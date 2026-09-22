DISRUPTORES Innovation Awards 2026: estos son los finalistas a mejor CIO del año

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Las claves Generado con IA Los DISRUPTORES Innovation Awards 2026 reconocen la labor de los CIO más innovadores de España, destacando su papel clave en la transformación digital de las empresas. Cinco finalistas compiten al galardón de CIO del Año: Nicolas Cosqueric (Danone), Iván Castro (Hijos de Rivera), Joan Barceló (World2Meet), Sergio Merchán (Iberdrola) y Anna Sánchez Simó (Volkswagen Group España). La gala se celebrará el 15 de octubre en el Palacio de Neptuno de Madrid y reunirá a referentes de la innovación y transformación digital del mundo hispano. Los finalistas han liderado proyectos destacados en inteligencia artificial, nube, ciberseguridad y automatización, impulsando la eficiencia y competitividad en sus organizaciones.

Si hay una figura que encarna la innovación en mayúsculas dentro de las compañías españolas, no es otra que la del CIO. Es el actor estratégico capaz de transformar procesos, impulsar nuevos modelos de negocio y conectar las novedades tecnológicas con los objetivos de su empresa. Su papel resulta hoy decisivo para navegar, además, un escenario muy marcado por la inteligencia artificial.

Por ello, uno de los grandes alicientes de los DISRUPTORES Innovation Awards 2026 será poner nombre al premiado en la categoría CIO del Año. El equipo editorial de la publicación ha elegido a los cinco finalistas y, durante la gala, se dará a conocer el fallo de un jurado conformado por 15 miembros entre los que se encuentran representantes del ecosistema digital entre los que se encuentran analistas independientes, directivos, representantes de patronales y académicos.

Por sexto año consecutivo, DISRUPTORES – EL ESPAÑOL pone en valor un rol, el del CIO, que se ha erigido como decisivo en el porvenir de empresas de todo tipo de sectores y tamaños. En los últimos tiempos, además, este cargo ha ido adquiriendo una especial relevancia dentro de los negocios, convirtiéndose en uno de los principales interlocutores de las máximas instancias directivas.

DISRUPTORES INNOVATION AWARDS 2025 Cristina Villarino

La gala se celebrará el próximo 15 de octubre en el icónico Palacio de Neptuno de Madrid, un espacio que acogerá a muchos de los representantes de la innovación y la transformación digital del mundo de habla hispana.

De entre las 10 categorías, la de CIO del Año recoge el esfuerzo, los conocimientos y las capacidades de estos directivos para reinventar la operativa de sus organizaciones a través de la convergencia de tecnologías tan relevantes como la inteligencia artificial, la nube o la ciberseguridad.

Por otra parte, los asistentes al evento recibirán una nueva edición del anuario ‘Los 50 más Disruptores’, donde se recogen los proyectos de todos los finalistas junto a opiniones de representantes y figuras destacadas del sector tecnológico.

Estos son los cinco finalistas en la categoría a CIO del Año de los DISRUPTORES Innovation Awards 2026:

Nicolas Cosqueric (Danone)

El francés Nicolás Cosqueric lidera la estrategia de innovación de Danone para el Sur de Europa desde hace cuatro años bajo la misma máxima: la tecnología siempre debe estar al servicio del negocio. El directivo, afincado en Cataluña desde hace dos décadas e Ingeniero en Tecnologías de la Información con mención en matemáticas y estadística, ha conseguido, entre otros grandes hitos, evolucionar los cimientos estratégicos de su empresa en la nube híbrida.

Una migración que no se realizó por pura inercia, sino buscando siempre la estabilidad y la seguridad. De este modo, su labor también ha pasado por convertir la heterogeneidad de la filial ibérica en una oportunidad para armonizar procesos, hablar el mismo idioma y liberar tareas repetitivas para dedicar tiempo a actividades de valor.

Asimismo, ha digitalizado las rutas de distribución de los productos de Danone para ser más eficientes desde el punto de vista medioambiental y para mejorar la calidad del servicio en tienda.

Antes de aterrizar en Danone, Cosqueric pasó por el mundo de la consultoría en PwC, dedicó cerca de 12 años a la empresa de bienes de consumo Hillshire Brands, y trabajó en Damm.

Iván Castro (Hijos de Rivera)

Ingeniero de formación, Iván Castro llegó a Corporación Hijos de Rivera en 2022. Lo hizo en un punto de inflexión para el grupo gallego, conocido por marcas como Estrella Galicia, Cabreiroá o Maeloc: la necesidad de renovar la arquitectura que sostenía los proyectos de innovación de la compañía.

De este modo, parte de su labor ha sido unificar todos los productos tecnológicos, con el objetivo de eliminar silos, centralizar decisiones y construir una arquitectura común. Ahora, bajo su responsabilidad se agrupan las áreas de Data, Ciberseguridad, Arquitectura, Inteligencia Artificial y la tecnología de puesto de usuario.

Por otra parte, el directivo también ha liderado una migración completa a la nube pública, lo que ha facilitado el acceso al dato por parte de los distintos departamentos de negocio.

Asimismo, sobre esta base digital ha construido un nuevo ecosistema de inteligencia artificial para aplicarla en casos concretos de negocio. Como ejemplo, destaca la plataforma Be2Bar, que identifica patrones en el canal Horeca para sugerir qué productos convienen a cada establecimiento.

Joan Barceló (World2Meet)

Joan Barceló inició su andadura en 2020 como CIO de World2Meet (W2M), la división de viajes del Grupo Iberostar, con un folio en blanco. De este modo, ha transformado la ausencia de mochilas tecnológicas en una ventaja competitiva diferencial: bajo su batuta se ha construido de forma nativa un ecosistema modular en la nube, escalable, desacoplado y cimentado sobre microservicios e integraciones de última generación.

Esta libertad le ha permitido orquestar la integración de una multinacional que a día de hoy engloba 22 marcas especializadas, opera en 175 países, gestiona un inventario superior a los 500.000 hoteles y cuenta con más de 5.000 empleados.

En 2023, cuando W2M ya tenía cierta madurez operativa, Barceló lanzó la plataforma IPA (Intelligent Process Automation), basado en inteligencia artificial, que ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma real y conectada a la capa operativa del grupo, conformando uno de los proyectos de automatización más ambiciosos de todo el sector turístico.

Con más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico, Barceló es licenciado en Computer Science por la Universitat de les Illes Balears y también es Director Académico del Global MBA de OBS Business School.

Sergio Merchán (Iberdrola)

Sergio Merchán lidera la modernización de la infraestructura digital de un coloso como Iberdrola: la primera energética de Europa y la segunda del mundo, con una capitalización bursátil de más de 120.000 millones de euros, 100 millones de clientes y alrededor de 160.000 millones en activos.

La historia de evolución digital de la empresa comenzó con el salto a la nube pública y con el abandono de los sistemas heredados que lastran a la mayoría de las organizaciones de su dimensión. El resultado está siendo meteórico: a día de hoy, ya tienen más del 55% de las aplicaciones en cloud, lo que les ha permitido medir, optimizar y controlar el gasto.

Además, ha superpuesto la inteligencia artificial en toda la arquitectura operativa de Iberdrola como una palanca que atraviesa generación eléctrica, redes, clientes y funciones corporativas. En este sentido, la filosofía que ha guiado a Merchán se basa en enfoque siempre alineado con el negocio y muy orientado al valor real.

Asimismo, el CIO está liderando el despliegue de cientos de agentes inteligentes, siempre poniendo el foco en los riesgos y en la IA responsable, para más de 200 casos de usos identificados. Para Merchán, el impacto de esta tecnología debe leerse en clave de productividad y aumento de capacidades.

Anna Sánchez Simó (Volkswagen Group España)

Anna Sánchez Simó lidera la innovación de Volkswagen Group España Distribución en un momento de fuertes cambios en la industria del automóvil: ya no importa solo el motor del coche, el software que lo gobierna y los datos que genera son determinantes para redefinir productos, procesos y modelos de negocio.

En este sentido, la directiva aplica inteligencia artificial en todos los procesos de la compañía, pero tiene claro que el vehículo se ha convertido en el mayor emisor de información que existe. A través de su tratamiento, ha conseguido implementar sistemas que predicen cuándo un coche tendrá una avería y enviar un aviso al conductor o al taller para concertar una cita antes de que se produzca.

Sánchez Simó ha instalado la filosofía de que el negocio es tecnología, y la tecnología es negocio. Por ello, tiene claro que el valor del dato y su gobernanza son claves en este nuevo paradigma.

La directiva, que ha trabajado 17 años en Seat, es una de las principales protagonistas de uno de los proyectos más relevantes en Volkswagen: la aplicación de IA a los contact centers. Se han integrado voz, email y WhatsApp para tener información en tiempo real de las interacciones de los clientes y ofrecer una atención mucho más personalizada.