanta potencia como cinco o seis viviendas, porque utiliza numerosos servidores y sistemas de computación.

Cuando estaba trabajando en aquella aplicación para mi hijo, lo que comprendí fue que el problema iba más allá de la energía que necesita una operación concreta: lo importante es la frecuencia con la que repetimos esas operaciones. Pensemos en esta misma entrevista: probablemente utilizarás inteligencia artificial para generar una transcripción, después para preparar un resumen y quizá para extraer algunas citas. Cada una de esas operaciones consume recursos. Y una parte cada vez más relevante del problema está en la inferencia, en utilizar continuamente los modelos ya entrenados.

"Una sola instancia de los grandes modelos de IA puede necesitar tanta potencia como cinco o seis viviendas" Vijay Gadepally, investigador del MIT

No estoy en contra de la inteligencia artificial: la utilizo y tengo dos compañías que desarrollan soluciones relacionadas con ella. Lo que me interesa es comprender su impacto y encontrar formas de utilizarla de manera más eficiente. Es como conducir un coche: a mí me encanta conducir, pero ahora tengo un vehículo eléctrico y puedo disfrutar de una experiencia similar consumiendo menos energía que con un automóvil de 12 cilindros.

Hablamos de mejoras del 10% o del 15% que, cuando se aplican globalmente, pueden producir un impacto enorme. Y tenemos una ventaja: muchas de estas soluciones son software que podemos desplegar y ampliar a gran escala, sin necesidad de sustituir físicamente infraestructuras enteras.

P.- La inteligencia artificial lleva décadas desarrollándose, pero los sistemas generativos actuales presentan unas necesidades de computación muy diferentes de las tecnologías anteriores. ¿Qué ha cambiado realmente?

R.- En cualquier sistema de inteligencia artificial existen tres elementos que podemos modificar: la cantidad de datos que proporcionamos, la capacidad de computación disponible y el conocimiento humano que incorporamos. Todos los sistemas combinan esos tres factores en diferentes proporciones.

Los primeros sistemas expertos, que dominaron hasta los años 80 o principios de los 90, utilizaban algunos datos, relativamente poca computación y muchísimo conocimiento humano introducido directamente en el sistema. Después llegó el aprendizaje automático estadístico, con tecnologías como los modelos ocultos de Márkov o los modelos de mezclas gaussianas. Estos sistemas empezaron a aprovechar mayores cantidades de datos y capacidad de procesamiento, lo que permitía reducir parte del conocimiento que debía proporcionar una persona.

Con las redes neuronales hemos avanzado todavía más en esa dirección. Podemos reducir la intervención humana y aumentar la cantidad de datos y computación. Incluso ahora, cuando incorporamos instrucciones de seguridad a un sistema generativo para impedir determinados comportamientos, seguimos introduciendo conocimiento humano, aunque en una proporción relativamente pequeña.

La siguiente fase es el aprendizaje recursivo, en el que los sistemas pueden seguir aprendiendo por sí mismos y reducir todavía más la necesidad de intervención humana. Pero eso exige más datos y más computación. Siempre se ha tratado de ese equilibrio entre cuánto conocimiento aportamos las personas y cuántos recursos computacionales y datos necesitamos para obtener el resultado.

GPU con menor consumo

El Lincoln Laboratory Supercomputing Center constituye uno de los principales entornos de trabajo de Gadepally. Desde allí, sus investigaciones abordan problemas relacionados con el procesamiento de enormes cantidades de información, el rendimiento de los sistemas informáticos y el aprovechamiento de unas infraestructuras que deben atender simultáneamente las necesidades de numerosos equipos científicos. El investigador también ha trabajado en aplicaciones de supercomputación para ciberseguridad, incluido el análisis de grandes volúmenes de tráfico de red mediante decenas de miles de núcleos de procesamiento, con el objetivo de detectar comportamientos sospechosos que podrían pasar inadvertidos al examinar únicamente pequeñas muestras de información.

Debe entender, querido lector, estas singularidades para poder contextualizar, a renglón seguido, sus investigaciones actuales sobre las unidades de procesamiento gráfico o GPU, los aceleradores que sostienen buena parte del desarrollo de la inteligencia artificial contemporánea.

A finales de 2024, el MIT Lincoln Laboratory divulgó los resultados de un experimento en el que un conjunto de estos procesadores consiguió reducir su consumo energético entre un 20% y un 30% mediante una técnica conocida como power capping, consistente en limitar la potencia eléctrica máxima disponible. El resultado despertó interés por su sencillez y por sus posibles efectos sobre la refrigeración, la durabilidad de los equipos y los costes operativos de los centros de datos.

P.- Su equipo consiguió reducir el consumo de determinadas GPU entre un 20% y un 30% prácticamente sin afectar al rendimiento. ¿Cómo es posible obtener semejante ahorro simplemente imponiendo límites de potencia?

R.- Es una técnica que denominamos power capping, relacionada con el escalado dinámico de voltaje y frecuencia, o DVFS. La idea parte de una característica particular de las GPU, que son la columna vertebral de buena parte de la inteligencia artificial: una GPU realiza una gran cantidad de operaciones, se calienta, consume mucha potencia y después reduce su actividad porque está esperando a la memoria o a otros componentes. Lo que hicimos fue establecer un límite y decirle al procesador que no podía superar una determinada potencia.

"Sabemos que los grandes de la IA usan nuestro power capping, aunque resulta difícil conocer exactamente quién lo hace y de qué manera porque falta transparencia" Vijay Gadepally, investigador del MIT

Cuando analizamos cuánta energía se necesitaba para procesar, por ejemplo, 100 solicitudes, descubrimos que podíamos reducir el consumo total necesario para resolver exactamente el mismo problema y obtener la misma respuesta. No cambiaba el resultado y el tiempo necesario para producirlo apenas se veía afectado. Además, al consumir menos energía, el procesador también funcionaba a una temperatura inferior, de manera que necesitaba menos refrigeración. Y el coste en rendimiento era muy pequeño. Si una operación tardaba 100 milisegundos, podía pasar a tardar 105. Para la mayoría de los usuarios y aplicaciones, esa diferencia resulta prácticamente imperceptible.

P.- Resulta sorprendente que una modificación tan sencilla tenga ese impacto. ¿Por qué no se ha generalizado antes?

R.- Es tan sencillo que, cuando algunas personas intentaron convencernos de crear una empresa alrededor de esta tecnología, les dijimos que no merecía la pena. Preferíamos desarrollar un paquete de software y ponerlo a disposición de cualquiera. Queríamos que todo el mundo pudiera utilizarlo.

Y está empezando a utilizarse ampliamente por varias razones. Una de ellas es que reducir la temperatura mejora la fiabilidad de las GPU. Para los fabricantes es importante, porque disminuye los problemas relacionados con el calor y las posibles reclamaciones de garantía. Un fabricante puede entregar una GPU que funciona perfectamente al salir de la fábrica. Después se instala en un centro de datos, se somete a una carga de trabajo muy intensa y acaba fallando por las temperaturas. Si limitas su potencia, reduces ese riesgo y mantienes un rendimiento que apenas cambia de forma perceptible.

P.- ¿Están aplicando esta técnica las grandes compañías que desarrollan los modelos más avanzados?

R.- Sabemos que la utilizan en determinadas circunstancias, aunque resulta difícil conocer exactamente quién lo hace y de qué manera. No existe suficiente transparencia para comprobarlo. Sabemos que los fabricantes entregan equipos que incorporan estos límites de potencia activados por defecto, pero desconocemos si después los operadores los deshabilitan. También sabemos que es una herramienta que pueden utilizar cuando se acercan al límite de capacidad eléctrica de sus instalaciones.

No puedo asegurar que mantengan esos límites permanentemente. La ventaja es que activarlos o desactivarlos resulta extremadamente sencillo: literalmente basta con ejecutar un comando de una sola línea.

P.- Otra de sus investigaciones ha conseguido reducir las emisiones de carbono de sistemas de visión artificial aproximadamente un 80% mediante la adaptación a las condiciones de la red eléctrica. ¿Cómo funciona?

R.- La idea fundamental consiste en conseguir que el software conozca las condiciones ambientales en las que está funcionando. Tomemos el caso de España, donde en determinados momentos del día una proporción muy importante de la electricidad procede de fuentes renovables, especialmente cuando hay sol y viento. Con los algoritmos de visión artificial decidimos utilizar distintos modelos según las condiciones de la red. Cuando la intensidad de carbono de la electricidad era elevada, seleccionábamos un modelo de menor calidad, pero también de menor consumo. En los demás momentos utilizábamos el modelo habitual, de mayor capacidad.

En aquel experimento conseguimos reducir las emisiones de carbono alrededor de un 80% durante un periodo de dos días. El sistema observaba la intensidad de carbono de la electricidad y cambiaba el modelo empleado según esa información. Después extendimos la idea a los grandes modelos de lenguaje, aunque en ese caso cambiar de modelo resulta más complicado. Lo que hicimos fue modificar la longitud de las respuestas: cuando la electricidad tenía una mayor intensidad de carbono, el sistema generaba respuestas más cortas; cuando las condiciones eran más favorables, proporcionaba respuestas normales.

Con los modelos de lenguaje conseguimos reducciones de emisiones de aproximadamente entre el 50% y el 60%. En ambos casos, el impacto sobre la calidad de los resultados fue relativamente pequeño. Si recuerdo correctamente, en visión artificial hablamos de una reducción de precisión de unos pocos puntos porcentuales, y algo similar sucedía con los modelos de lenguaje.

Alberto Iglesias (DISRUPTORES) y Vijay Gadepally, Senior Scientist and Principal Investigator del MIT Lincoln Laboratory Fundación Ramón Areces

P.- ¿Cómo se podría trasladar esa estrategia a un país como España, donde la producción renovable varía considerablemente a lo largo del día?

R.- Durante las horas en las que existe abundante electricidad disponible, podríamos permitir que los sistemas funcionasen a plena capacidad. Eso además podría coincidir con buena parte de la jornada laboral. Podríamos ejecutar todas las tareas de inteligencia artificial que permita el hardware, sin establecer restricciones adicionales, e incluso refrigerar previamente determinados centros de datos.

Cuando desaparece el sol o disminuye el viento, algo que podemos prever hasta cierto punto, podríamos empezar a introducir restricciones. Por ejemplo, limitar la potencia de las GPU, aceptar que determinadas respuestas tarden ligeramente más o hacer que los modelos proporcionen inicialmente contestaciones más cortas. Si el usuario necesita información adicional, siempre puede solicitarla después. Una respuesta breve puede resolver perfectamente una consulta sin necesidad de generar una explicación mucho más extensa. La cuestión es adaptar el consumo a lo que realmente se necesita y a las condiciones de suministro eléctrico.

Adaptarse a la red eléctrica

El actual momentum de la IA está tensionando (y mucho) la delicada cuerda que mantiene alimentados con electricidad a ciudadanos, Estados y empresas. No en vano, los centros de datos concentran enormes necesidades de suministro y pueden experimentar variaciones significativas de demanda en periodos relativamente cortos. Y a medida que se multiplican los proyectos de nuevas infraestructuras, las dificultades para garantizar conexiones, ampliar la capacidad de generación y atender los momentos de máximo consumo adquieren un peso creciente en el debate público.

Una de las propuestas investigadas por Vijay Gadepally consiste en aprovechar la flexibilidad de determinadas cargas computacionales para reducir esos picos de demanda, desplazar operaciones a horarios más favorables y utilizar los recursos disponibles de manera diferente según las necesidades reales del servicio. El planteamiento exige distinguir entre aplicaciones que requieren una respuesta inmediata y otras capaces de aceptar cierta demora. También introduce una cuestión comercial importante: los proveedores de inteligencia artificial podrían ofrecer diferentes niveles de servicio, precio y consumo energético en función de la urgencia de cada operación.

P.- Los grandes modelos de lenguaje tienen requisitos muy diferentes de latencia y calidad. En determinadas aplicaciones, especialmente con agentes autónomos, incluso unos milisegundos pueden ser importantes. ¿Cómo se puede gestionar esa flexibilidad sin comprometer el servicio?

R.- Muchos servicios están regulados por acuerdos de nivel de servicio, los conocidos SLA, y esos acuerdos pueden dejar cierto margen de maniobra. En algunas de nuestras investigaciones hemos establecido límites estrictos para garantizar la calidad del servicio. Le decimos al sistema que debe resolver un problema dentro de un determinado presupuesto de tiempo y que no puede superarlo.

A partir de ahí, el sistema debe encontrar una forma de trabajar dentro de esas restricciones. En ocasiones concluirá que no puede completar una tarea, mientras que en otras encontrará una manera mejor de resolverla respetando los límites establecidos. Pero también necesitamos acostumbrarnos a cierta flexibilidad. Nos hemos habituado a que todo esté disponible inmediatamente y en cualquier momento. Si queremos mejorar la eficiencia energética y reducir los costes, tendremos que aceptar que algunas operaciones puedan demorarse ligeramente.

"Nadie sabe realmente cuánto carbono se está emitiendo o cuánta electricidad se está utilizando con la IA" Vijay Gadepally, investigador del MIT

Uno de los problemas de los sistemas de inteligencia artificial es que sus costes pueden acabar repercutiendo sobre las comunidades locales, especialmente por los picos de consumo eléctrico. Si conseguimos reducir esos máximos de demanda, podemos aliviar parte del problema. He planteado esta cuestión a grupos de personas. Les preguntaba si aceptarían esperar un segundo adicional a cambio de pagar una décima parte por una operación, y todo el mundo levantaba la mano. También les preguntaba si estarían dispuestos a ejecutar una tarea durante la noche, en lugar de obtener el resultado inmediatamente, si eso permitiera reducir su factura de inteligencia artificial a cero.

Son decisiones que deberíamos ofrecer a los usuarios para que puedan elegir. Ahora mismo prácticamente no tienen esa posibilidad: solicitan una operación y el sistema la ejecuta. Necesitamos desarrollar mecanismos que permitan escoger.

P.- Pero para que los usuarios puedan tomar esas decisiones también necesitan conocer el consumo y las emisiones de cada servicio. ¿Existe suficiente transparencia por parte de las grandes plataformas?

R.- No existe transparencia: nadie sabe realmente cuánto carbono se está emitiendo o cuánta electricidad se está utilizando. Si los usuarios desconocen esa información, ¿qué incentivo tienen para ejecutar una operación en un momento diferente? Los investigadores como nosotros elaboramos estimaciones, pero esos datos no proceden directamente de las compañías que operan los modelos. Creo que los consumidores debemos empezar a exigir esa información.

Ha existido una carrera por crecer muy rápidamente, y eso está bien, pero también necesitamos pensar en la sostenibilidad de ese crecimiento. Y cuando hablo de sostenibilidad me refiero tanto al medioambiente como a los costes económicos. Estas compañías están generando ingresos, pero también están gastando cantidades enormes para mantener sus operaciones. Ese equilibrio todavía no está completamente resuelto.

P.- También trabajan en evitar cálculos innecesarios cuando el sistema puede anticipar que determinadas operaciones no van a producir resultados útiles. ¿Cómo se consigue sin descartar solicitudes que podrían ser importantes para el usuario?

R.- Estas técnicas funcionan especialmente bien cuando sabemos qué estamos buscando. Si una persona está formulando preguntas abiertas, probablemente no sea el escenario adecuado. No queremos que el sistema decida que una pregunta carece de importancia, porque puede ser perfectamente relevante para quien la está haciendo.

El problema es diferente cuando observamos cómo se utiliza realmente la inteligencia artificial. Una gran cantidad de operaciones son muy repetitivas. Hay empresas que ejecutan todos los días herramientas basadas en IA generativa para detectar errores en sus bases de código. Otras procesan enormes colecciones de documentos para resumirlas o utilizan modelos para generar documentación de software. Cuando conocemos las características habituales de las entradas y sabemos qué resultados esperamos, podemos empezar a eliminar cálculos innecesarios. Podemos identificar operaciones que ya hemos realizado y evitar repetirlas.

Estas técnicas funcionan mejor con cargas de trabajo predecibles que con tareas exploratorias, en las que una persona intenta descubrir algo nuevo. Una proporción muy importante del uso de los sistemas informáticos corresponde precisamente a actividades rutinarias. Se trata de introducir más inteligencia en la gestión de esas operaciones para evitar que los sistemas vuelvan a hacer continuamente el mismo trabajo.

Del laboratorio al mercado

La relación entre investigación académica y transferencia tecnológica constituye otra de las particularidades de la trayectoria de Vijay Gadepally. Así, y sin desatender su trabajo científico, el investigador ha participado en la fundación de Radium Cloud, dedicada a ofrecer servicios de computación de alto rendimiento para cargas de inteligencia artificial, y Bay Compute, centrada en mejorar la eficiencia de los centros de datos.

Su actividad empresarial le permite trasladar determinadas investigaciones a sistemas comerciales y comprobar hasta qué punto las mejoras conseguidas en entornos académicos pueden resultar económicamente atractivas para operadores que necesitan atender una demanda creciente.

Esa doble responsabilidad también proporciona una perspectiva distinta y mucho más completa y rica sobre las limitaciones de las infraestructuras actuales. Como, por ejemplo, que para algunas empresas, obtener más rendimiento de una infraestructura existente pueda resultar más viable a corto plazo que construir nuevas instalaciones o esperar a que se desarrollen proyectos de generación energética de gran escala.

P.- Ha fundado dos empresas relacionadas con la computación de alto rendimiento y la eficiencia de los centros de datos. ¿Cómo están trasladando sus investigaciones del MIT al mercado?

R.- Es una de las partes que más me entusiasman. Tradicionalmente existía una distancia considerable entre la investigación académica y su aplicación comercial, pero con la inteligencia artificial esa separación se ha reducido mucho. Estamos viendo investigaciones académicas que llegan rápidamente al mercado y también avances de la industria que vuelven a incorporarse a los laboratorios.

En Radium Cloud utilizamos una gran cantidad de GPU para ofrecer servicios de inferencia. Permitimos que los usuarios interactúen con modelos ejecutados sobre nuestra infraestructura y hemos incorporado muchas de estas ideas para mejorar su eficiencia. El resultado es que podemos generar más tokens o más respuestas utilizando una misma GPU que otros operadores. Si consigo multiplicar por tres o por cuatro el rendimiento que obtengo de un procesador frente a un competidor, puedo mejorar nuestra estructura de costes y ofrecer precios inferiores al usuario final.

Bay Compute es una compañía independiente que está centrada en los centros de datos. Inicialmente comenzamos pensando en cuestiones ambientales, pero cuando profundizamos en el problema comprendimos que la disponibilidad de potencia eléctrica se había convertido en una de las principales dificultades de la industria. Construir centros de datos es más complicado que antes. Existe una mayor oposición a determinados proyectos y también una vigilancia más intensa sobre sus efectos, especialmente en Estados Unidos, donde históricamente se ha concentrado una parte importante de estas infraestructuras.

Las compañías necesitan conseguir más megavatios para ampliar sus operaciones. Se habla mucho de construir reactores nucleares y desarrollar nuevas instalaciones de generación eléctrica, pero esos proyectos no estarán disponibles en los plazos que manejan muchas empresas, que necesitan resultados en seis meses o un año. Lo que hacemos en Bay Compute es utilizar software para ayudar a que las instalaciones existentes puedan generar más ingresos aprovechando mejor sus recursos.

P.- ¿Hasta qué punto esas soluciones proceden de los problemas que encontraron trabajando con la infraestructura de supercomputación del MIT?

R.- Una parte importante de esas investigaciones surgió precisamente en el MIT, donde disponíamos de un espacio limitado para nuestros centros de datos y debíamos compartirlo entre diferentes instituciones que desarrollaban investigaciones de primer nivel y necesitaban grandes cantidades de computación.

"Los investigadores a veces innovamos porque trabajamos con una mano atada a la espalda" Vijay Gadepally, investigador del MIT

Los investigadores a veces innovamos porque trabajamos con una mano atada a la espalda. Tenemos restricciones y necesitamos encontrar formas de superarlas. En nuestro caso, descubrimos que muchas de las dificultades que intentábamos resolver en el ámbito académico eran las mismas que estaba empezando a experimentar el resto de la industria, aunque por razones diferentes. Eso facilita mucho trasladar las soluciones al mercado.

Además, el MIT ha hecho un trabajo extraordinario conectando la investigación académica con las empresas. Es una de las universidades que mejor ha sabido construir y fomentar esa relación. Yo mismo he podido combinar mi actividad en el MIT con el trabajo comercial porque existe una comprensión del valor que puede aportar esa conexión. Eso no sucede en todas las instituciones académicas.

Los límites de los modelos

En julio de 2025, durante un encuentro del MIT, Vijay Gadepally advirtió de que las necesidades de potencia para mantener algunos de los modelos más grandes estaban duplicándose aproximadamente cada tres meses. Sin embargo, la evolución posterior de la industria ha introducido nuevos condicionantes: los costes de entrenamiento e inferencia, la memoria disponible en los aceleradores y la creciente importancia de los componentes de software que acompañan a los modelos.

En paralelo, porque en este terreno los debates se reproducen cual esporas, la discusión sobre el tamaño de la inteligencia artificial también está cambiando. Las capacidades de los modelos abiertos y comerciales han comenzado a aproximarse en determinadas tareas, mientras adquieren mayor protagonismo los sistemas de gestión de contexto, la memoria, la utilización de herramientas externas y los mecanismos que coordinan diferentes modelos especializados.

Vijay Gadepally, Senior Scientist and Principal Investigator del MIT Lincoln Laboratory Fundación Ramón Areces

P.- En 2025 advirtió de que la potencia necesaria para sostener algunos grandes modelos de inteligencia artificial se estaba duplicando aproximadamente cada tres meses. ¿Continúa siendo válida esa tendencia?

R.- Se ha ralentizado. Definitivamente se ha ralentizado, y creo que existen tres razones principales.

La primera es que desarrollar modelos cada vez más grandes resulta extraordinariamente caro. A medida que aumenta su tamaño, también crecen los costes tanto de entrenamiento como de ejecución, y llega un momento en el que los incentivos económicos para seguir ampliándolos empiezan a disminuir.

La segunda razón son las limitaciones del hardware. Las empresas están empezando a utilizar las características de los sistemas disponibles como una referencia para diseñar sus modelos. Por ejemplo, una plataforma con aceleradores B300 tiene una determinada cantidad de memoria y unas capacidades concretas. Los desarrolladores intentan que sus modelos encajen dentro de esas restricciones y calculan a partir de ellas cuántos parámetros pueden utilizar.

La tercera razón es que el rendimiento de los modelos está empezando a converger. Observamos que las diferencias entre los modelos abiertos y los sistemas más avanzados de los grandes laboratorios se están reduciendo. Como consecuencia, están adquiriendo mayor importancia todos los elementos que rodean al modelo. La gestión del contexto, la memoria, las llamadas a herramientas externas, los protocolos MCP... Todo ese conjunto de componentes, que solemos denominar harness, empieza a resultar casi tan importante como el propio modelo.

De hecho, existen investigaciones que muestran que un modelo de calidad ligeramente inferior, acompañado de una mejor infraestructura de software, puede proporcionar resultados más útiles. Por tanto, aquel ritmo de duplicación ya no se está produciendo de la misma manera. Las necesidades siguen creciendo, pero no a la misma velocidad. Los costes son enormes, el hardware impone restricciones y las empresas están descubriendo que pueden conseguir mejoras importantes trabajando sobre los componentes que acompañan al modelo.

"El aumento de demanda energética de los LLM se ha ralentizado por el coste de su desarrollo, la convergencia con modelos más pequeños y las limitaciones del propio hardware" Vijay Gadepally, investigador del MIT

Es parecido a lo que sucede con un automóvil. Llega un momento en el que los fabricantes han desarrollado motores suficientemente buenos y comienzan a competir también por el resto de características del vehículo. El motor sigue siendo imprescindible, pero hay otros elementos que determinan la experiencia final.

P.- ¿Eso significa que el desarrollo de la inteligencia artificial se desplazará hacia modelos más pequeños y especializados, en lugar de continuar dependiendo de sistemas gigantescos capaces de resolver cualquier tarea?

R.- Creo que el futuro estará en utilizar múltiples modelos, igual que la computación será cada vez más heterogénea. Tendremos modelos especializados y optimizados para determinadas aplicaciones, posiblemente asociados también a diferentes tipos de hardware.

De hecho, en Radium ya trabajamos de esa manera hasta cierto punto. Intentamos competir con las capacidades de los modelos más avanzados, pero puede suceder que alguno de ellos ofrezca una función que nosotros no tenemos. En ese caso, utilizamos un sistema de enrutamiento que analiza la solicitud del usuario y decide dónde debe ejecutarse. Si alguien necesita procesar audio, por ejemplo, podemos dirigir esa petición hacia un servicio especializado. Para el usuario, la experiencia puede parecer la de estar utilizando un único modelo, aunque en realidad intervengan diferentes sistemas.

Creo que veremos modelos especializados en imágenes médicas, como radiografías, y en muchas otras aplicaciones. La inteligencia estará cada vez más en los mecanismos capaces de decidir qué modelo utilizar para cada consulta y cómo mover eficientemente la información entre ellos.

P.- En la competición geopolítica por la inteligencia artificial, especialmente entre Estados Unidos y China, los desarrolladores chinos han defendido las ventajas económicas y energéticas de sus modelos. ¿Puede la eficiencia computacional cambiar las posiciones de esta carrera?

R.- Mi opinión personal es que cuantos más participantes haya, mejor. Si alguien consigue mejorar la eficiencia de los modelos, eso es positivo. Prefiero no entrar demasiado en la dimensión geopolítica, porque existen muchos intereses en ambos lados relacionados con la apertura o el cierre de los modelos. Pero sí creo en el código abierto y considero que es una buena manera de permitir que la comunidad participe, pruebe las tecnologías y contribuya a su desarrollo.

Me gustaría ver a más organizaciones de todo el mundo trabajando en este campo. Meta había realizado un buen trabajo con sus modelos abiertos y creo que después se ha desplazado hacia una estrategia algo más cerrada. Espero que mantenga su compromiso con el código abierto. También tenemos ejemplos como Mistral, en Francia. Y creo que existe una oportunidad para desarrollar modelos más adaptados a determinadas comunidades y lenguas. Ya estamos viendo iniciativas de ese tipo en Asia.

Hay una diferencia entre entrenar un sistema con enormes cantidades de texto de una lengua y conseguir que comprenda realmente a una comunidad y sus particularidades. Por eso creo que veremos más modelos localizados y especializados. Además, la existencia de tecnologías abiertas no impide que las empresas comerciales sigan desarrollando productos. Windows no desapareció por la existencia de Linux. OpenAI y Anthropic pueden continuar construyendo grandes modelos y, al mismo tiempo, puede prosperar un ecosistema abierto. Una parte importante del negocio también dependerá de quién proporcione los servicios necesarios para mantener y ejecutar esos sistemas.

La inteligencia por vatio

Habrán notado a estas alturas de la entrevista que uno de los temas que más preocupan a Vijay Gadepally es la falta de transparencia en el sector y la imposibilidad de tener indicadores suficientemente homogéneos. Para él, comparar el consumo de diferentes sistemas utilizando exclusivamente el número de tokens generados o la cantidad de GPU empleadas ofrece información sobre su actividad, pero resulta insuficiente para determinar cuánta utilidad produce realmente la energía consumida.

La ausencia de métricas comparables también complica el debate sobre el valor ambiental y económico de estas tecnologías. Una misma cantidad de recursos computacionales puede dedicarse a tareas de investigación científica, automatización empresarial, generación de contenidos o entretenimiento, con resultados y beneficios muy diferentes.

Gadepally considera que esa dificultad seguirá presente a medida que aparezcan nuevas aplicaciones y reclama un esfuerzo de investigación para desarrollar indicadores que permitan evaluar la relación entre capacidad, utilidad y consumo eléctrico.

Vijay Gadepally, Senior Scientist and Principal Investigator del MIT Lincoln Laboratory Fundación Ramón Areces

P.- Estamos avanzando hacia modelos capaces de razonar, ejecutar tareas autónomas e interactuar con el mundo físico. Todo apunta a que las necesidades de computación seguirán aumentando. ¿Cómo podemos trasladar las mejoras de eficiencia actuales a estas nuevas generaciones de inteligencia artificial?

R.- Creo que una de las principales cosas que todavía nos faltan son métricas. Necesitamos decidir qué queremos medir y qué significa realmente el rendimiento de estos sistemas. Siempre digo que deberíamos intentar optimizar la inteligencia por vatio. Y cuando alguien me pregunta qué significa exactamente, tengo que reconocer que no lo sé. Entiendo perfectamente la parte del vatio, pero todavía no sabemos cómo definir de una manera satisfactoria la inteligencia que estamos obteniendo.

Podríamos utilizar los tokens como referencia, pero un token de un modelo puede ser muy diferente de un token de otro. Algunos sistemas necesitan un millón de tokens para resolver un problema, mientras que otros pueden conseguir un resultado semejante utilizando 100.000. ¿Significa eso que el segundo es mejor? Probablemente sus tokens tengan un valor diferente, pero todavía no tenemos una manera adecuada de medirlo.

Los tokens son una medida mejor que las horas de GPU que utilizábamos anteriormente, aunque siguen siendo insuficientes. Tenemos que encontrar una forma de evaluar qué estamos obteniendo realmente de estos sistemas. Es parecido a preguntar si un coche es eficiente y recibir como respuesta que ha consumido una determinada cantidad de combustible. Esa información, por sí sola, no nos dice demasiado. Necesitamos saber qué distancia ha recorrido con ese combustible. Con la inteligencia artificial sucede algo semejante. Sabemos cuántos tokens estamos generando, pero todavía tenemos dificultades para establecer cuánto valor estamos obteniendo por cada unidad de energía consumida.

P.- Pero el valor de una respuesta también depende de su finalidad. Una operación puede contribuir a descubrir un tratamiento médico y otra generar una imagen para redes sociales. ¿Cómo se puede establecer una medida común sin introducir criterios subjetivos?

R.- Ese es precisamente el problema. Un token que contribuye a descubrir un medicamento contra el cáncer podría ser una de las cosas más valiosas del mundo. Otro que simplemente ayuda a generar una imagen humorística puede tener un valor muy diferente. Si tuviéramos que utilizar combustibles fósiles para conseguir un avance que permitiera curar el cáncer, probablemente aceptaríamos hacerlo. Pero si estamos utilizando esos mismos recursos para generar imágenes tridimensionales que después publicamos en LinkedIn, quizá deberíamos reconsiderarlo.

"Siempre digo que deberíamos intentar optimizar la inteligencia por vatio. Y cuando alguien me pregunta qué significa exactamente, reconozco que no lo sé" Vijay Gadepally, investigador del MIT

También podemos pensar en esas imágenes generadas por inteligencia artificial en las que alguien aparece junto a Taylor Swift. Es posible que no sean lo más importante del mundo, pero aquí aparece otro problema: ¿quién decide qué tiene valor para otra persona? Quizá para mí una imagen de ese tipo carezca de importancia, pero para otra persona puede ser algo realmente significativo. No podemos imponer automáticamente nuestros propios criterios sobre lo que los demás consideran valioso.

Debemos tener mucho cuidado con introducir nuestras normas sociales y nuestros prejuicios en estos sistemas, porque podríamos acabar generando sesgos difíciles de corregir. No tengo una respuesta definitiva. Creo que tendremos que alcanzar algún tipo de consenso y desarrollar sistemas de evaluación que combinen múltiples pruebas. Quizá terminemos construyendo un modelo que reúna 100 indicadores diferentes y calcule una puntuación de inteligencia a partir de todos ellos.

Y tendremos que ir incorporando nuevas pruebas a medida que aparezcan nuevas capacidades. Algo parecido a los Juegos Olímpicos, donde se van incorporando disciplinas y cada una permite evaluar habilidades diferentes. Probablemente sea una de las formas de avanzar mientras seguimos intentando comprender qué significa realmente medir la inteligencia.