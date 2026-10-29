El director de Expo AgriTech 2026 anticipa las novedades de la cita que reunirá en Málaga a más de 300 expertos para analizar el potencial de la inteligencia artificial, la robótica y la gestión inteligente del agua. El relevo generacional y la rentabilidad de las explotaciones completan los grandes desafíos del sector, donde la innovación gana enteros.

Sergi Fabregat (Expo AgriTech): "Tenemos que dar a los agricultores las herramientas necesarias para competir en un entorno cada vez más agresivo"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Expo AgriTech 2026 reunirá en Málaga a entre 8.500 y 9.000 profesionales con más de 180 empresas expositoras los días 4 y 5 de noviembre. La feria mostrará innovaciones tecnológicas enfocadas en la gestión inteligente del agua, la automatización de procesos y el uso de energías renovables. Se abordarán avances clave en inteligencia artificial predictiva, robótica agrícola y el despegue del uso de drones en los campos. El encuentro fomentará el relevo generacional y celebrará los Premios Chaleco Agricultor para reconocer la innovación y sostenibilidad en el sector. Preguntas ¿Por qué Sergi Fabregat dice que España deja de ser “la huerta de Europa” y qué implica eso para los agricultores? Fabregat señala que la cuota exportadora española está perdiendo terreno frente a países como Holanda pese a menor superficie, lo que refleja pérdida de competitividad. Esa caída implica presión sobre precios y necesidad de mejorar productividad y valor añadido para mantener mercados. ¿Qué soluciones tecnológicas trae Expo AgriTech 2026 para la gestión del agua y por qué se consideran urgentes? El congreso mostrará sensores y sondas inteligentes, sistemas de riego predictivo y plataformas 360 que identifican zonas secas o listas para cosecha; estas soluciones son urgentes porque Fabregat define el agua como “el nuevo oro” y la escasez amenaza rendimientos y costes. ¿Qué aplicaciones concretas de la inteligencia artificial se esperan en campos como el aguacate y el mango? La IA se empleará en monitorización de cultivos, predicción de necesidades hídricas y detección de frutos óptimos para recolección, lo que permite decisiones de riego y cosecha más ajustadas a la madurez y humedad del cultivo. ¿Qué obstáculos económicos y sociales frenan la adopción de tecnología en las explotaciones españolas y cómo pretende Expo AgriTech superarlos? La brecha entre tecnología disponible y adopción se debe a resistencia de productores tradicionales y a dudas sobre retorno económico; Expo AgriTech busca mostrar casos reales y números en cuentas de resultados para evidenciar ahorro y retorno de inversión. ¿Qué papel juega el relevo generacional en la modernización del campo según los organizadores del congreso? Fabregat destaca que jóvenes agricultores y creadores de contenido muestran mayor predisposición a digitalizar explotaciones y ayudan a cambiar la percepción social del sector; el congreso incluye sesiones para facilitar su incorporación y visibilidad.

El campo español se enfrenta a una combinación de amenazas que compromete su competitividad, desde las consecuencias del cambio climático y la presión regulatoria europea hasta el encarecimiento de los costes, la escasez de mano de obra y las dificultades para garantizar el relevo generacional. La innovación tecnológica promete aliviar algunas de estas tensiones, aunque su implantación sigue siendo extraordinariamente desigual entre explotaciones. Precisamente esa brecha centra buena parte de los esfuerzos de Expo AgriTech 2026, que celebrará su tercera edición los próximos 4 y 5 de noviembre en Málaga.

"Cuando montamos esto, el objetivo nuestro era que tenemos que ser la plataforma que le dé a los agricultores las herramientas necesarias para competir en el entorno cada vez más agresivo en el que viven. En España hablamos mucho de que somos la huerta de Europa, pero si rascas tampoco es tan cierto. Estamos viendo cómo nuestras cuotas están bajando, cómo países como Holanda están teniendo cuotas interesantes con una superficie mucho menor que la nuestra", advierte Sergi Fabregat, director del encuentro, en conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

La cita espera reunir a entre 8.500 y 9.000 visitantes profesionales, con más de 180 firmas expositoras y 300 ponentes. Su programación se concentrará este año en dos jornadas para facilitar la asistencia de los agricultores en plena campaña de cosecha, con tres grandes ejes tecnológicos: sostenibilidad, gestión del agua y automatización.

"El bloque principal, yo creo que sería la innovación para el riego. El agua se ha convertido en el nuevo oro. Y aquí estoy viendo realmente innovaciones ya listas para llegar al campo. Desde sensores inteligentes hasta sondas inteligentes. En todo lo que es soluciones inteligentes de riego, veo que hay un negocio ya establecido y hay soluciones realmente factibles", explica Fabregat, que también identifica un creciente interés por las energías renovables, el biometano y el aprovechamiento de recursos dentro de las explotaciones.

La inteligencia artificial contará con un foro específico en el congreso, aunque su aplicación agrícola todavía presenta distintos grados de madurez. Los avances más prometedores se concentran en la monitorización de cultivos, la predicción de necesidades y la optimización de decisiones productivas, con especial interés en producciones tropicales como el aguacate y el mango.

"Hay muchas aplicaciones, mucho cuaderno de campo. Sí que hay aplicaciones digitales que están funcionando, pero realmente a nivel predictivo se están empezando a ver las primeras soluciones. Vamos a presentar cosas que son digitalizaciones en tiempo real a nivel 360 de explotaciones donde la IA te puede realmente indicar qué zonas están más secas, qué zonas están más húmedas, qué plantas están listas para recolectar, qué frutos están óptimos y qué frutos no", detalla.

La robótica será otro de los grandes atractivos de la convocatoria, con demostraciones de maquinaria autónoma y experiencias de digitalización avanzada de explotaciones. John Deere, a través de Trivium, figura entre las compañías que presentarán soluciones de automatización, mientras que cooperativas como Trops y La Palma compartirán sus avances tecnológicos.

"Los drones parece que están también despegando, valga la redundancia. Sí que es verdad que la regulación sigue siendo un poco... no digo un poco clara, pero deja lugar a dudas. Pero cada vez vemos más cómo la automatización está llegando al campo", señala el organizador, quien apunta al desarrollo de robots humanoides como uno de los próximos avances en las tareas agrícolas.

El retorno económico condiciona la digitalización del campo

El principal obstáculo para la modernización agrícola continúa siendo la distancia entre las capacidades tecnológicas disponibles y su adopción por los productores tradicionales. Fabregat considera que las demostraciones prácticas y los resultados económicos contrastables resultan fundamentales para superar esas resistencias, razón por la que el congreso organizará foros especializados para propietarios de explotaciones, cooperativas y productores de olivar, cultivos extensivos y frutales.

"En España hay muchísimas ferias o eventos para la agricultura, pero son tradicionales, grandes showrooms de maquinaria donde al agricultor tradicional de toda la vida le encanta ver un tractor, le gusta ver la recolectora, la cosechadora, pero no tiene ningún ejemplo de cómo esta tecnología a mí me puede ayudar a hacer esto. Y esto yo creo que es nuestro principal mensaje, a través del congreso: casos de éxito, casos de usos reales", sostiene.

La transformación tecnológica adquiere especial importancia en un momento de creciente presión sobre los márgenes comerciales, agravada por las incertidumbres sobre la Política Agraria Común (PAC), las negociaciones comerciales con Mercosur y los problemas de disponibilidad de trabajadores durante las campañas de recolección.

Expo Agritech congregará a especialistas del sector en Málaga. DISRUPTORES

"Somos muy exigentes en los casos que presentamos, pero para que realmente sirvan. Que un agricultor vea que este tío que también cultiva olivar como yo ha hecho esto y mira, se está ahorrando. O sea, que al final sean números que afecten a la cuenta de resultados. Ahí es donde llama su atención del agricultor", razona Fabregat.

El relevo generacional tendrá también un protagonismo particular en Málaga, con sesiones destinadas a jóvenes agricultores y creadores de contenido especializados en el sector primario. A juicio del director del encuentro, las nuevas generaciones presentan una predisposición mayor a incorporar herramientas digitales y están contribuyendo a modificar la percepción social de la actividad agrícola.

"Hay jóvenes agricultores que están utilizando las redes sociales y están teniendo muy buena acogida y creo que es un ejemplo muy importante que tenemos que destacar. Estas nuevas generaciones están volviendo al campo. También aquí podríamos hablar de que la ciudad expulsa a muchísimos jóvenes por lo que cuesta vivir en las ciudades. Hay muchos que están volviendo al campo, están retomando trabajos como agricultor", indica.

Expo AgriTech celebrará asimismo la segunda edición de los Premios Chaleco Agricultor, que han recibido más de 700 candidaturas y reconocerán iniciativas destacadas en innovación de cultivos, sostenibilidad y aplicación de tecnología. Los galardonados recibirán también ayudas económicas para adquirir soluciones tecnológicas.

"Vivimos en un país que reconoce a los chefs, que los eleva, los pone al máximo nivel, pero nadie reconoce al agricultor. Y fuimos el primer evento en aceptar esto. Hemos creado los premios Chaleco Agricultor. Los convocamos a nivel de toda España. Hemos recibido más de 700 candidaturas", destaca Fabregat, que reclama una mayor atención al papel de los productores dentro de la cadena agroalimentaria.

El programa se completará con un hackatón en el que unos 50 estudiantes resolverán un reto planteado por una gran compañía hortofrutícola, sesiones sobre agricultura regenerativa y un foro de regiones innovadoras donde distintas comunidades autónomas expondrán sus iniciativas para acompañar la modernización del sector.