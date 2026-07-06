Félix Pastor (Asus): "La IA está convirtiendo el equipo de trabajo en un socio activo"

Las claves

Las claves Generado con IA La integración de la inteligencia artificial en los dispositivos profesionales está transformando el PC en un socio activo y estratégico para el trabajo diario. Las principales barreras para la adopción de la IA en pymes españolas son la adaptación tecnológica, la ciberseguridad y la formación de equipos. La incorporación de unidades de procesamiento neuronal (NPU) en los equipos mejora el rendimiento, la eficiencia energética y la seguridad al permitir procesar datos localmente. La IA en los PCs facilita la automatización de tareas, la gestión de datos y la colaboración, anticipando que los asistentes inteligentes serán la principal interfaz de trabajo en el futuro.

Tras el auge de la IA generativa, ahora las empresas buscan cómo convertir esta tecnología en una herramienta útil para agilizar procesos y facilitar el día a día.

En esta nueva etapa, la IA ya no depende únicamente de aplicaciones en la nube, también empieza a integrarse en los dispositivos profesionales, acercando sus capacidades a los empleados y mejorando aspectos como la seguridad, la eficiencia o la colaboración.

De ahí que las organizaciones precisen de equipos preparados para ejecutar las nuevas cargas de trabajo de la IA y que, al mismo tiempo, sean capaces de responder a las necesidades del puesto de trabajo híbrido, en el que la protección del dato y el aumento de la productividad son una prioridad.

Para saber cómo está evolucionando este mercado, Félix Pastor, responsable de Desarrollo de Negocio Profesional (Sistemas) de ASUS España, ha dado a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL las claves sobre el papel que desempeñará esta nueva generación de equipos en la transformación digital de las empresas y, sobre todo, los retos que plantea la adopción de la inteligencia artificial en el entorno profesional.



DISRUPTORES: Hace apenas dos años, la conversación sobre inteligencia artificial giraba casi exclusivamente en torno al software. Ahora el hardware vuelve a ocupar un papel protagonista. ¿Qué ha cambiado para que el ordenador personal vuelva a ser un elemento estratégico?

FÉLIX PASTOR: Las empresas han avanzado en su proceso de adopción de la IA y han entendido la importancia de poder trabajar en local. En esencia, hemos superado la fase de exploración inicial y estamos avanzando hacia la implantación de casos de uso reales y tangibles que impactan directamente en la productividad empresarial.

Las compañías se han dado cuenta de que, para ejecutar cargas de trabajo elevadas a través de la IA de forma eficiente, fluida y con un alto rendimiento, el software ya no es suficiente de forma aislada; se necesita un hardware preparado que sostenga esa arquitectura.

"Para ejecutar las cargas de trabajo de la IA, el software por sí solo no es suficiente"

A esto se suma el auge del trabajo híbrido y la necesidad de gestionar grandes volúmenes de datos, lo que ha convertido al PC en una plataforma completa de productividad, obligando a los dispositivos a evolucionar hacia el concepto de AI PC.

El ordenador personal vuelve a ser estratégico porque es el nodo central donde confluyen la potencia local, la seguridad y las herramientas inteligentes que el profesional necesita en su día a día.

D.: Muchas empresas siguen viendo la IA como un proyecto complejo y costoso. ¿Qué barreras detectan entre las pymes españolas y cómo intentáis desde Asus democratizar el acceso a esta tecnología?

F.P.: En nuestro estudio Inteligencia artificial y pymes: transformando el futuro a través de la tecnología, identificamos que las principales barreras de las pymes españolas son la adaptación tecnológica y cultural, el desconocimiento sobre cómo integrar la IA de forma segura en sus procesos, los retos de ciberseguridad y la formación de los equipos.

En resumen, vemos que muchas organizaciones temen que implementar IA suponga una gran complicación operativa o costes inasumibles.

Desde Asus Business buscamos democratizar el acceso a la inteligencia artificial ofreciendo soluciones fiables, escalables y fáciles de implementar que se integran de forma transparente en las infraestructuras existentes, sin añadir capas de complejidad.

"La inteligencia artificial debe ser una palanca de crecimiento para empresas de cualquier tamaño"

Actuamos como un socio tecnológico real, proporcionando asesoramiento experto y soporte integral en todo el ciclo de vida del dispositivo, logrando que la IA deje de ser una barrera y se convierta en una palanca de crecimiento accesible para cualquier tamaño de empresa.

D.: Existe una enorme expectativa sobre la IA, pero muchas organizaciones todavía no saben por dónde empezar. ¿Cuáles son hoy los casos de uso que realmente están mejorando la productividad de las empresas?

F.P.: La verdadera innovación es aquella que simplifica el trabajo diario de forma natural. Hoy en día, los flujos de trabajo más beneficiados y con un impacto inmediato se centran en la automatización de tareas administrativas repetitivas, la gestión documental, el análisis de grandes volúmenes de datos y la optimización del tiempo operativo.

A nivel colaborativo, las herramientas de IA están transformando las reuniones virtuales, mejorando la experiencia general mediante soluciones como la cancelación de ruido inteligente, cámaras optimizadas, traducción en tiempo real y la transcripción y resumen automáticos.

Además, en sectores vinculados al diseño o la ingeniería, nuestros equipos permiten trabajar con aplicaciones avanzadas de IA generativa, acelerando los procesos creativos y mejorando la toma de decisiones basada en datos.

¿Qué es un AI PC? La llegada de la inteligencia artificial ha impulsado una nueva categoría de dispositivos concebidos para ejecutar parte de estas funciones en el propio equipo. Junto a la incorporación de NPUs, los fabricantes están reforzando aspectos como la autonomía, la seguridad o la movilidad. En este segmento, está el ExpertBook Ultra de Asus, un modelo equipado con una NPU de hasta 50 TOPS, una batería de larga duración y dirigido al mercado profesional.

D.: Hasta hace poco, todo el protagonismo recaía en la CPU y la GPU. Ahora la NPU empieza a convertirse en un argumento de compra. ¿Por qué debería importarle esto a un directivo o al responsable tecnológico de una pyme?

F.P.: Para un directivo o CIO, la NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal) debe ser prioritaria porque redefine el coste total de propiedad y la eficiencia del puesto de trabajo. Hasta ahora, la CPU y la GPU asumían todo el esfuerzo, lo que elevaba el consumo de energía y limitaba el rendimiento en multitarea. La NPU está dedicada exclusivamente a acelerar cargas de trabajo de IA de forma local.

Esto se traduce en tres ventajas empresariales críticas: un rendimiento excepcional en aplicaciones inteligentes sin ralentizar el sistema, una drástica reducción del consumo energético que permite autonomías de hasta 24 horas, y una menor generación de calor, posibilitando diseños más finos y silenciosos.

D.: Uno de los principales frenos para adoptar la IA sigue siendo la protección de la información corporativa. ¿Qué ventajas aporta ejecutar determinadas funciones de inteligencia artificial directamente en el dispositivo?

F.P.: La seguridad y la privacidad de los datos se han convertido en prioridades estratégicas absolutas ante el aumento de amenazas y exigencias regulatorias. Trabajar con la IA local de un AI PC disminuye drásticamente la dependencia de recursos externos y permite trabajar exclusivamente en el ecosistema del equipo, evitando cualquier tipo de filtración o amenaza.

"Estamos ante una revolución tecnológica a la que todavía no le vemos techo"

La gran ventaja es que la información sensible de la empresa no sale del dispositivo para ser procesada en servidores de terceros, lo que mitiga los riesgos de fugas o accesos no autorizados.

A esto se suma el hecho de que el procesamiento en local reduce al mínimo la latencia, mejora la velocidad de respuesta de las aplicaciones de IA y permite seguir trabajando de forma inteligente de manera totalmente consistente, con la misma fluidez y seguridad, independientemente de la conectividad o de dónde se encuentre el empleado.

D.: Apostáis por una IA cada vez más integrada en el propio equipo. ¿Cómo imagina la evolución de estos asistentes? ¿Llegarán a convertirse en la principal interfaz con la que trabajaremos?

Estamos convencidos de que la IA va a dejar de ser un complemento o una aplicación aislada para convertirse en el centro mismo de la productividad diaria. Actualmente, suites de productividad ya optimizan flujos de trabajo en lenguaje natural, resúmenes e interacción en reuniones.

En los próximos años, estos asistentes seguirán evolucionando hacia sistemas predictivos y profundamente personalizados, capaces de anticiparse a las necesidades del profesional y automatizar procesos complejos antes de que se lo pidamos.

La interfaz tradicional de ventanas y comandos dará paso de forma natural a interacciones conversacionales e inteligentes, consolidando al asistente integrado como la interfaz principal con la que gestionaremos nuestro entorno laboral.

D.: Durante años, el PC parecía haberse convertido en una tecnología madura. ¿Cree que la inteligencia artificial está provocando el mayor cambio en la informática personal desde la llegada del smartphone o incluso desde el nacimiento del portátil? ¿Por qué?

Estamos, sin duda, ante una revolución tecnológica a la que todavía no le vemos techo. No es una simple mejora incremental de rendimiento o de megapíxeles; estamos viviendo un cambio estructural en la forma en que interactuamos con la tecnología y en cómo se organiza el trabajo.

El PC pasó por una etapa madura donde el rendimiento extremo parecía estancado, pero la llegada de la inteligencia artificial en local y los procesadores centrados en la máxima eficiencia representan el mayor punto de inflexión de la última década, comparable al impacto que tuvo la movilidad o el nacimiento del propio portátil.

La IA está transformando el ordenador personal de una herramienta pasiva de ejecución de software a un socio activo de colaboración y asistencia inteligente, reconfigurando por completo el mercado profesional y el puesto de trabajo digital para los próximos años.