Los top semanales del Índice de la Digitalización: hormigón impreso en 3D para construir más rápido y reducir emisiones

Las claves nuevo Generado con IA Investigadores de la Universidad Nacional de Singapur han desarrollado un hormigón impreso en 3D con vidrio reciclado, que acelera la construcción y reduce emisiones y uso de materiales. La empresa Dexory ha presentado robots autónomos capaces de escanear almacenes en tiempo real, crear réplicas digitales y detectar riesgos antes de que se produzcan incidencias. Un parche inteligente desarrollado en Australia puede medir en tiempo real los niveles del antibiótico vancomicina, reduciendo análisis de sangre y el riesgo de toxicidad. La gestión del talento en Europa se transforma por la digitalización, exigiendo procesos coherentes y trazables, con nuevas normativas de transparencia salarial y uso creciente de inteligencia artificial en recursos humanos.

En un contexto fuertemente marcado por la escasez de vivienda y las demoras en su construcción, investigadores de la Universidad Nacional de Singapur impulsan una solución que agiliza los tiempos necesarios para levantar edificios y que, al mismo tiempo, reduce tanto la inversión en materiales como las emisiones. Su propuesta, que ya ha sido probada en casos reales, se basa en una novedosa formulación de hormigón impreso en 3D para fabricar, más allá de piezas ornamentales, elementos estructurales. Todo ello sin descuidar los requisitos de resistencia y seguridad necesarios en cualquier obra.

Esta es solo una de las innovaciones que reúne esta semana Wake Up BOX, la herramienta de reskilling que aloja el índice de digitalización Inndux 500 y publica los análisis más completos de decenas de informes internacionales, agrupados en el Consenso de Tendencias. En el top 10 de esta semana, y además de las mejoras en la construcción derivadas de la impresión de hormigón, se encuentran un nuevo robot que mejora la gestión y la detección de riesgos en almacenes, un parche que mide los niveles de antibiótico en tiempo real, o modelos de inteligencia artificial que mejoran la predicción de los vientos extremos.

Mientras tanto, la gestión del talento en Europa ha entrado en una fase dominada por la digitalización acelerada, la escasez de capacidades avanzadas y, por supuesto, la presión regulatoria. En este contexto, y más allá de la competencia por atraer o retener a profesionales, las organizaciones deben demostrar que sus sistemas de compensación, selección y desarrollo se diseñan de forma coherente, trazable y segura. Tal y como se desprende del último informe al respecto disponible en Wake Up BOX, el talento es ahora una cuestión de arquitectura organizativa, cumplimiento normativo y capacidad operativa.

Imprimir hormigón para acelerar la construcción

La tecnología desarrollada por la Universidad Nacional de Singapur ya ha sido validada en obras reales junto a una constructora local, Woh Hup, y el apoyo del organismo público responsable de la seguridad en los edificios. En 2025, de hecho, se realizó la primera impresión in situ de componentes estructurales fabricados a base de este hormigón, que introduce en su formulación el vidrio reciclado para reducir las emisiones asociadas al cemento. Las pruebas confirmaron que estas piezas pueden soportar las cargas exigidas con hasta un 30 % menos de material y una reducción de las horas de trabajo a la mitad, lo que ofrece una alternativa real y rápida a los métodos tradicionales de edificación.

También en el sector del almacenamiento aparecen cada vez más soluciones que modernizan procesos hasta ahora manuales. En este sentido, la tecnológica Dexory ha presentado una nueva generación de robots autónomos capaces de escanear instalaciones en tiempo real y de crear una réplica digital completa de lo que ocurre en cada estantería. Este sistema opera sin interrumpir la actividad diaria con un alcance de lectura de hasta 18 metros de alto, y cuenta con un sistema que puede capturar datos continuos para mejorar la precisión. Además, se incorpora un módulo de visión artificial que detecta riesgos antes de que se transformen en incidencias.

Investigadores de la University of New South Wales (UNSW), junto a la empresa australiana Nutromics, han desarrollado un parche inteligente capaz de medir en tiempo real los niveles en el organismo de vancomicina, uno de los antibióticos más utilizados frente a infecciones graves y resistentes. El dispositivo, validado en un ensayo clínico publicado en la revista Nature Biotechnology, usa microagujas indoloras y sensores basados en ADN sintético para analizar cada cinco minutos la concentración del fármaco bajo la piel, lo que reduce la necesidad de análisis de sangre repetidos y minimiza el riesgo de toxicidad renal.

Además, un grupo de investigadores de la Universidad de Córdoba adscrito al Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3) ha desarrollado dos metodologías basadas en redes neuronales artificiales capaces de predecir con mayor precisión las velocidades extremas del viento en parques eólicos. Entrenados con más de 13 años de datos y variables como presión, temperatura y componentes del viento a distintas alturas, los modelos anticipan escenarios a 1, 4 y 8 horas vista. En ráfagas superiores a 20 m/s alcanzan precisiones por encima del 94%, mejorando los métodos tradicionales.

Cambios clave en la gestión del talento

La gestión del talento en Europa se encuentra inmersa en una transformación estructural. Según se desprende del último informe al respecto disponible en Wake Up BOX, el talento deja de ser un área de gestión administrativa para convertirse en un ámbito estratégico en el que tanto el cumplimiento normativo, como la arquitectura organizativa y la capacidad operativa son factores críticos para competir con éxito en un entorno laboral cada vez más regulado y digitalizado. En este contexto, las organizaciones deben garantizar que sus políticas de selección, desarrollo y compensación sean coherentes, trazables y seguras.

En el caso del marco regulatorio europeo, se impulsan cambios significativos en compensaciones y estructuras salariales. La transparencia retributiva obliga a las empresas a justificar cada decisión, rediseñar descripciones de puestos y establecer bandas salariales consistentes. Lo que antes era discrecional ahora se apoya en datos verificables, transformando la función de recursos humanos en un instrumento estratégico con implicaciones legales y operativas. Esta migración de lo administrativo a lo estratégico, tal y como sostiene el informe, exige integrar la gestión del talento en la planificación corporativa, estableciendo procesos claros, medibles y defendibles frente a auditorías y normativas europeas.

Paralelamente, la digitalización y la inteligencia artificial redefinen la contratación y la formación de la fuerza laboral. La verificación de identidades, la detección de fraudes en entrevistas remotas y la formación mediante microcredenciales se combinan para cerrar la brecha de capacidades en áreas críticas como IA, ciberseguridad y sostenibilidad. Esta convergencia convierte a la gestión del talento en un ecosistema de confianza y competencias verificables, donde la integración entre recursos humanos, tecnología y seguridad se vuelve esencial. Las organizaciones capaces de operacionalizar estas dinámicas obtienen una ventaja competitiva sostenible en el mercado europeo.