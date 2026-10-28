La industria española exhibirá sus avances en robótica, IA y fabricación 4.0 en Advanced Manufacturing Madrid

La feria de innovación industrial reunirá los días 4 y 5 de noviembre en IFEMA a más de 650 empresas expositoras y un centenar de expertos para abordar la automatización en planta, los nuevos materiales y la competitividad industrial. La cita incorpora espacios especializados en subcontratación y soldadura, además de demostraciones tecnológicas.

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LO ESENCIAL Las claves Advanced Manufacturing Madrid celebrará su 18ª edición los días 4 y 5 de noviembre en IFEMA, reuniendo a más de 650 empresas expositoras y 13.000 visitantes profesionales. El evento estructurará su oferta en áreas clave como inteligencia artificial, automatización, robótica, fabricación aditiva, tratamientos de superficies y materiales compuestos. Se pondrá un foco especial en la digitalización, la sostenibilidad con economía circular y la subcontratación industrial para reforzar la autonomía de las cadenas de suministro. El congreso contará con más de 100 ponentes y directivos de empresas como Iberdrola, Mercedes-Benz, Nissan, ITP Aero y Google para debatir sobre ciberseguridad e innovación. Preguntas ¿Qué mostrará Advanced Manufacturing Madrid sobre la aplicación de la inteligencia artificial en las fábricas? La feria exhibirá plataformas y demos que integran datos de maquinaria para automatizar operaciones y mejorar trazabilidad; empresas como MESbook, Bosch y Soldaman presentarán soluciones concretas de integración, transporte automatizado y células de soldadura con visión e IA. ¿Qué impacto tiene la ampliación del espacio de subcontratación en la cadena de suministro industrial? Ya ha aumentado la visibilidad de proveedores especializados y facilita el contacto con grandes fabricantes; esto permite diversificar suministros y responder a demandas de sectores como automoción y aeronáutica. ¿Qué proyectos sobre economía circular y materiales compuestos se verán en Advanced Manufacturing Madrid? Se presentarán iniciativas para recuperar y remanufacturar compuestos termoplásticos, como el proyecto COMPASS de Aitiip, junto a el Ágora de Composites organizado con AEMAC. ¿Quiénes participarán en el congreso de Advanced Manufacturing Madrid y qué temas tratarán? Intervendrán directivos de Iberdrola, Mercedes‑Benz, ITP Aero y expertos como María Fernández Guajardo; debatirán ciberseguridad industrial, IA en operaciones, cadenas de suministro y liderazgo ante la incertidumbre. ¿Cómo afecta la digitalización y la robótica a las pymes industriales que visiten la feria? La digitalización ofrece mejoras de productividad y reducción de defectos, pero las pymes afrontan costes de integración, compatibilidad con equipos antiguos y falta de personal cualificado para escalar pilotos a producción.

La industria española tiene una cita los próximos 4 y 5 de noviembre en IFEMA Madrid, donde la decimoctava edición de Advanced Manufacturing Madrid reunirá a fabricantes, proveedores tecnológicos, ingenieros y responsables de producción en un momento marcado por la necesidad de modernizar las capacidades industriales, incorporar nuevas tecnologías a los procesos productivos y reforzar unas cadenas de suministro sometidas a crecientes exigencias de competitividad.

La feria, organizada por Easyfairs, contará, según las previsiones de sus promotores, con más de 650 empresas expositoras, unos 13.000 visitantes profesionales y más de 100 ponentes que analizarán las principales transformaciones de la fabricación avanzada.

La inteligencia artificial aplicada a la producción, la automatización y la robótica, los nuevos materiales y las tecnologías de fabricación aditiva ocuparán buena parte del protagonismo de una convocatoria que pretende acercar las innovaciones industriales a su implantación efectiva en las fábricas. Una cuestión particularmente relevante para un tejido empresarial en el que la adopción de estas soluciones exige justificar las inversiones, integrar equipamientos de distintas generaciones y encontrar profesionales capaces de gestionar procesos productivos cada vez más digitalizados.

La cita se desarrollará en los pabellones 2, 4 y 6 del recinto ferial madrileño y estructurará su oferta en seis grandes áreas especializadas: máquina-herramienta y metalurgia, automatización y digitalización, materiales compuestos, tratamientos de superficies, fabricación aditiva y tecnologías de ensayo y control de calidad. Esta distribución permitirá recorrer distintas fases de la cadena de valor industrial, desde el diseño y la selección de materiales hasta los procesos de transformación, la inspección de componentes y la incorporación de sistemas inteligentes a las líneas de producción.

Uno de los aspectos relevantes de esta edición será la ampliación de los espacios dedicados a la subcontratación industrial, la soldadura y la máquina-herramienta, ámbitos especialmente vinculados a la capacidad de las empresas para responder a las necesidades de sectores como la automoción, la aeronáutica, el ferrocarril, la energía o la defensa. La organización busca facilitar el contacto entre grandes fabricantes y proveedores especializados en operaciones como el mecanizado, la fundición, la estampación, los tratamientos superficiales o la fabricación de componentes, actividades cuyo desarrollo condiciona buena parte de la autonomía productiva de la industria europea.

La inteligencia artificial y la robótica llegan a los procesos de fabricación

La digitalización industrial constituirá uno de los principales ejes tecnológicos del encuentro, con especial atención a las soluciones capaces de conectar máquinas, analizar información de producción y automatizar operaciones que todavía requieren una intervención humana intensiva. Su aplicación abre oportunidades para mejorar la productividad, reducir defectos, optimizar consumos y aumentar la trazabilidad, aunque también obliga a afrontar los costes de integración y las dificultades para trasladar los proyectos piloto al funcionamiento cotidiano de una planta.

Entre las actividades anunciadas figura un recorrido especializado en industria conectada y robótica que permitirá conocer distintas aplicaciones de estas tecnologías. MESbook presentará una plataforma para integrar información de maquinaria, logística, productividad y trazabilidad en entornos de producción con varias plantas, mientras que Bosch mostrará una solución de transporte magnético combinada con robots para automatizar procesos. Por su parte, Soldaman llevará una célula de soldadura colaborativa equipada con visión tridimensional e inteligencia artificial, concebida para generar trayectorias de trabajo sin necesidad de recurrir a procedimientos complejos de programación.

Los pasillos de la anterior edición de Advanced Manufacturing Madrid. DISRUPTORES

Estas demostraciones permitirán examinar aplicaciones concretas de tecnologías cuya implantación depende de factores que van más allá de sus prestaciones técnicas. La compatibilidad con los sistemas existentes, el retorno económico de las inversiones y la disponibilidad de personal cualificado siguen siendo variables determinantes para las empresas que estudian automatizar sus operaciones, especialmente cuando se trata de pequeñas y medianas industrias con recursos más limitados que los de los grandes grupos manufactureros.

Nuevos materiales, circularidad y cadenas de suministro

El desarrollo de materiales avanzados y la incorporación de criterios de sostenibilidad a la fabricación también tendrán presencia destacada en el programa. El área Composites Engineering concentrará soluciones relacionadas con materiales compuestos, materias primas, técnicas de procesado y equipamientos destinados a industrias que necesitan reducir peso, mejorar prestaciones mecánicas o desarrollar componentes adaptados a condiciones de funcionamiento particularmente exigentes. La programación incluirá asimismo el Ágora de Composites, una jornada técnica organizada en colaboración con la Asociación Española de Materiales Compuestos (AEMAC).

La economía circular contará con un recorrido específico en el que participará, entre otras entidades, el centro tecnológico Aitiip, que presentará el proyecto COMPASS, orientado a recuperar materiales compuestos termoplásticos procedentes de aplicaciones aeronáuticas y facilitar su remanufactura mediante procesos de calentamiento y conformado. Se trata de una línea de investigación vinculada a uno de los desafíos de la industria de materiales avanzados: aprovechar componentes al final de su vida útil sin renunciar a las propiedades técnicas que justificaron su utilización original.

La atención a los proveedores industriales tendrá igualmente una dimensión estratégica. La nueva zona de subcontratación pretende mejorar la visibilidad de empresas especializadas ante fabricantes que necesitan diversificar sus fuentes de suministro, reducir riesgos logísticos o aproximar determinadas capacidades productivas. Según un informe de Easyfairs, el 36% de las compañías consultadas busca ya proveedores en mercados más estables o geográficamente próximos, un dato que ilustra el interés empresarial por revisar unas cadenas de abastecimiento cuya configuración ha adquirido una importancia creciente en las decisiones industriales.

Un congreso con directivos de Iberdrola, Mercedes-Benz y otras

Más allá de la actividad expositiva, Advanced Manufacturing Madrid celebrará un congreso distribuido en tres espacios temáticos, con intervenciones de especialistas industriales, responsables tecnológicos y representantes institucionales. El Auditorium acogerá debates sobre los principales desafíos empresariales y sectoriales, mientras que el Forum se orientará a casos de uso, demostraciones y aplicaciones prácticas de inteligencia artificial, automatización y tecnologías digitales. El Ágora combinará sesiones sobre liderazgo, industria de defensa y materiales avanzados.

Entre los participantes anunciados figuran Sergio Merchán, director global de Sistemas de Información de Iberdrola; Carlos Durán, CIO del Grupo Delaviuda; Ana Isabel Millán, responsable de desarrollo de negocio de Defensa en ITP Aero; y representantes de compañías como Mercedes-Benz, Nissan, Gestamp, Talgo, GMV y Sener. La ciberseguridad industrial, la incorporación de inteligencia artificial a las operaciones y las oportunidades de innovación en sectores estratégicos forman parte de las materias presentes en una programación que busca combinar la perspectiva tecnológica con las necesidades de las empresas fabricantes.

La agenda incluirá asimismo una conferencia de María Fernández Guajardo, profesional con más de 25 años de trayectoria en compañías tecnológicas como Google y Meta. Su intervención abordará la toma de decisiones empresariales ante la incertidumbre, las alteraciones de las cadenas de suministro y la rapidez con la que evolucionan las herramientas de inteligencia artificial, factores que obligan a revisar estrategias de inversión y organización de los equipos.

Junto a las conferencias, la feria organizará cuatro recorridos guiados bajo la denominación Innovation Tours, centrados en robótica e industria conectada, sostenibilidad y economía circular, materiales compuestos e innovación. También regresarán los Advanced Manufacturing Awards, que reconocen proyectos y desarrollos tecnológicos vinculados a la innovación industrial, y las demostraciones de maquinaria, orientadas a mostrar el funcionamiento de los equipos y sus posibles aplicaciones productivas.