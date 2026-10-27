ING habrá modernizado el 75% de su 'core' bancario a finales de 2026 para ser más ágil y competir con los neobancos

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LO ESENCIAL Las claves ING prevé cerrar el presente ejercicio con el 75% de su 'core' bancario en España y Portugal renovado tras cuatro años de transformación tecnológica. La modernización busca sustituir las arquitecturas heredadas ('legacy') para ganar agilidad y competir directamente con los neobancos en el lanzamiento de productos. El nuevo modelo adopta una arquitectura modular en la nube que permite compartir desarrollos tecnológicos y librerías entre las distintas filiales del grupo. La entidad asegura estar en una mejor posición arquitectónica para acometer futuras integraciones y soportar nuevos negocios como banca privada y pymes. Preguntas ¿Por qué ING quiere modernizar el 75% de su 'core' bancario antes de 2027? Según Rocío López, la modernización busca convertir sistemas monolíticos en una arquitectura modular y escalable para ganar agilidad frente a neobancos y facilitar la incorporación de capacidades del grupo. ¿Qué mejoras ya ha logrado ING tras mover su 'core' a la nube privada en 2024? La migración a la nube privada permitió revisar conexiones entre aplicaciones, eliminar duplicidades y estandarizar procesos, lo que aceleró actualizaciones y colaboración con proveedores. ¿Qué consecuencias tiene para los clientes que ING alcance el 75% de su core transformado a 31 de diciembre de 2026? Lo ya ocurrido: algunos componentes renovados ya están mejorando procesos y tiempos de respuesta; lo que podría ocurrir: la mayor modularidad puede permitir lanzamientos más rápidos de productos y mejor integración de servicios. ¿Cómo facilita la nueva arquitectura de ING la expansión en banca privada y pymes? Una arquitectura modular permite reutilizar capacidades desarrolladas en otras filiales y añadir funcionalidades sin reconstruir sistemas locales, agilizando la entrada en nuevos segmentos como pymes y banca privada. ¿Qué obstáculos técnicos y organizativos ha tenido que superar ING para esta transformación del 'core'? ING ha afrontado la complejidad de sustituir sistemas fiables pero inflexibles, coordinación entre áreas, extensas pruebas de resiliencia y operaciones nocturnas para garantizar continuidad del servicio.

ING lleva cuatro años inmerso en una de las transformaciones tecnológicas más ambiciosas de su historia en España y Portugal, incluyendo una de las patas más decisivas de todas: la renovación de las entrañas mismas de su operativa bancaria.

Así lo confirma Rocío López, CIO de ING en España y Portugal, quien adelanta que la entidad espera cerrar este ejercicio con el 75% de su 'core' bancario transformado. Se trata de un avance sustancial en la sustitución y modernización de las arquitecturas monolíticas y sistemas 'legacy' sobre los que tradicionalmente ha descansado el funcionamiento de los bancos, y que durante décadas han resultado tan fiables en su desempeño como difíciles de adaptar a las nuevas exigencias del negocio.

"Yo creo que somos uno de los bancos que más avanzados va en este proceso. Hemos visto esta necesidad desde hace cuatro años que llevamos impulsando esa transformación a toda velocidad y creo que hemos acertado", explica la directiva. "Esta es una de esas transformaciones que nunca quieres hacer; al final son transformaciones ambiciosas porque los mainframes funcionan. Pero si no las haces, el precio de no hacerlas te deja muy atrás en el mercado".

Y es que la modernización tecnológica de la banca es una de esas tareas que nunca terminan, pero que tampoco admiten demasiadas demoras. Empero, reemplazar estos sistemas clave o rediseñarlos exige enormes esfuerzos de ingeniería, pruebas exhaustivas y una coordinación extraordinaria entre las distintas áreas de la organización, todo ello mientras millones de clientes siguen realizando sus operaciones cotidianas sin interrupciones.

Máxime cuando las entidades tradicionales deben competir con una nueva generación de neobancos que, libres de buena parte de los sistemas heredados que lastran a sus rivales, pueden desarrollar y lanzar productos financieros con una agilidad hasta hace poco desconocida en el sector.

"Y nosotros al final queremos estar compitiendo más con los neobancos", señala López. "Tenemos que fijarnos más en los que van a toda velocidad y que son capaces inmediatamente de detectar una necesidad y cubrir ese nicho y en ese sentido creo que hemos acertado mucho al arrancar esta transformación tecnológica que ya va muy avanzada. El objetivo es dotar a ING de una arquitectura moderna, modular, escalable y preparada para el futuro. Hace dos años movimos nuestro core bancario a la nube privada, lo que nos permitió dar un paso importante en la mejora de nuestros procesos y ahora, gracias a este programa, damos un paso más en nuestra transformación".

De hecho, el objetivo del 75% ya tiene una fecha concreta en el calendario: el próximo 31 de diciembre. La ejecutiva insiste en que los resultados de este proyecto comienzan a hacerse notar incluso antes de alcanzar su conclusión, gracias a las mejoras obtenidas en los componentes que ya han sido renovados.

De la nube a la transformación del 'core'

La magnitud de este hito se comprende mejor al repasar el camino recorrido por ING durante los últimos cursos. Como ya adelantó Rocío López en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL en 2023, el banco había emprendido una estrategia de migración hacia la nube que implicaba revisar sus aplicaciones, abandonar progresivamente las arquitecturas monolíticas y adoptar un modelo mucho más modular, capaz de aprovechar las ventajas de los contenedores y facilitar la evolución de los sistemas.

Aquella hoja de ruta alcanzó uno de sus momentos fundamentales en junio de 2024, cuando la entidad culminó la migración de su 'core' bancario a la nube privada del grupo, alojada en un centro de datos propio en Países Bajos. El logro, adelantado por este mismo medio, requirió de una operación que duró una larga noche de trabajo, protocolos específicos de coordinación y numerosas pruebas de resiliencia para garantizar la continuidad del servicio.

Rocío López, CIO de ING España y Portugal. DISRUPTORES

Aquella operación permitió trasladar la infraestructura crítica a un nuevo entorno de alojamiento y sentó las bases de la siguiente fase del proyecto: la transformación progresiva de las aplicaciones, componentes y estructuras internas del propio sistema bancario. Dos trabajos estrechamente relacionados, aunque con implicaciones técnicas diferentes, cuya evolución explica el porcentaje de modernización que la entidad espera alcanzar este año.

De hecho, en aquella entrevista de 2024, López ya anticipaba que la migración estaba acelerando otros trabajos de modernización: "Con este movimiento, hemos podido revisar todas las conexiones entre aplicaciones, detectar estructuras duplicadas o ineficaces y estandarizar procesos que antes se habían desarrollado a medida. Esto facilita, además, la colaboración con proveedores externos y agiliza las actualizaciones".

Una arquitectura modular para compartir tecnología entre países

La renovación de los sistemas centrales de ING persigue también un objetivo que trasciende la mejora de los tiempos de respuesta de sus aplicaciones: facilitar la incorporación de nuevas capacidades tecnológicas desarrolladas en otras filiales del banco neerlandés, evitando que cada país tenga que construir desde cero todas las funcionalidades que demanda su negocio.

Rocío López, CIO de ING, durante la sesión de fotos con DISRUPTORES en el Real Observatorio de Madrid. Rodrigo Mínguez

Este aprovechamiento de las economías de escala del grupo exige, en cualquier caso, una arquitectura suficientemente flexible como para permitir que nuevas piezas se integren con las existentes sin comprometer el funcionamiento del conjunto. Una cuestión especialmente relevante ante la ampliación de la oferta del banco en España, que incorpora la banca privada y prepara su entrada en el segmento de las pymes.

"No olvidemos que nosotros formamos también parte de un gran grupo muy sólido, donde también entre países compartimos capacidades y eso también nos ayuda a que para acceder a nuevos segmentos, para incorporar a veces nuevas tecnologías, no solo nos apalancamos en lo que podemos hacer aquí, sino en cómo otros países que ya tienen capacidades de algún tipo las podemos incorporar", admite López. "Eso solo es posible si hemos hecho esa modularización donde podemos realmente incorporar nuevas capacidades durante el camino y ahí haber iniciado y estar ya tan avanzados en esa transformación del core bancario nos está ayudando mucho a conectar capacidades nuevas de una manera mucho más sencilla y más rápida".

La modularización también desempeña un papel relevante en la elección de las tecnologías sobre las que se construyen los nuevos servicios. Rocío López, que antes de asumir la máxima responsabilidad tecnológica de ING en España y Portugal ejerció funciones de arquitectura dentro de la organización, recuerda que la industria ha atravesado sucesivas generaciones de lenguajes, herramientas y modelos de desarrollo. Unas tendencias que obligan a tomar decisiones con perspectiva de largo plazo, especialmente cuando los sistemas deben permanecer operativos durante años.

"Entonces, ¿cómo elegimos la tecnología? Pues la elegimos siempre que sea una tecnología que nos permita escalar", afirma la directiva. "La mejor tecnología, si no tenemos perfiles, si no escala, si no es mantenible de una manera sencilla, tampoco nos aporta. Entonces, tiene que ser una tecnología que nos resuelva una necesidad, que nos permita escalar y que sea muy mantenible y muy operable".

Rocío López, CIO de ING, durante la sesión de fotos con DISRUPTORES en el Real Observatorio de Madrid. Rodrigo Mínguez

Por ello, la entidad busca mantener una consistencia tecnológica entre sus distintas geografías que facilite la reutilización de componentes y el trabajo conjunto de los equipos de ingeniería. Una aproximación que tiene implicaciones directas sobre la elección de lenguajes de programación, librerías y herramientas de desarrollo, aunque admite excepciones cuando una solución concreta aporta un valor diferencial.

"Equipos míos están trabajando directamente con Holanda y la sede central en capacidades técnicas, librerías que nosotros desarrollamos aquí; luego se liberan y se usan en todo el grupo y lo mismo pasa al revés", ilustra la directiva, antes de incidir en la necesidad de mantener criterios comunes: "Si aquí trabajamos en Go y en otro país trabajan en Java, pues es muy difícil la portabilidad de soluciones entre un país y otro".

Preparados para futuras integraciones

La transformación del 'core' bancario presenta otra derivada de interés para ING: la posibilidad de absorber nuevas capacidades, plataformas o negocios sin reproducir los problemas de integración que históricamente han acompañado a las operaciones corporativas del sector financiero.

ING, cuyo crecimiento en España ha sido hasta ahora fundamentalmente orgánico, considera que la modernización de sus sistemas centrales la sitúa en mejores condiciones para afrontar eventuales integraciones.

"En otros bancos, suelen 'enchufar' los nuevos sistemas al core bancario, y ahí es muy difícil moverla hacia arriba", razona la ejecutiva al abordar los problemas habituales de estas adquisiciones. "Nosotros ahora, con un 75% del core transformado, estamos ya en muy buena posición arquitectural para que cualquier integración de cualquier tipo, que puede ser incluso de nuestros propios sistemas en el grupo. Todo se hace de una manera mucho más ordenada que cuando llegas y lo pinchas al core bancario".