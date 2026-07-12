Blanca Juti (L'Oréal): "La belleza es una cuestión de conexión humana, la IA ha de usarse de forma intencional y ética"

Blanca Juti, directora de Comunicaciones y Asuntos Públicos de L'Oréal, en la rueda de prensa de la firma en VivaTech 2026 el pasado junio. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA Blanca Juti, directora de Comunicación de L'Oréal, destaca que la belleza es una cuestión de conexión humana y autenticidad, más allá de la superficialidad. La inteligencia artificial es vista por L'Oréal como una herramienta ética e intencional para potenciar la experiencia del consumidor y acelerar la investigación científica. L'Oréal ha sellado una alianza estratégica con OpenAI para integrar IA generativa y realidad aumentada en la experiencia del cliente. La empresa invierte fuertemente en ciencia y tecnología, y resalta el valor de la IA como acelerador analítico, aunque su impacto emocional es nulo comparado con el contacto humano real.

Hace tiempo que L'Oréal ha revolucionado la visión que la marca proyecta sobre el concepto de belleza de la mano de su férrea apuesta por la innovación, la tecnología y el poder de los datos.

En plena ola de la inteligencia artificial, la compañía focaliza los superpoderes que otorga esta tecnología tan disruptiva y transformadora en otorgar a las personas esa libertad necesaria para ser precisamente eso, seres humanos y "recuperar su esencia".

Es lo que defiende Blanca Juti, directora de Comunicaciones y Asuntos Públicos de L'Oréal, en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL durante la última edición de VivaTech, una cita donde la marca presenta todos los años sus últimas innovaciones alrededor del mundo de la belleza.

Juti nos recibe en el expositor de la compañía en una frenética mañana de visitas durante la última edición del evento de París -conocido como 'la gran fiesta de las startups europeas'-.

El ritmo no decae ni un instante. Espacios llenos de gente arriba y abajo, directivos y comerciales que van y vienen para cumplir con su apretada agenda, demostraciones de los nuevos productos en cada esquina y actividad... mucha actividad allá donde mires.

Numerosos visitantes en el expositor de L'Oréal en VivaTech 2026. DISRUPTORES

Es lo habitual cada año en el booth de L'Oréal en VivaTech, uno de los puntos más concurridos y de obligada visita en el Expo Porte de Versailles. Este año, pese a la ampliación y reconfiguración del espacio expositivo con motivo del décimo aniversario del evento, ha mantenido -si no, aumentado- su poder de atracción para el visitante.

Nos sentamos en uno de los sets ubicados en uno de los laterales del expositor para conversar con Blanca Juti sobre el apasionante momento que atraviesa el sector de la belleza y cómo la tecnología y la percepción que de ella tiene el consumidor ha cambiado en los últimos años el impacto de esta potente industria en el gran público.

"La belleza es una cuestión de conexión humana. Tú la utilizas para expresar quién eres, para cuidarte y tener confianza en ti"

Antropóloga de formación, pronto aflora su visión de la tecnología, la ciencia y la investigación desde una perspectiva humana, valorando aspectos como la autenticidad, la inteligencia emocional y la esencia que nos convierte en personas.

Frente a la idea de que la cosmética es algo superficial -una máxima errónea que compañías como L'Oréal está demostrando no se corresponde con el momento actual de esta industria-, Juti defiende su valor antropológico. "La gente no se da cuenta de la importancia que la belleza tiene para el bienestar humano, es algo que nos acompaña desde antes de ser Homo sapiens", afirma, y recuerda que ya el cromañón utilizaba polvos para su cuidado.

"La belleza es una cuestión de conexión humana. Tú la utilizas para expresar quién eres, para cuidarte y confianza en ti".

También es un "marcador social": "Me arreglo para verme bien cuando estoy con una persona que me importa, para demostrar que pertenezco a esta tribu o que quiero ser disruptiva, por poner otro ejemplo. Es fundamental".

El peso de la industria de la belleza en Europa

En el terreno meramente empresarial, Juti destaca el peso de la industria de la belleza, especialmente en Europa. "La región no está en la primera línea de muchas industrias, pero en esta sí, porque cinco de los siete mayores productores del mundo somos europeos", destaca con orgullo la directiva de la marca francesa.

L'Oréal, en particular, sostiene una infraestructura ingente: "Invertimos 1.130 millones de euros en ciencia y 1.150 millones en tecnología", explica, además de destacar que la empresa genera empleo para "1,3 millones de personas en todo el mundo".

Expositor de L'Oréal en VivaTech 2026. DISRUPTORES

La innovación en L'Oréal está presente en su ADN desde el inicio de la compañía, lo que se traduce en "una comprensión profunda de la biología humana".

Juti subraya que la piel es el organismo más grande del cuerpo y un reflejo directo de la salud, influenciada por la microbiota, el sueño, la contaminación y el estilo de vida. "Tienes que entender la piel y el pelo a un nivel molecular y celular para poder impactarlos", señala.

Nos interesa especialmente su visión sobre la IA y cómo esta tecnología tan disruptiva y transformadora está transformando L'Oréal.

Blanca Juti no defrauda. La antropóloga que lleva dentro vuelve a manifestarse. Reconoce que la inteligencia artificial ha irrumpido en esta industria como un acelerador sin precedentes, pero avisa: "Para L'Oréal, la IA no es un fin, sino un medio que se rige por principios éticos y de valores". "Es una herramienta que debe utilizarse de manera intencional y ética para potenciar la conexión humana", recalca.

L'Oréal y OpenAI, al servicio del cliente

En concreto, la empresa utiliza esta tecnología en tres frentes. El primero de ellos sitúa al consumidor en el centro del relato. “Se trata de mejorar la comunicación y proximidad con él”, un objetivo que favorecerá el reciente anuncio de colaboración con OpenAI. Los dos gigantes han sellado una alianza estratégica para transformar el sector de belleza al integrar inteligencia artificial generativa y realidad aumentada en la experiencia del cliente.

En segundo lugar, la IA es un acelerante para la investigación científica en L’Oreál al permitir desarrollar moléculas y testar procesos a una velocidad asombrosa. Según Juti, algunas investigaciones son ahora "200 veces más rápidas de lo que eran hace 10 años".

"La inteligencia artificial es un acelerador para la investigación científica, algunas investigaciones son ahora 200 veces más rápidas de lo que eran hace 10 años"

Por último, pero no menos importante, esta tecnología abre nuevas puertas para ser más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. “Desde facilitar tareas automáticas a los empleados hasta medir y disminuir el impacto ambiental de las campañas de marketing”, indica la directiva.

Y es que para Blanca Juti es tan importante todo lo que la IA puede hacer, como aquello para lo que no está capacitada -al menos, por ahora-. Ve a la IA como una "superinteligencia analítica", pero advierte que "su valor en el terreno emocional es nulo".

Superinteligencia analítica con nulo valor emocional

"La inteligencia analítica es unos y ceros; no es una inteligencia que se cansa, que pierde un amigo, que gana, que se enamora o que vive emociones", reflexiona Juti.

En un mundo donde la IA puede generar homogeneidad, la autenticidad y el contacto humano real se vuelven los valores más preciados.

Para la directiva, este es el momento de "reforzar la solidaridad, el juicio y la inteligencia emocional, utilizando la tecnología para liberar al ser humano de las tareas de poco valor y permitirle recuperar su esencia".

"El consumidor, sobre todo, aprecia la autenticidad. ¿Por qué la valoramos tanto? Porque la IA te puede dar homogeneidad, pero como seres humanos, apreciamos el verdadero contacto. Hay que acordarse siempre de que la IA es una superinteligencia analítica. Pero su valor emocional es cero", insiste Juti.

Nos despedimos de Blanca Juti con una idea clara: la nueva generación de experiencias de la belleza está en marcha y, gracias a la tecnología, especialmente a la IA y el poder de los datos, estamos un poquito más cerca de abrazar un nuevo enfoque de esta potente industria más personalizado, tecnológico y, por supuesto, humano.