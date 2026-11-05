La tercera edición del evento AgriTech ha reunido a 9.000 personas en Málaga. AgriTech

Del laboratorio al cultivo: AgriTech 2026 muestra la aplicación real de la tecnología en agricultura

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LO ESENCIAL Las claves La tercera edición de Expo AgriTech reúne en Málaga a cerca de 9.000 profesionales, 217 empresas y 300 ponentes, generando un impacto económico estimado en 10 millones de euros. El evento aboga por transferir la innovación del laboratorio al campo mediante el uso de inteligencia artificial, robótica, drones y biotecnología para elevar la rentabilidad y productividad agrícola. La feria destaca soluciones avanzadas para la gestión hídrica eficiente, en un contexto donde la agricultura representa más del 97% del consumo de agua en España. La digitalización del sector busca atraer a los jóvenes y garantizar el relevo generacional, impulsando la figura del agricultor como empresario e impulsando la soberanía alimentaria. Preguntas ¿Por qué AgriTech 2026 se considera clave para que la agricultura española suba su productividad? Porque reunió soluciones aplicables en campo —IA, robótica y análisis de datos— que permiten optimizar riego, tratamientos y rendimiento, facilitando la transferencia del laboratorio al cultivo; la organización insistió en que la innovación debe llegar al agricultor para aumentar la rentabilidad. ¿Qué consecuencias ha tenido AgriTech 2026 para el tejido empresarial y económico del sector agrario? Ya ha generado actividad comercial y de networking: cerca de nueve mil asistentes, más de doscientas diecisiete firmas expositoras y un impacto económico estimado en diez millones de euros, además de visibilidad para 250 startups. ¿Cómo ayuda AgriTech 2026 a resolver el problema del agua en la agricultura española? El congreso mostró tecnologías de teledetección del estrés hídrico, IA para optimizar riego según necesidades y precio de la electricidad y bombas de alto rendimiento, orientadas a reducir la huella hídrica que concentra la mayor parte del consumo agrícola. ¿Quiénes lideran AgriTech y qué papel defienden en la modernización del campo? Guadalupe López (directora del congreso) y Sergi Fabregat (director de la expo) impulsan la transferencia tecnológica al agricultor; López destaca Andalucía como núcleo sectorial y Fabregat subraya innovar, adaptar e invertir para competir internacionalmente. ¿Cómo puede AgriTech 2026 influir en el relevo generacional del campo? Al visibilizar la tecnología aplicada y la figura del agricultor empresario, el evento atrae talento joven y muestra trayectorias de 'agroinfluencers' y jóvenes ejecutivos, lo que puede incentivar incorporaciones al sector primario.

La tecnología se ha convertido en el leitmotiv del desarrollo y la rentabilidad de la agricultura en España. Es la respuesta a ciertos cuellos de botella que amenazan la viabilidad futura del sector: la necesidad de elevar la eficiencia productiva, los efectos del cambio climático, las exigencias de la sostenibilidad, el incremento de los costes o la falta de relevo generacional.

La inteligencia artificial, la robótica y el análisis de datos pueden contribuir a aliviar algunos de los problemas que tiene sobre la mesa un sector que supone el cuarto mercado en número de explotaciones agrarias en toda Europa pero que, al mismo tiempo, necesita aumentar la cosecha de alimentos en un 70% para satisfacer la demanda de los próximos años.

No en vano, el avance tecnológico no sirve de absolutamente nada sin su aplicación efectiva en el campo y sin una transferencia real de conocimiento. Así lo han asegurado Guadalupe López y Sergi Fabregat, directores, respectivamente, del Congreso y Expo AgriTech 2026, durante su inauguración.

Precisamente, esta Feria del Campo 4.0, que ha celebrado esta semana su tercera edición en el Palacio de Congresos de Málaga (FYCMA), se ha posicionado como el nexo de unión por antonomasia de todos los perfiles profesionales relacionados con esta industria, que encuentran en las herramientas digitales un motor de competitividad y futuro.

Cerca de 9.000 personas se han reunido en una cita con más de 217 firmas expositoras y 300 ponentes que, una vez cerrado el telón, habrá generado un impacto económico de unos 10 millones de euros.

Dos jornadas de intensa actividad y networking que han servido no solo para conocer de primera mano hasta 604 soluciones innovadoras, sino también para reivindicar la importancia de la formación y del conocimiento digitales.

“AgriTech se está posicionando como un evento transversal y con cada vez más capacidad de atracción”, asegura a DISRUPTORES – EL ESPAÑOL la propia Guadalupe López. En este sentido, añade: “Además, nos encontramos en Andalucía, el punto neurálgico del sector ya que está representado por todos los tipos de agricultura que se dan hoy en día”.

Una visión que coincide con la que Sergi Fabregat trasladaba a este periódico hace pocas semanas: “En España hay muchas ferias para la agricultura, pero son tradicionales y no cuentan con ningún ejemplo sobre cómo la tecnología puede ayudar a hacer algo”.

Ganar competitividad

Este es el principal mensaje del congreso: mostrar casos reales de aplicación tecnológica. Desde drones que se adaptan a cada finca y tratamiento hasta tractores que recopilan más datos que un Fórmula Uno en tiempo real, pasando por soluciones biotecnológicas capaces de recuperar la salud del suelo evitando el uso de fitosanitarios.

“Al final, queremos que toda esta innovación llegue al agricultor y no se quede en el laboratorio”, dice la directiva. Ingeniera agrónoma de formación, López cree que esta es la clave para elevar la rentabilidad de la industria.

Sergi Fabregat y Guadalupe López durante la inauguración del congreso. DISRUPTORES

Y para sortear la anterior enumeración de desafíos. Desde la organización de la feria no esconden en ningún momento ni en ningún discurso los retos que afronta la agricultura, a los que se suma una dimensión cada vez más estratégica: la soberanía alimentaria.

En un contexto geopolítico marcado por las tensiones internacionales y la creciente fragmentación de los mercados, esta industria es fundamental para la supervivencia del país. En cualquier caso, ha señalado Fabregat, hay que afrontar el camino con optimismo.

“Tenemos empresas líderes para seguir compitiendo en los mercados internacionales”, ha dicho. “Pero mantener nuestra posición exige adaptarse, innovar e invertir. Gracias a estas tres premisas podemos hablar de IA, robots, sensores inteligentes y biotecnología, que hacen de nuestras explotaciones agrícolas un entorno más eficiente y sostenible”.

“Estamos logrando conectar el conocimiento con la tierra”, ha defendido. Por último, el ejecutivo ha querido destacar la importancia del cooperativismo. “Tenemos todos los ingredientes para ganar presencia en todo el mundo”.

Otros retos

Como ejemplos de tecnologías que solucionan problemáticas concretas, el evento ha dejado todo un reguero de soluciones en materia de gestión eficiente del agua: teledetección del estrés hídrico, IA que optimiza el riego en función de las necesidades del cultivo y del precio de la electricidad, bombas de alto rendimiento…

Y es que, este es quizás uno de los grandes focos a los que tiene que atender el sector: concentra la mayor parte de la huella hídrica de España, representando el 97,6% del consumo total de agua, según el Observatorio de la Economía Circular.

Imagen de un dron en la Expo AgriTech. AgriTech

Por otra parte, la industria también se ha mostrado preocupada, de un tiempo a esta parte, por el relevo generacional. Sin embargo, este halo de modernización puede animar a los más jóvenes a apostar por el sector primario en sus carreras profesionales.

De hecho, las jornadas han contado con la experiencia de ‘agroinfluencers’ y jóvenes ejecutivos de la talla de Josep Casas, CEO de Europistachios, Alberto Tomás o Germán Fernández. Asimismo, hasta 250 startups han participado en el AgriTech Startup Forum.

“Antes, la agricultura estaba asociada a gente rural y que no carecía de estudios. Pero, el paradigma ha cambiado. Hoy, los agricultores son también empresarios”, reivindica Guadalupe López.

Por último, el espacio también ha mostrado maquinaria agrícola avanzada, servicios especializados de mantenimiento y nuevas aplicaciones de la agricultura regenerativa.

Fuerte presencia institucional

AgriTech 2026 también ha contado con líderes institucionales como el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas o representantes de Madrid, Murcia y Cataluña. En este sentido, ha destacado la comparecencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha hecho hincapié en la “vocación” en España de un sector que “tiende a ser olvidado”.

“La estrategia acertada es la de aprovechar en la agricultura los avances digitales que están transformando otros vectores de la economía”, ha dicho. “Y ahí tienen un papel fundamental las compañías tecnológicas, tanto en el ámbito de la maquinaria tradicional como en el de la inteligencia artificial, el conocimiento y el procesamiento y la gestión de datos”.

Asimismo, ha señalado: “AgriTech demuestra que en España sabemos trabajar con una visión internacional. Hablamos de un sector que desempeña un papel esencial en nuestra economía y en la soberanía alimentaria”.

El regidor, por su parte, también ha querido hacer referencia a la atracción necesaria de talento. “Aquí hay espacio para la tecnología, los ingenieros y todos aquellos profesionales que pueden contribuir a la innovación en una industria que necesita incorporar nuevas herramientas y construir una perspectiva de futuro”.