DISRUPTORES Innovation Awards 2026: los finalistas a mejor iniciativa pública de apoyo a la digitalización

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Las claves Generado con IA Los DISRUPTORES Innovation Awards 2026 premian las mejores iniciativas públicas de apoyo a la digitalización, con cinco proyectos finalistas de toda España. Entre los finalistas destacan proyectos como el laboratorio urbano de movilidad inteligente en Valladolid, la línea de comunicación cuántica de Galicia y una plataforma de telemedicina en Cantabria. Otros candidatos son la superApp de servicios sociales con IA impulsada por Asturias y la herramienta de IA de la Universidad de Cádiz para monitorizar ballenas en el Estrecho de Gibraltar. Los ganadores serán elegidos por un jurado independiente de 15 expertos del sector tecnológico, académico y empresarial.

El próximo 15 de octubre en el Palacio de Neptuno de Madrid va a volver a quedar demostrada la importancia de la administración pública a la hora de apoyar o incluso desarrollar con sus propios recursos proyectos innovadores. Será en la gala de entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards, que suman ya su sexta edición.

Se trata de unos premios de prestigio que pasan un doble filtro. El primer cribado lo realiza el equipo editorial de DISRUPTORES eligiendo 50 finalistas. La votación final corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 15 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, directivos de primer nivel, representantes de patronales del sector y académicos.

Dentro de las diez categorías que se premian, una de ellas es la de 'Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización' y este año, lo veremos más adelante, los cinco candidatos al galardón presentan cinco proyectos variopintos en los que la sostenibilidad, la mejora de los servicios públicos o la movilidad inteligente son protagonistas indiscutibles.

DISRUPTORES INNOVATION AWARDS 2025 Cristina Villarino

Cabe recordar que en este evento se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor iniciativa de impulso al ecosistema, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.

A los asistentes también se les entregará una nueva edición en papel del anuario 'Los 50 más Disruptores', donde se recogen los proyectos de todos los finalistas junto a opiniones de representantes y figuras destacadas del sector tecnológico y digital.

La elección final de estos ganadores corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 15 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, representantes de patronales y colegios del sector, referentes internacionales y académicos.

Consulta quiénes son los miembros del jurado.

Ayuntamiento de Valladolid

El primer laboratorio urbano de España dedicado a la movilidad inteligente y cibersegura es el primer candidato. Esta iniciativa, liderada por el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León junto a Renault Group y Orange, transforma las calles de la capital en un banco de pruebas real para el transporte del futuro.

Mediante una alianza público-privada que involucra también al AIR Institute, la ciudad ensaya soluciones que redefinen los desplazamientos urbanos, priorizando la protección ciudadana y la eficiencia de los servicios.

El núcleo de este proyecto es un circuito al aire libre y se está desplegando una infraestructura técnica avanzada que incluye 15 unidades de comunicación V2X, paneles informativos y cámaras inteligentes para la protección de peatones.

Gracias a la red 5G específica y a la tecnología edge computing, el sistema procesa datos en tiempo real. Esto permite que los vehículos conectados reciban alertas críticas sobre obstáculos en la calzada, zonas de obras o peatones en ángulos ciegos, mejorando drásticamente la seguridad vial.

Xunta de Galicia

La segunda candidatura llega procedente de Galicia y es la línea de comunicación cuántica más larga de toda España. Este hito, que conecta de forma ininterrumpida Santiago de Compostela y Vigo a lo largo de 120 kilómetros, sitúa a la comunidad autónoma como un referente continental en el despliegue de infraestructuras críticas ultraseguras.

La iniciativa es el resultado de una alianza estratégica entre el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) y el Vigo Quantum Communication Center (VQCC), contando con el firme respaldo de la Xunta para su ejecución.

A diferencia de la criptografía convencional basada en algoritmos matemáticos, este sistema utiliza las leyes fundamentales de la física para asegurar la confidencialidad absoluta, lo cual asegura protección para cualquier avance científico o tecnológico.

Este logro sitúa a España a la cabeza de la investigación europea, superando con creces los enlaces metropolitanos previos realizados en Madrid o Barcelona que apenas alcanzaban los 40 kilómetros de distancia.

Gobierno de Cantabria

Una alianza entre el Gobierno de Cantabria –a través de la Consejería de Sanidad- y las empresas UpHill y T-Systems ha desarrollado una herramienta digital con una vocación idéntica a la de un GPS pero, en este caso, aplicado a la sanidad. Es la tercera de las candidatas a alzarse con el galardón.

La idea es que paciente y médico estén conectados mediante una plataforma de monitorización en tiempo real que determine, en su caso, si el paciente está cumpliendo o no las directrices del médico o, en otra circunstancia, si debido a cambios en el contexto del enfermo, el doctor considera que debe cambiar ese tratamiento. Todo ello a distancia.

Aspectos como cuándo conviene ajustar una medicación o la decisión de adelantar una consulta presencial si la situación ha empeorado son sus principales funcionalidades. Pero no son las únicas.

El control telemático de todos los pacientes que están sujetos a este seguimiento hace posible que se establezcan prioridades, lo cual convierte el servicio en un proceso más eficiente.

Gobierno de Asturias

La cuarta finalista llega de la mano de una colaboración entre la tecnológica Liferay y el Principado, alianza que ha desarrollado CoVa, con la idea de poder anticiparse y ofrecer prestación social de una manera proactiva. Los agentes de IA lo que hacen es crear diferentes interfaces en función de a quién se dirigen (una persona mayor, una persona con capacidades especiales…).

Uno de los casos de uso más prometedores tiene que ver con la soledad no deseada. Y es que el Principado dispone de datos de las personas que viven solas y, a través de herramientas de inteligencia artificial, se pueden generar llamadas telefónicas con una voz humana que interactúa con la persona (preguntando cómo está, si tomó la medicación, etc.).

Lo que hay debajo de este sistema de agentes es lo que Liferay define como una superApp llamada miPrincipado, que permite unificar los servicios digitales, eliminar duplicidad de trámites y ofrecer experiencias personalizadas a ciudadanos y empresas.

Basada en estándares de código abierto, esta plataforma ha registrado alrededor de 24.000 usuarios. Además, concluyen sus impulsores, dispone del sistema de identificación oficial integrado.

Universidad de Cádiz

El Instituto de Investigación Marina (INMAR) de la Universidad de Cádiz ha diseñado una solución tecnológica disruptiva para monitorizar ballenas gracias a la IA debido a las dificultades técnicas por el excesivo ruido que existe en el Estrecho de Gibraltar.

Mediante una alianza estratégica con la Junta de Andalucía, se ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial capaz de filtrar el ruido ambiental para detectar silbidos de cetáceos en tiempo real.

Los resultados son revolucionarios: el modelo procesa 500 horas de grabación en apenas un día, una tarea que de forma manual requeriría años de análisis humano.

Con una fiabilidad del 88%, la herramienta optimiza la gestión y conservación de la fauna marina. Es el quinto finalista de los DISRUPTORES Innovation Awards en la categoría de 'Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización'.