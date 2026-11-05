Alberto Iglesias (DISRUPTORES), junto a Álvaro Urech, director de Innovación de Alstom, Carlos Durán, CIO de Delaviuda, Pablo de la Puente, CIO de Gestamp, y Sergio Merchán, CIO de Iberdrola, en la mesa redonda celebrada en Advanced Manufacturing 2026. DISRUPTORES

Iberdrola, Gestamp, Alstom y Delaviuda confrontan sus estrategias de digitalización industrial en una mesa redonda organizada por DISRUPTORES - EL ESPAÑOL en Advanced Manufacturing Madrid 2026. La gobernanza del dato, la formación de los operarios y las dificultades para escalar las nuevas aplicaciones condicionan su impacto real en la productividad.

La industria acelera con la inteligencia artificial, pero la realidad de la planta sigue lejos de las metas de los despachos

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LO ESENCIAL Las claves Directivos de Iberdrola, Gestamp, Delaviuda y Alstom analizaron en Advanced Manufacturing Madrid la brecha entre los objetivos corporativos de IA y la realidad operativa de sus plantas. La madurez del dato y la homogeneización de procesos previos se consolidan como factores decisivos para escalar la inteligencia artificial con éxito y evitar experimentos aislados. La regulación estricta en sectores como el ferroviario o la falta de estandarización imponen un ritmo de adopción de IA más cauteloso que en la industria en serie. La dimensión humana y la capacitación de los operarios de fábrica se identifican como la barrera principal para trasladar las herramientas tecnológicas a mejoras reales de productividad. Preguntas ¿Por qué Iberdrola apuesta por plataformas integradas para usar la inteligencia artificial en sus operaciones? Iberdrola busca centralizar modelos, aplicaciones, gobernanza y ciberseguridad en una plataforma para evitar desarrollos aislados y reducir costes de integración, supervisión y mantenimiento. ¿Cómo ha conseguido Gestamp llevar la IA a sus plantas en distintos países de forma homogénea? Gestamp consolidó datos, homogeneizó procesos y unificó herramientas tecnológicas durante años, lo que permite reproducir desarrollos y desplegar soluciones internacionales sin reconstruir infraestructura en cada geografía. ¿Qué aplicaciones concretas de IA usa Delaviuda en sus fábricas y para qué sirven? Delaviuda aplica visión artificial en control de calidad y fases productivas para complementar la labor de los operarios y mejorar análisis y supervisión del proceso de fabricación. ¿Por qué Alstom pide cautela al aplicar IA en la fabricación ferroviaria? Alstom señala que la producción ferroviaria tiene fuertes exigencias regulatorias, componentes artesanales y baja estandarización, lo que obliga a evaluar impacto organizativo y cumplimiento antes de implantar IA. ¿Qué obstáculo humano destaca la mesa de Advanced Manufacturing Madrid para escalar la IA en las plantas industriales? Los directivos coinciden en que la falta de formación y la gestión del cambio entre operarios impide incorporar herramientas de IA al trabajo cotidiano, por lo que es necesario reciclar profesionalmente desde fases tempranas.

La inteligencia artificial se ha ganado un lugar preferente en las estrategias de las grandes compañías industriales, con promesas de eficiencia, automatización y mejoras de productividad que adquieren especial relevancia ante la creciente presión competitiva que soporta la industria europea. Sin embargo, las expectativas que se manejan desde los despachos de dirección no siempre encuentran correspondencia en las fábricas, donde la implantación de estas tecnologías debe convivir con procesos productivos complejos, exigencias regulatorias, sistemas heredados y trabajadores que necesitan nuevas competencias para desenvolverse en una realidad cambiante. Una diferencia de velocidades que amenaza con convertirse en uno de los principales obstáculos para materializar las inversiones en inteligencia artificial y que ha concentrado buena parte de las reflexiones de cuatro grandes compañías industriales reunidas en Madrid.

El escenario ha sido Advanced Manufacturing Madrid 2026, donde DISRUPTORES - EL ESPAÑOL ha organizado una mesa redonda con Sergio Merchán, CIO de Iberdrola; Pablo de la Puente, CIO de Gestamp; Carlos Durán, CIO de Delaviuda; y Álvaro Urech, director de Innovación de Alstom. Cuatro sectores con necesidades muy diferentes, desde la energía y la automoción hasta la alimentación y el ferrocarril, que permiten observar las diversas aproximaciones con las que la industria está incorporando la inteligencia artificial a sus operaciones y, especialmente, las dificultades para extender sus beneficios más allá de aplicaciones concretas o experiencias piloto.

Uno de los principales consensos entre los participantes ha girado precisamente alrededor de la necesidad de abordar estas tecnologías con una estrategia empresarial definida, capaz de priorizar proyectos, establecer las condiciones para su despliegue y garantizar su continuidad. La experimentación indiscriminada, con pruebas de concepto que se suceden sin una perspectiva clara de implantación, presenta importantes limitaciones en organizaciones industriales donde cualquier nueva herramienta debe integrarse con procesos y sistemas ya existentes. Y donde, además, la obtención de resultados exige una coordinación que trasciende las competencias tradicionales de los departamentos de tecnología.

Entre las aproximaciones más ambiciosas destaca la de Iberdrola, cuyo CIO, Sergio Merchán, ha defendido una concepción de la inteligencia artificial sustentada sobre plataformas tecnológicas que integren los diferentes componentes necesarios para su utilización a escala. Desde los modelos y las aplicaciones hasta los procesos empresariales que deben aprovechar sus capacidades, pasando por una gobernanza común y una capa de ciberseguridad que permita controlar su funcionamiento, la compañía energética plantea una arquitectura integral con la que abordar las oportunidades de estas herramientas sin dispersar los esfuerzos entre desarrollos independientes.

Su planteamiento responde a una de las complejidades habituales de las grandes organizaciones: la proliferación de casos de uso puede multiplicar las necesidades de integración, supervisión y mantenimiento si cada iniciativa evoluciona al margen de las demás. La aproximación de Iberdrola persigue reunir esas capacidades bajo una estructura compartida, con especial atención a la gestión y la seguridad de los sistemas, dos cuestiones que adquieren importancia conforme la inteligencia artificial comienza a intervenir en un número creciente de actividades empresariales.

Dato maduro, IA en producción

La experiencia de Gestamp permite entender hasta qué punto el éxito de estos despliegues depende de decisiones tecnológicas adoptadas mucho antes de la actual popularización de la inteligencia artificial generativa. Pablo de la Puente, CIO de la multinacional de componentes para la automoción, ha explicado que su compañía lleva años trabajando con inteligencia artificial y que buena parte de su capacidad para extender estas aplicaciones responde a un prolongado esfuerzo de consolidación de datos, homogeneización de procesos y unificación de herramientas tecnológicas entre los distintos países en los que desarrolla su actividad.

Ese trabajo previo ha permitido a Gestamp abordar el despliegue internacional de inteligencia artificial de forma homogénea, evitando que cada geografía tenga que resolver por separado los problemas de infraestructura, organización y gestión de la información. La compañía está utilizando estas capacidades tanto en procesos empresariales y organizativos como en aplicaciones directamente relacionadas con la actividad de sus plantas industriales, aprovechando la estandarización de sus sistemas para facilitar su extensión a diferentes operaciones.

La relevancia de este recorrido resulta especialmente evidente al compararlo con las dificultades que encuentran otras organizaciones cuando intentan incorporar nuevas tecnologías sobre estructuras de información fragmentadas. Disponer de herramientas comunes y datos consolidados facilita la reproducción de los desarrollos y reduce la necesidad de adaptar continuamente los proyectos a las particularidades de cada centro, aunque su implantación siga requiriendo atender las circunstancias de cada actividad productiva.

También Delaviuda ha avanzado en la construcción de una base tecnológica que permita aprovechar estas herramientas de manera ordenada. Su CIO, Carlos Durán, ha reivindicado la importancia de disponer de una adecuada gobernanza del dato como requisito para explotar las posibilidades de la inteligencia artificial, un ámbito en el que considera que la compañía ha alcanzado un grado de madurez considerable. La empresa dispone, además, de un plan director de inteligencia artificial que articula sus iniciativas y permite identificar las aplicaciones prioritarias para sus operaciones.

Entre ellas sobresale la visión artificial, que se ha convertido en una de las tecnologías más relevantes para la compañía alimentaria. Durán ha explicado que Delaviuda la utiliza tanto en el control de calidad como en diferentes fases del proceso productivo, donde sus capacidades permiten complementar las tareas desarrolladas por los operarios. La aplicación de estos sistemas permite incorporar nuevas herramientas de análisis y supervisión a las actividades de fabricación, vinculando la inteligencia artificial con necesidades concretas de la producción y con el trabajo cotidiano de los profesionales de planta.

En este caso, la aproximación tecnológica se encuentra estrechamente relacionada con los procesos físicos de fabricación, una circunstancia que permite apreciar las diferencias entre las aplicaciones de inteligencia artificial destinadas a mejorar funciones corporativas y aquellas que deben operar directamente sobre la actividad industrial. La visión artificial constituye una de las vías de incorporación de estas capacidades a las fábricas, aunque su implantación exige disponer de información adecuada, definir los procedimientos sobre los que va a intervenir y acompañar a los trabajadores en su utilización.

Cautela en entornos críticos

La prudencia ha marcado, por su parte, las intervenciones de Álvaro Urech, director de Innovación de Alstom, quien ha introducido varios matices frente a las expectativas de extensión de la inteligencia artificial a cualquier proceso industrial. Las características de la fabricación ferroviaria, sometida a exigentes condiciones regulatorias y técnicas, obligan a evaluar cuidadosamente las aplicaciones de estas herramientas y a considerar su repercusión sobre el conjunto de las operaciones antes de acometer su implantación.

A estas exigencias se suma una particularidad productiva que diferencia al ferrocarril de otras actividades industriales: la fabricación conserva un componente artesanal significativo y responde a un modelo menos seriado, con procesos que presentan una complejidad difícil de trasladar a esquemas uniformes de automatización. Urech ha puesto el acento en esa singularidad para defender una aproximación pragmática, en la que las posibilidades tecnológicas se analicen de acuerdo con las necesidades reales de cada proceso y las condiciones específicas en las que se desarrolla.

Su planteamiento introduce una diferencia sustancial respecto a sectores donde la repetición de operaciones y la estandarización de productos favorecen la reproducción de soluciones tecnológicas. En el ámbito ferroviario, las particularidades de la producción obligan a contemplar las aplicaciones de inteligencia artificial desde una perspectiva global, teniendo en cuenta las relaciones entre las distintas actividades, las obligaciones regulatorias y las consecuencias organizativas de cualquier modificación.

De ahí que Urech haya otorgado especial importancia a la gestión cultural y a la adaptación de los trabajadores, una preocupación que comparte con el resto de participantes, aunque adquiere características particulares en una industria con procesos de fabricación menos estandarizados. La introducción de nuevas herramientas requiere comprender cómo trabajan los profesionales, qué cambios pueden asumir y de qué manera deben incorporarse las tecnologías para que aporten mejoras sin desatender las exigencias propias de la actividad ferroviaria.

Formación de los trabajadores

La dimensión humana ha terminado por convertirse en uno de los asuntos de mayor coincidencia entre los cuatro directivos. Independientemente del grado de madurez tecnológica de sus respectivas compañías, todos han señalado las dificultades para acompasar las estrategias de transformación impulsadas desde la dirección con la capacidad de adaptación de los empleados, especialmente de aquellos que desarrollan su actividad en las plantas industriales. Una divergencia que obliga a prestar atención a la formación, el reciclaje profesional y la gestión del cambio desde las primeras fases de cualquier despliegue.

Las reticencias que pueden surgir entre los operarios constituyen una dificultad añadida para organizaciones que necesitan incorporar nuevas aplicaciones sin comprometer el funcionamiento habitual de sus instalaciones. La disponibilidad de herramientas de inteligencia artificial, incluso cuando estas han demostrado su utilidad en tareas concretas, resulta insuficiente si quienes deben utilizarlas carecen de las competencias necesarias o encuentran dificultades para incorporarlas a sus procedimientos de trabajo. Por ello, los participantes han coincidido en la necesidad de acompañar la evolución tecnológica con iniciativas específicas de capacitación y adaptación organizativa.

Esta disparidad de ritmos también afecta a la planificación de los proyectos. Mientras los responsables empresariales pueden establecer nuevas prioridades tecnológicas y acelerar las inversiones, la transformación efectiva de las operaciones requiere periodos de aprendizaje, revisión de procedimientos e integración con las actividades existentes. Las posibilidades de desplegar inteligencia artificial a escala dependen, por tanto, de la capacidad de cada compañía para coordinar ambos procesos y evitar que los objetivos marcados desde la dirección se alejen de las condiciones reales de las fábricas.

A esa exigencia organizativa se añade la necesidad de acreditar mejoras de productividad que justifiquen las inversiones realizadas. Los cuatro participantes han coincidido en la importancia de superar los proyectos piloto desarrollados sin una estrategia de continuidad y concentrar los esfuerzos en aplicaciones susceptibles de extenderse a distintas actividades de la compañía. El desafío adquiere dimensiones diferentes según la naturaleza de la producción: Gestamp dispone de una infraestructura tecnológica homogénea que facilita la implantación internacional de sus soluciones; Delaviuda ha identificado aplicaciones de visión artificial ligadas a sus procesos de fabricación; Iberdrola trabaja sobre un modelo integrado de plataformas; y Alstom debe atender las particularidades regulatorias y operativas del sector ferroviario.

En el caso de las plantas industriales, esa exigencia de productividad pasa también por conseguir que los operarios incorporen efectivamente las herramientas a su trabajo. La formación y el reciclaje profesional ocupan así una posición relevante en las estrategias de adopción, especialmente cuando los cambios tecnológicos se impulsan desde niveles directivos que avanzan a mayor velocidad que los equipos encargados de ejecutar los procesos productivos. Los participantes han señalado esa diferencia como una de las dificultades que todavía deben resolver para trasladar las posibilidades de la inteligencia artificial a mejoras concretas y sostenidas en las operaciones.