DISRUPTORES Innovation Awards 2026: estos son los finalistas en Gran Empresa

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Las claves Generado con IA Los DISRUPTORES Innovation Awards 2026 se celebrarán el 15 de octubre en el Palacio de Neptuno, Madrid, reuniendo al ecosistema de innovación digital. Cinco grandes empresas son finalistas al premio Mejor Proyecto de Digitalización en Gran Empresa: Mahou San Miguel, Ribera Salud, Alsa, L'Oréal y Bankinter. Las iniciativas seleccionadas destacan por su uso de datos, inteligencia artificial y automatización para transformar sectores como alimentación, sanidad, transporte, industria y finanzas. El jurado independiente decidirá los ganadores, que se anunciarán en una gala que también presentará el anuario 'Los 50 más disruptores'.

El próximo 15 de octubre, y después del éxito de las pasadas ediciones, se celebrará en Madrid una nueva edición de los DISRUPTORES Innovation Awards 2026.

Estos premios, elegidos por un jurado independiente, reconocen los proyectos y profesionales que están impulsando la transformación digital en sectores clave de la economía y se han consolidado como un punto de encuentro para el ecosistema de innovación.

La gala tendrá lugar en el Palacio de Neptuno, en Madrid, donde se conocerán los ganadores de las distintas categorías. Tras reunir a más de 350 personas en la pasada edición, los premios volverán a congregar a representantes de empresas, startups, inversores y otros actores del ecosistema tecnológico.

DISRUPTORES INNOVATION AWARDS 2025 Cristina Villarino

INNOVATION AWARDS 2026 Descubre quiénes son los finalistas de este año:



Mejor Startup

Mejor Iniciativa de Impulso al Ecosistema

Mejor Inversor o Inversora

Mejor Gran Empresa

Mejor Empresa

Mejor CIO

Mejor Centro o Parque Tecnológico

Mejor Investigador o Investigadora

Mejor Iniciativa del Sector Público

Mejor Startup en Latam

Además, los asistentes recibirán en papel una nueva edición del anuario ‘Los 50 más disruptores’, que reúne una selección de los principales temas publicados durante el último año sobre los finalistas de los premios, junto a tribunas de expertos, infografías exclusivas y análisis que repasan las principales tendencias y retos del sector.



Hoy damos a conocer los cinco proyectos que optan al premio en la categoría Mejor Proyecto de Digitalización en Gran Empresa. Iniciativas que muestran cómo la tecnología está transformando sectores tan diversos como la alimentación, la sanidad, el transporte, la industria o las finanzas.

Mahou San Miguel

Mahou San Miguel ha situado el dato en el centro de su estrategia de transformación, con el objetivo de impulsar una toma de decisiones más ágil, eficiente y conectada con las necesidades del negocio. La compañía trabaja en la construcción de una cultura basada en la información, integrando capacidades analíticas avanzadas y nuevas herramientas digitales para optimizar procesos y reforzar su competitividad.

La iniciativa combina modernización tecnológica, gestión inteligente de la información y transformación cultural para convertir los datos en un activo estratégico de la organización. Este enfoque permite a Mahou San Miguel anticipar tendencias, mejorar la eficiencia operativa y acelerar la innovación en distintas áreas de la compañía, consolidando la tecnología como una de las palancas de su evolución empresarial.

Ribera Salud

Ribera Salud impulsa una transformación digital orientada a redefinir la atención sanitaria mediante el uso de tecnologías avanzadas, analítica de datos e inteligencia artificial. El grupo trabaja en nuevos modelos asistenciales capaces de mejorar la eficiencia de los centros sanitarios y ofrecer una atención más personalizada y proactiva a los pacientes.

La iniciativa explora nuevos conceptos vinculados a la hospitalización, la monitorización remota y la gestión inteligente de los recursos clínicos. Su estrategia busca aprovechar la tecnología para responder a los retos de sostenibilidad y capacidad que afrontan los sistemas sanitarios, situando la digitalización en el centro de la evolución de la atención médica.

Alsa

Alsa ha convertido la tecnología en uno de los motores de transformación de su actividad, integrando herramientas digitales en la gestión operativa, la movilidad y la experiencia de los viajeros. La compañía trabaja en la evolución del transporte por carretera mediante el uso de datos, conectividad y sistemas inteligentes capaces de optimizar tanto la operación como el servicio.

La estrategia abarca desde la gestión avanzada de flotas hasta nuevas capacidades de análisis y monitorización en tiempo real. Una transformación que muestra cómo la digitalización está redefiniendo un sector tradicional como el transporte, al convertir los vehículos y su entorno en plataformas tecnológicas cada vez más conectadas.

L'Oréal

La fábrica internacional de productos capilares de L'Oréal en Burgos se ha consolidado como uno de los exponentes de la industria conectada en España. La planta, que produce cientos de millones de unidades al año para mercados de todo el mundo, ha impulsado una estrategia de digitalización basada en la automatización, el análisis de datos en tiempo real y la integración de tecnologías avanzadas en la producción.

La iniciativa ha permitido optimizar procesos, mejorar la eficiencia operativa y aumentar la capacidad de adaptación de una instalación que trabaja a gran escala. La combinación de robótica, sensórica y gestión inteligente de la información sitúa a la planta burgalesa como un ejemplo de cómo la digitalización está transformando la industria manufacturera.

Bankinter

Bankinter ha desarrollado una estrategia de transformación digital basada en la automatización avanzada de procesos y el uso intensivo de la tecnología para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia de cliente. La entidad ha incorporado nuevas capacidades digitales en distintas áreas de negocio con el objetivo de liberar recursos, agilizar operaciones y reforzar la capacidad de respuesta de la organización.

El proyecto combina automatización, inteligencia artificial y gestión del dato para optimizar procesos internos y acelerar la toma de decisiones. Una evolución que refleja el papel creciente de las nuevas tecnologías en la transformación de la operativa bancaria y en la preparación de las entidades para los nuevos retos del sector.