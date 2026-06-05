Jon Macías (Edison Next): "La diferencia hoy no la marca quién consume menos energía, sino quién la gestiona mejor"

Las claves

Las claves Generado con IA Edison Next propone un modelo integral de gestión energética que transforma la energía en una palanca estratégica para la competitividad empresarial. La compañía asume la inversión inicial y garantiza ahorros y niveles de servicio, permitiendo a las empresas modernizar sus infraestructuras sin comprometer recursos claves. La digitalización y la analítica avanzada permiten a las empresas anticipar incidencias, optimizar consumos y mejorar la resiliencia operativa. El enfoque de Edison Next combina eficiencia, electrificación, energías renovables y economía circular, facilitando la descarbonización y la sostenibilidad en sectores industriales complejos.

Este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, es prioritario mirar la energía desde otro foco. En un contexto de emergencia climática e incertidumbre geopolítica mundial es más necesario que nunca que las empresas se rodeen de los compañeros de viaje adecuados para hacer de la necesidad virtud y transformar lo que hasta ahora era un "simple coste operativo" en una "palanca estratégica clave para la cuenta de resultados y la toma de decisiones".

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL aborda en profundidad este reto mayúsculo de la mano de Edison Next, una de las compañías de referencia a escala global que está ayudando a las organizaciones empresariales a ser más eficientes y competitivas en esta compleja y cambiante realidad.

La empresa de servicios energéticos y filial del grupo energético italiano EDISON y del gigante francés EDF ha consolidado su posición en el mercado energético a través de un modelo de Empresa de Servicios Energéticos (ESE), enfocado en aportar valor real al negocio del cliente.

Ante este cambio estructural en la forma en la que las compañías entienden la energía, Jon Macías, Chief Commercial & Marketing Officer de Edison Next Spain, explica a esta redacción cómo este modelo está transformando los riesgos de la volatilidad de precios y la presión regulatoria en una ventaja competitiva real para las empresas españolas.

"Analizamos en profundidad cómo fluye la energía en cada proceso productivo, identificamos ineficiencias estructurales y diseñamos soluciones a medida, adaptadas a las necesidades específicas de cada instalación y capaces de ajustarse en tiempo real".

El resultado es una gestión energética avanzada que va mucho más allá de la optimización de costes: "Permite a las compañías ganar resiliencia, reducir su exposición a la volatilidad y mejorar su capacidad de adaptación en un entorno cada vez más exigente.

Sin duda, el acompañamiento integral al cliente a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto es la gran seña de identidad de su propuesta.

Acompañamiento integral

"Asumimos la inversión inicial, diseñamos la solución técnica desde la neutralidad tecnológica, ejecutamos los proyectos, operamos las instalaciones y garantizamos contractualmente los ahorros y niveles de servicio. Esto permite a las empresas modernizar sus infraestructuras energéticas sin comprometer capitales estratégicos ni asumir riesgos tecnológicos u operativos.

Además, Edison Next opera desde una perspectiva de neutralidad tecnológica, integrando en cada caso las soluciones más eficientes en función de cada caso: eficiencia energética, electrificación, energías renovables, recuperación de calor o digitalización avanzada.

"Porque hoy la diferencia no la marca quién consume menos energía, sino quién la gestiona mejor"

"El resultado es una gestión energética más predecible, eficiente y resiliente, capaz de reducir costes, minimizar la exposición a la volatilidad energética y mejorar la competitividad industrial a largo plazo", indica Jon Macías.

De esta forma, la propuesta de Edison Next responde al salto cualitativo que está dando la gestión energética hacia un modelo claramente estratégico. "Ya no es suficiente con reducir consumos o aplicar medidas puntuales de ahorro; hoy las compañías necesitan garantizar continuidad operativa, resiliencia y capacidad de adaptación en un entorno cada vez más complejo y cambiante".

Tecnología, datos, financiación y operación

En este contexto, los servicios energéticos evolucionan hacia modelos integrados que combinan tecnología, análisis de datos, financiación y operación bajo una misma propuesta de valor.

Gracias a la monitorización en tiempo real, plataformas inteligentes y analítica avanzada, las empresas pueden conocer con precisión cómo consumen energía sus instalaciones, detectar desviaciones, anticipar incidencias y optimizar continuamente sus procesos.

Este enfoque basado en datos permite tomar decisiones más ágiles y precisas, mejorando tanto la eficiencia operativa como la capacidad de respuesta ante cambios en la demanda o en el mercado energético.

"El resultado es un mayor control sobre los costes energéticos, una menor exposición a riesgos externos y una posición competitiva más sólida a largo plazo. Porque hoy la diferencia no la marca quién consume menos energía, sino quién la gestiona mejor".

Digitalización como acelerador de la eficiencia

La digitalización juega aquí un papel decisivo, ya que, se ha convertido en uno de los grandes aceleradores de la eficiencia energética y operativa. Tecnologías como el IoT, la monitorización avanzada o la analítica de datos permiten transformar enormes volúmenes de información en decisiones concretas orientadas a mejorar el rendimiento de las instalaciones.

En la industria, además hay una prioridad clara: antes incluso de hablar de optimizar consumos, es imprescindible garantizar un suministro energético estable y seguro. "Una parada inesperada, una incidencia en la calidad del suministro o una pérdida de rendimiento puede afectar directamente a la producción, a la calidad del producto y a la competitividad de la compañía. Por eso, la resiliencia energética se ha convertido en un factor crítico", precisa el responsable en España de Edison Next.

"La digitalización se ha convertido en uno de los grandes aceleradores de la eficiencia energética y operativa"

"Gracias a soluciones conectadas y sistemas inteligentes de gestión energética, podemos supervisar en tiempo real el comportamiento de las instalaciones, detectar desviaciones de forma anticipada y optimizar continuamente los consumos y procesos operativos. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce riesgos operativos y minimiza tiempos de inactividad".

Además, la analítica avanzada permite identificar patrones de consumo, prever incidencias y adaptar dinámicamente la operación energética a las necesidades reales de producción. Esta capacidad predictiva es clave para garantizar los resultados comprometidos con el cliente y asegurar una mejora continua del rendimiento energético y económico, según argumenta Macías.

En este nuevo paradigma, "la energía deja de ser reactiva y se convierte en predictiva. Y ahí es donde realmente se genera ventaja competitiva".

Con un historial de más de 120.550 toneladas de CO₂ evitadas, Edison Next se posiciona como un motor de la transición energética gracias a su enfoque integral facilita la incorporación de energías renovables y soluciones de economía circular en sectores industriales complejos como el químico o el farmacéutico.

Energías renovables y economía circular

"Ambos sectores se encuentran en un momento decisivo. Deben avanzar hacia modelos productivos más sostenibles dentro de un contexto de mucha exigencia competitiva, presión regulatoria y creciente prioridad estratégica en torno a la gestión eficiente de los recursos. A ello se suma el desafío de la descarbonización, que les obliga a replantear sus procesos desde una perspectiva integral y técnicamente muy especializada", precisa Jon Macías.

"En Edison Next abordamos este desafío desde esa visión global, combinando eficiencia energética, electrificación, energías renovables, recuperación de energía y soluciones de economía circular adaptadas a cada proceso industrial".

Uno de los ejes clave es la gestión integrada de agua y la energía, dos recursos profundamente conectados en los procesos de esta industria. "Aplicando estrategias de circularidad basadas en las 4R (reducir, reutilizar, reciclar y regenerar) optimizamos simultáneamente el consumo hídrico y energético, generando mejoras en sostenibilidad y competitividad".

Además, existen soluciones tecnológicamente maduras que permiten acelerar la descarbonización industrial, como la recuperación de calor de condensados, el aprovechamiento energético de purgas de caldera, la reutilización térmica de efluentes o la implantación de bombas de calor industriales.

"La descarbonización industrial no es solo un objetivo ambiental: es, sobre todo, una decisión estratégica de competitividad"

A ello se suma la integración inteligente de utilities, integrando sistemas de frío y calor para maximizar el rendimiento energético global de las instalaciones, añade el experto.

"Todo ello se traduce en una estrategia de descarbonización realista y viable, basada en combinar eficiencia, electrificación y renovables para ayudar a las empresas a reducir emisiones, ganar competitividad y avanzar hacia modelos industriales mucho más resilientes y sostenibles".

"Porque la descarbonización industrial no es solo un objetivo ambiental: es, sobre todo, una decisión estratégica de competitividad"

Uno de los elementos diferenciales de su modelo es la capacidad de asumir la inversión inicial de los proyectos.

Edison Next asume la inversión inicial

"Gracias al modelo de Empresa de Servicios Energéticos (ESE) permitimos a las empresas acelerar sus objetivos de descarbonización sin comprometer recursos financieros estratégicos. Bajo este enfoque, nosotros asumimos la inversión inicial necesaria para desarrollar e implantar soluciones de eficiencia energética, mientras que el cliente paga en función de los resultados obtenidos, ya sea mediante cuotas fijas o a través de los ahorros energéticos generados", precisa Macías.

Este modelo resulta especialmente relevante en un contexto industrial marcado por la necesidad de transformar procesos productivos sin afectar la capacidad de inversión en otras áreas clave del negocio. "Nosotros nos encargamos del diseño, financiación, instalación y mantenimiento de las infraestructuras, permitiendo que las empresas reduzcan sus emisiones y mejoren su competitividad sin incrementar su endeudamiento ni asumir riesgos tecnológicos u operativos", recalca.

A ello Edison Next suma la gestión de los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), que actúan como un incentivo adicional para mejorar la rentabilidad de los proyectos de eficiencia energética. Gracias a estos mecanismos, las compañías pueden monetizar parte de los ahorros obtenidos, reduciendo aún más los plazos de retorno de la inversión y facilitando la puesta en marcha de iniciativas de descarbonización de forma más ágil, sostenible y alineada con sus objetivos de largo plazo.

Queda claro que contar con un socio único capaz de gestionar todo el ciclo de vida del proyecto se ha convertido en un factor crítico para garantizar una transición energética eficiente y segura. Y ahí, Edison Next aporta un gran valor añadido a las empresas.

Un socio único para todo el ciclo de vida del proyecto

"Centralizar en un único interlocutor todas las fases (desde la consultoría y la ingeniería hasta la instalación, operación y mantenimiento), permite reducir significativamente la complejidad del proyecto, evitando la coordinación entre múltiples proveedores y minimizando riesgos técnicos, retrasos o incompatibilidades entre sistemas.

Además, este modelo aporta una mayor garantía sobre los resultados, ya que "la responsabilidad recae sobre un único partner con visión integral y capacidad de ejecución".

"En la transición energética, la clave no es solo invertir bien, sino asegurar resultados a lo largo del tiempo"

Esta gestión integral es fundamental en la fase de operación y mantenimiento, donde la eficiencia y la continuidad del suministro son esenciales para la actividad industrial. Además, este acompañamiento a largo plazo permite adaptar y evolucionar las infraestructuras conforme cambian las necesidades productivas o regulatorias.

"El resultado es una mejora sostenible de la eficiencia, una reducción progresiva de la huella de carbono y una mayor seguridad operativa. Porque en la transición energética, la clave no es solo invertir bien, sino asegurar resultados a lo largo del tiempo".

Sin duda, una propuesta de valor la que brinda Edison Next a las empresas que, en días como este 5 de junio, merece ser amplificada como herramienta para avanzar hacia una economía más sostenible y eficiente que no reste competitividad a las organizaciones corporativas.