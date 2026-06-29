Juan M. García (Cerealto): "El mayor valor de un CIO es aportar tranquilidad y confianza al negocio"

Las claves

Las claves Generado con IA Juan M. García, CIO y CISO de Cerealto, destaca que el mayor valor de su rol es aportar confianza y tranquilidad al negocio mediante transparencia y gestión estratégica de riesgos. La digitalización en Cerealto se basa en infraestructuras sólidas, ciberseguridad y servicios digitales, con SAP como núcleo, y una apuesta firme por la innovación y la inteligencia artificial. La compañía considera la IA como una herramienta para aumentar la eficiencia, sin reemplazar a las personas, y trabaja en concienciar a los empleados sobre sus beneficios y limitaciones. García subraya la importancia de la ciberseguridad como responsabilidad transversal y la necesidad de contar con equipos técnicos sólidos y valorados para afrontar los retos tecnológicos.

Dice Juan Manuel García Dujo que el éxito de los departamentos de tecnología de cualquier empresa pasa por ser transparentes y claros en su aportación al negocio. Valores que, no obstante, pueden convertirse en una auténtica espada de Damocles, porque, tal y como afirma: “Muchas veces solo tienen visibilidad cuando hay un fallo que impacta en toda la operativa”.

El actual CIO y CISO de Cerealto asume con esta afirmación el peso estratégico que conlleva ser un gestor de riesgos. Más en una enseña de tradición familiar que cuenta con hasta 12 plantas industriales repartidas en cinco países (Reino Unido, Portugal, México y Estados Unidos, además de España), para conformar, a día de hoy, el mayor grupo europeo de fabricación de galletas, cereales y otros snacks.

Para el directivo no hay otra receta a seguir que esta filosofía. En este sentido, añade como miembro del comité ejecutivo: “El mayor valor actual de los CIOs y CISOs es generar confianza y tranquilidad”.

Sobre este mantra se han alzado, cuenta en conversación con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL, los cimientos tecnológicos de la compañía. Unos pilares que, por cierto, subraya, tienen una base muy sólida y les van a permitir aprovechar la ola de innovación que ha desatado la inteligencia artificial y su vertiente agéntica.

Antes de entrar de lleno en la herramienta de moda, García Dujo -que lleva más de una década de trayectoria en Cerealto- desgrana la columna vertebral tecnológica de la organización. Al experto le gusta comparar el proceso de digitalización con la construcción de una casa. Y ese hormigón está hecho de infraestructuras y ciberseguridad, “elementos transversales” en toda empresa.

El siguiente nivel es la capa de aplicaciones y servicios digitales para el negocio. Sobre un core basado en SAP desde hace más de 15 años se articula toda la amalgama de servicios para los clientes internos: desde herramientas para el área financiera más estándar, como gestión de nóminas, hasta soluciones de comunicación y desempeño pasando por servicios más de planta encargados, por ejemplo, de la trazabilidad de la producción.

Y, por último, llega el tejado. “Es la innovación, todas aquellas tecnologías que probamos y adaptamos para sacar nuevas utilidades”. Es el caso de la denominada Industria 4.0 y de su brazo robótico, que la compañía tiene desplegado desde hace un lustro y ya da “muchos” frutos. Y, por supuesto, aquí tiene cabida la IA, “que es necesario adoptar, y sobre todo entender y estabilizar para que aporte rentabilidad”, asevera.

Tiempos críticos, pero necesarios, para las compañías

Es precisamente en esta nueva era de la IA en la que el CIO reconoce que se ha abierto una “transición crítica” para Cerealto por la que los equipos técnicos operan sin que haya impacto en el negocio. “Tenemos que trabajar de la manera más transparente posible”, reitera su filosofía.

“En el sector industrial todos tenemos una gran cantidad de datos que hay que captar y analizar de una forma fiable”, añade. Todavía queda recorrido, pero la compañía ya está explorando también la IA agéntica en dos vías distintas.

Almacén logístico de Cerealto en Palencia. Cerealto

"Las herramientas de IA están hechas para ayudarnos a pensar mejor pero no para que piensen por nosotros"

La primera está orientada a ayudar a los empleados, desplegando agentes en la organización para que estos sean más eficientes. Aunque, aquí se esconde un gran riesgo: “Tenemos que hacer entender que estas herramientas están hechas para ayudarnos a pensar mejor pero no para que piensen por nosotros. Estamos haciendo un gran trabajo de acompañamiento y concienciación”.

Y es que, para Cerealto la IA no es sustitutiva ni mucho menos, y como mucha gente teme en todo tipo de sectores, del ser humano. “No encajaría con nuestros valores. Buscamos más eficiencia, pero sabiendo que esto va de personas y no de tecnología”

Al respecto, refiere que la gestión del cambio es crítica, pero que no es nada nuevo, lo ha sido siempre: “Recuerdo que cuando implantamos los primeros procesos digitales en planta el miedo estaba presente. Tenemos que estar cerca de los empleados y explicarles qué capacidades les van a aportar estas herramientas. Ellos son los que mejores conocen qué tareas son repetitivas y cómo pueden generar más valor”.

Por otra parte, los agentes han permitido tener un espectro mayor de soluciones de automatización. “Aquí, nuestro mayor reto es hacer que la IA generativa sea determinística, que nos dé un resultado común para encontrar el caso de uso industrial”.

"Buscamos más eficiencia con la IA, pero sabemos que esto va de personas y no de tecnología"

Asimismo, todos los CIOs se encuentran ahora sumidos en los modelos de costes. ¿Cómo asegurar que una herramienta muy usada no se convierta en algo no viable económicamente? “Entra dentro de nuestra responsabilidad asegurar que el precio de estos servicios encaja en el modelo de negocio”, responde.

La ciberseguridad como elemento crítico y transversal

A su rol como CIO, García Dujo suma otra capa trascendental: la de CISO o responsable de ciberseguridad. Una tarea con la que se siente cómodo, confiesa, por su recorrido en la industria. Este ingeniero de telecomunicaciones de formación tiene muy claro también cómo gestionar este ámbito: “Desde el diseño. Si no tienes definidas tus políticas de protección se te va a caer la casa”, vuelve al símil.

Este es un segmento en el que confluyen personas, procesos y tecnologías. Todas con igual importancia. “Tenemos que formar a los usuarios para que ayuden a detectar el riesgo”, comienza a enumerar. “También necesitamos toda la tecnología disponible para desplegar soluciones robustas”.

"Si no tienes unas políticas de ciberseguridad bien definidas corres el riesgo de que se te derrumbe la compañía"

Y, la parte de procedimientos, indica, es la más dura y menos amigable. Aunque toda la legislación que se ha aprobado en Europa al respecto en los últimos años ayuda. “Dejan muy claro que esta es una labor de toda la compañía. Que la ciberseguridad no puede recaer solo en el CISO y cale en los departamentos de administración”.

Por ello, dice, es vital que figuras como la suya se sienten en los comités ejecutivos. “Tenemos que tener la visión de hacia dónde va la compañía, anticiparnos en la estrategia digital, dar servicio, gestionar riesgos y, por supuesto, crear nuevos modelos de negocio”.

Contar con un gran equipo, factor diferencial en Cerealto

Con todos estos imperativos, su labor pasa por hablar los idiomas de negocio y tecnología, y por una constante actualización de las constantes novedades de la industria digital. Para hacerlo frente, asegura, “tienes que contar con un gran equipo”.

“El CIO sin su departamento no es nadie, yo no puedo saber de todas las tecnologías que hay en el mercado, mi tiempo es limitado. Tener a gente potente, responsable y valorada es la clave de nuestros departamentos”.

No obstante, el directivo reconoce que el talento técnico escasea en todo el mundo, con una guerra global abierta por captar grandes tecnólogos. “Otro de mis grandes objetivos es lograr que los equipos se sientan valorados, aportar crecimiento, conciliación y que tengan un sentimiento de pertenencia con la compañía”, concluye.