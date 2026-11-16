Victoria Medina, CDTO de Allianz: “Podemos detectar que un cliente está insatisfecho antes de que reclame”

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Allianz España ha implementado la estrategia 'AI Everywhere' para automatizar tareas, utilizar avatares en la formación comercial y optimizar la gestión de siniestros. La aseguradora cuenta con el proyecto 'Minority Report', un sistema que analiza los siniestros para prever la insatisfacción de los clientes antes de que presenten reclamaciones. Victoria Medina, CDTO de Allianz, destaca que en 2025 ahorraron 16.000 horas gracias a la IA y subraya la importancia de aplicar esta tecnología con supervisión humana y eficiencia de costes. La compañía integra tecnologías pioneras como la de la startup Satellites on Fire para predecir y notificar a sus clientes la presencia temprana de incendios forestales. Preguntas ¿Quién es Victoria Medina y qué experiencia aporta como CDTO de Allianz España? Victoria Medina es ingeniera industrial y veterana en inteligencia artificial; trabajó dos décadas en IBM, lideró la unidad Watson en EMEA y pasó por Accenture antes de incorporarse a Allianz en 2025 como directora de Tecnología y Datos. Aporta experiencia en IA responsable y transformación tecnológica. ¿Qué es el proyecto Minority Report de Allianz y qué resultados ha mostrado hasta ahora? Minority Report es un sistema que analiza sentimiento y evolución de siniestros para detectar insatisfacción y permitir llamadas proactivas; ya está operativo y, según la compañía, ha mejorado en dos puntos la satisfacción y la experiencia del cliente. ¿Qué impacto ha tenido la migración a la nube en la estrategia tecnológica de Allianz España? La migración a AWS, completada en marzo de 2026, forma parte del programa Next Generation y permite integrar nuevas aplicaciones del grupo y servicios de Microsoft para datos y Copilot, facilitando despliegues de IA y modernización de sistemas heredados. ¿Cómo utiliza Allianz IA para prevenir incendios y cuántas notificaciones envió en verano? Allianz integra la tecnología de Satellites on Fire para detección temprana satelital de incendios; el sistema envió alrededor de 1,2 millones de notificaciones a clientes potencialmente afectados durante el verano. ¿Qué limites y controles establece Victoria Medina sobre la autonomía de los agentes de IA en la gestión de siniestros? Medina explica que los agentes comienzan con supervisión al cien por cien; después se les puede dar autonomía en subprocesos menos sensibles, pero la decisión final en casos sensibles, como pérdida total, seguirá requiriendo intervención humana.

Victoria Medina lleva más de una década trabajando con inteligencia artificial. Tras estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid y especializarse en robótica, entró en IBM, donde permaneció durante dos décadas.

En 2014, cuando el Gigante Azul creó su unidad Watson, decidió dar un giro a su carrera y se presentó a la posición que le permitiría dirigir esta división en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). “En aquel momento nadie hablaba de inteligencia artificial, éramos cuatro”, recuerda.

Desde allí participó en algunos de los primeros proyectos comerciales. “Fue una época muy bonita, muy dura también, porque la tecnología todavía no estaba madura”, explica. Medina había seguido de cerca la evolución de Watson, incluso desde sus primeras demostraciones públicas. “Vi el concurso Jeopardy!, en el que Watson competía con los mejores concursantes televisivos y ganó; y me dije: ‘Tengo que trabajar ahí’”.

Después de IBM llegó Accenture, donde lideró proyectos de inteligencia artificial para servicios financieros en Europa. En su última etapa se especializó en IA responsable, una decisión que considera "una evolución natural tras años trabajando con esta tecnología".

En 2025 se incorporó a Allianz España como directora de Tecnología y Datos (CDTO, por sus siglas en inglés), un puesto de nueva creación en la compañía y que forma parte de su comité de dirección. La propuesta llegó de la mano del proyecto de transformación impulsado por el consejero delegado, un cambio que Medina entendió como una oportunidad profesional que “no podía dejar pasar”.

A dos velocidades

Su experiencia en banca, donde vivió un proceso similar una década antes, le sirve como referencia, aunque reconoce las particularidades del negocio asegurador. “Es un sector que está en plena evolución. Además, es como una pequeña familia, todo el mundo se conoce”, señala.

En el caso de Allianz España, uno de los principales desafíos es modernizar los sistemas legacy, o heredados, sin interrumpir la actividad diaria. “Hay que seguir trabajando con lo que tienes y, al mismo tiempo, tienes que innovar”, señala la directiva.

"La IA ha acercado mucho más la tecnología y el negocio, y hay que aprovechar el momento"

“Ese es el reto del día a día: no solamente hay que hablar de IA, sino de todo lo que necesitas para que la IA funcione”.

En esta transformación, uno de sus principales proyectos es Next Generation. Un programa a tres años que comenzó en 2025 con el que Allianz está incorporando nuevas aplicaciones desarrolladas dentro del grupo.

En cuanto a la pata de la infraestructura, la compañía completó en marzo de 2026 su migración a la nube de AWS, mientras que Microsoft participa en la plataforma de datos, las capacidades analíticas y las herramientas de productividad, entre ellas Copilot.

La modernización tecnológica convive con una transformación organizativa. Medina quiere que la tecnología deje de ser un área de soporte para convertirse en una pieza central del negocio.

“Una de las cosas que más ilusión me hace es cuando alguien me para en el aparcamiento o en el ascensor y me dice: ‘Oye, he probado a hacer esto con IA y madre mía, antes tardaba días’”.

“La IA ha hecho que negocio y tecnología estemos mucho más cerca. Ahora veo a los equipos [de negocio] mucho más abiertos y todo el mundo quiere utilizar la tecnología para hacer cosas. Hay que aprovechar este momento”.

IA en todas partes

La estrategia de Allianz España se articula alrededor de un programa denominado AI Everywhere, dividido en tres niveles. En el primero, los trabajadores disponen de una herramienta interna que "utilizan en su día a día para resumir documentos, preparar presentaciones o hacer otras tareas. Parece poco, pero les ahorra un montón de tiempo”, explica.

La plataforma integra modelos de distintos proveedores, entre ellos Claude y GPT, dentro de un entorno seguro en el que los datos de la compañía permanecen protegidos.

Su segunda versión, lanzada en verano de 2026, ha mejorado la experiencia respecto a la primera, que tuvo una adopción más limitada. En una sesión con empleados, Medina preguntó cuántos utilizaban Allianz GPT 2.0. “Pensaba que levantarían la mano tres personas, lo hizo el 90% del auditorio. La adopción está siendo incluso mejor de lo previsto”.

La IA también está transformando la formación de los equipos comerciales. Allianz utiliza avatares que simulan conversaciones con clientes para entrenar a sus agentes mediante ejercicios de roleplay. El empleado interactúa con ellos y recibe una evaluación de la conversación, con indicaciones sobre los aciertos y los aspectos que puede mejorar.

"Usamos los datos para anticipar la insatisfacción de los clientes y reaccionamos antes de recibir una queja formal"

Más allá de las herramientas individuales, AI Everywhere contempla soluciones para necesidades concretas de los departamentos y, en una fase más avanzada, el rediseño de procesos de negocio.

Uno de los ámbitos prioritarios es la gestión de siniestros, desde su apertura hasta la recopilación de la información necesaria para tramitarlos. En estos procedimientos se producen numerosas interacciones entre la aseguradora y el cliente. La tecnología permite automatizar parte de ellas y reducir las tareas manuales.

En este ámbito, la compañía no solo busca automatizar interacciones y reducir tareas manuales, también trabaja para anticiparse a posibles problemas en la relación con los clientes.

Este es el objetivo de Minority Report, un sistema que analiza el sentimiento y la evolución de los siniestros para identificar posibles situaciones de insatisfacción. “Podemos prever, antes de recibir una queja formal, que algo está pasando y llamar de forma proactiva. Lo que estamos intentando es anticiparnos usando los datos”.

El proyecto ya está operativo y, según los resultados compartidos por Medina, ha permitido mejorar en dos puntos la satisfacción y la experiencia del cliente.

Anticiparse al incendio La prevención es otra de las líneas de transformación de Allianz. La compañía ha incorporado en España la tecnología de Satellites on Fire, una startup argentina especializada en detección temprana de incendios mediante análisis satelital. Durante el verano, la solución permitió enviar alrededor de 1,2 millones de notificaciones a clientes potencialmente afectados por incendios. El sistema identifica fuegos de menos de 100 hectáreas, frente a umbrales de detección más elevados de otras tecnologías, y permite localizar determinados incendios con mayor anticipación. “Lo vimos y nos pareció algo superinnovador. Como en España tenemos una situación con los incendios como la que tenemos, enseguida levantamos la mano para ponerlo en producción”, explica Medina.

Autonomía con supervisión

La siguiente etapa de la inteligencia artificial empresarial pasa por los agentes, sistemas capaces de ejecutar tareas y encadenar acciones, más allá de responder preguntas o generar contenidos. Ahora mismo, el equipo de Medina trabaja en la gestión de siniestros y suscripción de riesgos; también con agentes especializados en áreas como calidad o retención de clientes.

“Empezamos siempre con una supervisión del 100%. Después podemos dar a los agentes cierta autonomía y, si el proceso lo permite, esa parte podría estar completamente automatizada. Pero no en un proceso completo, únicamente en subprocesos”.

"Los agentes pueden ganar autonomía, pero siempre hay que definir dónde debe intervenir una persona"

Dice que la intervención humana seguirá siendo imprescindible en determinados casos. La pérdida total de un vehículo, por ejemplo, requiere una comunicación especialmente sensible, mientras que otros siniestros sencillos pueden ser susceptibles de una automatización mucho mayor.

“Hay que definir en qué punto debe intervenir una persona. No todos los procesos tienen el mismo nivel de sensibilidad ni necesitan la misma autonomía”, resume.

Más de 600 aplicaciones de IA

Según Medina, Allianz cuenta con más de 600 aplicaciones de inteligencia artificial en producción en el conjunto del grupo, una cifra que no incluye prototipos. En 2025, la inversión tecnológica global ascendió a 6.500 millones de euros, incluyendo IA.

Algunos proyectos desarrollados en España, como Minority Report y los avatares de formación comercial, han despertado interés dentro del grupo. “España es una referencia en algunos temas de IA a nivel mundial. Tenemos proyectos que se han creado aquí y que luego se presentan a otros países para ver cómo pueden extenderse”.

"No todo necesita inteligencia artificial, hay cosas que se pueden resolver con una automatización más sencilla"

La velocidad de adopción de la inteligencia artificial también obliga a seleccionar cuidadosamente dónde se aplica. Medina advierte de que no todos los procesos necesitan esta tecnología y que, en ocasiones, una automatización convencional puede ser más eficiente.

“Ahora que se ha puesto de moda la IA, y la gente quiere hacer con esta tecnología cosas para las que no hace falta. Se pueden resolver con un robot de toda la vida o con una automatización más sencilla. La inteligencia artificial es una tecnología cara”.

La ejecutiva recuerda que a los costes de licencias se suman los derivados del consumo de tokens y de recursos computacionales. Utiliza una comparación para explicar por qué es necesario realizar esa selección: “Es como si vas a comprarte el pan en un Ferrari. No tiene sentido”.

Por eso, la aseguradora evalúa qué tecnología necesita cada caso y qué modelo resulta más adecuado, también desde el punto de vista de la sostenibilidad. “Si no lo haces de una manera responsable, el consumo se puede disparar. Revisamos mucho que el caso de uso necesite esa tecnología y cuál de los modelos disponibles es el más óptimo”.

16.000 horas de ahorro

Los primeros resultados de esta estrategia ya se reflejan en algunos indicadores. Las iniciativas de productividad personal y de equipos permitieron ahorrar 16.000 horas durante 2025.

La CDTO asegura que estos beneficios no se traducen en una reducción de plantilla, sino en liberar a los empleados de tareas repetitivas para dedicar más recursos a la atención al cliente. “Al final, ese tiempo queremos invertirlo en servir mejor a los clientes, en estar ahí cuando hay un siniestro de importancia”.

"El tiempo que ahorramos con IA queremos dedicarlo a servir mejor al cliente"

Para conocer el impacto real de cada iniciativa, Allianz ha puesto en marcha una oficina para medir el valor generado por las iniciativas de inteligencia artificial. Hasta ahora, los resultados se calculan principalmente por proyecto, pero la compañía quiere avanzar hacia una medición a escala corporativa, que incluya productividad, satisfacción y otros indicadores de negocio.

"Medir el retorno es complejo. Actualmente, lo evaluamos proyecto a proyecto, pero nuestro objetivo es escalar esta medición a toda la compañía”.

Datos, privacidad y sesgos

La calidad y la seguridad de los datos también figuran entre las prioridades de Medina. La ejecutiva, que también tiene responsabilidades en privacidad y ciberseguridad, considera que disponer de más información no garantiza mejores resultados si los datos no son fiables.

“Para mí, lo importante es que sean confiables y seguros, más que tener más y más datos. Si el dato no es de buena calidad, el resultado no va a ser de fiar”.

"Es más importante tener datos confiables y seguros que acumular cada vez más información"

Allianz utiliza también capacidades de inteligencia artificial para identificar y corregir problemas de seguridad, en un entorno en el que la migración a la nube y la incorporación de nuevas herramientas amplían las necesidades de protección.

En cuanto a los sesgos, Medina reconoce que los modelos pueden reproducir los que existen en los datos con los que se entrenan. De ahí que la compañía trabaje con datos sintéticos, revisa las muestras para que sean más diversas y utiliza técnicas de red teaming para detectar posibles alucinaciones.

En ámbitos sensibles, como la salud, la decisión final sigue bajo supervisión humana. “Intentamos por todos los medios que no se amplifiquen los sesgos que cualquier humano también tiene”, asegura la CDTO.

"El reto es ejecutar"

La estrategia tecnológica de Allianz se revisa aproximadamente cada seis meses. “Es un documento vivo porque la tecnología cambia muchísimo”, explica Medina.

La primera versión se presentó tres meses después de la incorporación de la CDTO. Desde entonces, la compañía ha revisado sus prioridades de manera continuada: “Antes la tecnología estaba en un anexo de la estrategia; ahora la transformación de la compañía se basa en datos e IA. Y el mayor reto es que ocurra, ejecutar”.

"El reto es conseguir que la IA salga de las pruebas de concepto y escale allí donde aporta valor"

“El foco es no quedarse en el análisis, en el diseño o en las pruebas de concepto, sino conseguir que estas tecnologías escalen y que las utilicemos donde nos den más valor”. Y advierte que, para lograrlo, la adopción por parte de los empleados es determinante.

“A mis compañeros que siguen en banca les digo: atención al sector seguros, que os vamos a dar muchas sorpresas”. La transformación, concluye, pasa por acelerar todo lo posible. “Eso es lo que me pide la dirección: más velocidad. Y la tecnología lo permite”.

Psicólogos y periodistas La transformación de la inteligencia artificial también está cambiando los perfiles profesionales de los departamentos tecnológicos. Medina ha impulsado la creación de equipos que combinan conocimiento del negocio, perfiles creativos y capacidades tecnológicas. “Ahora te puedes encontrar a un psicólogo, a un periodista… Toda la tecnología de prompts requiere también habilidades de redacción y síntesis”. Allianz España cuenta con alrededor de 100 profesionales en el área de tecnología y datos, con el grueso del equipo en Barcelona y presencia también en Madrid. La organización combina equipos locales especializados en seguridad, privacidad, IA y procesos con la estructura global del grupo, que reúne a los desarrolladores y presta servicio a las distintas geografías.



