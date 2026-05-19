Carla Ruiz, directora de RRHH de AstraZeneca: "Competimos con las grandes tecnológicas por el talento en IA”

Las claves

Las claves Generado con IA AstraZeneca compite con grandes tecnológicas para atraer talento especializado en inteligencia artificial y ciencia de datos, clave para la innovación biomédica. El Global Hub de Barcelona de AstraZeneca reúne a más de 1.600 empleados de 60 nacionalidades y es un polo de atracción de perfiles científicos y tecnológicos. La compañía ha implementado políticas de inclusión y equidad, alcanzando un 60% de mujeres en plantilla y un 75% en el comité directivo. Un 25% de la plantilla del hub trabaja en áreas relacionadas con datos e IA, impulsando más de 35 iniciativas que integran inteligencia artificial en investigación y desarrollo.

El talento ya no se disputa únicamente entre empresas del mismo sector, como tampoco basta con atraer perfiles tradicionales. En un momento marcado por la inteligencia artificial, los datos y la transformación de la investigación biomédica, las farmacéuticas han empezado a competir directamente con las grandes tecnológicas por perfiles especializados capaces de combinar ciencia y tecnología.

Este es, precisamente, uno de los grandes cambios que describe Carla Ruiz, directora de RRHH de AstraZeneca, durante esta entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

La compañía, que cuenta con un 60% de mujeres en plantilla y un 75% en el comité directivo, ha convertido su hub global de Barcelona en uno de los principales polos de atracción de talento científico y tecnológico de Europa.

El centro supera ya los 1.600 empleados y reúne a profesionales de más de 60 nacionalidades en un entorno donde conviven perfiles biomédicos con especialistas en inteligencia artificial, machine learning o ciencia de datos. De hecho, un 25% de la plantilla del hub trabaja ya en áreas relacionadas con datos e IA.

La directiva sostiene que el papel de los recursos humanos también ha tenido que transformarse para responder a esta nueva realidad. “Hemos pasado de un enfoque tradicional basado en puestos de trabajo a uno centrado en habilidades”, explica Ruiz, que sitúa la tecnología y la analítica de datos como herramientas clave tanto para atraer talento como para impulsar la movilidad interna y el desarrollo profesional.

DISRUPTORES: En un momento en el que el talento se ha convertido en un factor diferencial para innovar, ¿cómo está evolucionando el papel de RRHH dentro de AstraZeneca?

CARLA RUIZ: Las personas son el activo más importante para impulsar la innovación. El papel de Recursos Humanos ha evolucionado, convirtiéndose en un socio estratégico fundamental, que trabaja alineado con la visión global de la compañía para atraer, desarrollar y retener el talento necesario para avanzar en nuestra misión de transformar la salud a través de la ciencia.

“Hemos pasado de un enfoque basado en puestos de trabajo a uno centrado en habilidades”

Fomentamos una cultura inclusiva, creativa y colaborativa, en la que la diversidad es una fortaleza para generar ideas innovadoras que marquen la diferencia en la salud global. Este enfoque estratégico nos permite asegurar que contamos con las mejores personas para abordar los retos del futuro de la ciencia y la salud.

D.: Contáis con un 60% de mujeres en plantilla y un 75% en el comité directivo, cifras poco habituales en un sector científico y cada vez más tecnológico. ¿Qué decisiones han permitido alcanzar ese equilibrio?

C.R.: Esta paridad es el resultado de unas políticas de inclusión y equidad que aseguran que las mujeres tengan las mismas oportunidades de acceder a puestos de liderazgo.

Apoyamos el desarrollo profesional de las mujeres mediante programas específicos y promovemos la igualdad de género en todas las áreas de la compañía, especialmente en el ámbito científico y tecnológico, donde el liderazgo femenino sigue siendo un motor clave para la innovación.

D.: Vuestro hub de Barcelona se ha convertido en uno de los principales polos de atracción de talento de la compañía. ¿Qué tiene este modelo para competir con otros hubs globales?

C.R.: El AstraZeneca Global Hub de Barcelona se ha consolidado como un referente de innovación científica y tecnológica que atrae talento de todo el mundo. La ciudad, con su ecosistema científico dinámico, su infraestructura de biotecnología de vanguardia y su fuerte colaboración entre el sector público y privado, se presenta como un entorno ideal para profesionales internacionales que buscan desarrollarse en un centro de excelencia.

La calidad de vida en Barcelona, junto con su cultura cosmopolita y diversa, también juega un papel fundamental en atraer a los mejores perfiles globales.

Además, este modelo favorece el retorno de talento español, especialmente aquellos profesionales que, después de haber trabajado o estudiado en el extranjero, encuentran en el hub una oportunidad para aplicar su experiencia en proyectos de gran impacto.

Con una inversión de 1.300 millones de euros hasta 2027, el Global Hub de Barcelona se posiciona como un referente tanto para el talento local como internacional.

D.: La compañía está incorporando perfiles procedentes de áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos o tecnología. ¿Hasta qué punto una farmacéutica compite hoy más con grandes tecnológicas que con otras compañías del sector?

C.R.: Estamos integrando perfiles de áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos y digital health para acelerar la innovación farmacéutica y mejorar los resultados para los pacientes. Esto nos coloca en competencia no solo con otras farmacéuticas, sino también con grandes tecnológicas, ya que estos perfiles son esenciales para optimizar nuestros procesos de investigación y desarrollo.

“Competimos con grandes tecnológicas por el talento”

En el AstraZeneca Global Hub de Barcelona, un 25% de nuestros empleados son especialistas en datos e inteligencia artificial, colaborando estrechamente con equipos científicos para convertir información compleja en evidencia accionable y optimizar la personalización de tratamientos.

Actualmente, más de 35 iniciativas en el hub incorporan IA y ciencia de datos, abarcando desde el diseño de ensayos clínicos hasta la medicina de precisión.

D.: Con más de 60 nacionalidades en el equipo, la diversidad es uno de los rasgos diferenciales del hub. ¿Cómo se consigue que tenga impacto real en el negocio?

C.R.: La diversidad es un pilar esencial para impulsar la innovación. No solo gestionamos la diversidad como un valor cultural, sino como un motor de resultados.

Contamos con equipos multidisciplinarios que aportan perspectivas globales para abordar problemas complejos, lo que nos permite desarrollar soluciones más inclusivas y eficaces. La integración de diferentes enfoques culturales y de pensamiento es fundamental para optimizar nuestros procesos de investigación y desarrollo.

D.: En este escenario, ¿qué papel juega la tecnología en la experiencia del empleado y en la retención del talento?

C.R.: Sin duda, la tecnología juega un papel clave en la experiencia del empleado y en nuestra capacidad para retener talento.

Con la implementación de Talent Intelligence, hemos transformado nuestra gestión del talento, pasando de un enfoque tradicional basado en puestos de trabajo a uno centrado en habilidades. Esto nos permite personalizar las trayectorias profesionales de nuestros empleados, identificar talento oculto y abrir nuevas oportunidades de desarrollo dentro de AstraZeneca.

"La diversidad es un pilar esencial para impulsar la innovación"

La integración de inteligencia artificial y big data nos permite tomar decisiones más ágiles y basadas en datos, lo que mejora la movilidad interna y la transparencia en los procesos de selección y desarrollo.

Gracias a esta transformación tecnológica, los empleados experimentan un entorno más dinámico, donde tienen acceso a nuevas oportunidades profesionales y mejor visibilidad de sus habilidades y carrera.

D.: La inteligencia artificial está cambiando rápidamente la investigación y el desarrollo biomédico. ¿Cómo cree que evolucionará el perfil del empleado dentro de AstraZeneca?

C.R.: A medida que la inteligencia artificial y la ciencia de datos sigan transformando la investigación y el desarrollo, el perfil de nuestros empleados se adaptará a un entorno de trabajo donde la tecnología y la biomedicina estarán aún más integradas.

En el futuro, los equipos no solo combinarán ciencia y tecnología, sino que los empleados tendrán habilidades avanzadas en IA y análisis de datos, fundamentales para generar soluciones innovadoras en medicina.

La inteligencia artificial potenciará la capacidad de nuestros equipos para tomar decisiones más rápidas y precisas, acelerando el desarrollo de tratamientos personalizados y permitiéndonos avanzar más rápido en investigación con impacto directo en los pacientes.