DISRUPTORES Innovation Awards 2026: estos son los finalistas en Investigación

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Las claves Generado con IA Los DISRUPTORES Innovation Awards 2026 se celebrarán el 15 de octubre en el Palacio de Neptuno, Madrid, reuniendo a referentes del ecosistema tecnológico. Cinco proyectos destacan como finalistas a Mejor Proyecto de Investigación, abarcando campos como medicina regenerativa, nuevos materiales, almacenamiento energético, computación cuántica y desarrollo de vacunas. Entre los finalistas figuran María Puertas Bartolomé (tejidos artificiales para el corazón), Isabel Abánades (MOFs para salud y medioambiente), Antoni Forner (baterías hierro-aire), Borja Peropadre (computación cuántica) y Laura Ferrer (SpeedCell para vacunas rápidas). Los ganadores serán elegidos por un jurado independiente tras una preselección editorial y se entregará el anuario 'Los 50 más disruptores' a los asistentes.

El próximo 15 de octubre, y después del éxito de las pasadas ediciones, se celebrará en Madrid una nueva edición de los DISRUPTORES Innovation Awards 2026.

Estos premios, elegidos por un jurado independiente, reconocen los proyectos y profesionales que están impulsando la transformación digital en sectores clave de la economía y se han consolidado como un punto de encuentro para el ecosistema de innovación.

La gala tendrá lugar en el Palacio de Neptuno, en Madrid, donde se conocerán los ganadores de las distintas categorías. Tras reunir a más de 350 personas en la pasada edición, los premios volverán a congregar a representantes de empresas, startups, inversores y otros actores del ecosistema tecnológico.

DISRUPTORES INNOVATION AWARDS 2025 Cristina Villarino

Además, los asistentes recibirán en papel una nueva edición del anuario ‘Los 50 más disruptores’, que reúne una selección de los principales temas publicados durante el último año sobre los finalistas de los premios, junto a tribunas de expertos, infografías exclusivas y análisis que repasan las principales tendencias y retos del sector.



La investigación española avanza en campos que van desde la medicina regenerativa y los nuevos materiales hasta el almacenamiento energético, la computación cuántica y el desarrollo de vacunas. Estos son los cinco proyectos finalistas a Mejor Proyecto de Investigación.

María Puertas Bartolomé

María Puertas Bartolomé trabaja en el desarrollo de tejidos artificiales capaces de reparar el corazón tras un infarto. Su investigación combina ingeniería de tejidos, biomedicina y ciencia de materiales para crear estructuras que favorezcan la regeneración del tejido cardíaco dañado.

El proyecto busca abrir nuevas vías terapéuticas frente a las enfermedades cardiovasculares mediante biomateriales capaces de integrarse en el organismo y contribuir a la recuperación funcional del corazón.

Isabel Abánades

Isabel Abánades investiga nuevas aplicaciones para los MOFs (metal-organic frameworks), materiales avanzados con potencial en campos como la salud y la sostenibilidad. Su trabajo se centra en introducir defectos controlados en estas estructuras para modificar sus propiedades y ampliar sus posibilidades de aplicación.

Los resultados podrían contribuir al desarrollo de tratamientos contra el cáncer y de nuevas soluciones para la descontaminación de aguas, trasladando los avances de la química fundamental hacia aplicaciones con impacto sanitario y medioambiental.

Antoni Forner

Antoni Forner investiga nuevas tecnologías de almacenamiento energético basadas en baterías de hierro-aire, una alternativa para almacenar durante largos periodos la energía generada por fuentes renovables cuando la producción supera la demanda.

Su trabajo busca desarrollar sistemas de almacenamiento más económicos y escalables que faciliten una mayor integración de las energías renovables en la red eléctrica. Una tecnología orientada a mejorar la flexibilidad del sistema energético y el aprovechamiento de la generación renovable.

Borja Peropadre

Desde el MIT, Borja Peropadre trabaja en el desarrollo de nuevas capacidades para acelerar la llegada de la computación cuántica a aplicaciones reales. Su investigación combina física, ingeniería y computación avanzada para abordar algunos de los retos que todavía limitan el desarrollo de estas tecnologías.

Sus trabajos contribuyen al avance de un campo con potencial aplicación en ámbitos como la simulación de materiales, la optimización industrial, la energía o la inteligencia artificial, además de reforzar la investigación española y europea en tecnologías cuánticas.

Laura Ferrer

Laura Ferrer lidera el proyecto SpeedCell, una iniciativa europea orientada a reducir los tiempos necesarios para desarrollar y fabricar vacunas frente a futuras amenazas infecciosas. El proyecto combina investigación biomédica, capacidades industriales y colaboración internacional para acelerar estos procesos.

La iniciativa busca que Europa pueda responder con mayor rapidez ante nuevas emergencias sanitarias y reforzar su capacidad de producción de vacunas. Un trabajo que conecta investigación científica e industria para mejorar la preparación ante futuras pandemias y crisis de salud pública.