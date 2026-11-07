La magia invisible del Circo del Sol: algoritmos, inteligencia artificial y tecnología bajo la carpa de Kurios en Madrid

Kurios despliega en la capital española un fascinante universo steampunk de autómatas, acróbatas y fantasías mecánicas. Entre bastidores, la compañía canadiense se apoya en la nube, la inteligencia artificial y una compleja gestión tecnológica para coordinar sus espectáculos, miles de profesionales y 16.000 proveedores por todo el mundo.

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LO ESENCIAL Las claves El Circo del Sol presenta en Madrid su espectáculo 'Kurios', una producción de estética steampunk ambientada en un gabinete de curiosidades decimonónico con 50 artistas en escena. Detrás de la escenografía victoriana, la compañía utiliza una compleja infraestructura en la nube y la suite de SAP para coordinar a más de 4.000 empleados y gestionar 16.000 proveedores en todo el mundo. La organización ha incorporado asistentes de inteligencia artificial para tramitar más de 70.000 facturas al año, reduciendo el tiempo de gestión de las consultas de 30 minutos a solo dos. La logística del espectáculo incluye el despliegue de una carpa gigante de 19 metros de altura, el uso de tecnología de impresión 3D para el vestuario y la gestión de 7.000 viajes anuales. Preguntas ¿Por qué el Circo del Sol usa inteligencia artificial para gestionar las facturas? La compañía procesa más de setenta mil facturas anuales y el 40% de las consultas a cuentas a pagar versaba sobre el estado de esos documentos; la IA automatiza la lectura de correos y adjuntos para reducir tiempos de búsqueda. ¿Qué mejora concreta consiguió el asistente de IA en la gestión de proveedores? El asistente desarrollado en 2025 reduce el tiempo medio de respuesta de alrededor de treinta minutos a aproximadamente dos minutos por consulta, al identificar facturas y consultar los registros integrados. ¿Cómo se integra la IA con los sistemas empresariales del Circo del Sol? La IA se conecta con los sistemas ERP y bases de datos centralizadas migradas a la nube —implementadas junto a SAP desde 2001— para recuperar estados de pago, validar datos y proponer respuestas automatizadas. ¿Qué desafíos logísticos resuelve la digitalización dentro de la producción Kurios en Madrid? La digitalización coordina compras con dieciséis mil proveedores activos, controla más de dieciocho mil trajes y agiliza adquisiciones urgentes durante giras, lo que evita retrasos en montajes y funciones.

Hay un universo fabuloso, a medio camino entre las ensoñaciones de Julio Verne, los delirios cinematográficos de Georges Méliès y las fantasías científicas de una humanidad que nunca llegó a existir, donde el tiempo discurre entre engranajes, los autómatas adquieren veleidades humanas y los objetos más anodinos esconden prodigios capaces de provocar el arrobo de sus espectadores. Un mundo de relojes desquiciados, artilugios mecánicos, criaturas imposibles y sortilegios industriales, en el que el vapor continúa gobernando los destinos de la civilización y la electricidad conserva todavía cierto halo de misterio.

Es el reino del steampunk, ese fascinante retrofuturismo de latón, cobre y acero que imagina un porvenir construido con los inventos del siglo XIX. Y es también el escenario imaginario de Kurios, el espectáculo con el que el Circo del Sol ha desembarcado en Madrid para reivindicar la imaginación más desbordante, la poesía de lo absurdo y la belleza de cuanto desafía nuestra comprensión de las leyes naturales.

En el gabinete de curiosidades de un científico tan excéntrico como ingenuo, los cachivaches adquieren vida propia y las fronteras entre lo posible y lo quimérico se desdibujan bajo una plétora de colores, sonidos y movimientos inverosímiles. Una mano mecánica de 340 kilos sostiene a cuatro contorsionistas de anatomía imposible; una bicicleta se eleva por los aires mientras su ocupante desafía la gravedad; un hombre acordeón se encoge y estira a voluntad; una extravagante dama recibe ondas electromagnéticas mediante una falda convertida en antena. Todo parece surgido de un sueño febril de la Revolución Industrial, con sus locomotoras, gramófonos y artilugios primitivos, amalgamados en un delicioso vodevil de acrobacias, danza, teatro y música en directo.

Empero, bajo esa apariencia decimonónica, tras los telones y lejos de los focos que iluminan las cabriolas de los artistas, habita una tecnología bastante más contemporánea. El Circo del Sol lleva décadas construyendo una infraestructura digital que hace posible la existencia de un espectáculo de semejante complejidad, una organización donde el arte convive necesariamente con la contabilidad, las compras, los recursos humanos, los desplazamientos internacionales y una logística capaz de trasladar auténticas ciudades ambulantes de un extremo al otro del planeta. Una tramoya informática de sistemas empresariales, aplicaciones en la nube y algoritmos de inteligencia artificial que permite que la imaginación de unos pocos termine convirtiéndose en una experiencia compartida por millones de personas.

La historia de esta compañía canadiense comenzó en 1984, cuando una veintena de artistas callejeros decidió transformar la concepción tradicional del circo. Desde entonces, sus producciones han alcanzado a más de 365 millones de espectadores en cerca de 1.450 ciudades de 90 países, mientras que la organización ha crecido hasta reunir alrededor de 4.000 trabajadores, entre ellos unos 1.300 artistas. Una pequeña ecúmene de más de 50 nacionalidades, 25 idiomas y un centenar de profesiones distintas, donde conviven trapecistas y músicos con ingenieros, diseñadores de vestuario, técnicos de iluminación, especialistas en logística, personal sanitario y expertos en finanzas. La exuberancia de sus creaciones exige una administración igualmente sofisticada, capaz de acompasar las exigencias de cada producción con las particularidades de los países donde se representa.

Basta contemplar las dimensiones de Kurios para comprender semejante desafío. Su elenco reúne a 50 artistas de 21 países, aunque la expedición completa alcanza los 120 integrantes de 30 nacionalidades, encargados de hacer funcionar una producción que incorpora 464 elementos de utilería, más de un centenar de trajes y una escenografía monumental. La Gran Carpa, de 19 metros de altura y 51 metros de diámetro, puede albergar a 2.500 espectadores y forma parte de una pequeña aldea itinerante que incluye cocinas, almacenes, camerinos, oficinas, espacios de entrenamiento y dependencias médicas. Su instalación requiere siete días, con la participación de aproximadamente 150 trabajadores locales, mientras que el desmontaje consume otros tres. Entretanto, la cocina prepara entre 300 y 400 comidas diarias y los responsables del vestuario custodian más de 8.000 piezas entre prendas, zapatos, pelucas y accesorios.

Todo ese trasiego de personas, objetos y materiales necesita una coordinación que comienza mucho antes de que los acróbatas ensayen sus piruetas. Desde 2001, la compañía ha desarrollado junto a SAP un entramado de gestión empresarial que conecta finanzas, compras, gastos, viajes y recursos humanos, incorporando progresivamente herramientas digitales a una actividad cuya dispersión geográfica hace especialmente laboriosa cualquier tarea administrativa. La evolución de estos sistemas, originalmente alojados en servidores propios y posteriormente trasladados a la nube, permite concentrar la información de distintas áreas, automatizar procedimientos y disponer de una visión conjunta de las operaciones que se suceden simultáneamente en numerosos países.

El espectáculo Kurios, del Circo del Sol, en Madrid. Dan Swartz (cedida)

Una necesidad que adquiere tintes particularmente singulares cuando se trata de abastecer la fantasía. El Circo del Sol trabaja con unos 16.000 proveedores activos en todo el planeta, encargados de suministrar desde materiales escenográficos y equipamiento técnico hasta los componentes necesarios para confeccionar y mantener más de 18.000 trajes de sus distintas producciones. El catálogo es extraordinariamente heterogéneo: tejidos capaces de resistir movimientos acrobáticos, piezas mecánicas de dimensiones insólitas, materiales para recrear criaturas imaginarias o simples botones que, por exigencias del vestuario, pueden alcanzar tamaños desmesurados.

La rotura de uno de esos elementos durante una gira obliga a localizar un proveedor, conseguir el repuesto y tramitar su adquisición con la premura que impone el calendario de funciones. Un botón perdido en Madrid puede convertirse en un pequeño quebradero de cabeza cuando sus dimensiones o materiales impiden encontrarlo en cualquier mercería. Para resolver necesidades de esta naturaleza, la compañía ha digitalizado buena parte de sus procesos de aprovisionamiento, combinando el acceso a proveedores locales con sistemas centralizados de compras y control presupuestario. Según las cifras facilitadas para este reportaje, determinadas tareas de adquisición se realizan hasta cinco veces más rápido que con los procedimientos anteriores.

La aparente frusilería de un botón extraviado adquiere otra consideración cuando se multiplica por las decenas de producciones que recorren el mundo, cada una con sus particulares exigencias artísticas. En Kurios, la escenografía ideada por Stéphane Roy mezcla antiguos gramófonos, máquinas de escribir, turbinas y piezas recuperadas de depósitos de chatarra para construir un universo mecánico de inspiración victoriana, mientras que el vestuario de Philippe Guillotel juega con materiales contemporáneos para recrear la apariencia de una ciencia anclada en otro siglo. La impresión tridimensional permite fabricar piezas voluminosas y ligeras, las técnicas de sublimación imprimen motivos sobre tejidos metalizados y hasta el suelo del escenario, compuesto por 160 paneles independientes, reproduce la textura de una madera envejecida mediante moldes elaborados a partir de tablones centenarios y 26 capas sucesivas de pintura y barniz.

Cada uno de esos prodigios materiales debe sobrevivir a los transportes, los montajes y las funciones, con sus correspondientes necesidades de reparación y mantenimiento. Las prendas que entran en contacto con la piel de los artistas se lavan después de cada representación, una labor que consume 24 horas semanales de trabajo, mientras los intérpretes dedican entre 40 y 120 minutos a elaborar su propio maquillaje. La tecnología administrativa ayuda a gestionar los recursos que alimentan esta actividad artesanal, cuyos ritmos continúan dependiendo de las manos expertas de costureros, diseñadores, técnicos y artistas.

Y si las máquinas imaginarias de Kurios fueron concebidas para descubrir los misterios de un mundo invisible, las herramientas informáticas de la compañía comienzan ahora a explorar la ingente cantidad de información acumulada durante años de actividad. La inteligencia artificial ha encontrado una de sus primeras aplicaciones en la gestión de las facturas que generan los proveedores de este gigantesco circo ambulante, un proceso donde la dispersión geográfica y la diversidad de interlocutores complicaban hasta las operaciones más elementales.

La organización tramita más de 70.000 facturas anuales y alrededor del 40% de las consultas recibidas por su departamento de cuentas a pagar se refieren al estado de estos documentos. Averiguar si una factura ha sido abonada, localizar una incidencia o identificar la causa de un retraso podía exigir una laboriosa búsqueda entre diferentes plataformas, con un tiempo medio de gestión de unos 30 minutos por petición. Para aliviar semejante tráfago burocrático, los equipos tecnológicos desarrollaron en 2025 un asistente basado en inteligencia artificial capaz de interpretar los correos electrónicos de los proveedores, extraer información de documentos adjuntos, identificar números de factura y consultar los registros correspondientes antes de elaborar una propuesta de respuesta.

Múltiples idiomas y viajes

El sistema trabaja con mensajes en francés e inglés, analiza la naturaleza de las solicitudes, identifica su urgencia y puede procesar individualmente varias facturas mencionadas en un mismo correo. Gracias a su integración con los sistemas empresariales, recupera la información necesaria para determinar el estado de cada operación y preparar una contestación, reduciendo el tiempo medio de gestión de unos 30 minutos a apenas dos. La mejora permite dedicar menos horas a localizar documentos dispersos o comprobar manualmente datos que ya estaban registrados en las aplicaciones corporativas, una labor que consumía buena parte de la jornada del departamento encargado de atender a los miles de proveedores de la organización.

El aprovechamiento de esa información ha sido posible gracias a la progresiva integración de los sistemas que gestionan las distintas actividades de la compañía. Durante años, las operaciones financieras, las compras, los desplazamientos y la administración del personal fueron alimentando sus respectivas bases de datos, cuya conexión permite ahora examinar relaciones que anteriormente exigían múltiples consultas. La migración a la nube facilita, además, el acceso a estas herramientas desde diferentes lugares y la incorporación de nuevas funciones sin depender de instalaciones informáticas dispersas por toda la organización.

Una cuestión de indudable trascendencia cuando los propios empleados pasan buena parte de su vida desplazándose entre escenarios. El Circo del Sol gestiona una media de 7.000 viajes anuales, con las correspondientes reservas, alojamientos, dietas, justificantes de gasto y particularidades fiscales de cada país. La digitalización de estas operaciones facilita que los profesionales tramiten sus gastos y que la compañía mantenga un seguimiento centralizado de los desplazamientos, mientras los sistemas de recursos humanos permiten consultar nóminas, gestionar permisos o actualizar información laboral sin necesidad de encontrarse físicamente en la sede de Montreal.

A miles de kilómetros de esos servidores y aplicaciones, la fantasía de Kurios continúa desplegándose sobre las tablas madrileñas. En uno de sus números más delicados, unos artistas utiliza únicamente sus manos para representar una pequeña historia que se graba y proyecta en tiempo real sobre un globo aerostático de 4,2 metros de diámetro. La imagen convierte el movimiento de unos dedos en una aventura de dimensiones monumentales, mientras la música y la iluminación completan la ilusión. En otro momento, un circo de criaturas invisibles cobra existencia mediante efectos visuales y sonoros, dejando que sea la imaginación del público la encargada de completar los movimientos de unos personajes que jamás aparecen ante sus ojos.

La misma producción reserva espacio para proezas donde la destreza humana conserva todo su protagonismo. En el número de banquine, 15 artistas levantan pirámides humanas y se impulsan unos a otros mediante saltos de enorme dificultad, mientras que el dúo de cuna convierte el cuerpo de uno de los intérpretes en un trapecio viviente desde el que su compañera ejecuta sucesivos mortales. Cada movimiento requiere preparación, coordinación entre los participantes y una confianza mutua cultivada durante los ensayos. A su alrededor, una organización de miles de profesionales se encarga de conseguir que los artistas dispongan del equipamiento, los cuidados, los desplazamientos y las condiciones materiales necesarias para ejecutar sus acrobacias.