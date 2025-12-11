La adopción de la inteligencia artificial protagoniza el séptimo encuentro de la comunidad CIOS DISRUPTORES

Las claves nuevo Generado con IA El séptimo encuentro de la comunidad CIOS DISRUPTORES reunió a más de 50 directivos en Madrid para debatir sobre la adopción de la inteligencia artificial en las empresas españolas. España destaca por su alto grado de adopción de inteligencia artificial, superando en algunos indicadores el 90%, según representantes de Dell Technologies presentes en el evento. Los CIOs, CTOs y CEOs asistentes asumieron el reto de liderar la integración de la IA en sus organizaciones, reflexionando sobre cómo maximizar el retorno de inversión y escalar estrategias basadas en datos inteligentes. El evento también contó con la participación de representantes del sector público y privado, impulsando un espacio de debate sobre tendencias tecnológicas clave para la digitalización de la economía.

DISRUPTORES ha celebrado su tercer encuentro navideño con los principales CIOs de nuestro país. Estos, referentes de liderazgo e innovación en sus compañías, han podido compartir las inquietudes de lo que ha sido un 2025 nutrido en cuanto a novedades digitales y discurrir sobre los retos que enfrenta el próximo año, con las miras puestas en la inteligencia artificial y su adopción.

Casa Faraona, en Madrid, ha sido el lugar para esta nueva reunión que ha congregado a más de 50 directivos. Se trata del séptimo evento de la comunidad CIOS DISRUPTORES que conjugan estos profesionales junto con la cabecera dedicada a la economía digital de EL ESPAÑOL. En esta ocasión, con el patrocinio de Dell Technologies y Nvidia, en la jornada previa al gran congreso local de la primera, el Dell Technologies Forum.

Óscar Rivas Medina, Manager Solutions Architect Iberia de Dell, fue el encargado de dar la bienvenida a la cena y de desear un feliz año en clave tecnológica a los asistentes. Acto seguido, dio paso a Marc O’Reagan, CTO de la compañía para la región de EMEA, quien se mostró encantado con el grado de adopción de inteligencia artificial que tienen las empresas españolas, por encima de la media europea, y en algunos indicadores, llegando a cotas superiores al 90%.

“Esto pone de relieve cómo los CIOs, CTOs y CEOs están asumiendo el liderazgo, no sólo para lograr el éxito a día de hoy, sino para posicionarse de cara al futuro”, dijo.

Asimismo, celebró la “unión” que existe entre estas figuras con proveedores tecnológicos punteros, como la organización a la que representa, lo que “nos permite ser audaces, asumir riesgos medidos y bien informados, planificar estrategias y utilizar herramientas y enfoques emergentes que nos darán un retorno de la inversión si los integramos en nuestro ecosistema actual”.

En este sentido, prosiguió, las preguntas actuales que los garantes de la innovación deben hacerse pasan por saber en qué lugares implantar la IA, cuándo se materializará ese retorno de la inversión y cómo escalar esta estrategia a todos los niveles de negocio de manera que todas las partes interesadas se involucren y adopten modelos basados en el dato inteligente.

Marc O'Regan y Óscar Rivas (Dell Technologies) junto a Alberto Iglesias (DISRUPTORES). Rodrigo Mínguez

“Tenemos una gran oportunidad por delante; de aprender de nuestros errores y logros”, aseveró. “Ocupamos una posición de responsabilidad donde las decisiones que tomemos tendrán consecuencias, creo que para bien, en nuestras generaciones futuras. La tecnología tiene una influencia muy importante en cómo queremos evolucionar como humanidad. Y esto es algo muy emocionante, ya que todos los que estamos aquí estamos en una situación en la que podemos ayudar a nuestros conciudadanos”, concluyó.

Estas reflexiones dieron lugar a una conversación posterior entre los CIOs presentes, que ya asumen ese rol de responsabilidad ante sus negocios y la sociedad, y que compartieron el avance de sus proyectos.

Entre ellos, asistieron José Luis Sierra de Gasib, Álvaro Ontañón de Merlín Propertis, Pilar Gorriz de Renfe, Laura del Pino de BBVA, Daniel Lacambra de LACASA, Isabel Castillo de Deutsche Bank, Jesús Domínguez y Óscar Sánchez de Roche y Pablo de la Puente de Gestamp.

También hubo una fuerte representación del sector público con Fernando de Pablo, del Ayuntamiento de Madrid, José María Veganzones, de la Comunidad de Madrid, José Vicente Petruzzella, de la Agencia Tributaria, Julián Hernández, del Ministerio de Presidencia, Arturo Cebrián de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), Pilar Palomino e Inés Rivera, de la Dirección General de la Policía Municipal de Madrid y Marcos Gómez y Jorge Ordas de Incibe.

La comunidad CIOS DISRUPTORES

Este encuentro forma parte de las actividades presenciales de CIOS DISRUPTORES, celebradas en lugares de excepción como el Museo Lázaro Galdiano, el Teatro Real de Madrid, el Real Observatorio de Madrid, el Club Monteverdi, la Galería de las Colecciones Reales o la Iglesia Evangélica de Habla Alemana.

La iniciativa reúne a los directivos del ámbito de la tecnología y la innovación más importantes del país para contar con un espacio de debate sobre las grandes tendencias del momento. Unas citas donde poder hablar en confianza sobre todos los temas que están en las agendas de estos ejecutivos clave en la digitalización de nuestra economía.

Igualmente, los miembros de la comunidad son objeto de especial atención por parte de nuestro equipo editorial para entrevistas, reportajes o análisis de las estrategias llevadas a cabo por sus respectivas organizaciones.

Todo ello queda además recogido semanalmente en una newsletter que sirve de resumen de los contenidos publicados en esta sección, así como datos y estudios que sirven para el análisis de los CIOs y les ayudan a mejorar su posicionamiento dentro y fuera de sus empresas.

Se trata de una iniciativa que no requiere ninguna contraprestación por parte del CIO: tan sólo busca aglutinar el mejor conocimiento del sector en una conversación activa e interesante.