DISRUPTORES Innovation Awards 2025: estos son los cinco finalistas a mejor Investigador o Investigadora

El próximo 23 de octubre, y después del éxito de las pasadas ediciones, se celebrará en Madrid la quinta edición de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025.

Estos premios, elegidos por un jurado independiente, son un reconocimiento a los proyectos y profesionales que están marcando el futuro de la digitalización en sectores clave de nuestra economía, y se han consolidado como un referente en la innovación y la transformación digital en el ámbito hispanohablante.

Se fallarán diez categorías, en una ceremonia de entrega que se celebrará en el Palacio de Neptuno, en Madrid (con acceso sólo para profesionales, previo registro). Un evento que además servirá de punto de encuentro para los profesionales del sector. El pasado año, más de 350 personas acudieron a la cita.

A los asistentes también se les entregará una nueva edición en papel del anuario ‘Los 50 más Disruptores’. En esta tercera edición se recogen los 50 proyectos finalistas, junto a opiniones de representantes y figuras destacadas del sector, y un resumen de lo ocurrido en el panorama digital en los últimos meses.



Hoy damos a conocer los que optan al premio en la categoría Mejor Investigador o Investigadora del año, con el que se distinguen aquellas iniciativas con un claro carácter innovador que aporten nuevas líneas de trabajo dentro del ámbito de las tecnologías de vanguardia.

Ariadna Mechó (Barcelona Supercomputing Center – BSC)

Ariadna Mechó, bióloga premiada por su trayectoria e investigadora del CREAF y el Barcelona Supercomputing Center (BSC), lidera un proyecto innovador que une exploración submarina y supercomputación para comprender los sumideros naturales de carbono en el océano. Su trabajo combina mediciones in situ en los fondos marinos con modelos predictivos de alto rendimiento para analizar cómo ecosistemas como los bosques de algas pueden capturar CO2 de forma eficiente y permanente.

Este enfoque multidisciplinar permite simular a gran escala escenarios de captura de carbono y puede orientar estrategias de conservación y restauración en zonas como la costa mediterránea. La investigación de Mechó prevé sentar las bases científicas y tecnológicas para políticas climáticas informadas por datos, y refuerza el liderazgo español en la lucha contra el calentamiento global.





Ignacio Cirac (Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Alemania)

Ignacio Cirac es uno de los físicos más influyentes del siglo XXI y una figura clave en el desarrollo teórico de la computación cuántica. Doctor en Física por la Universidad Complutense de Madrid, ha dedicado su carrera a investigar cómo aplicar las leyes de la mecánica cuántica al procesamiento de información. Actualmente, dirige la División Teórica del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Alemania y ha sido distinguido con galardones como el Premio Príncipe de Asturias o la Medalla Max Planck.

Fue uno de los primeros científicos en proponer un modelo de ordenador cuántico funcional basado en átomos atrapados con láseres, una idea que revolucionó el campo y abrió nuevas líneas de investigación en todo el mundo. Aunque reconoce que la tecnología aún debe superar obstáculos como la corrección de errores o la escalabilidad, Cirac confía en que para 2030-2035 se alcanzarán aplicaciones prácticas en simulación de moléculas, diseño de nuevos materiales o criptografía.

María Retuerto y Álvaro Tolosana (Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC)

Desde el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC, María Retuerto y Álvaro Tolosana lideran una investigación centrada en abaratar el coste de los electrolizadores necesarios para producir hidrógeno verde. Su propuesta pasa por sustituir los metales nobles empleados tradicionalmente, como el platino o el iridio, por otros más abundantes y económicos, manteniendo al mismo tiempo una alta eficiencia energética y estabilidad operativa.

El objetivo es facilitar el despliegue industrial de esta tecnología clave para la transición energética, haciéndola viable para sectores como la industria pesada o el transporte. El equipo ya ha obtenido resultados prometedores en laboratorio y trabaja ahora en escalar sus desarrollos hacia prototipos funcionales, que podrían impulsar el liderazgo europeo —y español— en soluciones de hidrógeno sostenible.

Tomás Torres (Universidad Autónoma de Madrid)

Tomás Torres es Catedrático Emérito de Química Orgánica en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y científico senior en el Instituto IMDEA Nanociencia. Torres es uno de los mayores expertos a escala internacional en el diseño de materiales moleculares aplicados a la energía, la medicina y la electrónica del futuro. Un trabajo de toda una vida que ha sido reconocido con el Premio Nacional de Investigación 'Enrique Moles' 2024, el máximo honor en el ámbito científico-técnico en nuestro país.



A sus más de setenta años, Tomás Torres sigue investigando y publicando con la misma energía que cuando comenzó su extensa carrera en la química orgánica. Ahora, cuando esta disciplina ha pasado a ser clave como motor de innovación, además, forma a las nuevas generaciones de científicos para que sepan cómo aplicarla a sus investigaciones.

Verónica Bolón (Universidad de A Coruña)

Verónica Bolón es profesora titular en la Universidad de A Coruña y forma parte del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC). Ingeniera informática, galardonada con el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes ‘María Andresa Casamayor’. En 2024, destaca por sus trabajos en el desarrollo de algoritmos verdes y su aplicación en salud, energía y medioambiente.

Especializada en el desarrollo de soluciones con IA, uno de los temas que más preocupan a la premiada es el impacto ambiental de la inteligencia artificial. Entre sus investigaciones figura un proyecto centrado en el diagnóstico de la retinopatía del prematuro (una enfermedad ocular que afecta a bebés y que puede causar ceguera) y de retinopatía diabética, que han ayudado a hacer diagnósticos más precisos.

