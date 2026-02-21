La inteligencia artificial al servicio de una construcción industrializada, digital y más “humana” tendrá un papel protagonista en REBUILD 2026

REBUILD 2026 se prepara para ser el epicentro europeo de la construcción industrializada con más de 30.000 profesionales_

Las claves nuevo Generado con IA REBUILD 2026 destacará el papel de la inteligencia artificial y la digitalización en la construcción industrializada, con la participación de más de 30.000 profesionales. El evento contará con foros dedicados a tecnologías como BIM e IA, mostrando casos prácticos y aplicaciones reales para mejorar la eficiencia y la planificación en el sector. Más de 700 expertos internacionales debatirán sobre retos como la falta de vivienda, la construcción saludable y la sostenibilidad social dentro del Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0. La feria estrenará una zona expositiva sectorizada en 11 áreas de innovación y tendrá a Italia como país invitado y a Murcia como Región Europea Innovadora.

La tecnología será uno de los ejes temáticos y expositivos, un año más, de la novena edición de REBUILD, la feria multiespecialista de construcción industrializada que tendrá lugar del 24 al 26 de marzo en IFEMA Madrid.

Más de 30.000 profesionales de la edificación se espera acudan a conocer las últimas soluciones con las que fomentar una industria más modular, digitalizada y sostenible. Un reto en el que la tecnología y la digitalización aparecen no solo como palanca de competitividad e innovación sino incluso como respuesta a los muchos desafíos que vive el sector de la construcción.

Tecnologías como BIM o la inteligencia artificial contarán con foros dedicados, donde se analizará sus posibilidades para mejorar la planificación, reducir errores e incrementar la eficiencia productiva, desde un enfoque práctico, aterrizado, “con casos y aplicaciones reales”, afirmaba durante la presentación oficial de la agenda del evento su presidente, David Martínez.

“Veremos casos reales como la propia comercialización de una vivienda con agentes de IA de la que yo mismo fui testigo”, reconocía al tiempo que aseguraba que, pese a que aún hay desafíos, el sector ha evolucionado de forma vertiginosa en su digitalización en los últimos años. “En 2019 nosotros mismos planteamos el paso de AutoCAD a BIM y fue todo un desafío. Hoy todo el mundo utiliza BIM, en nada podremos ver robots que podrán, por la noche, recorrer una edificación en construcción, hacer las mediciones y ver el avance de la ejecución, y al día siguiente dar toda esa información al jefe de obra, que tendría esa información. No somos conscientes, pero el avance está siendo enorme en muy poco tiempo”.

Esa digitalización de hecho es la que va a estar presente en REBUILD con casos de éxito y proyectos reales y es la que, de hecho, puede ayudar a atraer talento y nuevos perfiles al sector, uno de sus principales retos. “La innovación tecnológica está haciendo más sexy el sector, por decirlo de algún modo”, afirmaba David Martínez.

David Martínez, presidente de REBUILD, junto con Ignasi Pérez-Arnal, director del Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción.

Una idea que refrendaba Ignasi Pérez-Arnal, director del Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, al señalar que “hoy trabajar en el sector de la construcción es hablar de analistas de datos, de pilotos de drones o de expertos en inteligencia artificial además de los perfiles tradicionales”.

Precisamente el hilo conductor del congreso en esta edición será cómo la industrialización está siendo la respuesta para dar solución a los retos actuales del sector. Más de 700 expertos internacionales con arquitectos de la talla de Alessia Galimberti, Martín Lejarraga, Benedetta Tagliabue, Julen Pérez, de Waugh Thistleton Architects, Albert Giralt, del despacho de Renzo Piano, ganador del premio Pritzker, y Lapo Naldoni, de Mario Cucinella Architects estarán presentes para tratar también temas como el de la falta de vivienda o una construcción más saludable.

“La sostenibilidad tiene una dimensión también social que hemos querido traer a la feria”, explicaba Pérez-Arnal para explicar el protagonismo que tendrá este año entre los temas a tratar la salud, “tradicionalmente ha sido la gran olvidada cuando hablamos de impacto en la edificación”.

Una edición que estrena además un enfoque de hiperespecialización, reorganizando su zona expositiva en 11 áreas de innovación: Interiors & Lighting, Kitchen & Co, Planeta Baño, Expo Envolventes, RevestExpo, Sistemas Constructivos, Mundo Madera, Innovamat, ElevateExpo, ConfortClima y BIM & Tech. Un cambio que, David Martínez, calificaba de “sectorización de la feria” con el que buscan mejorar la experiencia del visitante, incrementar las oportunidades de negocio y dar mayor visibilidad a cada categoría.

Avance de la construcción industrializada

Con Italia como país invitado y Murcia como Región Europea Innovadora por sus políticas de vivienda, la próxima edición de REBUILD tratará desafíos del sector como la falta de mano de obra, el impacto climático o la escasez de vivienda asequible y las oportunidades que presenta el nuevo sistema constructivo para lidiar con esta problemática.

Una industrialización del sector que ponía en valor David Martínez, explicando que “en España ya se están fabricando cerca de 50.000 baños off site al año para la demanda nacional, cuando hace no tanto apenas eran 4.000, los cuales también se exportaban a otros países. Igualmente, al menos un 20% de las viviendas incorporan ya algún elemento industrializado”.

En esa evolución, apuntaba Alberto Planas, director general de Nebext, empresa organizadora de REBUILD, la propia feria ha jugado un importante papel: “Hace diez años casi no se hablaba de construcción industrializada en España y hoy contamos con firmas que han creado líneas de producción específicas o incluso nuevas compañías vinculadas a este modelo. REBUILD ha sido el catalizador de este gran salto”.