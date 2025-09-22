DISRUPTORES Innovation Awards 2025: estos son los cinco finalistas en Empresa

El próximo 23 de octubre se celebrará en Madrid la quinta edición de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025. Tras del éxito de años anteriores, ese día se darán a conocer los ganadores de unos galardones que ya se han consolidado como un referente en la innovación y la transformación digital en el ámbito hispanohablante.

Como hemos contado en sucesivas ediciones, estos premios son elegidos por un jurado independiente, y son un reconocimiento a los proyectos y profesionales que están marcando el futuro de la digitalización en sectores clave de nuestra economía.

Se fallarán diez categorías, en una ceremonia de entrega que tendrá lugar en el Palacio de Neptuno, en Madrid (con acceso sólo para profesionales, previo registro). Un evento que además servirá de punto de encuentro para los profesionales del sector. El pasado año, más de 350 personas acudieron a la cita.

Ese mismo día, a los asistentes también se les entregará una nueva edición en papel del anuario ‘Los 50 más Disruptores’. En él se recogen los 50 proyectos finalistas, junto a opiniones de representantes y figuras destacadas del sector, y un resumen de lo ocurrido en el panorama digital en los últimos meses.



Hoy damos a conocer los que optan al premio en la categoría Mejor Proyecto de Digitalización en Empresa. Cada una de estas iniciativas no solo refleja los avances dentro de las propias compañías, también son ejemplo del impacto que la digitalización está teniendo en la competitividad de las industrias en las que operan y en la sociedad.

Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha rediseñado su relación con los aficionados mediante una estrategia digital avanzada, centrada en su app móvil. Bajo el liderazgo de su CIO, René Abril, el club ha integrado funcionalidades como pagos, entradas, consumiciones, tienda, visitas y museo en una única plataforma, que ya canaliza el 20% de sus transacciones. La app incluye wallet digital, cashback y geolocalización en tiempo real, y ha logrado atraer a nuevos usuarios no socios desde su lanzamiento en la temporada 2023-24.

Además de optimizar su ecommerce y arquitectura digital, el club prepara la integración de inteligencia artificial y realidad aumentada para personalizar la experiencia dentro del Metropolitano. El proyecto, desarrollado junto a CaixaBank y la startup 4all, posiciona al Atlético como uno de los referentes europeos en innovación para ofrecer una mejor experiencia a sus seguidores.

Bodegas Matarromera

Bodegas Familiares Matarromera, un referente del vino de calidad con once denominaciones de origen, ha emprendido una transformación digital integral. Bajo su filosofía de “los mejores vinos requieren la mejor información”, ha migrado todos sus procesos a la nube —desde el viñedo hasta la distribución— permitiendo una trazabilidad total en tiempo real y una gestión eficiente de 450 hectáreas de viñedos.

Mediante inteligencia artificial y análisis de datos, la bodega optimiza procesos clave como la recolección, el control de calidad y la logística, mejorando la eficiencia operativa y sostenibilidad. Además, ha implementado sistemas de visión artificial para clasificar uvas y generar insights estratégicos. Gracias a esta apuesta tecnológica, Matarromera ha logrado un ahorro significativo de costes, mayor agilidad operativa y expansión internacional con una plataforma flexible y escalable

Smurfit Westrock

Detrás de un objeto tan cotidiano como una caja de cartón hay una industria en crecimiento, que el año pasado facturó en nuestro país casi 7.000 millones de euros y generó 12.095 puestos de trabajo directos. Una industria que, durante la pandemia, fue declarada esencial para el suministro de alimentos y productos farmacéuticos.

Smurfit Westrock, una de las grandes enseñas globales del sector del embalaje, cuenta en España con 16 instalaciones, siete de ellas plantas especializadas en diferentes procesos y materiales. Aquí están trabajando para que el papel susituya de manera paulatina al plástico con el desarrollo de envases más sostenibles y la optimización del uso de materias primas.

Solaria

Solaria ha reforzado su posición como referente tecnológico entre las renovables europeas con una estrategia de digitalización integral liderada por su CIO y CISO, Alberto López. Desde 2020 ha migrado toda su infraestructura a la nube de Azure, desplegado IA para mantenimiento predictivo y estandarizado sistemas clave como SCADA y ERP. La plantilla se ha triplicado y la operativa se extiende a siete países.

Con una arquitectura cloud resiliente y una estrategia robusta de ciberseguridad, Solaria garantiza la continuidad operativa incluso ante fallos de conexión y aplica IA generativa en procesos internos. Esta transformación tecnológica ha convertido los datos en una ventaja competitiva y posiciona a la compañía para escalar con eficiencia en un sector cada vez más exigente.

Unicaja

Unicaja Banco ha abordado una transformación digital basada en la gobernanza del dato, clave para avanzar hacia una banca moderna y eficiente. La implantación de una plataforma de inteligencia de negocio (BI) ha unificado la información en una única fuente confiable, reduciendo duplicidades, mejorando la trazabilidad y automatizando los informes clave para la toma de decisiones y el cumplimiento normativo.

Con una infraestructura reforzada y cubos de datos que optimizan la carga de información, el banco ha logrado mayor eficiencia operativa y una base sólida para escalar futuras soluciones basadas en inteligencia artificial. La entidad se posiciona así como un actor preparado para liderar la nueva era del sector financiero.