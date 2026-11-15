Mobile World Capital Barcelona ha radiografiado el sector de las spinoff en España en 2026. DISRUPTORES

El ecosistema 'deep tech' rompe la barrera de las 1.000 spinoffs en España y ya genera 11.500 empleos de alta cualificación

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves España supera por primera vez las 1.000 spinoffs 'deep tech' activas, generando 11.500 empleos cualificados y 1.132 millones de euros en facturación anual. Salud, biotecnología, inteligencia artificial y chips concentran el 74% de las empresas activas surgidas de universidades y centros de investigación. Cataluña encabeza el ecosistema nacional con el 28,6% de las spinoffs, seguida de la Comunidad Madrid con el 20,2% de la actividad total. Las universidades y centros públicos generan el 84% de estas compañías, destacando la UPM, el CSIC y la UPC como los principales impulsores. Preguntas ¿Por qué el estudio de Mobile World Capital dice que España supera las 1.000 spinoffs deep tech? Porque el informe contabiliza 1.014 spinoffs activas en 2025, cifra calculada por Mobile World Capital Barcelona junto al EIC de IESE y validada con datos oficiales; ese recuento refleja un crecimiento interanual del 4,6%. ¿Qué impacto económico y laboral han generado esas 1.014 spinoffs deep tech en España? Generan una facturación anual estimada de 1.132 millones de euros y sostienen más de 11.500 puestos de alta cualificación; la facturación media por empresa es 1,12 millones y la plantilla media es de 11 empleados. ¿Cómo se distribuyen por sectores las spinoffs y cuáles dominan el ecosistema? El 42,3% se dedica a salud, biotecnología e innovación médica y el 31,7% a chips, computación e inteligencia artificial; juntos suman el 74% del ecosistema, mientras otros sectores (materiales, energía, robótica y espacio) completan el resto. ¿Qué regiones concentran la mayoría de las spinoffs deep tech en España y por qué? Cataluña y la Comunidad de Madrid reúnen el 48,8% de las spinoffs; Cataluña concentra el 28,6% por su densidad hospitalaria y universitaria y Madrid el 20,2% por su intensidad investigadora en energía y espacio. ¿Qué papel ha tenido el sector público en la financiación y origen de las spinoffs deep tech? El sector público fue la primera fuente de capital en el 45% de los casos y las subvenciones fueron la vía inicial para el 37,1% de las empresas; además, las inyecciones públicas directas representan el 15% del capital acumulado.

España ha superado en 2025 la barrera psicológica de las mil spinoffs deep tech —empresas nacidas en el seno de universidades y centros de investigación para transferir patentes y desarrollo científico al mercado—.

Así lo refleja el estudio El ecosistema de spin-offs deep tech en España 2026, elaborado por Mobile World Capital Barcelona en colaboración con el Entrepreneurship and Innovation Center (EIC) de IESE Business School, y respaldado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el CDTI.

Este prolífico ecosistema ha alcanzado las 1.014 compañías activas en nuestro país, lo que representa un crecimiento del 4,6% en el último año. Más allá de consolidar su volumen, el ecosistema demuestra una elevada capacidad de tracción económica al generar una facturación anual estimada de 1.132 millones de euros, acumular 1.340 millones de euros en activos intangibles y sostener más de 11.500 puestos de trabajo de alta cualificación.

En la misma línea, la radiografía constata la aceleración del emprendimiento científico en la presente década: cuatro de cada diez empresas operativas (el 41,1%, con 417 compañías) se han creado a partir de 2020, coincidiendo con la movilización de 4.760,8 millones de euros del Plan de Recuperación destinados al sistema de ciencia e innovación.

La estructura tecnológica de las spinoffs españolas se caracteriza por una acusada polarización en dos grandes campos de conocimiento que aglutinan, de forma conjunta, el 74% de todas las compañías activas del país.

En primer lugar, el ámbito de la salud, la biotecnología y la innovación médica se erige como el principal motor de creación de empresas, y alcanza el 42,3% del total nacional. Esta sólida red ha impulsado proyectos enfocados en el descubrimiento de fármacos, terapias avanzadas, dispositivos médicos de precisión e inteligencia artificial aplicada a la biomedicina.

A continuación, la macrocategoría centrada en chips, computación e inteligencia artificial ocupa el segundo lugar con un 31,7% del ecosistema. Este sector abarca desarrollos en diseño de microchips, fotónica integrada, computación cuántica, computación de alto rendimiento (HPC) y MLOps industrial.

Radiografía por sectores. DISRUPTORES

Por su parte, el 26% restante del ecosistema se distribuye entre cuatro sectores industriales de elevado valor estratégico. En tercer término, el área de materiales, manufactura e industria avanzada representa el 9,3% de las empresas, abarcando innovaciones en manufactura aditiva, materiales para entornos extremos y metrología.

Le sigue muy de cerca el sector de energía, clima y recursos, que aporta un 8,8% de las compañías especializadas en almacenamiento energético, tecnologías del hidrógeno, electrónica de potencia y descarbonización.

Finalmente, encontramos la robótica y los sistemas autónomos, que supone un 4,3% de las spinoffs, con foco en robótica colaborativa, vehículos autónomos AMR/AGV y robótica quirúrgica), y espacio, conectividad y seguridad, que cierra el mapa con un 3,7% (centrada en New Space, comunicaciones satelitales y cuánticas, y ciberseguridad avanzada).

No obstante, el estudio de Mobile World Capital Barcelona subraya que un menor volumen de empresas no implica un menor impacto económico.

Si se atiende a la antigüedad de las compañías, se observa que el sector de energía, clima y recursos lidera tanto la creación media de empleo (con 2,2 empleados por año de vida) como los ingresos medios (202.600 euros anuales por empresa).

Asimismo, el segmento de espacio, conectividad y seguridad registra la mayor media de ingresos ajustados por trayectoria (72.400 euros anuales), mientras que materiales e industria avanzada encabeza la acumulación de patrimonio tecnológico, con una media de 270.900 euros en activos intangibles por año de actividad.

Distribución territorial

Por otra parte, la ubicación geográfica de las spinoffs refleja la influencia de los principales polos universitarios y científicos del país, lo que sitúa a Cataluña y la Comunidad de Madrid al frente de la actividad nacional al concentrar conjuntamente el 48,8% de todas las empresas.

Cataluña encabeza la clasificación por territorios al aglutinar el 28,6% de las spinoffs activas en España. Su liderazgo responde a la elevada densidad de su ecosistema hospitalario y universitario, con una clara orientación hacia las ciencias de la salud y la biotecnología -donde registra un índice de especialización regional LQ de 1,12)-y la robótica -LQ de 1,13-.

En segundo lugar, la Comunidad de Madrid reúne el 20,2% del tejido nacional. La capital destaca especialmente por su intensidad investigadora en los campos de energía y clima (LQ de 1,30) y espacio y seguridad (LQ de 1,25).

Tras los dos grandes núcleos estatales, se consolida un segundo grupo de territorios que suma aproximadamente tres de cada diez compañías del país. Este escalón está encabezado por la Comunidad Valenciana, que representa el 10,3% de las empresas -con especial fortaleza en energía y clima, LQ 1,22-; el País Vasco, que alcanza el 10,0%; y Andalucía, que concentra el 9,8% de la actividad nacional -destacando en robótica y sistemas autónomos con un LQ de 1,40-.

Radiografía por Comunidades Autónomas. DISRUPTORES

El mapa autonómico se completa con la contribución de Galicia, que aporta el 5,6% de las spinoffs -con fuerte peso en espacio y conectividad, LQ 1,22-; la Región de Murcia, con un 3,2%; Aragón y la Comunidad Foral de Navarra, que suponen un 2,6% cada una; y Castilla y León, que representa el 2,5% restante.

El estudio analiza también la especialización técnica mediante el indicador Location Quotient (LQ), lo que revela polos regionales de alta concentración científica más allá del volumen total de empresas. En este sentido, el País Vasco registra una especialización sobresaliente en materiales e industria avanzada, con un LQ de 1,96 (casi el doble de la media nacional), además de destacar en energía (LQ 1,55) y espacio (LQ 1,55).

De forma paralela, Aragón sobresale en materiales e industria avanzada (LQ 2,16) y en chips y computación (LQ 1,58), mientras que Navarra despunta en espacio y seguridad (LQ 2,19) y robótica (LQ 1,84).

Por último, la Región de Murcia presenta la mayor concentración relativa del país en el ámbito de espacio y seguridad, con un LQ de 2,73, combinada con un destacado posicionamiento en salud (LQ 1,50).

11 empleados por empresa

El informe confirma que las universidades y los centros públicos de investigación constituyen el verdadero motor del ecosistema al formar parte de la génesis del 84% de las spinoffs activas -un 66% procedentes de universidades y un 18% de organismos públicos de investigación, mediante recuento ponderado-.

Los institutos de investigación sanitaria y los centros tecnológicos aportan un 8% adicional cada uno. En el desglose por entidades, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) encabeza la generación institucional al dar origen al 8,5% de las empresas, seguida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con un 7,8% (entidad que participa en 97 compañías) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) con un 5,0%.

Las spinoffs emplean de media a 11 profesionales, una cifra que casi cuadriplica los tres trabajadores promedio de la pyme convencional española. DISRUPTORES

Por otra parte, el sector destaca por su capacidad para generar empleo cualificado y tracción económica. Las spinoffs emplean de media a 11 profesionales, una cifra que casi cuadriplica los 3 trabajadores promedio de la pyme convencional española.

Asimismo, la facturación media anual alcanza los 1,12 millones de euros por empresa, superando los 0,49 millones de la pyme tradicional. De hecho, un 21,1% de las compañías sobrepasa el millón de euros en ingresos de explotación y 19 empresas superan los 10 millones de facturación.

Si ponemos el foco en la financiación, las spinoffs españolas han movilizado un total acumulado de 2.887,4 millones de euros en capital. De este importe, el 56% proviene de inversión privada (1.627,6 millones), el 15% de recursos públicos directos (423,5 millones) y el 29% de estructuras mixtas público-privadas (836,2 millones).

El estudio resalta además el papel crítico del sector público en las etapas iniciales: en el 45% de los casos, la primera inyección de capital captada tuvo origen público, siendo las subvenciones la vía de entrada prioritaria para el 37,1% de las empresas.

Horizonte 2026-2030

La actividad de estas compañías se encuentra estrechamente alineada con los grandes retos del país. Un 33,5% de las spinoffs orienta sus desarrollos al objetivo de lograr una vida saludable y autónoma, el 21,1% a la soberanía tecnológica y digitalización, el 11,2% a la economía circular y descarbonizada, el 9,6% a la alimentación sostenible y un 8,7% a la capacitación del sistema de innovación.

En este contexto, cabe recordar la aprobación por el Consejo de Ministros, el 19 de mayo de 2026, de la Estrategia Deep Tech España 2026-2030, promovida por los Ministerios de Ciencia y de Transformación Digital para movilizar más de 8.000 millones de euros público-privados.

Esta iniciativa servirá de acicate para impulsar la actividad del ecosistema de spinoffs español que, a tenor de los datos aportados por Mobile World Capital Barcelona, ha pisado el acelerador en la transformación del talento atesorado puertas adentro del laboratorio en empresas rentables que impacten y mejoren la vida de las personas.