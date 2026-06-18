Mercadona, reconocida como la empresa más innovadora en la distribución en España

Las claves

Las claves Generado con IA Mercadona ha sido reconocida por la revista Fortune como la empresa más innovadora en la distribución en España y la octava en Europa en su sector. La compañía ha ascendido 97 posiciones en el ranking general europeo, situándose ahora en el puesto 148 de un total de 300 empresas. Mercadona basa su innovación en cuatro ejes: producto, procesos, social y colaboración abierta, destacando el uso de la inteligencia artificial para mejorar operaciones concretas. El CTO de Mercadona, Sergio Pajares, subraya que la tecnología debe aportar valor resolviendo problemas reales y específicos en todas las áreas de la empresa.

Mercadona ha sido reconocida como la empresa más innovadora en la distribución de España, según la prestigiosa revista Fortune, líder en negocios mundial. La publicación ha presentado este jueves la segunda edición del ranking de empresas más innovadoras de Europa, donde destaca la presencia de Mercadona como la única del sector de España, y la octava en el listado de la distribución europea.

Asimismo, en el listado general compuesto por 300 empresas europeas de varios sectores, de las cuales solo aparecen 12 mercantiles españolas, la compañía de supermercados ocupa la 148ª posición, subiendo 97 posiciones respecto al año pasado, cuando quedó en la 245ª posición.

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes, la compañía lleva a cabo un modelo de innovación propio y transversal centrado en cuatro ejes: la innovación de producto, que canaliza a través de sesiones de coinnovación que realiza con sus clientes en sus 20 centros de coinnovación para desarrollar mejoras y novedades en el surtido; la de procesos, apostando por la transformación digital para optimizar tareas como la gestión de tiendas; la social, con la colaboración con entidades sociales; y la abierta y colaborativa, colaborando con organizaciones especializadas en encontrar soluciones innovadoras que aporten valor a toda la organización.

Hace unos meses, DISRUPTORES mantuvo una charla con Sergio Pajares, CTO de Mercadona, quien reflexionó sobre cómo la tecnología -y más concretamente la inteligencia artificial- había ayudado a mejorar los procesos de innovación de la compañía.

"En el mundo tecnológico parece que toda la conversación gira en torno a si ya dispones de una IA. En Mercadona, en cambio, nuestro enfoque es mucho más pragmático: queremos desarrollar la mejor IA para vender lechugas", admitía Pajares.

Toda una declaración de intenciones sobre la que profundizó el directivo, explicando que "la tecnología es un medio para aportar valor al negocio y únicamente tiene sentido si resuelve problemas tangibles y específicos que surgen diariamente en cualquiera de nuestras áreas: tiendas, logística, prescripción y compras, finanzas, obras, etc.".

Dicho de otro modo, teniendo en cuenta que cualquier empresa puede integrar una API "y afirmar que ya tiene IA", el reto estaría en "identificar en qué procesos la IA aporta un impacto real y en cuáles solo se convertiría en un escaparate tecnológico".

Eso es lo que hace Mercadona en sus procesos innovadores, que le han valido este reconocimiento.