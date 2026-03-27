Rebuild 2026 marca el paso de la transformación digital en la construcción

Las claves nuevo Generado con IA Rebuild 2026 ha reunido a 30.000 profesionales y 750 empresas en Madrid para impulsar la industrialización, digitalización y sostenibilidad en la construcción. El evento ha destacado la necesidad de industrializar el sector para abordar la demanda de vivienda asequible en España, donde solo se construyen 84.000 viviendas al año frente al millón necesario. La inteligencia artificial y la digitalización permiten reducir costes hasta un 35%, mejorar la eficiencia y acelerar procesos tradicionalmente lentos en la industria. Rebuild 2026 ha mostrado soluciones innovadoras como edificios inteligentes, materiales sostenibles y tecnologías de domótica, incluyendo sistemas que generan agua potable y cerraduras controladas por móvil.

La construcción ha iniciado una nueva etapa marcada por tres pasos clave a seguir: industrialización, digitalización y sostenibilidad. Estos conceptos han sido los protagonistas del evento Rebuild 2026, que a lo largo de esta semana ha puesto en valor a un sector tildado históricamente de tradicional, pero con hechuras en la búsqueda de estándares, materiales y ejecuciones eficientes a fin de lograr, por su parte, otro de los objetivos más ansiados y repetidos durante las jornadas: la vivienda asequible.

Hasta 30.000 profesionales, 750 empresas y 700 ponentes internacionales han acudido al recinto ferial IFEMA de Madrid para poner en boga un espacio en el que más allá de administraciones, promotores y arquitectos, tienen cabida expertos en digitalización y startups. De hecho, más de 20 compañías de nueva generación han compartido parqué en el Context Startup Forum.

Más cifras confirman el progreso imparable de este encuentro: se estima que el impacto económico supera los 84 millones. Además, ha tenido un fuerte protagonismo de las comunidades autónomas, con Murcia como región invitada, y expande su voz hacia fuera de nuestras fronteras: en el mes de noviembre se celebrará en Italia.

“La transformación digital ha pegado un salto definitivo”, indicaba durante la inauguración Ignasi Pérez-Arnal, director del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0. “Lo comprobamos en todos los vectores: desde el diseño hasta la ejecución de licencias pasando por la inversión y la planificación”.

El experto ya defendió recientemente, en entrevista con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL, la necesidad de industrializar y modernizar un sector que necesita aterrizar en el país un millón de viviendas, mientras que sólo se construyen 84.000 al año.

En este sentido, recordaba que la colaboración público-privada es vital y que hay que pugnar por “atraer, formar y retener talento”. También de cara a los objetivos de sostenibilidad: Europa obliga a que la industria sea 'cero emisiones' de aquí a 2050.

Por su parte, Gema Travería, directora de Rebuild 2026, recordaba la influencia que está adquiriendo en Europa el evento, en el que este año ha habido un componente de hiperespecialización con hasta 11 áreas específicas de innovación.

Inteligencia artificial como revolución

Si hablamos de digitalización, no podemos obviar la fuerza de la inteligencia artificial, que ha permeado en todos y cada uno de los sectores corporativos en todo el globo. Según datos de la propia organización, esta tecnología, bien aplicada en procesos de automatización, podría llegar a reducir un 35% los costes, maximizando los recursos y acortando tiempos.

Por ello, durante la feria se han podido ver desde gemelos digitales hasta robots y softwares de planificación. Y es que las herramientas digitales han contado con un espacio propio en el que han desfilado casos de éxito tan revolucionarios como el del edificio residencial más alto de todo el Viejo Continente, sito en Benidorm.

El mismo es un ejemplo de soluciones innovadoras de domótica, climatización individual, aislamiento acústico y sistemas eficientes de gestión energética.

Asimismo, se han desarrollado debates ad hoc sobre cómo mejorar las plataformas de IA ya existentes. En este nuevo paradigma, se ha señalado, se pueden tomar decisiones previas y en tiempo real en todas las fases del proyecto y, posteriormente, durante las tareas de mantenimiento.

El objetivo es claro: poder anticipar informaciones. En definitiva, acelerar lo que antes tardaba meses y automatizar procesos antes costosos y críticos para las organizaciones.

Proyectos con acento digital

Desde baños industrializados hasta una solución que genera 500 litros diarios de agua potable a partir del aire mediante nanotecnología, la propuesta de Rebuild 2026 se ha revestido de tecnología.

También en el aspecto de los materiales. Por ejemplo, un tipo de hormigón que reduce la emisión de carbono entre un 30% y un 40% con respecto a otros. O una solución tecnológica que incluye luz ultravioleta que desinfecta el agua para su uso en el riego, llenado de fuentes de decorado o limpieza.

En el aspecto residencial encontramos cocinas, baños y experiencias inmersivas de casas industrializadas. Y, en domótica, unos cilindros y cerraduras inteligentes que permiten la apertura desde el teléfono móvil o inodoros digitalizados que incorporan funciones como control por voz, calentamiento del asiento y desinfección con luz antibacteriana.