Datos e inteligencia artificial para un turismo más eficiente, sostenible y experiencial, los protagonistas de TIS2026

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Las claves Generado con IA España recibió 58,1 millones de turistas internacionales en los primeros siete meses de 2026, con un gasto de 82.054 millones de euros y un alto impacto en el empleo. TIS2026, que se celebrará en Sevilla, reunirá a más de 8.000 profesionales y 400 expertos internacionales para debatir sobre innovación, sostenibilidad y nuevas tecnologías aplicadas al turismo. La inteligencia artificial y los datos serán protagonistas, con aplicaciones para personalizar experiencias, optimizar la gestión hotelera y mejorar la toma de decisiones en destinos turísticos. La agenda del evento incluye temas como sostenibilidad, desestacionalización, turismo regenerativo y nuevos modelos de negocio, además de premios a la innovación y una competición para startups turísticas.

España sigue haciendo del turismo uno de sus grandes motores económicos. En los siete primeros meses de 2026 recibió 58,1 millones de turistas internacionales, un 4,6% más que un año antes, que dejaban en nuestro país 82.054 millones de euros, un 7,8% más.

El gasto crece así a mayor ritmo que las llegadas, mientras el sector mantiene además un enorme peso en el empleo: 3,19 millones de personas trabajaban en actividades turísticas en el segundo trimestre, alrededor del 14% del empleo del país.

Pero el éxito también plantea nuevos desafíos. La llegada masiva de visitantes se concentra especialmente en determinados destinos y épocas del año, generando presión sobre vivienda, transporte, agua, infraestructuras y servicios públicos. El debate ya no es únicamente cómo atraer turistas, sino cómo gestionar mejor los flujos y conseguir que los beneficios económicos del turismo no se traduzcan en una pérdida de calidad de vida para quienes viven en los destinos.

La expansión de los alojamientos turísticos y su impacto sobre la vivienda se ha convertido, además, en uno de los principales puntos de tensión.

De todo ello se hablará y mucho en la próxima edición de TIS – Tourism Innovation Summit 2026 que, un año más elige Sevilla para abrir sus puertas del 6 al 8 de octubre con la séptima edición del encuentro.

Este año lo hace además bajo el lema ‘The new generation of travel & hotel tech’ y es que precisamente la tecnología aparece como una de las mejores aliadas del sector para ser más eficiente y competitivo pero también más sostenible y “amable” para turistas y locales.

Con unas previsiones de albergar a más de 8.000 profesionales, la séptima edición de TIS2026 tratará por tanto de debatir sobre cómo la innovación y tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización, los datos o la nube pueden ayudar al sector a lograr esos desafíos.

Aplicaciones reales con impacto en el negocio

“Tourism Innovation Summit se ha convertido en una cita estratégica para Sevilla. Acoger TIS nos permite estar en el centro del debate sobre la transformación del turismo en un momento en el que estamos dando pasos importantes hacia un modelo de gestión cada vez más apoyado en los datos, la innovación y la tecnología”, afirmaba en ese sentido la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, durante la presentación oficial de la próxima edición.

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Más de 200 firmas expositoras y de 400 expertos internacionales tratarán de mostrar cómo la tecnología está “redefiniendo el turismo y conectar a los profesionales con las soluciones y el talento que están dando forma a la nueva generación del travel & hotel tech”, adelantaba Silvia Avilés, directora de TIS.

Así, en la agenda de TIS2026 la inteligencia artificial será uno de los grandes protagonistas pero con un enfoque cada vez más práctico: cómo pasar de los proyectos piloto a aplicaciones reales capaces de generar negocio.

La agenda abordará el uso de la IA para personalizar la experiencia del viajero, automatizar procesos, mejorar la gestión de hoteles y agencias, optimizar precios y reservas y desarrollar nuevos modelos de distribución.

Junto a la IA, los datos y los destinos inteligentes tendrán un papel central, especialmente en la gestión de los flujos turísticos y en la toma de decisiones basada en información.

El otro gran eje será cómo hacer evolucionar el modelo turístico hacia un crecimiento más rentable, sostenible y resiliente. TIS pondrá sobre la mesa cuestiones como la desestacionalización, la sostenibilidad y el turismo regenerativo, la gestión de destinos, los nuevos modelos de negocio y la transformación de la distribución. También habrá espacio para retos que afectan directamente a las empresas, como el talento, el liderazgo y la ciberseguridad.

La inminente cita albergará también los Tourism Innovation Awards, para reconocer los proyectos más innovadores, digitales y sostenibles que están transformando la industria turística a nivel global; y el Touristech Startup Fest, una competición de startups turísticas, que seleccionará a 40 empresas para presentar sus soluciones “ante inversores, fondos de venture capital y empresas líderes del sector turístico”.

Y como todos los años, TIS tendrá un país invitado que, después de México, China o Corea del Sur en ediciones anteriores, será Argentina que participará en el evento para dar a conocer su visión sobre sostenibilidad, conectividad, transformación digital y desarrollo de nuevos modelos turísticos.

En definitiva, una edición que tratará de responder a cómo utilizar la tecnología puede ayudar al sector a seguir creciendo y generando valor sin aumentar al mismo ritmo la presión sobre los destinos.