Carlos López Belenguer (Aministía Internacional): “No subimos datos personales a ninguna de las big tech”

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LO ESENCIAL Las claves Amnistía Internacional España lleva cerca de 15 años apostando por el software libre y el hardware propio para reducir su dependencia de las big tech y proteger los datos que maneja. La organización mantiene bajo estricto control el uso de la inteligencia artificial y prohíbe subir datos personales a las grandes plataformas tecnológicas. Carlos López Belenguer, jefe de Sistemas de la ONG, revela que sufren cientos de ciberataques diarios mediante enjambres automatizados que buscan vulnerabilidades en su plataforma. Para defenderse, la sección española ha pasado de realizar pruebas de penetración bianuales a contar con un servicio de auditoría y evaluación de seguridad continuo. Preguntas ¿Por qué Amnistía Internacional España evita subir datos personales a las big tech? Porque su política de soberanía digital prioriza mantener control físico y legal sobre datos sensibles; por eso usan servidores y almacenamiento propios y restringen herramientas externas. ¿Qué consecuencias tiene para Amnistía Internacional España depender menos de la nube y más de infraestructuras propias? Ya han reducido dependencia de proveedores comerciales pero siguen con limitaciones funcionales y de coste; por ejemplo no han encontrado alternativa completa para videoconferencia. ¿Quién es Carlos López Belenguer y qué papel ha tenido en la estrategia tecnológica de Amnistía? Es el jefe de Sistemas de Infraestructura de Amnistía Internacional España y lleva casi doce años impulsando el uso de software libre y hardware propio para reducir la dependencia de las big tech. ¿Cómo protege Amnistía Internacional España sus sistemas frente a los “enjambres” de ataques que recibe a diario? Con defensa en capas: cortafuegos de aplicaciones, listas de amenazas, detección de intrusiones, gestión de identidades, pruebas de penetración continuas y evaluación semanal de vulnerabilidades. ¿Por qué Amnistía no usa Copilot y cómo regulan el uso de inteligencia artificial en su trabajo? No usan Copilot por preocupaciones sobre la gestión y propiedad de datos; además aplican directrices internas que limitan qué herramientas de IA pueden emplearse y en qué circunstancias.

La soberanía digital no es solo una cuestión tecnológica. El actual momento geopolítico ha puesto de manifiesto que tiene implicaciones en asuntos tan críticos como la seguridad y la privacidad.

Esta no es una conversación nueva para Amnistía Internacional. En nuestro país, en concreto, la organización lleva casi tres lustros intentando construir una infraestructura tecnológica que le permita reducir su dependencia de terceros, sobre todo de las big tech.

Una estrategia que, en su caso, responde tanto a criterios técnicos como a los principios que rigen esta organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos. De ahí que su modelo se apoye en el software libre y hardware propio.

Desde hace 12 años, uno de los artífices de este planteamiento es Carlos López Belenguer, jefe de Sistemas de Infraestructura de Amnistía Internacional España. Una posición a la que llegó casi por casualidad, cuando buscaba nuevos retos profesionales mientras trabajaba en una ingeniería y “éramos pocos los que sabíamos de Linux”, presume durante la conversación que mantiene con este medio.

El encuentro con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL tiene lugar durante uno de los eventos adalid, precisamente, del código abierto. La promotora es Nextcloud, una de las empresas europeas que nació por y para este modelo de desarrollo de software, en el que la sección española de esta ONG confía desde hace ocho años.

"Evitamos utilizar estándares cerrados y contratar tecnologías de las que no podemos salir”

Una elección que, explica López Belenguer, respondió a “la necesidad de contar con funcionalidades comparables a las de las grandes plataformas sin renunciar al control de la infraestructura”.

Y esta compañía alemana ha sido capaz de ofrecérselas. “Intentamos mantener todos nuestros datos bajo nuestro control, evitar utilizar estándares cerrados y no contratar tecnologías de las que no podemos salir”, explica.

Una autonomía imperfecta

La apuesta por este modelo no significa, sin embargo, que Amnistía Internacional España haya conseguido una autonomía tecnológica absoluta. “Lo intentamos, pero hay servicios para los que todavía no hemos encontrado alternativa”, reconoce el responsable de TI. Como ejemplo, menciona la videoconferencia, un ámbito en el que han probado distintas herramientas, aunque sin conseguir cubrir todas las funcionalidades que requieren.

Estos movimientos en pro de la independencia digital de sus infraestructuras no se han producido de la misma manera en todos los países donde Amnistía tiene presencia. “Cada sección tiene diferentes maneras de conseguir los mismos objetivos comunes y diferentes protocolos”, explica.

Una disparidad que, en ocasiones, obliga al equipo español a improvisar soluciones para poder trabajar con herramientas que no forman parte de su entorno tecnológico.

El departamento que dirige López Belenguer se ocupa, precisamente, de proporcionar “prácticamente la totalidad de las herramientas de trabajo digital”, además de mantener los servidores, los servicios, los equipos de los usuarios y la seguridad de los sistemas. Una responsabilidad que adquiere especial relevancia en una organización cuyo trabajo puede implicar el manejo de información sensible.

El regreso de la soberanía

Esta cautela se extiende al uso de la IA en el trabajo cotidiano. Amnistía Internacional cuenta con políticas y directrices internas que delimitan qué herramientas pueden utilizarse y en qué circunstancias.

“No subimos datos personales a ninguna de las big tech”, afirma López Belenguer. Algunas aplicaciones han dejado de utilizarse por las preocupaciones que generaban sus compañías, mientras que otras se mantienen bajo restricciones. Uno de los ejemplos que menciona es Copilot: “No lo usamos”, asegura.

“Los servidores son nuestros, el almacenamiento es nuestro, los datos son nuestros”

En cuanto a la infraestructura física, la sección española cuenta con servidores y almacenamiento propios distribuidos en dos ubicaciones. “Los servidores son nuestros, el almacenamiento es nuestro, los datos son nuestros”, explica.

Lo que contrata a terceros es el alojamiento y las líneas de conexión a internet. El hardware permanece bajo su propiedad, aunque parte de las instalaciones se encuentra en centros de datos externos.

La trayectoria de la organización coincide ahora con un movimiento que empiezan a observar en otras empresas. Durante años, mientras Amnistía apostaba por mantener sus sistemas, buena parte del mercado se desplazaba hacia la nube. “Todo el mundo iba a desprenderse de los sistemas y delegarlos en el cloud”, recuerda.

Ahora, apunta, algunas compañías están reconsiderando esa decisión, tanto por el incremento de los costes como por el escenario geopolítico. “Se ha iniciado globalmente la conversación sobre la soberanía digital, lo que nosotros llamábamos independencia tecnológica", reivindica.

Un enjambre de amenazas

Llegados a este punto de la conversación, es inevitable mencionar la cuestión de la ciberseguridad. No solo por las repercusiones que puede tener una brecha en los sistemas de una organización como Amnistía Internacional, sino también por el actual y agitado momento geopolítico.“Es un área muy complicada”, reconoce el responsable de Sistemas, mientras confirma que los riesgos se han incrementado: “Recibimos cientos de ataques a diario".

El responsable de Sistemas describe un escenario en el que el tráfico automatizado se ha convertido en una constante. “Es como un enjambre de robots intentando extraer información de nuestra plataforma”, afirma.

“Enjambres de robots intentan a diario extraer información de nuestra plataforma”

Parte de esa actividad se limita a rastrear páginas públicas, pero otra busca penetrar en los sistemas o detectar vulnerabilidades. El problema, añade, es que resulta cada vez más difícil interpretar qué persiguen esos movimientos.

La complejidad aumenta cuando los intentos de intrusión se distribuyen desde múltiples direcciones y actúan de forma simultánea sobre diferentes servicios. Reconoce que la atribución tampoco es sencilla porque, aunque reciben información sobre campañas y posibles actores, no siempre pueden confirmar quién está detrás de una brecha: "La identificación del atacante en ocasiones no es tan clara".

Defensa en varias capas

La respuesta pasa por desplegar distintas capas de protección. Entre las herramientas que considera prioritarias está el cortafuegos de aplicaciones, al que están incorporando listas de amenazas emergentes que permiten bloquear direcciones identificadas por comunidades de seguridad.

También cuentan con sistemas de detección de intrusiones, restricciones de tráfico entre equipos y mecanismos de gestión de identidades.

"Antes hacíamos test de penetración bianuales, ahora tenemos un servicio continuo”

La vigilancia no termina ahí. Amnistía Internacional somete sus servicios expuestos a pruebas de penetración y auditorías de seguridad. “Antes hacíamos test de penetración bianuales, pero ahora tenemos un servicio continuo”, explica. La evaluación semanal de vulnerabilidades les ayuda a determinar qué sistemas deben actualizarse con mayor urgencia y establecer prioridades en la aplicación de parches.

En este despliegue, la inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar, aunque todavía a través de proveedores externos. El sistema de seguridad que utilizan está desarrollando una solución para analizar las alertas que recibe el SIEM (la plataforma que centraliza los eventos de seguridad) e identificar patrones que faciliten la interpretación de lo que ocurre.

“Esto nos lo ofrece nuestro proveedor de seguridad, lo cual no consideramos que sea que seamos dueños de esta solución; por el momento somos dependientes”, reconoce.

La paradoja es evidente, e inevitable: una herramienta concebida para reforzar la protección de sus sistemas introduce, al mismo tiempo, una nueva dependencia tecnológica.