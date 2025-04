ASK ESA: así funciona el ChatGPT que ha creado la Agencia Espacial Europea

Resulta obvio que un organismo como la Agencia Espacial Europea, que investiga lo que sucede en los confines de la galaxia, sea docto en materias terrenales como la inteligencia artificial. Y así es: varios de sus satélites ya están equipados con procesadores de IA a bordo (Φ-Sat-1 y Φ-Sat-2), la propia ESA ha financiado una decena de proyectos para el uso de esta tecnología en esos mismos dispositivos e, incluso, se está usando la inteligencia artificial para monitorizar datos de telemetría de varias misiones espaciales y anticipar sus posibles fallos.

Pero este enorme trabajo de la ESA no tiene su misma réplica en el caso de la inteligencia artificial generativa, donde la irrupción de ChatGPT en 2022 les pilló por sorpresa como a media Humanidad. Eso sí, desde entonces este organismo no ha cesado en su empeño por dotarse de lo mejor de esta tecnología, y fruto de ello es ASK ESA, su nueva plataforma de IA generativa.

“El principal desafío era crear un entorno de inteligencia artificial seguro y escalable que pudiera soportar tanto IA generativa como aprendizaje automático tradicional, asegurando una implementación fluida en entornos locales, híbridos y en la nube”, explica Charles Antoine Poncet, IT Portfolio Manager y AI Leader de la ESA, en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Este proyecto no trata únicamente de modernizar el acceso a la información, sino que ambiciona crear una infraestructura modular, segura y autosuficiente que permita a la agencia escalar soluciones basadas en IA de forma transversal, desde la recuperación de conocimiento hasta el procesamiento de imágenes y vídeos.

Ahí es nada. Junto con la multinacional DXC Technology, la Agencia Espacial Europea diseñó una arquitectura modular que irá escalando según se confirme su utilidad en diferentes casos de éxito. "Abordamos este reto diseñando una plataforma modular para simplificar la implementación de soluciones similares a ChatGPT, permitiendo a la ESA comenzar fácilmente con etapas de prueba de concepto", detalla Poncet a este medio.

Charles Antoine Poncet, IT Portfolio Manager y AI Leader de la ESA.

El desglose tecnológico de ASK ESA es el que sigue: se ejecuta en chips de NVIDIA y utiliza como núcleo de inferencia el modelo Mistral-7B-Instruct-v0.3, desarrollado por la startup francesa Mistral AI. Este modelo de lenguaje largo (LLM) permite realizar tareas como resumen automático de documentos o generación de preguntas recomendadas, apoyando un enfoque RAG (Retrieval-Augmented Generation) para consultas complejas sobre grandes volúmenes de datos.

“Mistral AI impulsa el modelo de lenguaje grande de la plataforma que ayuda al sistema a entender los datos de entrada y generar conocimientos. El modelo fue seleccionado a través de un proceso de evaluación conjunta", añade el experto, aunque mantiene en la confidencialidad los criterios usados para esta elección.

Eso sí, parece que aspectos como la seguridad y privacidad de los datos han sido claves en dicha decisión y en todo el diseño de ASK ESA. Poncet detalla al respecto que la plataforma opera en un entorno privado y que incorpora un sistema de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), integrando además el Directorio Activo de la propia ESA para facilitar la gestión de usuarios.

"Con eso, logramos unos controles de seguridad personalizables para proteger diferentes colecciones de datos según las necesidades departamentales", defiende Poncet.

Uno de los valores diferenciales de esta plataforma frente a otras implementadas por DXC es su autosuficiencia y arquitectura basada en microservicios. Está pensada para adaptarse no solo a las necesidades de la ESA, sino también para ser replicada en otras organizaciones gubernamentales —dentro y fuera de Europa— que necesiten desplegar soluciones de inteligencia artificial generativa en entornos complejos.

Numerosos casos de uso

Además del caso de uso inicial como un chatbot cualquiera, la plataforma está preparada para extenderse a otros usos como procesamiento multimodal (texto, imagen, vídeo, audio), agentes IA para soporte a la toma de decisiones, e incluso el procesamiento en tiempo real e integración con flujos de datos IoT en el futuro.

“ASK ESA agilizará la recuperación de información, automatizará el procesamiento de datos y mejorará la toma de decisiones a través de conocimientos impulsados por IA”, afirma Poncet. “Su naturaleza autosuficiente reduce las dependencias de infraestructura mientras asegura operaciones seguras, escalables y eficientes”.