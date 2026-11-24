Hidrógeno para reutilizar el agua del teñido textil: así se brinda una segunda vida a las máquinas obsoletas

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves La pyme alicantina Care Applications desarrolla tecnología modular e inteligente para modernizar maquinaria textil obsoleta sin necesidad de sustituirla, reduciendo costes e impacto ambiental. Su innovación H SAVES H2O utiliza hidrógeno verde como agente purificador en el teñido, logrando reducir un 90,5% la conductividad de las aguas residuales y un 85% el uso de reductores químicos. Entre sus soluciones consolidadas figuran los sistemas ECOFinish y CLOSE-N, además del dispositivo CONTROL-BOX, que ya se emplean en más de 160 instalaciones distribuidas en 17 países. La empresa busca escalar industrialmente su prototipo de hidrógeno para 2027 y seguir ayudando a la industria textil a adaptarse a las normativas de sostenibilidad y huella hídrica. Preguntas ¿Qué es H SAVES H2O y cómo usa Care Applications el hidrógeno en el teñido textil? H SAVES H2O es un prototipo que integra hidrógeno verde en la plataforma CLOSE-N® para sustituir parte de los agentes reductores químicos dentro de una atmósfera inerte. Los ensayos piloto mostraron que reduce la conductividad de las aguas residuales y permite reutilizar el agua en nuevos ciclos de teñido. ¿Cuánto mejora la calidad del agua el sistema con hidrógeno en los ensayos de Care Applications? En los ensayos piloto la solución logró una reducción del 90,5% en la conductividad de las aguas residuales. Esa caída hace viable la reutilización directa del agua en procesos posteriores. ¿Qué impacto económico y operativo tiene para una pyme textil instalar CONTROL-BOX en máquinas obsoletas? CONTROL-BOX automatiza el control de pH, conductividad y Red-Ox en maquinaria existente, logrando reproducibilidad del 100% en teñido y eliminando reprocesos que consumen tiempo y recursos. Esto evita la necesidad de reemplazar equipos y reduce costes operativos. ¿Quiénes son los fundadores de Care Applications y qué experiencia aportan al proyecto? La empresa fue fundada en 2015 por Carmina Ferri, ingeniera técnica textil con experiencia en I+D y producción, y Romano Campese, experto en tintura y desarrollo técnico de maquinaria; ambos trabajaron en plantas y proyectos internacionales antes de crear la pyme. ¿Qué resultados previos tiene Care Applications que avalan su capacidad para escalar H SAVES H2O? La compañía ya tiene dispositivos operativos en más de 160 instalaciones en 17 países, dos patentes europeas y premios de innovación y sostenibilidad, lo que respalda su experiencia para escalar el prototipo con hidrógeno en 2027.

El sector textil español conoce bien el significado de la palabra resistencia. Durante décadas, la deslocalización masiva y la agresiva competencia de precios procedente de China han diezmado el tejido industrial de un sector tradicional con una fuerte implantación en la Comunidad Valenciana, en concreto en la provincia de Alicante.

En este escenario de supervivencia, la tecnología se ha convertido en el principal aliado para reinventar la industria nacional. Desde la cuna textil de Alcoy, la pyme tecnológica Care Applications ha encontrado una vía transformadora: permitir que las fábricas sean sostenibles y competitivas sin necesidad de desembolsar fortunas en maquinaria nueva.

La industria textil y de la moda consume anualmente unos 215 billones de litros de agua en todo el mundo, según estimaciones de Naciones Unidas difundidas en junio de 2026. A este ingente volumen hídrico se suma la elevada carga de productos químicos y sales que quedan disueltos tras los procesos de tintura, disparando la conductividad del efluente y encareciendo enormemente su depuración para poder volver a utilizarla.

Frente a la alternativa habitual de sustituir los equipos industriales por maquinaria de última generación —una inversión inasumible para la mayoría de las pymes que además exige rediseñar las plantas—, Care Applications propone una filosofía disruptiva: incorporar dispositivos modulares e inteligentes a los equipos de teñido, lavado y acabado que las fábricas ya tienen amortizados en sus instalaciones.

Bajo su lema Tecnologías que Transforman con Propósito, la compañía alicantina moderniza las máquinas existentes, automatiza el control de los parámetros y elimina el error humano, de forma que reduce de manera drástica el impacto ambiental.

Hidrógeno verde "purificador"

Su última gran innovación introduce el hidrógeno verde como agente purificador en el teñido textil. A través del proyecto europeo H SAVES H2O, la firma sustituye parte de los agentes reductores químicos tradicionales por hidrógeno dentro de una atmósfera inerte.

Los ensayos piloto confirman una reducción del 90,5% en la conductividad de las aguas residuales y alrededor de un 85% en el uso de agentes reductores, lo que hace viable la reutilización directa del agua en nuevos ciclos de teñido.

La génesis de Care Applications combina una profunda experiencia técnica con una vocación transformadora nacida a pie de fábrica. La empresa fue fundada en 2015 por Carmina Ferri, CEO de la compañía, y Romano Campese, director técnico. Ambos acumulaban años de trayectoria en la producción textil internacional y el desarrollo de maquinaria especializada.

Ferri, alcoyana de nacimiento e ingeniera técnica textil, trabajó durante años para una destacada firma valenciana en I+D de procesos de tintura y acabado en prenda, lo que le permitió viajar por plantas de todo el planeta para resolver problemas de producción.

"Creamos la empresa para desarrollar dispositivos que, adaptados a la maquinaria existente, ayuden a cuidar del medio ambiente y de los trabajadores, al tiempo que reducimos el uso extensivo de recursos" Carmina Ferri, CEO y cofundadora de Care Applications

Por su parte, Campese, de origen italiano, desarrolló su carrera en la tintura de prendas de lana, algodón y fibras sintéticas, pasando del laboratorio a la dirección técnica de una reconocida tintorería italiana.

"Nuestros caminos se cruzaron, trabajamos juntos en Túnez en producción de tintura y lavado de prenda, y después lo hicimos durante más de 10 años en una importante empresa de maquinaria italiana creando el departamento de investigación para mejorar su maquinaria y hacerla más eficiente, además de desarrollar otras nuevas", recuerda en declaraciones a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Carmina Ferri, CEO y cofundadora de Care Applications.

Aquella experiencia internacional les expuso directamente a la cruda realidad del sector. "El hecho de haber viajado a todas las partes del mundo viendo la realidad de las condiciones de trabajo y la verdadera cantidad de recursos que se utilizan para realizar los distintos procesos, nos llevó a crear Care Applications con el objetivo de desarrollar dispositivos que, adaptados a maquinaria existente, ayudaran a cuidar del medio ambiente y de los trabajadores, reduciendo el uso extensivo de recursos y con aguas residuales más limpias", explica Ferri.

La elección de su centro de operaciones no fue casual. "Elegimos crear el laboratorio en donde desarrollamos las tecnologías y mostramos cómo funcionan en Alcoy porque aquí el saber textil es herencia y la innovación, su continuación natural", subraya la cofundadora.

Democratizar la sostenibilidad

El modelo de Care Applications rompe con la falsa dicotomía entre sostenibilidad y rentabilidad. Sus soluciones modulares evitan que el cliente tenga que desplazar o sustituir sus equipos, aportando un software y una tecnología de control que automatizan el proceso.

Entre sus desarrollos consolidados destaca ECOFinish®, un sistema que pulveriza el producto químico directamente sobre el textil sin necesidad de baño de inmersión. En un análisis de ciclo de vida facilitado por un cliente en tintura reactiva, esta tecnología registró ahorros del 75% en el consumo de agua, del 79% en el de electricidad y del 72% en el de vapor.

Su sistema adapta la maquinaria de teñido existente y reduce un 90,5% la conductividad de las aguas residuales en ensayos piloto. DISRUPTORES

Por otro lado, la tecnología CLOSE-N® permite realizar procesos de teñido en una atmósfera inerte controlada con nitrógeno sin oxígeno, lo que obtiene reducciones de entre el 50% y el 80% en el consumo de productos reductores y álcalis.

Este avance ha situado a la empresa en la élite de la innovación: tras obtener el primer Premio de Sostenibilidad de AITEX en 2021, CLOSE-N® se alzó con el prestigioso Quality Innovation Award en la fase española en 2025 y en la fase internacional en 2026, en la categoría de microempresas y startups.

A esta batería de soluciones se sumó en 2026 CONTROL-BOX, un dispositivo multiparamétrico adaptable a cualquier maquinaria textil en húmedo que controla automáticamente el pH, la conductividad y el potencial Red-Ox. Gracias a este sistema, los clientes han reportado un 100% de reproducibilidad en el teñido, eliminando los reprocesos que generan desperdicio de tiempo y recursos.

El broche de oro tecnológico lo pone el proyecto H SAVES H2O, que integra el hidrógeno en la plataforma CLOSE-N®. Para desarrollar y probar este prototipo, la pyme obtuvo 50.000 euros de financiación en cascada del programa europeo Horizonte Europa a través del proyecto de economía circular Up2Circ, contando con el asesoramiento y acompañamiento de SEIMED —el nodo de la Enterprise Europe Network (EEN) en la Comunitat Valenciana y Murcia coordinado por IVACE+i— a través de la Universidad de Alicante.

Patentes y hoja de ruta a 2027

A pesar de su alcance global —sus dispositivos ya están operativos en más de 160 instalaciones de 17 países—, Care Applications mantiene una estructura operativa ágil e hiperespecializada. El equipo interno está integrado por tres técnicos complementarios: Ferri al frente de la gestión y mercados internacionales, Campese en la dirección técnica e I+D, y una técnica química de laboratorio dedicada al rigor experimental y el desarrollo de muestras.

La fabricación física de los componentes se subcontrata a proveedores especializados, lo que permite concentrar todo el capital humano en la innovación y el servicio al cliente.

El prototipo de H SAVES H2O. DISRUPTORES

La compañía cuenta en su haber con dos patentes europeas (una de ellas compartida con el Instituto Tecnológico Textil AITEX) y obtuvo el sello oficial de Pyme Innovadora en 2024. Asimismo, impulsa proyectos en colaboración con el ecosistema regional y académico, como la ayuda AVI Cadena de Valor (IVACE+i Innovación) junto a Hilaturas Ferre y el departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la Universidad Politécnica de Valencia, además de explorar alianzas internacionales con la Universidad Bursa Uludağ en Turquía.

De cara al futuro inmediato, la pyme fija sus metas con pragmatismo. Tras un año 2026 "rico en desarrollos pero difícil en las ventas", las prioridades para 2027 se centran en escalar industrialmente el prototipo con hidrógeno H SAVES H2O y consolidar la implantación de CONTROL-BOX.

"Nuestro principal reto es poder seguir innovando en los distintos desafíos que se van planteando en la industria textil: escasez de agua con datos medibles de huella hídrica, calidad del efluente, química más limpia y reducción de la huella de carbono, acompañando a las empresas en la presión regulatoria. La innovación acompañada de la formación es un requisito fundamental para avanzar hacia una industria más limpia y eficiente", concluye Carmina Ferri.