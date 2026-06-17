La integración de la IA en los negocios marca el debate en el noveno encuentro de CIOS DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA La integración de la inteligencia artificial en los procesos clave de negocio centró el debate del noveno encuentro de CIOS DISRUPTORES. Directivos de empresas y organismos públicos destacaron la importancia de una hoja de ruta basada en datos, personas y legislación para obtener resultados tangibles con IA. Representantes de Mapfre, Policía Municipal, CTT Express y Dell compartieron casos de uso reales y retos en la adopción de IA, como la interoperabilidad de datos y la alineación entre tecnología y negocio. Más de 40 directivos de sectores estratégicos y administraciones participaron, reflejando el papel creciente de la inteligencia artificial en la digitalización y modernización en España.

La integración de la inteligencia artificial en los procesos de negocio más decisivos de las compañías ha sido el tema de debate sobre el que ha discurrido el noveno encuentro de la comunidad CIOS DISRUPTORES, que conforman estos especialistas de innovación junto con la cabecera de economía digital de EL ESPAÑOL. Muchos de ellos recordaron que establecer un plan sobre datos, personas y legislación es el primer paso, y el más fundamental, para comenzar a obtener resultados tangibles.

También se puso de manifiesto que el concepto ‘AI Native’ no está exclusivamente reservado para las compañías que nacen ahora en un contexto puramente tecnológico, sino que es de todas aquellas que, con una hoja de ruta debajo del brazo, están abriendo nuevas oportunidades competitivas y consiguen ya obtener un retorno de la inversión.

La Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid ha sido el enclave seleccionado para una nueva reunión, en este caso estival, que ha congregado a más de 40 directivos de las firmas y administraciones públicas más importantes del panorama actual. En este caso, con la participación de Dell Technologies, Microsoft, Nvidia y SoftwareOne.

La jornada comenzó con una mesa redonda moderada por Alberto Iglesias, subdirector de DISRUPTORES, en la que conversaron Juan Cumbrado, director de capacidades digitales de Mapfre; Lucía Rivera, directora de desarrollo de la Policía Municipal de Madrid; Pedro Romera, solution architect IA de CTT Express; y Óscar Rivas, manager solutions architects Iberia de Dell Technologies.

“Nosotros no pensamos en la IA nativa solo desde el aspecto tecnológico, sino que como administración pública lo hacemos también desde un prisma ético y normativo”, comenzaba Rivera, de la Policía Municipal. En este sentido, proseguía, la entidad ha trabajado mucho durante los últimos años en el gobierno del dato, llegando a recopilar, junto con otros organismos, más de tres millones. “Esto ha hecho que obtengamos un ecosistema muy rico y heterogéneo, con información procedente de cámaras, multas, documentos, etc”.

“El reto ha sido que dichos datos interoperen, estén gobernados y que sus aplicaciones se integren”, añadió. “Vamos lentos pero muy seguros para poder desarrollar esas inteligencias artificiales que hagan de la policía un cuerpo más proactivo que reactivo, lo que repercutirá finalmente en toda la ciudadanía”.

Cumbrado, de Mapfre, explicó que la aseguradora ha sido la primera empresa del país que lanzó un manifiesto sobre esta tecnología que le sirve como guía continua y “viva” de lo que quiere desarrollar al calor del avance social. “Más allá de nuestros propósitos de negocio, teníamos que regular nuestro propio uso interno”.

De izda. a dcha. Alberto Iglesias (Disruptores), Lucía Rivera (Policía Municipal), Juan Cumbrado (Mapfre), Pedro Romera (CTT Express), y Óscar RIvas (Dell Technologies). Rodrigo Mínguez

De este modo, el ejecutivo cree que Mapfre entiende perfectamente cómo la IA les ayuda tanto como compañía como de cara a los empleados. “Hemos llegado a evaluar 200 casos de uso. Por ejemplo, tenemos un superasistente que ayuda a las personas a atender a otras personas”. Pero, lo más importante, reiteró, es que “desarrollamos todo desde nuestro manifiesto y con todo el apoyo del departamento de tecnología”.

Por su parte, Romera, de CTT Express, contó que la firma de paquetería trabaja con esta tecnología para optimizar en tiempo real y a gran escala. “Hay decisiones que no pueden ser planificadas”, indicó. “Por ejemplo, no tenemos rutas prefijadas: se calculan todos los días en base a los envíos”, que están entre medio y un millón.

“Primero, hemos establecido las bases del dato”, continuó. “Es un trabajo de fondo que ha servido como base que las iniciativas de IA y los casos de uso puedan funcionar bien. Apostamos por una arquitectura de unos 60 microservicios desde la que estamos montando toda esa inteligencia”.

Y Rivas, de Dell, incidió en que para él una compañía nativa de IA es la que ha conseguido integrar esta tecnología en sus procesos relevantes de negocio, no como una parte accesoria, sino como algo que se ejecuta y es parte de todo el proceso de valor. “Desde este punto de vista, nosotros lo hemos conseguido. Con muchos ejemplos, como la mejora de la productividad de la cadena comercial y de suministro. Es decir, de elementos clave en nuestra operativa”. Para ello, concluyó: “Tiene que haber una alineación total entre tecnología y negocio”.

La visión de la industria tecnológica

El segundo debate contó con la visión de Álvaro Segura, sales manager Cloud & AI de Microsoft; Javier Sánchez, senior manager regional sales para España y Portugal de Nvidia; y de Joaquín Potel, CTO de SoftwareOne Iberia.

Segura, de Microsoft, aseguró que “la IA ya no es un proyecto aislado, sino la capacidad estructural que tiene una empresa para asumirla como propia”. Al respecto, cree que la tecnológica de Redmond cumple perfectamente con este mantra. Pero, para llegar a un punto de éxito, hay que hacer tres tareas previas.

En primer lugar, contar con datos preparados para que la IA los consuma. También, contar con una plataforma robusta; es decir no caer en silos. Y, por último, está la necesidad de centrarse en el negocio. “No hagamos IT por IT”, señaló.

Asimismo, Potel, de SoftwareOne, aseveró que todavía no estamos en un entorno maduro. “Es muy difícil montar un ROI (retorno de la inversión, de sus siglas inglesas) sin saber cuál es el coste real de una solución”, indicó.

De izda. a dcha. Alberto Iglesias (Disruptores), Álvaro Segura (MIcrosoft), Joaquín Potel (SoftwareOne), y Javier Sánchez (Nvidia). Rodrigo Mínguez

“Esto no quiere decir que no se puedan hacer muchas cosas ni establecer una metodología que te permita hacer pruebas aun sabiendo que el modelo va a cambiar. Hay que fallar en lo que se puede y consolidar y monetizar rápido los procesos de negocio vitales”.

Por último, Sánchez, de Nvidia, habló de que la IA ha supuesto una revolución industrial que cambia radicalmente la evolución de los negocios. “Nosotros hemos montado una arquitectura para obtener el control de estos sistemas”, argumentó.

“Ahora las empresas tienen la necesidad de no depender de ciertas empresas y modelos, por lo que los modelos abiertos ya llegan a tener un gran nivel de eficiencia”, defendió el directivo.

Paso a la acción

Adrian Mcdonald, presidente de Dell Technologies para la región de EMEA, fue el encargado de clausurar la velada con una llamada “urgente” a la acción. “Llevo casi 40 años en la industria tecnológica y puedo afirmar que nunca antes había visto algo como ahora en términos de cambio social, económico y de servicios al ciudadano. Todo lo que vemos y tocamos está atravesando una profunda transformación”.

“Hoy es posible crecer de forma exponencial, reducir costes, aumentar la satisfacción del cliente, mejorar la experiencia de los empleados y crear organizaciones totalmente nuevas. […] El mundo ha cambiado, y cuanto más rápido ayudemos a que todos emprendan este viaje, mejor. Nuestro objetivo es ser útiles en este paradigma”.

Además, añadió: “Europa tiene una oportunidad especial. Nosotros creemos en Europa, fabricamos y desarrollamos software aquí. Somos, probablemente, la compañía tecnológica más local que existe”.

Adrian Mcdonald, presidente de Dell Technologies en EMEA. Rodrigo Mínguez

Más de 40 asistentes

Estas reflexiones dieron lugar a la posterior charla entre los CIOs presentes; todos abordando estas tendencias en sus respectivas organizaciones.

La representación institucional tuvo un peso destacado entre los asistentes, con perfiles procedentes de organismos públicos y entidades clave para la digitalización del país. Entre ellos figuraban Fernando de Pablo (Ayuntamiento de Madrid), José Borja Tomé (AEAT), Juan Luis Vicente (AEAT), Arturo Cebrián (CNMC), Lucía Inés Rivera (Policía Municipal de Madrid), Pilar Palomino (Policía Municipal de Madrid) y Pilar Gorriz (Renfe). Su presencia refleja el creciente protagonismo que están adquiriendo las administraciones y los operadores públicos en ámbitos como la inteligencia artificial, la gestión avanzada del dato, la automatización de procesos y la ciberseguridad.

También acudieron representantes de algunas de las compañías que lideran la transformación tecnológica en sectores estratégicos de la economía. Entre ellos se encontraban Juan Manuel García (Repsol), Carlos Isabel (MasOrange), Marta Rupérez Yagüe (Lyntia), Vicent Escorihuela (Diners Club), Malú Delicado (Mapfre), Juan Cumbrado (Mapfre), Óscar Domínguez (Roche), Jesús Domínguez (Roche), Óscar Sánchez Hervás (Roche), Enrique Pérez Jiménez (Deoleo), Ana Victoria (LaLiga) y Carlos Bello (Ilunion Hotels). Energía, telecomunicaciones, salud, seguros, alimentación, deporte y turismo estuvieron así representados por organizaciones inmersas en procesos de modernización tecnológica y adopción de nuevas herramientas digitales.

La lista de asistentes se completó con representantes del ámbito de la formación, el talento y el tejido empresarial, como Carlos Garriga (IE University), Óscar García (Hays), Sofía Vargas (Hays), Brais Comesaña (Viko), Julián Fernández (Cámara de Madrid), Gracia Sánchez (Securitas), y Pedro Romera (CTT). Un conjunto de perfiles que aportan una visión complementaria sobre los retos relacionados con el liderazgo, la captación de talento especializado y la evolución de las competencias necesarias para afrontar la nueva economía digital.