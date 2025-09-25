DISRUPTORES Innovation Awards 2025: finalistas en mejor proyecto público de apoyo a la digitalización
Gobierno de Aragón, Junta de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de Ermua, Ayuntamiento de Sagunto y Cabildo de La Palma optan al premio en esta categoría.
Más información: DISRUPTORES Innovation Awards 2025: la gran cita de la innovación vuelve el próximo 23 de octubre
Ya queda menos para conocer a los ganadores de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025. El próximo 23 de octubre es el día elegido para conocer cuáles han sido este año los mejores proyectos innovadores y de apoyo a la digitalización en cada una de las diez categorías.
La cita será, como en la pasada edición, en el Palacio Neptuno de Madrid y allí se darán cita los principales actores del ecosistema digital español, en una gala que, como viene siendo habitual, se convierte en un punto de encuentro y de networking único.
Los premios, cabe recordar, se otorgan tras una deliberación de un jurado independiente formado por personas de relevancia.
Una de las categorías es la de mejor proyecto público de apoyo a la digitalización. La labor de las administraciones regionales (ayuntamientos, diputaciones, gobierno autonómicos...) es clave para vertebrar la innovación y la transformación digital.
Cada día surgen nuevas ideas en los despachos de estas administraciones. La colaboración público-privada suele ser clave para levantar esos proyectos y facilitar la vida de trabajadores públicos y ciudadanos, lo cual suele ser la principal motivación, tal y como demuestran los cinco finalistas de esta categoría.
Gobierno de Aragón
El ecosistema innovador aragonés cuenta con un nuevo aliado institucional. A través del CEEI Aragón, el Gobierno autonómico ha lanzado matriX, un programa de aceleración que rompe con los formatos estándar y apuesta por un acompañamiento completamente individualizado a cada startup.
La iniciativa responde a una demanda recurrente del tejido emprendedor: adaptar los recursos al estadio real del proyecto, en lugar de imponer itinerarios genéricos. Con este enfoque flexible y a medida, matriX busca convertir Aragón en un entorno más fértil para la generación de innovación desde la raíz.
Junta de Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha ha logrado reducir a la mitad el tiempo de tramitación de los informes de evaluación ambiental gracias a la inteligencia artificial generativa. El proyecto, impulsado desde la Dirección General de Economía Circular, emplea IA para clasificar, resumir y reinterpretar documentos técnicos, lo que ha supuesto un cambio estructural.
La solución automatiza tareas críticas, como la extracción de datos clave o la generación de resúmenes, sin sustituir el juicio técnico. Además, refuerza la trazabilidad y mejora la calidad de los expedientes. Este avance forma parte de una estrategia regional que sitúa a la IA como tecnología clave para una Administración más ágil, segura y eficiente.
Cabildo de La Palma
La Palma ha convertido la tragedia del volcán en una oportunidad para liderar la innovación medioambiental. En colaboración con Esri, el Cabildo ha desplegado más de 1.200 sensores para monitorizar emisiones contaminantes en tiempo real, especialmente dióxido de carbono, generando una base de datos sin precedentes en Canarias.
La plataforma integra estos sensores con mapas dinámicos que permiten anticipar riesgos y orientar decisiones públicas en salud, protección civil o urbanismo. Este sistema marca el inicio de una nueva gobernanza territorial basada en datos, y abre la puerta a futuras aplicaciones en agricultura, turismo o residuos.
Ayuntamiento de Sagunto
El Ayuntamiento de Sagunto ha logrado evitar el colapso de su sistema informático gracias a una rápida transición hacia una infraestructura de nube híbrida. Ante la obsolescencia de sus servidores locales, el consistorio optó por una solución flexible que combina recursos locales y en la nube pública, asegurando la continuidad de todos sus servicios digitales.
Esta modernización no solo resolvió una crisis técnica inminente, sino que permitió una gestión más resiliente y escalable. Sagunto se convierte así en un ejemplo de cómo los entornos híbridos pueden ofrecer una vía realista para que las administraciones locales avancen en su digitalización sin interrupciones.
Ayuntamiento de Ermua
Convertir un barrio vulnerable en un laboratorio urbano de innovación: ese es el objetivo de drOp, un proyecto del Ayuntamiento de Ermua que transforma un entorno de vivienda social en un espacio para experimentar con energía compartida, plataformas de datos y cocreación vecinal.
La clave del proyecto es la participación ciudadana: los propios residentes diseñan, prueban y adoptan las soluciones digitales, energéticas y comunitarias. Ermua se adelanta así a una nueva ola de urbanismo experimental que apuesta por la tecnología como herramienta de inclusión, cohesión y sostenibilidad.
DISRUPTORES INNOVATION AWARDS:
así se elige a los ganadores
Los DISRUPTORES Innovation Awards 2025 son unos premios de prestigio que pasan un doble filtro. El primer cribado lo realiza el equipo editorial de DISRUPTORES eligiendo 50 finalistas entre los temas publicados durante los últimos 12 meses.
Sobre esta selección, la votación final corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 15 reputados miembros del ecosistema. Estos son quienes determinan los ganadores con puntuaciones del 1 al 5 en diferentes criterios, como su impacto en la propia organización, en el mercado y el ecosistema, el grado de disrupción tecnológica, su alineación con los criterios ESG (sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza) o el potencial, presente y futuro de la propuesta.
Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor aceleradora o incubadora, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.