Confianza digital e inteligencia artificial: el nuevo contrato social que requiere la sociedad conectada

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LO ESENCIAL Las claves La confianza digital y la transparencia se sitúan como pilares fundamentales ante la llegada del nuevo marco regulatorio europeo sobre inteligencia artificial (AI Act). Expertos reclaman simplificar las cláusulas de privacidad y formar al ciudadano para que comprenda fácilmente cómo funcionan y entrenan los modelos de IA. Las empresas que demuestren un uso responsable, ético y explicable de la IA obtendrán una clara ventaja competitiva frente a sus competidores. La gobernanza transparente y la verificación independiente serán clave para consolidar la credibilidad tecnológica en la sociedad conectada. Preguntas ¿Por qué dice Jacobo Zelada (Apple Tree) que la confianza digital es prioritaria frente a la innovación tecnológica? Zelada sostiene que el uso interesado o excesivo de redes sociales ya ha erosionado la confianza en empresas y gobiernos, por lo que recuperar esa confianza es clave para la adopción responsable de la IA. Añade que la transparencia sobre cómo se entrenan y actúan los modelos es un punto de partida regulatorio. ¿Qué exige la AI Act de la UE en relación con la transparencia y la supervisión humana? La AI Act impone un marco basado en gestión de riesgos, obligaciones de transparencia y supervisión humana para sistemas de IA considerados de alto riesgo. Ese marco obliga a documentar cómo se entrenan los modelos y a mitigar riesgos sobre derechos fundamentales. ¿Qué entiende María Arias (APEP·IA) por transparencia útil sobre herramientas de IA para los ciudadanos? Arias dice que la transparencia debe ser sencilla y comprensible, no largas cláusulas; además reclama formación para que el ciudadano sepa cuándo y cómo está usando IA. Enfatiza explicaciones claras sobre qué usa el sistema y para qué. ¿Qué pasos prácticos propone AENOR para que la explicabilidad no quede en mera declaración de intenciones? AENOR reclama explicar el diseño de modelos (qué datos usan y para qué), aplicar gestión de riesgos y mecanismos independientes que verifiquen compromisos, así como gobernanza clara que documente cumplimiento. ¿Cómo puede convertirse la confianza digital en una ventaja competitiva para las empresas? Según los expertos, las empresas que demuestren IA segura, transparente y respetuosa con derechos atraerán usuarios; la diferencia no será tener más IA sino inspirar más confianza mediante gobernanza responsable.

Es obvio que la inteligencia artificial está transformando la sociedad, la economía y las relaciones entre ciudadanos, empresas y administraciones públicas. Un cambio que abre nuevos desafíos que van más allá de la innovación tecnológica y afectan directamente a cuestiones como la ética, la privacidad, la seguridad y los derechos fundamentales.

Un escenario en el que la regulación se ha convertido en una pieza clave para garantizar un desarrollo responsable de estas tecnologías. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, la llamada AI Act, establece un marco común basado en la gestión de riesgos, la transparencia y la supervisión humana.

Al mismo tiempo, la confianza digital emerge como uno de los grandes retos del nuevo escenario tecnológico.

"Tenemos ya una experiencia previa en las redes sociales, en cómo su uso excesivo o interesado puede ser peligroso. Esto ha llevado a una erosión de la confianza en empresas, entidades o gobiernos", explicaba Jacobo Zelada, CIO de Apple Tree.

Garantizar un uso seguro, transparente y responsable de la inteligencia artificial, combatir la desinformación y proteger los datos será fundamental para consolidar la confianza de ciudadanos, consumidores y organizaciones en una sociedad cada vez más digitalizada.

Confianza digital e Inteligencia Artificial: el nuevo contrato social de la era online

Y es esa pérdida de confianza el gran valor a reconquistar porque “se acerca un tsunami de acceso a la información en el que será más necesaria que nunca. La Ley es un buen punto de partida porque introduce la obligación de ser transparentes en la utilización de la inteligencia artificial y también para los propios modelos sobre cómo se entrenan y actúan", añadía.

Dicha transparencia es uno los pilares para construir la confianza digital en tiempos de IA, coincidía María Arias, miembro de la Junta Directiva de APEP·IA. "El ciudadano tiene que saber qué está utilizando o consumiendo inteligencia artificial y para ello es imprescindible no sólo informarle y ser transparentes, de una forma sencilla y no con 2.000 líneas y cláusulas que nadie acaba leyendo, sino formarle además en esta nueva tecnología".

María Arias, miembro de la directiva de APEP.IA Sara Fernández.

Haciendo una analogía con las normas que operan en un avión y su forma de representarlas a los pasajeros mediante símbolos y simples infografías, Jacobo Zelada también reclamaba esa mayor sencillez y transparencia al tiempo que "una responsabilidad sobre cómo un modelo de IA llega a dar una respuesta u otra, algo que hoy no existe".

Desde AENOR Rafael Vergara, gerente de Soluciones de Digitalización y Tecnología también argumentaba esa necesidad. "Se puede criticar o no al algoritmo pero el primer paso para ello es entenderlo, saber cómo funciona, por eso yo defiendo que se explique desde el propio diseño del modelo, qué datos utiliza, para qué, etc", señalaba.

Rafael Vergara, gerente de Soluciones de Digitalización y Tecnología de AENOR. Sara Fernández

Ese conocimiento se hace si cabe más urgente en el caso de los agentes de IA, "donde debemos poder saber qué instrucciones se les han dado, a qué información tienen acceso, etc. y cómo no, de nuevo, alfabetizar al empleado que los va a utilizar", apuntaba María Arias.

Pero ¿están las empresas realmente comprometidas con ofrecer esa ‘explicabilidad’? ¿Son conscientes de la importancia de desarrollar una tecnología segura, transparente, explicable y respetuosa con los derechos fundamentales? "Es que no sólo deben hacerlo sino que los usuarios debemos exigirlo", ponía sobre la mesa Rafael Bergara que, en ese sentido, se mostraba convencido de que "aquellas empresas que ofrezcan esa seguridad y generen confianza serán las elegidas".

Jacobo Zelada, CIO de Apple Tree. Sara Fernández

Entonces, ¿puede la confianza convertirse en una ventaja competitiva? Jacobo Zelada no dudaba: "Sí, lo es. De hecho la responsabilidad empieza donde acaba la obligación y ahí es donde se encuentra un elemento de ventaja competitiva, de diferenciación". Eso sí, recordaba: "La confianza no se regula. Se gana cada día".

Totalmente alineada se posicionaba María Arias al señalar que "la diferencia no la marcará quién tenga más inteligencia artificial, sino quién sea capaz de inspirar más confianza con ella. Quien apueste por la gobernanza responsable de la IA como una ventaja competitiva".

La transparencia como ventaja

Argumentos a los que se sumaba el portavoz de AENOR que "la cultura ya existe pero aún queda un camino largo por recorrer para que, de verdad, todos seamos conscientes de que la confianza digital no puede quedarse como una mera declaración de intenciones. Debe apoyarse en principios claros, en una adecuada gobernanza, en la gestión de riesgos y en mecanismos independientes que permitan demostrar que los compromisos adquiridos se cumplen".

Un encuentro en el que quedó claro que la confianza digital no se construye solo con regulación, sino con transparencia, responsabilidad y formación.

Las empresas deben demostrar cómo funcionan sus sistemas de IA y garantizar un uso seguro y respetuoso con los derechos de las personas. En este nuevo escenario, la confianza será también una ventaja competitiva y el éxito de la inteligencia artificial no dependerá únicamente de su capacidad tecnológica sino de la credibilidad que consiga generar.