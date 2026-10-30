La biotecnológica española que convierte el olivo y los cítricos en ingredientes de alto valor para firmas como Bayer y Nestlé

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LO ESENCIAL Las claves La biotecnológica española Natac transforma vegetales y cítricos en ingredientes de alto valor para multinacionales como Bayer y Nestlé, alcanzando una facturación de 47,8 millones de euros en 2025. La compañía cuenta con instalaciones industriales en Cáceres y Galicia, destacando la ampliación en Hervás como una de las biorrefinerías de extractos vegetales más modernas de Europa. Participa en proyectos de I+D como 'Fractal' e 'I3-Lignin2Value', respaldados con fondos públicos y europeos para investigar ingredientes funcionales y su aplicación en el envejecimiento saludable. Natac prevé facturar 52 millones de euros en 2026 y planea una ampliación de capital de hasta 35 millones de euros para financiar su expansión y posibles adquisiciones. Preguntas ¿Quiénes fundaron Natac y qué papel tienen ahora en la compañía? Natac fue fundada en 2010 por Antonio Delgado y José Carlos Quintela; Delgado es el consejero delegado y Quintela ejerce como vicepresidente. (Dato tomado del propio texto de El Español sobre la empresa). ¿Por qué Natac empezó por el olivo y cómo ha ampliado su materia prima? Eligió el olivo por su alta disponibilidad en España y luego incorporó cítricos y granada para diversificar sus extractos y subproductos. El artículo explica que partieron del olivo y posteriormente ampliaron fuentes vegetales. ¿Qué capacidad industrial tiene Natac y qué inversiones ha realizado en sus fábricas? Construyó su primera planta en Hervás en 2020 y una segunda en Galicia en 2023; la inversión inicial fue de 15 millones en Hervás, más 3 millones en equipos y una ampliación de 19 millones que multiplicó por cuatro la capacidad de procesado. Esa infraestructura incluye una planta gallega especializada en omega‑3 y una biorrefinería de extractos vegetales de gran capacidad. ¿Qué clientes relevantes suministra Natac y qué modelo de negocio sigue? Natac opera en B2B y suministra ingredientes a compañías farmacéuticas y de nutrición, entre ellas Bayer y Nestlé, que incorporan sus extractos y aceites en productos finales. ¿Qué proyectos de investigación y financiación pública respaldan la estrategia de Natac y qué buscan? Participa en Fractal, con 1,4 millones de euros del Ministerio de Industria y Turismo para crear una plataforma de ingredientes funcionales, y en I3‑Lignin2Value, con 590.000 euros de EIC/EISMEA para aprovechar biomasa lignocelulósica y estudiar aplicaciones en envejecimiento saludable. Estos proyectos combinan metodologías genéricas y desarrollos orientados a validación clínica. (Fragmentos del artículo sobre Fractal e I3‑Lignin2Value).

Convertir una hoja de olivo o un subproducto de la industria agroalimentaria en un ingrediente para los sectores farmacéutico, alimentario o cosmético exige algo más que identificar sus propiedades. Hay que encontrar la forma de extraer sus compuestos, garantizar la calidad y conseguir que el proceso funcione a escala industrial.

A ello se dedica Natac desde que nació en 2010 en el Parque Científico de Madrid, fundada por Antonio Delgado, actual consejero delegado, y José Carlos Quintela, hoy vicepresidente.

Una combinación de visión empresarial y ciencia que ha dado sus frutos también sobre el parqué: en 2023 empezó a cotizar en el BME Growth y cerró 2025 con unos ingresos de 47,8 millones de euros, un 33,4% más que el año anterior.

Desde sus inicios, esta biotecnológica española ha trabajado en la investigación y desarrollo de ingredientes naturales (principalmente extractos vegetales y, más tarde, aceites ricos en omega-3), que pudieran fabricarse y comercializarse.

El olivo fue su punto de partida, por la alta disponibilidad de esta materia prima en España. Desde entonces, la actividad se ha ampliado a otras fuentes vegetales, como los cítricos y la granada.

La compañía ha desarrollado en estos años más de 25 productos a partir de distintas partes del olivo, como las hojas y los frutos, y de subproductos como el orujo y el alperujo. Además, el aprovechamiento va más allá: los restos vegetales también pueden utilizarse en otras aplicaciones, como fertilizantes o compost.



Su modelo de negocio es B2B: suministra ingredientes a otras empresas, que los incorporan a sus propios productos. Entre sus clientes, figuran firmas farmacéuticas como Bayer o de nutrición como Nestlé.

Del laboratorio a la fábrica

Trasladar estos desarrollos a la producción industrial requiere de una infraestructura adecuada y una inversión elevada. No es un salto que se produzca de forma inmediata, aunque las tecnologías estén validadas y certificadas.

Durante sus primeros años, la biotecnológica recurrió a instalaciones de terceros en Palenciana (Córdoba). No construyó su propia fábrica hasta 2020 en Hervás (Cáceres), a la que en 2023 se unió otra en Galicia.

Laboratorio en la fábrica de Natac en Galicia. DISRUPTORES Natac.

“Las industrias intensivas en CapEx, como es nuestro caso, necesitan mucho dinero; la fábrica cuesta mucho dinero y los equipos también. Apalancar esa inversión es difícil, hace falta tener un tamaño de empresa importante”, explica José María Pinilla Rosas, responsable de Innovación de Natac, a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

La planta gallega está especializada en omega-3: refina aceite crudo de pescado para obtener concentrados de DHA de alta pureza destinados a las industrias farmacéutica, nutracéutica y cosmética.

La de Hervás se dedica a los extractos vegetales. La fábrica inicial supuso una inversión de 15 millones de euros, a los que se sumaron otros tres millones para incorporar nuevos equipos. Una ampliación posterior, que ha requerido 19 millones de euros, ha multiplicado por cuatro la capacidad de procesamiento, absorbiendo la actividad que antes se desarrollaba en Córdoba. La instalación es, según la compañía, una de las biorrefinerías de extractos vegetales más modernas de Europa.

Un salto para el que, apunta Pinilla, ha sido necesario adaptar las técnicas de extracción y purificación a las diferentes materias primas y a los compuestos que se quieren obtener. “Tenemos una navaja suiza de tecnologías de producción de ingredientes naturales. Sacamos y metemos herramientas en función del tipo de biomasa con la que trabajamos y del producto que vamos a generar”, señala Pinilla.

Esa flexibilidad, cuenta, permite obtener más de diez productos diferentes a partir de una misma materia prima, como la hoja de olivo.

Proteger todo este conocimiento también plantea dificultades. Pinilla confirma que disponen de algunas patentes de aplicación y de proceso, pero optan por el secreto industrial cuando consideran que hacer pública una tecnología “puede dar pistas a los competidores de las que se ocultan”.

Evidencias científicas

Además de desarrollar procesos de producción, Natac está reforzando la investigación sobre los efectos de sus ingredientes. “Los clientes necesitan cada vez más evidencias científicas que respalden las propiedades que se atribuyen a estos compuestos”, justifica el responsable de Innovación.

Para ello, el equipo “combina estudios in vitro, modelos experimentales y estudios de intervención nutricional con personas”. En este ámbito, precisa Pinilla, no se trata de ensayos clínicos con medicamentos, sino de investigaciones destinadas a evaluar los efectos de los ingredientes en contextos de nutrición.

En esta línea se enmarca Fractal, un proyecto que ha recibido 1,4 millones de euros del Ministerio de Industria y Turismo para desarrollar una plataforma de creación de nuevos ingredientes funcionales, y en el que la biotecnológica trabaja con universidades y centros tecnológicos.

Asimismo, participan en I3-Lignin2Value, un proyecto europeo con 22 socios. En este caso, han recibido 590.000 euros de la European Innovation Council (EIC) y la SMEs Executive Agency (EISMEA)



El objetivo de obtener ingredientes funcionales a partir de biomasa lignocelulósica y estudiar sus posibles aplicaciones en el ámbito del envejecimiento saludable.

Ambas iniciativas siguen estrategias distintas. “En Fractal queremos desarrollar una metodología que pueda aplicarse a diferentes materias primas; mientras que I3- Lignin2Value parte de recursos vegetales identificados para obtener fracciones e ingredientes que se validarán en estudios clínicos”, explica Pinilla.

El mercado manda

La investigación también está condicionada por la disponibilidad de materia prima y las posibilidades de llevar el resultado al mercado. Por muy interesantes que sean las propiedades de un compuesto, si no hay recursos suficientes y accesibles para producirlo a escala industrial, el proyecto carece de sentido.

“Lo primero es comprobar si la biomasa está disponible, si hay cantidad suficiente para abordar los mercados a los que queremos llegar y si es accesible. Si la respuesta es no, no continuamos”, afirma Pinilla.

Junto a iniciativas propias, también trabajan en proyectos a medida de sus clientes. En ocasiones, no se trata de crear un ingrediente desde cero, sino de “adaptar uno existente a unas necesidades concretas”, como mejorar su solubilidad en agua, conseguir que resista determinadas temperaturas, modificar el tamaño de sus partículas o combinar distintos compuestos activos.

Los plazos de estos desarrollos dependen de la complejidad de la investigación. “Tenemos proyectos que precisan entre seis meses y un año desde que un cliente plantea que quiere un producto hasta que se lo proporcionamos. Pero una purificación muy concreta de moléculas naturales, hasta alcanzar una riqueza superior al 98%, puede tardar perfectamente diez años desde el laboratorio hasta su instalación en una planta industrial”, detalla el responsable de Innovación.

Digitalización y crecimiento

La innovación en Natac traspasa las puertas de sus laboratorios y también alcanza las operaciones internas. La compañía está trabajando en un proyecto que contempla incorporar sensores, automatización e inteligencia artificial en áreas como compras, producción, actividad comercial y finanzas. (En el momento de esta entrevista, la resolución definitiva de concesión estaba pendiente de publicación).

El objetivo es reducir las tareas manuales y agilizar los procesos. “Tenemos que conseguir que gran parte de los procesos que a día de hoy se hacen de manera manual pasen a automatizarse gracias a la IA y al machine learning”, explica Pinilla.

Esta apuesta va a la par con el crecimiento de la compañía. Para 2026, la previsión es alcanzar los 52 millones de euros de facturación, frente a los 47,8 millones de 2025. La compañía también ha planteado una ampliación de capital de hasta 35 millones para respaldar su expansión, incluidas posibles adquisiciones.