'The District' llega a Madrid con la inteligencia artificial como gran protagonista de la nueva era del ladrillo europeo

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Las claves Generado con IA The District 2026, el gran congreso inmobiliario europeo, se celebrará en Madrid del 22 al 24 de septiembre, con la inteligencia artificial como eje central. El evento reunirá a más de 15.000 profesionales y contará con 450 expertos internacionales, abordando inversión, tecnología y transformación del sector inmobiliario. La inteligencia artificial ya es clave en procesos de inversión, valoración, mantenimiento y gestión de activos, con el 72% de los inversores europeos usando estas tecnologías. Centros de datos, logística, vivienda asequible y sostenibilidad serán temas destacados, junto a un foro de startups para impulsar la innovación y la financiación en el sector.

Promotores curtidos en el arte de calcular metros cuadrados y tipos de interés cruzándose con fundadores de startups que hablan de underwriting automatizado, analítica predictiva y agentes de inteligencia artificial. Esa convivencia, que hace no tanto parecía una rareza, es hoy una de las pocas certezas del inmobiliario europeo. The District 2026 intentará convertirla en el eje de su quinta edición, que se celebrará del 22 al 24 de septiembre en IFEMA Madrid.

El congreso llega a la capital después de cuatro ediciones en Barcelona y bajo el lema "Where Capital Takes the Lead". La organización espera reunir a más de 15.000 profesionales del sector inmobiliario, aunque algunas previsiones elevan esa cifra hasta los 20.000 asistentes. El programa contará con más de 190 sesiones y más de 450 expertos internacionales repartidos en cinco auditorios paralelos, en una agenda que abordará las principales áreas de inversión y transformación del 'real estate'.

El traslado a Madrid tiene también una lectura económica. La capital concentra buena parte de la actividad inmobiliaria española y se ha consolidado como uno de los principales destinos del capital latinoamericano que llega a Europa. Vivienda, oficinas, logística, centros de datos, activos hoteleros e infraestructuras competirán por la atención de fondos, promotores, entidades financieras y operadores especializados durante tres jornadas en las que el sector tratará de medir sus próximos movimientos.

La inteligencia artificial abandona la fase experimental

La tecnología ocupará un espacio central en The District 2026, con la inteligencia artificial como principal hilo conductor. El sector inmobiliario ha comenzado a incorporar estas herramientas en procesos que afectan a prácticamente toda la cadena de valor: análisis de inversiones, valoración de activos, due diligence, selección de oportunidades, gestión de edificios, mantenimiento predictivo y optimización de rentas.

Según datos de Deloitte citados por la organización, el 72% de los inversores inmobiliarios europeos ya destina recursos a soluciones basadas en inteligencia artificial para respaldar sus operaciones. La IA generativa también empieza a utilizarse para automatizar tareas documentales, procesar grandes volúmenes de información y generar escenarios sobre la evolución de los activos. Algunos informes de mercado sitúan hasta en un 10% el incremento potencial de rentabilidad que esta tecnología podría aportar en los mercados desarrollados.

La programación de The District incluirá un auditorio dedicado al impacto de las nuevas tecnologías y un foro específico sobre agentes de inteligencia artificial aplicados a la inversión inmobiliaria. El debate se moverá entre las posibilidades concretas de estas herramientas y los riesgos de incorporar sistemas todavía inmaduros a decisiones que implican cientos de millones de euros, largos ciclos de inversión y una fuerte exposición regulatoria.

El desafío no consiste únicamente en desplegar nuevos modelos, sino en integrarlos dentro de organizaciones que todavía trabajan con datos fragmentados, procesos manuales y sistemas heredados. La calidad de la información, la trazabilidad de las decisiones y la capacidad de supervisar los resultados serán tan determinantes como la potencia de los algoritmos. En el inmobiliario, donde una mala hipótesis puede quedar enterrada durante años bajo un edificio, la fascinación tecnológica tendrá que convivir con una cultura empresarial acostumbrada a desconfiar de las promesas demasiado rápidas.

Las startups buscan capital para escalar sus soluciones

El PropTech Startup Forum será uno de los principales puntos de encuentro entre innovación y financiación. La competición reunirá a compañías emergentes con soluciones dirigidas a distintos segmentos del inmobiliario, desde la vivienda y las oficinas hasta los hoteles, el retail, la logística, los centros de datos, las infraestructuras y la energía.

La organización evaluará proyectos según su capacidad de transformación económica y social, su potencial de crecimiento, el uso de tecnologías de alto impacto y el grado de innovación de sus propuestas. El foro pretende funcionar como una puerta de entrada al capital para empresas que necesitan demostrar que sus productos pueden superar la fase piloto y convertirse en negocios capaces de operar con grandes propietarios, fondos y promotores.

Entre las compañías reconocidas en la edición anterior figuran Lodgerin, especializada en la gestión de alojamientos para residentes extranjeros durante estancias cortas; Libeen, que desarrolla soluciones de acceso a la vivienda para jóvenes mediante tecnología y fórmulas de financiación flexible; y Enerlind, responsable de persianas inteligentes fotovoltaicas integradas en fachadas.

El encuentro contará además con un espacio permanente para que empresas tecnológicas presenten sus modelos de negocio ante inversores y grandes compañías inmobiliarias. La propuesta busca que las startups no queden relegadas a una sucesión de demostraciones comerciales y puedan establecer relaciones que desemboquen en contratos, rondas de financiación o acuerdos de colaboración. En una industria donde la innovación suele avanzar al ritmo de los ciclos de compra corporativos, encontrar al interlocutor adecuado puede ser tan importante como desarrollar una buena tecnología.

Los centros de datos concentran la nueva demanda

Los centros de datos ocuparán un lugar destacado en la agenda por su relación directa con el crecimiento de la inteligencia artificial y la expansión de las infraestructuras digitales. La demanda de capacidad de computación está modificando las prioridades de inversores, operadores y administraciones, al tiempo que introduce tensiones sobre el acceso a la energía, el agua, el suelo disponible y las redes de conexión.

Estos activos ya no se analizan únicamente como una categoría especializada dentro del inmobiliario. Su desarrollo afecta a la planificación urbana, a la política industrial y a la soberanía tecnológica de los países. También plantea preguntas sobre la sostenibilidad de los modelos de inteligencia artificial y sobre la capacidad de las ciudades para absorber instalaciones con un consumo energético muy superior al de otros usos tradicionales.

La logística comparte protagonismo con los centros de datos entre los activos estratégicos de esta edición. El comercio electrónico, la reorganización de las cadenas de suministro y la necesidad de acercar los almacenes a los núcleos urbanos mantienen la presión sobre el suelo industrial, mientras que la automatización introduce nuevos requisitos en el diseño y funcionamiento de las instalaciones.

Vivienda y sostenibilidad completan la agenda

La vivienda asequible será otro de los grandes asuntos de The District 2026. El encarecimiento del suelo, la escasez de oferta y la dificultad de acceso para jóvenes y familias han convertido el problema residencial en una de las principales preocupaciones de las ciudades europeas. El congreso abordará la necesidad de movilizar capital privado, mejorar la colaboración público-privada y encontrar nuevos modelos de financiación y construcción.

La sostenibilidad atravesará también buena parte de las sesiones. La descarbonización de edificios, la eficiencia energética, la reutilización de materiales y la adaptación de los activos al cambio climático han dejado de ser cuestiones reputacionales para convertirse en variables que afectan al valor, al riesgo y a la capacidad de financiación de los proyectos.

Portugal será el país invitado de esta edición, dentro de un eje de debate que también incluirá a España e Italia. La comparación entre estos mercados permitirá analizar las oportunidades y tensiones de un sur de Europa que aspira a atraer inversión, pero que afronta problemas comunes de vivienda, infraestructuras, energía y disponibilidad de suelo.

Durante tres días, más de 360 empresas instalarán oficinas temporales en el recinto para mantener reuniones con inversores y socios potenciales. The District 2026 se presenta así como un congreso inmobiliario, pero su verdadera agenda será más amplia: decidir qué activos merecen capital, qué tecnologías pueden cambiar el sector y qué ciudades están preparadas para soportar la siguiente fase de crecimiento digital.