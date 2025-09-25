DISRUPTORES Innovation Awards 2025: finalistas en mejor proyecto público de apoyo a la digitalización

La gala de entrega de premios tendrá lugar en el Palacio de Neptuno (Madrid). Rodrigo Mínguez.

Ya queda menos para conocer a los ganadores de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025. El próximo 23 de octubre es el día elegido para conocer cuáles han sido este año los mejores proyectos innovadores y de apoyo a la digitalización en cada una de las diez categorías.

La cita será, como en la pasada edición, en el Palacio Neptuno de Madrid y allí se darán cita los principales actores del ecosistema digital español, en una gala que, como viene siendo habitual, se convierte en un punto de encuentro y de networking único.

Los premios, cabe recordar, se otorgan tras una deliberación de un jurado independiente formado por personas de relevancia.

Una de las categorías es la de mejor proyecto público de apoyo a la digitalización. La labor de las administraciones regionales (ayuntamientos, diputaciones, gobierno autonómicos...) es clave para vertebrar la innovación y la transformación digital.

Cada día surgen nuevas ideas en los despachos de estas administraciones. La colaboración público-privada suele ser clave para levantar esos proyectos y facilitar la vida de trabajadores públicos y ciudadanos, lo cual suele ser la principal motivación, tal y como demuestran los cinco finalistas de esta categoría.

Gobierno de Aragón

El ecosistema innovador aragonés cuenta con un nuevo aliado institucional. A través del CEEI Aragón, el Gobierno autonómico ha lanzado matriX, un programa de aceleración que rompe con los formatos estándar y apuesta por un acompañamiento completamente individualizado a cada startup.

La iniciativa responde a una demanda recurrente del tejido emprendedor: adaptar los recursos al estadio real del proyecto, en lugar de imponer itinerarios genéricos. Con este enfoque flexible y a medida, matriX busca convertir Aragón en un entorno más fértil para la generación de innovación desde la raíz.

Junta de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ha logrado reducir a la mitad el tiempo de tramitación de los informes de evaluación ambiental gracias a la inteligencia artificial generativa. El proyecto, impulsado desde la Dirección General de Economía Circular, emplea IA para clasificar, resumir y reinterpretar documentos técnicos, lo que ha supuesto un cambio estructural.

La solución automatiza tareas críticas, como la extracción de datos clave o la generación de resúmenes, sin sustituir el juicio técnico. Además, refuerza la trazabilidad y mejora la calidad de los expedientes. Este avance forma parte de una estrategia regional que sitúa a la IA como tecnología clave para una Administración más ágil, segura y eficiente.

Cabildo de La Palma

La Palma ha convertido la tragedia del volcán en una oportunidad para liderar la innovación medioambiental. En colaboración con Esri, el Cabildo ha desplegado más de 1.200 sensores para monitorizar emisiones contaminantes en tiempo real, especialmente dióxido de carbono, generando una base de datos sin precedentes en Canarias.

La plataforma integra estos sensores con mapas dinámicos que permiten anticipar riesgos y orientar decisiones públicas en salud, protección civil o urbanismo. Este sistema marca el inicio de una nueva gobernanza territorial basada en datos, y abre la puerta a futuras aplicaciones en agricultura, turismo o residuos.

Ayuntamiento de Sagunto

El Ayuntamiento de Sagunto ha logrado evitar el colapso de su sistema informático gracias a una rápida transición hacia una infraestructura de nube híbrida. Ante la obsolescencia de sus servidores locales, el consistorio optó por una solución flexible que combina recursos locales y en la nube pública, asegurando la continuidad de todos sus servicios digitales.

Esta modernización no solo resolvió una crisis técnica inminente, sino que permitió una gestión más resiliente y escalable. Sagunto se convierte así en un ejemplo de cómo los entornos híbridos pueden ofrecer una vía realista para que las administraciones locales avancen en su digitalización sin interrupciones.

Ayuntamiento de Ermua

Convertir un barrio vulnerable en un laboratorio urbano de innovación: ese es el objetivo de drOp, un proyecto del Ayuntamiento de Ermua que transforma un entorno de vivienda social en un espacio para experimentar con energía compartida, plataformas de datos y cocreación vecinal.

La clave del proyecto es la participación ciudadana: los propios residentes diseñan, prueban y adoptan las soluciones digitales, energéticas y comunitarias. Ermua se adelanta así a una nueva ola de urbanismo experimental que apuesta por la tecnología como herramienta de inclusión, cohesión y sostenibilidad.