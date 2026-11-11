El investigador español José Carmena durante su participación en la última edición de VDS en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. DISRUPTORES

J. Carmena, pionero de interfaz cerebro-máquina: "El potencial para las marcas es infinito, pero exige regularlo para ser ético"

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LO ESENCIAL Las claves El investigador valenciano José Carmena regresa a España tras 27 años en el extranjero, donde fue catedrático en Berkeley y vendió su startup Iota Biosciences por hasta 304 millones de dólares. Pionero en interfaces cerebro-máquina, su trabajo demostró la capacidad del cerebro para aprender y controlar dispositivos robóticos mediante plasticidad neuronal y algoritmos de inteligencia artificial. Carmena participa en la creación del Centro Nacional de Neurotecnología Spain, colabora en la Universidad Católica de Valencia y asesora un fondo de inversión europeo especializado en neurotecnología. El científico advierte sobre la necesidad urgente de regular el uso de neurodatos y sensores cerebrales para proteger la privacidad de la mente frente al avance de la IA y el marketing. Preguntas ¿Quién es José Carmena y por qué es relevante en neurotecnología? José Carmena es un investigador valenciano que dirigió el Laboratorio de Sistemas de Interfaz Cerebro-Máquina en la Universidad de California, Berkeley, y desarrolló avances clave en interfaces cerebro-máquina y plasticidad neuronal. Su trayectoria incluye más de 200 artículos y la creación de la startup Iota Biosciences. ¿Qué fue Iota Biosciences y cómo terminó vendiéndose a Astellas? Iota Biosciences fue la empresa creada por Carmena y su equipo para comercializar microdispositivos bioelectrónicos tipo “neural dust”; Astellas la adquirió en 2020 mediante un acuerdo con 127,5 millones pagados por adelantado y hasta 176,5 millones adicionales por hitos. ¿Qué demostró el equipo de Carmena con los experimentos en macacos sobre control de prótesis? Su estudio mostró que el cerebro puede reorganizarse y aprender a controlar un brazo robótico mediante solo la actividad neuronal, evidenciando plasticidad neuronal y aprendizaje en el control de neuroprótesis. ¿Por qué Carmena pide regular los "neurodatos" antes de su uso comercial por marcas? Carmena sostiene que sensores no invasivos combinados con IA pueden predecir estados como atención o ánimo en tiempo real, y por eso reclama límites regulatorios para garantizar la privacidad absoluta y evitar usos indebidos por terceros. ¿Qué proyectos impulsa Carmena ahora en España y con quién colabora? Carmena trabaja desde Valencia en la Universidad Católica de Valencia, colabora con Álvaro Pascual-Leone en estimulación cerebral no invasiva y participa en la creación del Centro Nacional de Neurotecnología Spain para posicionar a España en neurociencia aplicada.

Cuando José Carmena hizo las maletas en 1997 rumbo a la Universidad de Edimburgo, no imaginaba que su periplo duraría casi tres décadas. Por aquel entonces, la inteligencia artificial era un concepto muy distinto al actual en el ecosistema científico e innovador, y Edimburgo atesoraba una de las pocas plazas europeas especializadas en esta disciplina, equiparable a instituciones legendarias como el MIT o Stanford.

Lo que comenzó como una estancia de un año para realizar un máster en la rama de electrónica e informática acabó convirtiéndose en una odisea investigadora -pero con un trayecto y resultado final muy diferente al de Ulises- de 27 años en la frontera del conocimiento humano: la convergencia entre la mente, la máquina y la inteligencia artificial.

En la actualidad, tras cerrar su etapa como catedrático e investigador principal en la prestigiosa Universidad de California en Berkeley y tras haber protagonizado uno de los hitos de transferencia tecnológica más sonados del ámbito bioelectrónico con la venta de su startup Iota Biosciences a la multinacional japonesa Astellas -por 304 millones de dólares-, Carmena ha vuelto a su Valencia natal.

Regresa con la convicción de devolver a la sociedad el conocimiento acumulado y con la ambición de estructurar un polo ibérico y europeo de neurotecnología de vanguardia.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con el investigador español en plena cresta de la ola de la inteligencia artificial. Sus experiencias acumuladas durante estas dos últimas décadas en el campo de la interfaz cerebro-máquina se vuelven ahora muy valiosas y permiten enriquecer el relato sobre lo que está por venir. Con sus lectoras positivas y negativas. Carmena no elude ningún tipo de debate al respecto.

Formado inicialmente como ingeniero electrónico en la Universitat Politècnica de Valencia y en la Universitat de València, la curiosidad de Carmena por la tecnología avanzada se alimentó en las páginas de revistas científicas como Investigación y Ciencia.

Su inmersión en la inteligencia artificial en la capital escocesa dio paso a un giro crucial en su carrera: comprender que la mayor frontera de la ingeniería no residía en replicar la inteligencia artificial en máquinas silíceas, sino en desentrañar y conectar con la inteligencia natural.

Estudiar el cerebro humano

"Me fui a estudiar una maestría en IA en el 97, cuando la IA era otra cosa. En el fondo las técnicas básicas son las mismas, pero entonces era una curiosidad intelectual. Allí, estudiando IA y robótica, me entró la fascinación por estudiar el cerebro humano", recuerda el investigador.

Decidido a profundizar en este campo de la biología, Carmena no dudó en matricularse de forma paralela en un diploma de neurobiología en la Open University del Reino Unido. Un consejo determinante durante el curso de neurociencias del Instituto Cajal en La Rábida (Huelva) terminó de fijar su rumbo: si quería avanzar en esta disciplina que le fascinaba, debía cruzar el Atlántico e integrarse en un laboratorio de vanguardia en Estados Unidos.

"Mi aportación principal en la neurociencia fue el desarrollo del campo de la interfaz cerebro-máquina enfocado en cómo aprende el cerebro"

En 2002, como investigador postdoctoral en el centro neurálgico del desarrollo de las primeras interfaces cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés), Carmena lideró un estudio histórico. Trabajando con modelos de macacos, su equipo demostró por primera vez que el cerebro es capaz de reorganizarse y aprender a controlar un brazo robótico externo utilizando únicamente la actividad neuronal, realizando tareas complejas de alcance y agarre.

"Mi aportación principal en la neurociencia fue el desarrollo del campo de la interfaz cerebro-máquina enfocado en cómo aprende el cerebro. Demostramos que, censando la actividad cerebral y traduciéndola vía IA o algoritmos matemáticos en acción, si el sujeto no hace el movimiento bien a la primera, el cerebro va corrigiendo su error. Es decir, estudié esa plasticidad neuronal y ese aprendizaje en el contexto de controlar neuroprótesis", explica Carmena.

La estancia en Berkeley

Aquel hallazgo, publicado con una notable repercusión en la literatura científica internacional, catapultó su carrera académica y le abrió las puertas de la Universidad de California en Berkeley en 2005.

Durante casi dos décadas en esta ciudad americana, Carmena fundó y dirigió el Laboratorio de Sistemas de Interfaz Cerebro-Máquina, lo que le permitió publicar más de 200 artículos científicos e impartir más de 150 conferencias magistrales por todo el mundo. Sin embargo, su trayectoria dio un salto cuantitativo hacia el ámbito del emprendimiento gracias al programa Baker Fellows, una iniciativa interna de Berkeley destinada a financiar proyectos del profesorado con potencial de mercado.

El investigador valenciano en VDS 2026 este pasado octubre. DISRUPTORES

Junto a su colega y compañero de departamento, el profesor argentino Michel Maharbiz, Carmena abordó uno de los mayores cuellos de botella de la neurotecnología médica: la invasividad y el volumen de los implantes tradicionales.

La respuesta científica a este reto fue el desarrollo del denominado neural dust -'polvo neural'-, pequeños dispositivos bioelectrónicos implantables, inalámbricos y ultracompactos, de tamaño milimétrico o inferior, capaces de monitorizar y estimular la actividad eléctrica en nervios y órganos con una invasividad mínima.

A raíz de la publicación de este avance en la revista Neuron en el verano de 2016 y ante el incesante goteo de consultas de médicos y científicos de todo el mundo, Carmena y Maharbiz decidieron dar el salto al mundo corporativo.

En el verano de 2017 constituyeron Iota Biosciences —cuyo nombre hace referencia a la novena letra del alfabeto griego, símbolo de lo infinitesimal—, acompañados por sus dos primeros empleados: los doctorandos que habían liderado las pruebas en el laboratorio.

El éxito de Iota Biosciences

El crecimiento de Iota Biosciences atrajo rápidamente la atención del gigante farmacéutico japonés Astellas Pharma, que ejerció como principal inversor en la ronda Serie A que acometieron. La sinergia entre la terapia farmacológica tradicional de Astellas y los microdispositivos bioelectrónicos de Iota culminó en 2020, en plena pandemia, con la adquisición total de la startup.

El acuerdo se cerró por 127,5 millones de dólares por adelantado y hasta 176,5 millones de dólares adicionales vinculados a hitos de desarrollo, lo que permitió alcanzar un valor total potencial de 304 millones de dólares, además del compromiso de invertir 125 millones de dólares adicionales para su expansión. Bajo la gestión tras la compra, Iota pasó de contar con 15 empleados a superar los 200 profesionales en 2023.

"Iba a EEUU persiguiendo un sueño intelectual para un año y me quedé 27. Pero siempre supe que quería cerrar el círculo. Ahora vengo con la idea del give back, de ayudar a mi tierra y devolver lo recibido"

Tras culminar el periodo de transición post-adquisición y desligarse formalmente de Iota Biosciences y de la Universidad de Berkeley entre 2023 y 2024, Carmena tomó la decisión de regresar a España.

"Iba a Estados Unidos persiguiendo un sueño intelectual para un año y me quedé 27. Pero siempre supe que quería cerrar el círculo. El mundo de la empresa te enseña a ir muy rápido, sin burocracia ni cinta roja. Ahora vengo con la idea del give back, de ayudar a mi tierra, devolver a la sociedad de aquí lo aprendido e impulsar el ecosistema", afirma en la entrevista con esta redacción.

En la actualidad, el investigador está afincado en su Valencia natal, donde se ha afiliado a la Universidad Católica de Valencia (UCV). Allí colabora estrechamente con el prestigioso neurólogo valenciano Álvaro Pascual Leone (catedrático en la Universidad de Harvard) en el despliegue de técnicas de estimulación cerebral no invasiva para la prevención y el tratamiento del deterioro cognitivo y las demencias.

Paralelamente, Carmena trabaja en la consolidación del Centro Nacional de Neurotecnología Spain, un ambicioso proyecto de país concebido junto al neurobiólogo Rafa Yuste (profesor en la Universidad de Columbia) y Álvaro Pascual Leone, que aspira a situar a España como un referente internacional en el mapa de la neurociencia aplicada.

Además de su faceta investigadora y docente, Carmena asesora la creación de un fondo de inversión especializado en neurotecnología a escala europea, consciente de las particularidades financieras que exige la tecnología profunda (deep tech).

"En las startups de deep tech los tiempos y los retornos de inversión no son los de una aplicación de software convencional; se necesitan inversores con una sensibilidad especial que conozcan muy bien la ciencia que hay detrás", señala.

La neurotecnología hoy

La visión de José Carmena sobre el estado actual de la neurotecnología está intrínsecamente ligada a la explosión de la inteligencia artificial generativa y los modelos de datos en los últimos años. Según el investigador, la combinación de la IA con wearables o de lectura no invasiva está abriendo aplicaciones inéditas que van mucho más allá de la práctica clínica tradicional, abarcando sectores como el bienestar, la monitorización cognitiva e incluso el marketing.

"Ha habido un cambio vertiginoso en los últimos seis años de la mano de la IA. Hoy en día, un modelo de IA entrenado puede conocer muchísimo sobre tu comportamiento, pero si además lo conectas de forma no invasiva con sensores cerebrales —sea en un auricular o una banda—, la máquina obtiene datos directos sobre tus estados cognitivos: tu nivel de cansancio, tu grado de atención o tu estado de ánimo en tiempo real. Esto ofrece predicciones de enorme potencia", explica Carmena.

"Los datos cerebrales representan la esfera más íntima y privada que posee el ser humano. No estamos hablando de ciencia ficción, sino de tecnología real que avanza a pasos agigantados"

Sin embargo, esta capacidad de decodificar y predecir los estados internos de la mente humana plantea un dilema ético sin precedentes. Aunque las posibilidades comerciales para las marcas y las industrias son prácticamente ilimitadas, Carmena insiste en que la sociedad debe fijar límites regulatorios tajantes antes de que la tecnología supere la capacidad de protección de los derechos individuales.

"Los datos cerebrales representan la esfera más íntima y privada que posee el ser humano. No estamos hablando de ciencia ficción, sino de tecnología real que avanza a pasos agigantados. Es urgente e imprescindible articular una regulación ética sólida, especialmente en Europa, que garantice la privacidad absoluta de los neurodatos y evite usos indebidos por parte de terceros o corporaciones", concluye el científico valenciano.

Con la mirada puesta en el futuro, José Carmena no solo ha regresado a casa para continuar investigando en un campo que le sigue fascinando casi treinta años después, sino para liderar el debate sobre cómo la ciencia debe moldear una relación ética y beneficiosa entre la mente humana y los algoritmos del mañana.