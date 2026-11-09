Los retos del 'retail 5.0': de la experiencia omnicanal a la sostenibilidad

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LO ESENCIAL Las claves El modelo 'retail 5.0' busca responder al impacto de la inteligencia artificial, la cual influirá en más del 70% de las decisiones de compra durante este año, según la consultora Gartner. Directivos de Leroy Merlin, Mastercard y Adyen abordaron en una mesa redonda de DISRUPTORES los retos de la omnicanalidad y la personalización de la experiencia de compra. Para reducir las fricciones en las transacciones físicas y digitales, el sector apuesta por soluciones tecnológicas como la biometría, la tokenización y la unificación de datos del cliente. La sostenibilidad se consolida como eje clave del sector a través del uso de materiales sostenibles, recibos digitales, la descarbonización del hogar y la reducción de la logística tradicional. Preguntas ¿Por qué Leroy Merlin dice que el cambio hacia el retail actual empezó hace una década? Fernando de Palacio, de Leroy Merlin, explica que hace diez años la información comenzó a llegar al consumidor de forma más eficiente y eso empoderó su proceso de compra. Ese cambio gradual permitió después incorporar IA y experiencias omnicanal. ¿Qué consecuencias tiene para los clientes que más del 70% de sus decisiones de compra estén influidas por la IA? Ya ha aumentado la consulta previa a ofertas y comparativas y obliga a las marcas a personalizar interacciones y anticipar necesidades; podría reducir el tiempo de búsqueda pero también exigir mayor control del consentimiento y la privacidad. ¿Qué soluciones proponen Mastercard y Adyen para reducir fricciones en el pago presencial y online? Mastercard apuesta por tokenización y biometría para evitar registros repetidos y autenticaciones molestas; Adyen propone identificación unificada entre canales y recibos electrónicos para agilizar colas y disminuir rechazos. ¿Cómo afecta el retail 5.0 a la sostenibilidad en la logística y el uso de materiales? Las empresas buscan reducir huella con recibos electrónicos, menos efectivo y tarjetas sostenibles o digitales; eso reduce la logística física y permite iniciativas como donaciones vinculadas a compras y reciclaje con incentivos.

Personalización, eficiencia operativa y sostenibilidad ya son conceptos clave en la era actual del comercio. Todos ellos convergen en el modelo denominado ‘retail 5.0’. Competir en este segmento ya no consiste solo en ofrecer el mejor producto o el precio más atractivo, sino en anticiparse a las necesidades del consumidor y en dotarle de una experiencia omnicanal que integre desde las tiendas físicas hasta las redes sociales, pasando por la trazabilidad de toda la logística en favor de reducir el impacto medioambiental.

Sin embargo, cumplir con estos requisitos evitando fricciones e incomodidades no es tarea sencilla. Las compañías han de adaptarse, a su vez, a las nuevas demandas de los compradores que, influidos por herramientas como la inteligencia artificial, han cambiado sus comportamientos y rutinas de manera radical en los últimos años.

De hecho, más del 70% de sus decisiones de compra estarán influidos por la IA a lo largo de este año, según la consultora Gartner. Un dato que obliga a las marcas a adaptarse y ofrecer soluciones punteras.

Para poner luz sobre este nuevo paradigma, DISRUPTORES – EL ESPAÑOL organizó recientemente una mesa redonda en la que participaron directivos de Mastercard, Leroy Merlin y Adyen.

Fernando de Palacio, director ejecutivo de marketing y desarrollo de negocio de Leroy Merlin España, comenzaba diciendo que el cambio que ahora es más que visible comenzó hace una década con un factor revolucionario: la información empezó a llegar a los consumidores de una manera cada vez más eficiente empoderándoles en sus procesos de compra.

Retail 5.0: La experiencia del consumidor digital y sostenible

“Y ahora la inteligencia artificial ya otorga un servicio completo más allá del acceso a comparativas de precio y producto”, continuaba. “Nuestro porcentaje de clientes que consulta esta tecnología antes de entrar en nuestra página web se ha duplicado solo en un trimestre”.

Por su parte, Susana Rubio, vicepresidenta responsable de productos y soluciones en Mastercard España y Portugal, hablaba de la importancia de implementar soluciones para mejorar la experiencia de usuario sin crear fricciones. En este sentido, un estudio interno cifra que más de la mitad de los usuarios no se sienten cómodos cuando tienen que hacer un registro online para realizar una transacción.

“Nosotros apostamos por la ‘tokenización’ para no tener que introducir siempre los datos de las tarjetas”, señalaba. Asimismo, añadía, en un mercado como el europeo, en el que la autenticación es obligatoria, la biometría reduce las fricciones. “Este método va a ser cada vez más relevante, sobre todo cuando los agentes inteligentes empiecen a hacer las compras por nosotros”.

Fernando de Palacio, director ejecutivo de marketing y desarrollo de negocio de Leroy Merlin España. Monica Mollá

Y, Juan José Llorente, country manager para España y Portugal de Adyen, quiso establecer una distinción entre el mundo físico y el virtual. Por ejemplo, en las tiendas de toda la vida todavía se sigue generando el mismo problema a pesar de la introducción de cajeros de autopago y terminales móviles: las largas filas de espera.

“El 70% de las personas no considera aguardar más de cinco minutos”, aseveraba. “Además, a la hora de pasar las tarjetas, todavía hay rechazos, ya sea por prevención de fraude u otros casos, que el cliente no llega a entender”.

Al respecto, comentaba: “Somos capaces de identificar a la misma persona, ya pague con distintos métodos o en canales físicos o en internet”.

Datos para buscar tendencias

Otro de los grandes focos de debate fue cómo trazar una estrategia de datos para detectar tendencias y cerrar el círculo virtuoso de la experiencia del usuario. Para ello, las compañías han de tener en cuenta todas las normativas de seguridad y privacidad, pidiendo, en la mayoría de las ocasiones, el consentimiento explícito del cliente.

“Es vital que las personas no sientan que estás haciendo algo para lo que no han dado permiso. Que no crean que han perdido el control”, apuntaba Juan José Llorente, de Adyen. “El gran cambio es poder contar con la información del mundo físico que antes solo tenías online”.

Susana Rubio, vicepresidenta responsable de productos y soluciones en Mastercard España y Portugal. Monica Mollá

De este modo, añadía Susana Rubio, de Mastercard, la omnicanalidad es lo más importante. “Con la ‘tokenización’ dotamos de la información necesaria a los diferentes comercios. […] También tenemos los datos anonimizados para proporcionar indicadores de fraude. Y, con todo esto, es muy importante establecer cuál es el método de pago que el cliente quiere usar en cada ocasión. En las transacciones presenciales podemos mostrar incluso la ubicación de la tienda”.

Fernando de Palacio, de Leroy Merlin, contaba que, en el caso de la compañía, con procesos muy largos, hacer que la experiencia sea la misma independientemente del lugar en que se encuentre el comprador es imperativo en estos tiempos. “No es lo mismo comprar un libro que montar una cocina. Por ello, cada paso que se dé tiene que estar integrado dentro de un proyecto multimodal”.

Cuidar el medio ambiente

Por último, es indispensable cuidar el medio ambiente y reducir la huella de carbono en todo este tipo de procesos. En el caso de Mastercard, explicaba Susana Rubio, se trabaja en materiales sostenibles para las tarjetas o incluso la opción de no emitirlas para llevarlas en el teléfono móvil.

“También democratizamos el acceso a experiencias sostenibles, como el llamado tap to pay en distintos servicios públicos como el Metro de Madrid o a la hora de reciclar envases y que te devuelvan una contribución en muchos países de Europa”.

Juan José Llorente, country manager para España y Portugal de Adyen. Monica Mollá

Asimismo, Adyen camina en la dirección de la disminución del papel, con recibos electrónicos. “A medida en que se usa menos dinero efectivo también se contribuye a reducir toda la logística tradicional. También habilitamos la posibilidad de hacer donaciones a distintas fundaciones y ONG que están relacionadas con los objetivos de desarrollo para el medio ambiente”, apostillaba Juan José Llorente.

Por último, Fernando de Palacio concluía que “nuestra misión general es que haya más hogares positivos en España. Queremos descarbonizarlos, que nuestros clientes tengan soluciones que consuman menos”.